DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (2)

Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenliyor.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Eve giden polis şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktaki önlemler

-Özel harekat polisi

-Detaylar

14.12.2019 - 15.11 Haber Kodu : 191214120

14.12.2019 - 15.20 Haber Kodu : 191214122_

14.12.2019 - 15.37 Haber Kodu : 191214130_

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2-İSTANBUL'DA METRO RAYDAN ÇIKTI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU

Yılmaz BEZGİN - Yüksel KOÇ - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - AKSARAY'da metronun raydan çıkması sonrası Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşandı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Seferlerin durmasına Aksaray'da metronun raydan çıkmasının neden olduğu öğrenildi. Bu nedenle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi. Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metro durağı

-Durakta yaşanan yoğunluk

-Vatandaşlarla röp

-Otobüslere binenler

14.12.2019 - 13.59 Haber Kodu : 191214100

14.12.2019 - 15.07 Haber Kodu : 191214118

14.12.2019 - 16.09 Haber Kodu : 191214144

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3- FLORYA'DA METROBÜS ARIZALANDI; UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

- Metrodan sonra metrobüs

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Florya metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arızalı metrobüs nedeniyle uzun yolda uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, seferler bir süre yapılamadı.

Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Metrobüslerden görüntü

ekiplerden görüntü

Duraktan görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

14.12.2019 - 15.54 Haber Kodu : 191214138

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4- HEDİYE PAKETLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA - Yılbaşı öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

Bağcılar Asayiş Şube ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphe üzerine Refik K.'ya (30) ait aracı durdurdu. Aracın içinde arama yapan ekipler, hediye paketi içinde 1 kilo 120 gram toz esrar buldu.

Refik K.'nın evinde de arama yapan ekipler, evde de 30 kilogram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplamda 31 kilo 120 gram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Refik K.'nın evinde biri hard disk görünümlü olmak üzere iki adet de hassas terazi ele geçirildi. Refik K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hediye paketi içindeki uyuşturucunun görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye götürülmek üzere polis merkezinden çıkışı

14.12.2019 -14.59 Haber Kodu : 191214116_

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5- ŞEHİT EMANETLERİ SERGİSİ ÇATALCA'DA AÇILDI

Ali AKSOYER-Buğra KURT-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL - ÇATALCA'da şehitlerden geriye kalan son mektupları, giysileri gibi eşyaların sergilendiği 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri' sergisi açıldı. Çatalca Nazım Özbay kültür Merkezinde açılısı yapılan sergi öncesi konuşan Şehit Piyade Kur Albay Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker "Amacımız Genç nesilleri şehitlerin emanetleriyle buluşturarak onlarda milli bilinci oluşturmak." dedi.

Çatalca'da bulunan Nazım Özbay Kültür merkezinde hazırlanan sergide 200'ün üzerinde şehidin eşyaları, yazdıkları son mektuplar ve kişisel eşyaları sergileniyor. Serginin ilk defa İstanbul ili sınırlarında açıldığını söyleyen 2017 yılında Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker, "Sergimizin amacı genç nesilleri şehitlerimizin emanetleriyle buluşturarak onlarda milli bilinci uyandırmak. Şehitlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamak. Onların fedakarlıklarını genç nesillere anlatmak, taşıdıkları sorumlulukları biraz olsun hissettirmek" diye konuştu.

Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi 4 gün boyunca açık kalacak.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Peker'in açıklaması

14.12.2019 - 13.11 Haber Kodu : 191214082

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6- 'KADINLAR SİLAHLANSIN' TARTIŞMASINDA KADINLARDAN BİREYSEL SİLAHLANMAYA TEPKİ

- Hukukçular, sosyal medyadaki tartışmayı yorumladı

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, BİRBİRİ ardına gelen kadın cinayetleri haberleri, toplumda tepkilerin büyümesine neden oldu. İki gün önce Bayburt'ta, kadın cinayetlerinin son kurbanlarından Zehra Erdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi olayı ise sosyal medyada 'Kadınların silahlanması' tartışmasını beraberinde getirdi. Hukukçular ve kadınlar silahlanmaya karşı olduklarını belirtiyor.

Ordu'da Ceren Özdemir'in öldürülmesinin acısı henüz tazeyken, Bayburt'ta Zehra Erdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadına yönelik şiddet ve cinayetleri önlemek için çözüm ne olmalı sorusunu avukat Selin Nakıpoğlu, "Bütünlüklü politikaları öngören aslında İstanbul sözleşmesinin hayata geçmesi, en önemli mekanizma bu elimizde . En üst düzeyde şiddetle mücadele açısından düzenlenmiş olan ve bizim de ilk imzacısı olmakla övündüğümüz bu sözleşmenin karşısında olmamalıyız. Hayata geçirmek için uğraşmalıyız" diye yanıt verdi.

