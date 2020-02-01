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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen Nurettin İnal'ın cinayet şüphelileri yakalandı.

01.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:34DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen Nurettin İnal'ın cinayet şüphelileri yakalandı. Olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

12 Ocakta Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıkmış, göğsünden yaralanan 31 yaşındaki Nurettin İnal hastanede ölmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 17 Ocakta Adem P.(41), Mahir D.(23), Seyat D.(23), Mehmet S.S.(37), Doğan P.(46), Erman K.(29) ve İbrahim S.(31)'i adreslerinde yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Adem P., Mahir D., Seyat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

-Şüphelilerin şube çıkışı

01.02.2020 -14.26  Haber Kodu : 200201132


- İstanbul

İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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