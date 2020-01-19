DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

-Bina sakininin alevlere pencereden yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

ESENYURT'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 3 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda binadan bulunan iki kişi arka kapıdan kaçtı. İş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralanırken, bina sakininin pencereden yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi, 7. sokakta bulunan 3 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapatılan sokakta bir süredir alt yapı çalışması yapılıyordu. Kazı yapan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı, arından da yangın çıktı. 3. kata kadar yükselen alevler mahalle sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Görevliler iş makinesiyle yanan noktaya toprak atsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İKİ VATANDAŞ ARKA KAPIDAN KAÇTI

Yangın sırasında binan giriş ve birinci katında oturan biri kadın 2 bina sakini arka tarafta bulunan bahçe kapısından çıkarak binayı terketti. Yangın sırasında iş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen olayda başka yaralanan olmazken, hafif yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR VATANDAŞ SİGARA İÇİYORMUŞ

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki yetkililer olayın yaşandığı noktaya gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, "Burada İSKİ'nin yapmış olduğu alt yapı çalışmasında yanlışlıkla doğalgaz borusu patlatılıyor. İlk etapta sızıntı oluyor patlama olmuyor. Yakında bir sigara içen vatandaşın sigarasından dolayı oraya sızan doğalgaz patlamaya neden oluyor. Çok şükür ölü yaralı yok. Gördüğünüz şu bina da bir yanma var. Oraya da devlet olarak biz her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bir kepçe operatörünün alnında ufak bir yara var" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise yağmur suyu çalışması yapıldığını söyleyerek, "Kazı o yüzden yapılıyordu. Geçmiş yıllarda foseptikler vardı. Bunlar kapatılmamış geçen hatlarda o kapatılmayan foseptiklerden geçirilmiş. Operatör arkadaş kazarken foseptik çöküyor. Çökünce doğalgazın borusu da oradan geçtiği için sızıntı oluşuyor. Sızıntıdan sonra da böyle bir yangın oluşuyor. Burada önemli bir konu daha var. Dış cephe de kullanılan malzemenin yangına uygun olması lazım" dedi.

"PANİKLE DIŞARI ÇIKTIK"

Büyük korku yaşadıklarını söyleyen ve çocuğu ile birlikte dışarı kaçan karşı binada oturan mahalle sakini Funda Ayman: "Önce su sesi gibi ses geldi. Tek kepçeyle patlattılar galiba. Arkadaşın yüzü yanmış. En üst katlara kadar çıktı ateş. Biz de kendi doğalgazımızı kapattık panikle dışarı çıktık hemen. O bina da oturanlarda arka taraftan bahçeden oradan çıkış yaptılar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Pencereden yangına müdahale eden vatandaş

-Yükselen alevler

-Vatandaşlardan görüntü

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Kaymakam ve Belediye Baskanı açıklama

-Görgü tanıkları ile röp

-Diger detay

================

2- HRANT DİNK ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN 13. YILINDA ANILDI

Beyza Nur GÜLER-Can EROK- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, AGOS Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülmesinin 13'üncü yıldönümünde öldürüldüğü yerde, Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde düzenlenen tören ile anıldı.

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için, her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, kardeşi Orhan Dink ailesi ve Hrant'ın Arkadaşları'nın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar da katıldı. Bu yılın anma konuşmasını Agos Gazetesinin penceresinden Dink'in arkadaşı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Fincancı'nın konuşmasından önce ise Toplumsal Bellek Platformundan Sertaç Ekinci de bir konuşma yaptı. Ailesi ve sevenleri, Dink'in öldürüldüğü yere karanfiller bıraktı.

"BİRBİRİMİZİ TEKRAR SEVMEYİ VE ANADOLU'YU BAŞTAN ÖĞRETİYORDU"

"Hrant Dink bu ülkenin en çok ihtiyacı olan kardeşliğin sembolüydü." diyen Sertaç Ekinci "Sanırım bizden alınışının en büyük nedeni de buydu. Çünkü bu ülkenin karanlık kalplilerinin ağızlarından düşürmedikleri birlikten çok, bölünmüşlüğe ihtiyaçları var. Türkiye halklarının, ezilenlerin bir araya gelmesi en büyük korkularıdır. Oysa Hrant bize birbirimizi tekrar sevmeyi ve Anadolu'yu baştan öğretiyordu." dedi.

"HAKSIZLIKLARA KARŞI BAĞIRMAK KABALAŞMADAN SAYILIR MI?"