"KISASA KISAS CEZA HUKUKUMUZA AYKIRI, KENDİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA KADINLAR VAR "

Tehdit altındaki kadınların bireysel olarak silahlanması çağrısı üzerine değerlendirme yapan avukat Nakıpoğlu, "Kısasa kısas bizim ceza hukukumuzun ruhuna aykırıdır. Bu zaten son derece geri olan düzenlemeye ilişkin hukuk düzenlemeleri getirilmiştir. Ayrıca kadın hareketi bireysel silahlanmaya da karşıdır. Son zamanlarda silahlanmaya dair teşvik eden cümleler son derece talihsizdir. Kendini savunamayacak durumda olan kadınları ne yapacağız peki? Benim müvekkilim uyurken, boğularak kocası tarafından öldürüldü. Sanıyor musunuz siz her zaman kadın kendini savunacak durumdayken şiddetle karşı karşıya geliyor. Silahlanmaya karşıyız. Ama tabi ki erkeklerin de ekmek peynir satın alır gibi silaha, kesici delici aletlere, ulaşabilmelerinin de önüne geçilmesi gerekirken, bu tür beyanlar son derece tehlikelidir " dedi.

"NEVİN YILDIRIM ÖRNEĞİ SİLAHLANMA ÖNERİSİNİ ÇÜRÜTÜYOR "

Avukat Nakıpoğlu, evde çocuğun olduğu bir ortamda silahın tehlike arz ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten erkeklerin içindeki bu canavarı denetim altına alması için mücadele ediyoruz. Kısasa kısas kesinlikle çok yanlış bir düşünce yöntemi. Nevin Yıldırım kendisine tecavüz etmek isteyen erkeği öldürdü. Nevin için adalet yerini buldu mu? Hayır, Nevin herhangi bir indirim almadan, en üst hadden cezalandırıldı. Oysa tam da kendi hayatını savunmak için bu fiili işlemişti. Silahlanmaya destek verenler açısından baktığımızda Nevin Yıldırım örneği, onların bu düşüncesini çürütüyor. Zor olan, bir günde değişmeyecek olan erkek sistemle mücadeledir. Senelerce etmemiz gerekir belki ama sonuçta çözüm için cezaların etkin uygulanmamasıyla, medyanın dillerindeki ayrımcılıkla uğraşmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"ACİL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Avukat Yelda Koçak ise bireysel silahlanmanın, her yerde artmasıyla beraber suç oranlarının arttığına dikkat çekerek, "Özellikle bakıldığında kadın hareketleri ve kadınlar bireysel silahlanmaya karşıdırlar. Bireysel silahlanma sonucunda, o silahların kime döneceğinin bir garantisi ve belirlemesi yoktur. Bireysel silahlanma tehlikelidir. Kadın cinayetlerine karşı, kadına yönelik şiddete karşı bütünlüklü bir devlet politikasında, devletin yükümlülüğü, devletin görevleri çok önemlidir. Çok değerlidir. Acil önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"ŞİDDETİN ÇÖZÜMÜ ŞİDDET OLAMAZ "

Kadınlar ise artan kadın cinayetlerini önleme konusunda 'bireysel silahlanma' karşısında olduklarını belirtiyorlar. Bütün bireysel silahlanmaların şiddeti teşvik ettiğini belirten Buse Deniz, "Şiddetin çözümü şiddet olamaz. Dizilerdeki sansürlerin de silahlara, yumruklara uygulanmasını tercih ediyorum" dedi. Arkadaşı Gülnur Kefeli ise, " Çözüm insanların mantalitesinde, silahlanmasında değil. Biz önce bu mantaliteyle savaşmalıyız ki bir şeyler çözülsün. Kadın cinayetleri muhtemelen her ülkede olan bir şey. Ama her ülkede insanlar, 'O kadın niye orada geziyormuş?' diye tepki vermiyorlar. Eğitilmeliyiz, cehaletle savaşmalıyız " diye konuştu.

"SİLAHLANMAYA KARŞIYIM ANCAK, KADIN DEVLET TARAFINDAN KORUNAMIYORSA NE YAPACAK? "

Dilek Sencer ise, kadınlar adına çok üzgün olduğunu belirterek, " Türkiye için çok üzgünüm böyle cinayetlerle anıldığımız için bütün dünyaya. Bunun önüne geçilmesini ve önlem alınmasını istiyorum. Ağır cezalarla cezalandırılmalarını istiyorum. İyi hal falan kabul etmiyorum. Silahlanma şöyle, kendini tehdit altında hissedip koruma falan istiyor kadınlar. Bunlar sağlanamıyorsa, kadın korunamıyorsa devlet tarafından kadın ne yapacak? Ben silahlanmaya karşıyım. Ama korumak amacıyla kendini, çaresiz ve zayıf kalıyor kadın. Bunun için de ne yapmalı kadın? ya devlet koruyacak kadını. ya da kadın da kendi önlemlerini elinden geldiğince kendi almaya çalışacak yoksa ölüp gidiyor kadınlar " ifadelerini kullandı.

