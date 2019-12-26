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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

26.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:30 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Fırat Ilgaz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat Ilgaz Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine dönmek isteyen 34 HA 4444 plakalı otomobil sürücüsü Ali Çoban Cadde üzerinde seyir halindeki Hasan Alkan yönetimindeki 34 LU 7229 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı. Yaralı Hasan Alkan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Alkan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde tek yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

- ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışmaları (cep telefonu)

-Ambulanstaki vatandaşın görüntüsü

-kaza yapan araçların görüntüsü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-genel ve detay görüntüler

26.12.2019 -14.04 Kodu : 191226156


- İstanbul

İstanbul, İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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