DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

İBB'NİN ULAŞIM ÇALIŞTAYINDA GERGİNLİK

- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir,

" 'Niye böyle bir şey düzenledim ?' diye de kendime kızıyorum"

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı. Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi. Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?' diye de kendime kızıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Gerginlikten görüntü

-Araya girmeye çalışanlar

-Orhan Demir'den görüntü

-Orhan Demir'in açıklamaları

17.12.2019 - 14.38 Haber Kodu : 191217104

17.12.2019 - 15.00 Haber Kodu : 191217111

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2- İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL ULAŞIMINA YORUM: TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ

İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.

İBB, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrede ilk konuşmayı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptı. Demir'in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ"

İmamoğlu, İstanbul'un en önemli problemlerinden biri olan ulaşım sorununu tartışmak ve ortak akılla çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sorunları bir günde ortaya çıkmadı. Yıllar içinde birikti, birikti ve bugün artık kritik bir eşiğe dayandı. Öyle ki, İstanbullular, bazen ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını kaybettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bunu tersine çevirmek ve İstanbul'un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"GÜNLÜK YOLCULUK SAYISI 31 MİLYON 700 BİN"

Ulaşımla ilgili verileri paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İBB'nin sorumlu olduğu 5 bin 343 kilometrekarelik bir alanda 165'e 45 kilometrelik alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibariyle 31 milyon 700 bindir. 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak, 36 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul'un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bin geçişe ulaştı. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3 milyon 900 bini bulacağı ön görülüyor. İBB'nin sorumluluk alanı içerisinde 36 bin kilometrelik yol ağı bulunuyor ve bu yollarda her gün ortalama 306 yeni araç trafiğe katılıyor. Bütün bu veriler de gösteriyor ki; İstanbul'da ulaşımın, yolculuk sayısı gibi, araç sayısı gibi belli başlı parametreleri sürekli ve hızlı bir biçimde büyüyor. Bu nedenle, ulaşımda çözümlerin mutlaka sağlam bir gelecek perspektifi içermesi ve sürdürülebilir olması şarttır."

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da herkesin bilgi almak hakkı var. 4-5 yaşındaki çocuğa bile, kızlarımıza, oğullarımıza bile hepimiz eve gittiğinde hesap veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde böyle bir çağda tartışabilmeliyiz. Örneğin Atatürk Havalimanı kapatılmalı mı, açık mı olmalı? Ekonomik verileri ne? Bir bilim insanı arkadaşımız bu konuda bize bilgi aktaracak. Biz, bütün bu konuları bütün değerlerimizi tartışmaya açmayı kendimize vazife biliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Detaylar

17.12.2019 - 13.28 Haber Kodu : 191217092

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3- ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Haber-Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL,

Esenyurt'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis aracına da çarparak kaçmaya başlayan taksinin lastiklerine ateş eden polis ekipleri aracı durdurmayı başardı. Taksi şoförünün alkollü olduğu iddia edildi.

Olay geçen Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TFY 52 plakalı taksinin şoförü Ebubekir K.'nın tehlikeli araç kullandığı bilgisi üzerine polis ekipleri bölgede aracı aramaya başladı. Polisler Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gördükleri aracı durdurmak istedi. Ancak Ebubekir K. taksiyle bir polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri yaşanan kovalamacanın ardından aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ebubekir K ile birlikte araçta bulunan 2 kardeşi de gözaltına alındı. Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis aracına çarpıp kaçan taksi

-Alkollü şahısların gözaltına alınması

-Patlak lastikler

-Genel ve detay görüntü

17.12.2019 - 14.58 Haber Kodu : 191217109

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4- TERÖR ÖRGÜTLERİ EL NUSRA VE HEYET-İ TAHRİR EL ŞAM'A OPERASYON: 25 GÖZALTI

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri içerisinde bir çok şüphelinin çatışma bölgesinde bulunduğu ve şüphelilerin İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler gece 01.00 sıralarında Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki toplam 37 şüpheli adrese operasyon düzenledi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde, Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Trabzon'un Sürmene ilçesinde ve Adıyaman'ın merkezinde İstanbul ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrakları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen para ve sözde bayrakların fotoğrafı

-ARŞİV

17.12.2019 -14.22 Haber Kodu : 191217099

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5- 'BANKADAN ARIYORUZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

-Şüpheliler kandırdıkları 55 yaşındaki bir kadının 200 bin lirasını dolandırdı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,

Kurdukları paravan şirkette '444'lü numara kiralayıp, bu numarayla vatandaşları bankadan aradıklarını söyleyerek 1 kadını dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırdıkları kadından gelen paraları bankadan çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki kadın T.U.'nun '444'lü numaralardan arandı. "Bankanızdan arıyoruz mobil uygulamalarınıza çok sayıda başarısız girişler yapılıyor. Size verdiğimiz güvenli hesap numarasına paranızı acilen yatırmanız gerekiyor" denmesi üzerine paniğe kapılan T.U şüphelinin verdiği hesap numarasına 200 bin lirasını yatırdı. Dolandırıldığının farkına varan kadın polise haber verdi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, eşkal ve kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 13 Aralık Cuma günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7 kişiyi yakaladı. Çalışmalar kapsamında 1 kişinin daha önceki bir tarihte başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