Bu yılki anma töreninde Hrant'ın Arkadaşları adına konuşan insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da, "Kötülüğe karşı duyulan nefret yüzünü çirkinleştirir insanın. Haksızlığa karşı bağırmak sesini kabalaştırır' demiş ya Brecht, bu geçen 13 koca yılda faili meşhurlarını bizlerden köşe bucak kaçıran o devlet erkine karşı bağırmak, haksızlıklara karşı bağırmak kabalaşmadan sayılır mı? Hak mücadelesinin kendisi, dayanışmasıyla ezilenlerin inceliği değil de, nedir? Yüzbinlerin İstanbul'dan sel gibi akıp 'Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz' diye yükselen sesinde kabalık olabilir mi? Hrant için, adalet için 13 yıldır mücadele eden arkadaşları nicedir hakikati bu topraklardan sürgün etmiş erke rağmen, hakikatin değerini hatırlatıyor hepimize"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Anmadan görüntüler

-Karanfil bırakanlar

-Konuşmalar

-Genel ve detay

==================

3- HRANT DİNK'İ ANMA ETKİNLİKLERİ NEDENİYLE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul,

Öldürülüşünün 13. yılında Hrant Dink adına düzenlenen anma etkinlikleri nedeniyle Şişli'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik süresince Şişli'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 15.00'da suikaste uğradığı Osmanbey'deki Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma etkinlikleri düzenlenecek. Tören öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca etkinlik nedeniyle saat 11.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ETKİNLİK SÜRESİNCE BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Şişli'de bugün saat 15.00'da gerçekleştirilecek olan Hrant Dink'i anma etkinliği süresince Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada alternatif güzergahlar için ise, "Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek" denildi.

4,5 SAAT BOYUNCA TRENLER OSMANBEY İSTASYONUNU PAS GEÇECEK

Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu saat 12.00-16.30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak. Bu saatler arasında trenler Osmanbey istasyonunda durmayacak, istasyonu pas geçecek.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Güvenlik önlemleri

-Sebat apartmanından görüntüler

-Genel ve detay

===============

4- HRANT DİNK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.

Görüntü Dökümü

-Törenden görüntü

-Çiçek bırakanlardan görüntü

-Dualar

-Genel ve Detaylar

=================

5- KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÇİÇEKÇİNİN TEZGAHI SAHİPSİZ KALDI

-Çiçekçi tezgahını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ziyaret etti

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de cezaevinden çıkan eşi Tahsin Yüksekova tarafından kayınvalidesi Zülfiye Yüksekova ile birlikte öldürülen Seyhan Yüksekova'nın sahipsiz kalan çiçekçi tezgahı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın yanına giderek onunla tartışmıştı. Tahsin Yüksekova, elindeki silahla eşi Seyhan Yüksekova ve aynı cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'yı silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan iki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÖLDÜRÜLEN EŞİN ÇİÇEKÇİ TEZGAHINI ZİYARET ETTİLER

Olay sonrasında öldürülen anne Zülfiye Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı kaldırılırken, Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı sahipsiz kaldı. Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı bugün Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve mahalle sakinleriyle birlikte ziyaret edildi.

"NEDEN BU KADAR AZ CEZALAR VERİLİYOR"

Çiçek tezgahının bulunduğu yere gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Nurşen İnal, "Biz Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak buradayız arkadaşlarla. Maalesef iki kadın arkadaşımız erkek şiddetiyle cinayete kurban gittiler. Üzüntülüyüz. Günün ortasında cezaevinden çıkan ve büyük suçlarla içeride olmasına rağmen. Devamlı şiddete uğrayan bir kadın arkadaşımız, annesiyle birlikte adamın annesi bu arada kayınvalidesi kadının, burada kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüler. Bunun hem üzüntüsünü paylaşmak, hem de bu kadın cinayetlerini durdurmak için, haykırmak için buradayız. Bunun mücadelesini biz platform olarak her zaman veriyoruz. Bir kartona bir kadın arkadaşımız yazmış, bütün duygusuyla beraber. Şüpheliler yakalandı ama daha önce de bir çok olaydan yakalanmış adam zaten bu. Neden çıkartıldı, neden bu kadar az cezalar veriliyor. Etraftan aldığım esnaf bilgisine göre 2-3 aydır da zaten devamlı şiddete ve tacize uğruyor. En sonunda da geliyor kurşunlanarak öldürülüyor" dedi.

Görüntü dökümü

---------------------------------

-Cadde üzerindeki çiçek tezgahı

-Tezgahtaki karton

-Platform üyesi kadın ile röportaj

-Zülfiye Yüksekova'nın fotoğrafı

-Genel ve detay

===============

6- KADIKÖY'DE EŞİ VE ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında Tahsin Yüksekova (38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova (37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartışmış, daha sonra da silahla bir kaç el ateş etmişti. Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdıktan sonra dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Tahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Yüksekova emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılışı

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

================

7- 'BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ' GÜZERGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Ali AKSOYER/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli' için geri sayım başladı. Tünelin geçeceği bildirilen güzergah havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü katıldığı törende Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili açıklama yapmış, etüt çalışmalarının tamamlandığını ifade etmişti. Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan yeni tüneli günde 6.5 milyon yolcunun kullanması bekleniyor.