" SİLAHLANMAK DEĞİL HUKUKLA DEMOKRASİ İLE OLUR "

Kadınların haklarını daha etkin kullanması gerektiğini belirten Emine Şahbaz, " Biz daha çok bilinçlenip, kendi haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada olmamız gerekiyor. Silahlanmak değil, medeniyetle olur. Hukukla, demokrasi ile, medeniyetle, bilgiyle, eğitimle olur. Silahlanmayı ben tasvip etmiyorum " şeklinde konuştu.

" CİNSİYET AYRIMI YAPILMADAN BİREYSEL SİLAHLANMA ÖNLENMELİ "

Yeni evli olduklarını belirten Gizem Atak ve Batuhan Atak çifti ise bireysel silahlanmaya karşı olduklarını söyledi. Gizem Atak, " Erkeklere daha iyi bir eğitim verilmeli. Evlenmeden önce bir anket veya test yapılmalı. Biz de yeni evliyiz" dedi. Batuhan Atak da "Kadınların silahlanması da sonuç olarak bireysel silahlanma. Bence bireysel silahlanmanın önlenmesi gerekiyor. Cinsiyet ayrımı yapılmaması gerekiyor silahlanma için" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir anonsu

-Kadın avukatlar Selin Nakıpoğlu ve Yelda Koçak röportajı

-Vatandaş röportajı

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7- İBB'DEN ROMAN ÇALIŞTAYI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından "Roman Çalıştayı" düzenlendi. Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Markezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Çalıştayda İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, araştırmacı Ceren Gökçe ve kamuoyunda Roman kimliğiyle tanınan CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu da konuşma yaptı.

"BİRBİRİMİZİ DİNLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Çalıştay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. İmamoğlu, "Sorunlara bir bütün olarak bakıyoruz. Bütünün parçası olan sizlerin, her sorunun çözümüne katkı sunacak bireyler olduğunuzu da biliyoruz. Dolayısıyla katkı vermenizi istiyoruz. Biz, insana, insan olduğu için değer veriyoruz. Bu şehirde hiç kimsenin bir başkasından farklılığı ya da üstünlüğü yoktur. Bu süreci böyle yöneteceğiz. Çok basit aslında, hiç zor veya anlaşılmaz kılmanın anlamı yok. Siz, bu sürecin bir sahibi, bir bireyi olarak kendinizi bu duyguya kaptırdığınızda, birçok sorunun çözüme kavuştuğunu birebir yaşayacaksınız. Bu topraklara, gönül bağıyla, üst seviyede bağlı olduğunu hisseden herkesin eşit bireyler olduğunu da sizlere göstereceğiz. Aslında bu atılan adımlar, bu şehirden doğan güzel hareketlerle ülkemizin kaderi değiştirmiş olacak. Olumsuz olan bütün süreçleri, olumluya çevirmiş olacağız" dedi.

"HEP BİRLİKTE SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Eşit yurttaş, eşit vatandaş anlayışına inandıklarını ifade eden İmamoğlu, "Bir bütçe yayınladık dün. Eşitlik ilkesini mesela bütçeye yansıttığınızda, sizlerin de bu şehrin bireyleri olarak, bu şehirden eşit pay almanızı sağlamaktır gerçek eşitlik. Bunu yaptığımızda aslında çok büyük sorun olarak gördüğünüz birçok şeye gülüp geçmeye başlayacaksınız ve kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz. Bu süreçler öyle bir hale gelecek ki; herkesin sokakta yürürken, işine giderken, eğitimine giderken o eşitlik ilkesini yaşadığı an, işte tam da o zaman her şey çok güzel olacak. Başka türlü olma şansı yok. Bu ülkenin ve şehrin, hep birlikte sahibiyiz. Hep birlikte sorumluluklarımız var. Özgürlüklerimiz var; bunları yaşamalıyız. Ama bazen ön yargılar, bütün bu güzel cümlelerin önüne geçebiliyor. Ayrımcılıktan doğan bazı muameleler, açıkçası hayatımıza negatif yansıyabiliyor. Bir bakıyoruz ki, belli kesimler, yaşamdan dışlanabiliyor. Bu dışlanmalar, en büyük moralsizliğimiz. Ne yazık ki, Roman vatandaşlarımız da bu mağduriyeti, en fazla yaşayan hemşehri gruplarımızdan birisi ya da vatandaşlarımızdan bir bölümü" diye konuştu.