1'İ KADIN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan şüphelilerden Batuhan M.(25)'nin gruba liderlik ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin bankadaki vezneden para çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şüphelinin bankanın içinde bulunan para çekme makinasından para çektiği anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin bankada vezneden para çektiği anlar

-Kadın şüphelinin para çekme makinasından para çekmesi anı

-(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı

17.12.2019 -13.02 Haber Kodu : 191217088

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6-İSTANBUL- ÜÇ YILDIR EVDEN ÇIKAMAYAN 201 KİLO KADIN İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Özlem YURTÇU KARABULUT- Osman BAKIR/İSTANBUL, - İSTANBUL Zeytinburnu'nda yaşayan morbid obez hastası Saniye Darcan (65), 201 kiloya kadar ulaşınca evinden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve normal araçla da taşınamayan Darcan, üçüncü kattaki evinden 3 yıldır çıkamadığı için doktora dahi gidemedi. Geçen hafta komşularının ve çevredekilerin yardımıyla büyük zorluklarla rapor almak için 14 kişinin yardımıyla doktor kontrolüne götürülen Saniye Darcan, dönüşte evine çıkarılamadığı için bir gün komşusunun giriş kattaki evinde kaldı. 8 kişilik 112 ekibinin zorlukla ambulansa taşıdığı Darcan, özel obez ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği'ne götürülerek tedaviye alındı.

Çocuğu olmadığı için tedavi gördüğü ve bu nedenle kilo almaya başladığını anlatan Saniye Darcan, "Son 4-5 yılda daha kötü hale geldim. Ayağım kırıldı, hareket edemedim, kilo almam hızlandı. Geçen gün zorlukla hastaneye götürdüler beni, tartıldım, 201 kiloydum. Ayaklarım ağrıyor, şişti, tırnaklarımdan ameliyat oldum. Komşulardan Allah razı olsun, indirdiler ama çıkması çok zor. Kaç kişiyle zar zor çıkardılar beni evime. Hala onun ağrısını çekiyorum. Kolumdan, bacağımdan çekiştire çekiştire çıkarmak zorunda kaldılar" dedi.

AYAKLARIM YERE BASSIN YETER

Gözyaşları içinde yardım isteyen Darcan, "Kızım bana bakıyor diye kızımı da işten attılar. Bana bir adam lazım, yürüyemiyorum, kendi işimi göremiyorum. Yeter ki ayaklarım yere bassın, kendi ihtiyacımı göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

Annesinin uzun süredir hızla kilo aldığını anlatan Sevinç Darcan (43) ise, "10 seneden fazladır bu şekilde. Ama son 4 senedir hiç dışarıyı görmedi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Doktora götürmediğimiz için tedavi de alamıyor" dedi. Eşinin üçüncü katta yaşadıkları için doktora götüremediklerini anlatan Dahil Darcan (76) ise Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine el uzattığını söyleyerek teşekkür etti.

İKİ YIL İÇİNDE 100 KİLONUN ALTINA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, Saniye Darcan'ın kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından yönlendirildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Süper süper süper obez bir hasta. Vücut kitle indeksi 18 ile 25 arasını normal kabul ediyoruz. 40'ın üzerinde olduğu zaman da morbid obez. Hastanın artık spor ve diyetle kilosunu veremeyeceğini, bir ameliyatı hak ettiğini gösteren bir değer bu. Saniye Hanım'da bu indeksleme hepsi alt üst olmuş durumda. Kendisinin VKİ değeri 85. Bizim bu hastanemizde VKİ 101 olan bir hasta daha ameliyat etmiştik, ondan sonra ikinci ağır hasta diyebilirim. İstanbul'da bu düzeyde başka ağır obezite hastası olduğunu sanmıyorum. Saniye Hanım'a öncelikle tüp mide ameliyatı yapacağız ve bir yıl içindeki kilo hedefimiz 110-120 kilo civarında. Daha sonra ikinci bir ameliyatla da bariyatrik cerrahi uygulayarak 100 kilonun da altına düşürmeyi hedefliyoruz. İki yıllık bir hedef var önümüzde."

OBEZ NÜFUS ARTIYOR, ARAÇ SAYISI DA ARTACAK

İstanbul 112 Avrupa Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Türkmen ise şu an İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 3 adet obez ambulans aracı olduğunu anlatarak, "Bu sayının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü obez nüfusta gittikçe hızlı bir artış var. Bu nedenle araç sayımızın artırılması hedefleniyor. Bizim standart ambulanslarımız zaten 100- 150 kiloya kadar hasta taşıyor. Ancak ciddi obez hastalara özel ambulans gerekiyor. Yaklaşık 8 yıldır obez ambulanslarımız hizmette. Bu yıl başından bu yana da 600'den fazla obez hasta bu ambulansları kullandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Morbid Obez Hastası Saniye Darcan röportajı

Kızı Sevinç Darcan röportajı

Eşi Dahil Darcan röportajı

Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı röportajı

Dr. Fatih Türkmen röportajı

hastanın üçüncü kattan obez ambulansına taşınma görüntüleri

hastanın ambulanstan hastaneye götürülme ve yerleştirilme görüntüleri

hastanın evindeki görüntüler

genel ve detay görüntüler