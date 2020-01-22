DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

İçerenköy 'deki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy'deki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren polis, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.30 sıralarında sahte içki üretimi yapılan eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 581 farklı miktarlarda cam şişeler içerisinde sahte içki üretiminde kullanılan sıvı madde, 35 litre bidon içerisinde sıvı madde, 5 litre anason, 5 litre etil alkol ve 10 paket maya ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda Tahir P.(51) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan Tahir P. hakkında Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin bulunması

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11- ATAŞEHİR'DEKİ CİNAYET KAMERADA

-Ağır yaralanan Yener Yağcı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir'de evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Yener Yağcı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. silahlı saldırının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntüleride saldırganların taksi ile gelip ateş etikten sonra kaçmaları görülüyor.

Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ağır yaralı Yener Yağcı kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN GELDİĞİ TAKSİ KAMERADA

Bir taksi ile gelen saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi ile gelen saldırganlar binanın önünde duruyor. Saldırganlardan biri peş peşe ateş ettikten sonra tekrar taksiye binerek uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Taksinin bina önüne gelmesi

-Saldırganlardan birinin taksiden inmesi

-Ateş etmesi

-Taksinin ayrılması

-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

-Babanın ağlarken görüntüsü

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Yaralının götürülmesi

Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

Ataşe

- İstanbul