ANA TÜNEL HASDAL VE ÇAMLIK KAVŞAKLARI ARASINDA OLACAK

Büyük İstanbul Tüneli projesi için ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Büyük İstanbul Tüneli projesinde ana tünelin, Avrupa Yakası'ndaki Hasdal kavşağından başlayarak, boğazın 140 metre altından geçerek Anadolu Yakası'ndaki Beykoz Küçüksu'nun altından Çamlık kavşağına kadar uzanması planlanıyor. Tünel oradan da TEM'e bağlanacak.

11 RAYLI SİSTEM HATTINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Tünel faaliyete geçtikten sonra 11 raylı sistem hattını birbirine bağlayacak ve Marmaray ile da entegre olacak. Büyük İstanbul Tüneli projesinde Bakırköy İncirli'den başlayacak raylı sistem, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya gelerek ana tünele bağlanacak. Denizin altından Anadolu Yakası'na geçen metro Söğütlüçeşme'ye kadar devam edecek. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatlarının Gayrettepe istasyonunda, Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattının ise Altunizade istasyonunda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne tam olarak entegre edildiği öğrenilirken, böylece yolcuların herhangi bir istasyonda indi-bindi yapmaksızın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na doğrudan ulaşabileceği belirtiliyor.

BOĞAZ'DAKİ ZEMİN ETÜD ÇALIŞMASI

Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, 2017 yılının Temmuz ayında zemin etüdü için geldiği İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmıştı.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Havadan görüntüler

-Hasdal'dan havadan görüntüler

-Rumelihisarı'ndan havadan görüntüler

-Beykoz Küçüksu'dan havadan görüntüler

-Tünelin yapılmasının planlandığı güzergahtan görüntüler

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-ARŞİV

Panamalı bandıralı geminin İstanbul boğazının Arnavutköy bölgesinde yaptığı çalışmaların havadan görüntüsü

===================

8- YEŞİLÇAM EMEKTARLARI 43 YIL ARADAN SONRA TEKRAR BİR ARADA

Haber-Kamera: Halil YILMAZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL,

Yeşilçam yapımı "Aile Şerefi" isimli filminin oyuncuları, aynı filmde yer alan ve hayatını kaybeden Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi duayen oyuncuları anmak için 43 yıl sonra bir araya geldi.

Orhan Aksoy'un yönettiği Aile Şerefi isimli film 1976 yılında çekildi. Filmin çekildiği yılın üzerinden 43 sene geçmesinin ardından film oyuncuları, filmde yer alan ve hayatını kaybeden oyuncular Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda'yı anmak için bir araya geldi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD)'un düzenlediği anma etkinliğine "Aile Şerefi" filminin oyuncuları Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman katıldı. İKOD, filmde Oktay isimli karakterin kullandığı lüks aracı da anma etkinliğine getirdi. 43 yıl sonra tekrar bir araya gelen Yeşilçam emektarları, araçların önünde poz verdi ve çektikleri filmi yeniden izledi.

"ONLARLA FİLM ÇEKMEK GURUR VERİCİ"

Yıllar sonra bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu belirten Itır Esen, "Neredeyse yarım asır önce çektiğimiz bir filmdi. Aramızdan ayrılan ağabeylerimiz Münir Özkul ve ablalarımız Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi isimler var. Onları kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Onlarla aynı karede olmak, aynı filmi çekmek benim için çok gurur verici çok özel bir şeydi." dedi.

"HALA OKTAY'LAR VAR"

Filmde zengin ve kötü adam rolündeki Oktay karakterini canlandıran Eriş Akman ise, bu rolü oynadığı için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Ben o sırada Bağdat Caddesi'nde oturuyordum. Hatta biz film çekilirken o sırada Bağdat Caddesi'nde arabalarıyla yarışan çocuklardan yardım aldık. Onların çoğu Oktay'dı. Hala da bugün Oktaylar var. Dikkat edin, bilhassa zengin muhitlerde bir sürü Oktay var." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------

Itır Esen ile röportaj

Eriş Akman ile röportaj

Ahmet Sezerel ile röportaj

Eski araçlardan detay görüntü

Oyuncuların kendi filmlerini izlediği andan görüntü

Genel ve detay görüntü

=================

9- BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA

Ahmet KONANÇ/İSTANBUL,

Belgrad Ormanı'nda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü yaralanırken, aracı vinçle kaldırma çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza Belgrad Ormanı Sarıyer'deki ana girişinin 1 kilometre uzağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 D 0955 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Boş damacana yüklü araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdüler. Aracı kurtarma çalışmaları için olay yerine vinç getirildi. Kurtama çalışmaları sırasında, pazar gününü Belgrad Ormanı'nda geçirmek isteyen vatandaşların araçları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından araç çekiciye konularak götürüldükten sonra trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

-------------

-Şarampoldeki araç

-Aracı kurtarma çalışmaları

-Uzun araç kuyrukları

-Genel ve detaylar