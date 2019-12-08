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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu.

08.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:31DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan görüntülendi. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar 'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Kuyruğun havadan görüntüleri

08.12.2019 - 16.07 - Kodu : 191208101


- Erdoğan

İstanbul, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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