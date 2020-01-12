Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

YURT dışında birçok havalimanında bir süredir hayata geçen uyku kabini (sleepod) uygulaması İstanbul Havalimanı'nda başladı.

12.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:06DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
YURT dışında birçok havalimanında bir süredir hayata geçen uyku kabini (sleepod) uygulaması Havalimanı'nda başladı. Yolcular İGA Sleepod'lardan 9 euro karşılığında bir saatliğine bu hizmetten yararlanabilecek.

İstanbul Havalimanı uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit yolcuların daha rahat etmesi İGA Sleepod uygulamasını hizmete sundu. Havalimanında dış hatlar gidiş arındırılmış salonda sessiz bir bölüme kurulan uyku yatakları ile yolcular uçaklarını beklerken, uykularını da almış olacaklar. İGA Sleepod'lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek. Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 euro daha ödeyecek. Hijyen konusunu ön plana alan havalimanı işletmecisi İGA, her yolcuya tek kullanımlık çarşafları da ücretsiz verecek. Yolcuların yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod'larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz bulunuyor.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Uyku kabinlerinden görüntüler

-Uyku kabinlerindeki yastık ve kılıflardan görüntüler

-Uyuyan yolcular

-Detay görüntüler

12.01.2020 - 12.53 - Kodu : 200112077


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı - Haber
16:20  Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:18  İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber
16:16  Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar - Haber
16:16  Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
12.01.2020 16:25:02