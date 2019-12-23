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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

23.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:29 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

İstanbul, Bakırköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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