"İSTANBUL, ROMANLAR'DAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

"İstanbul'un tarihini Romanlar'ın tarihinden ayrı düşünemeyiz" diyen İmamoğlu, kentte resmi olmayan verilere göre yaklaşık 500 bin Roman vatandaşımızın yaşadığını belirtti. İmamoğlu, "Avrupa Konseyi'nin 2010 yılında yapılan araştırmasına göre, Türkiye'de ise nüfusunun yüzde 3.83'ü Roman. Romanlar, ne yazık ki hem Avrupa'da hem de Türkiye'de düşük eğitim, yüksek işsizlik seviyesine sahip en yoksul topluluk. Biz, Roman vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları yakından takip ediyoruz, iyi biliyoruz. Avcılar'daki bitpazarının sorunlarını da biliyoruz, Esenyurt'ta sebze satanların sorunlarını da. Kumburgaz'da barakada yaşayan çocukları, Nişantepe Çekmeköy'de çocuğuna beslenme koyamadığı için okula gönderemeyen Yeliz anneyi de. Ataşehir'de trafikte su satan ve daha ömrünün baharında, 15 yaşında araba çarpması sonucu kaybettiğimiz yavrumuz Emir'i de. Ümraniye'de, çocuklarıyla çadırda yaşayan Zehra anneyi; İstanbul'un karında kışında çiçek satan Kuştepe'li kadınları ve onların zabıtayla ilgili sorunlarını da. Bununla beraber bin yıllık Sulukulelilerin evlerini yıkan, yerlerinden yurtlarından eden zihniyeti de çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞEHİR MUTLU OLSUN İSTİYORUZ"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sorunlar, bu şehirde var. Derdini, kendi derdimiz gibi görmek ve çözüm bulmak zorundayız. Bu, sadece Roman vatandaşlarımızı mutlu etmek için bir çözüm arayışımız değil. Bu şehrin mutlu olması için çözüm arayışımız. Özellikle eşitsizliği yaşayan hangi grup varsa; bu inanç grubu olabilir, bir hemşehri grubumuz olabilir ya da bir başka konu olabilir. Her konuyu bazen dar, bazen daha geniş masalarda çözüm üretmek için, öyle buluştuk, tartıştık, yemek yedik, çay içtik yok… Sonucunda, çözüm bulacağız. Biz, çözüm bulmak için göreve geldik. Bir süre sonra tekrar buluştuğumuzda, sizlerin yüzünden bana gelen soru işareti ya da 'Ne olacak' kaygısı değil, yüzünüzde bazı konuların çözüldüğünü görmek, umudu, gülümsemeyi görmek ve bu mutluluğu yaşamak istiyorum. Dünyayı ters yüz etsek, 'Sizin yaşam koşullarınızı bir gecede, bir yılda düzeltiriz' demek, hayalcilik olur. Ama çocuklarınıza yatırım yaparsak, hayat değişiyor demektir."

"KİMSEYE SIRTIMIZI DÖNMEYİZ"

İmamoğlu, "Bu sorunu çözme konusunda kamuyuz biz. Diğer kamu kurumlarıyla da el ele vererek, sizin sorununuzu çözeceğiz. Bakın, kamu hizmeti yaparken; ister belediye olsun, ister valilik olsun, ister başka bir nokta olsun, bu hizmetleri koordine eden ve sizin daha iyi yaşam elde etmenizi ortaya koyma çalışması içerisinde olurken, siyaset yapmayacağız. Bunu sokmayın süreçlerin içerisine. Kimsenin de bunu yapmasına müsaade etmeyin. Amaç, hayatı güzelleştirmek. Hangi kamu kurumu olursa olsun, biz iş birliğine hazırız. Kimseye sırtımızı dönmeyiz. Ülkemizin son Cumhuriyet dönemindeki, eşitlikçi tavır aşma ve herkesi sürecin içine katma çabası için herkes bir mücadele verdi. Bu mücadele içerisinde belki de en fazla ihmal edilmiş ve hala bu konuda bu ihmalin sorunlarını yaşayan Roman vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Biz, elimizden geleni yapalım. Her şeyi yapalım ama siz sürece ortaklık etmiyorsanız, hiçbir anlamı yok yaptıklarımızın; başarıya ulaşmaz. Siz, sürece ortaklık edeceksiniz. Yani burada oturup, sadece sosyal yardımları konuşursak, günü kurtarırız. Hiçbir anlamı yok. Ben ne isterim biliyor musunuz? İstanbul'da, sosyal yardım yapmak zorunda kaldığımız tek bir vatandaşımız olmasın isterim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Çalıştaydan görüntü

-İmamoğlu'nun konuşması

-Detaylar

14.12.2019 - 16.12 Haber Kodu : 191214146