DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

ÖNCE UÇAK SAATİNİ SONRA KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçakta hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun önce uçak saatini sonra ise koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı.

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ağabey Hakan Gençoğlu da gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BİLETİ ERKENE ALDIRDI" İDDİASI

Öte yandan bekar Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi. Alev Gençoğlu'nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, "Uçağa binerken de konuşmuştuk. 'Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım' dedi" diye konuştu. Yakını Salih Özgür de, "Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

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2- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HELALLİK ALINMASI İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Kağıthane'deki evine getirildi. Helallik istendiği sırada, Erat'ın anne ve babası fenalık geçirdi.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde, 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak helallik alınmak üzere Çağlayan'daki baba ocağına getirildi.

Helallik alındığı sırada, anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılan anne Safiye Erat zaman zaman fenalık geçirdi.

Aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.

Görüntü dökümü

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-Şehidin cenazesinin evinin önüne getirilişi

-Şehidin babasının cenaze aracından inmesi

-Babasının ağlaması

-Şehidin annesinin feryadı

-Şehitten helallik alınması

-Şehidin kardeşinin ağlaması

-Kalabalıktan detay görüntü

-Şehidin evinden detay görüntü

-Cenaze aracının gidişi

-Genel ve yakın detaylar

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3- ÖNCE UÇAK SAATİNİ SONRA KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçakta hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun önce uçak saatini sonra ise koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı.

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ağabey Hakan Gençoğlu da gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BİLETİ ERKENE ALDIRDI" İDDİASI

Öte yandan bekar Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi. Alev Gençoğlu'nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, "Uçağa binerken de konuşmuştuk. 'Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım' dedi" diye konuştu. Yakını Salih Özgür de, "Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Erol Evgin taziyede bulunması

-Anne Hayriye Gençoğlu'nun tabuta sarılarak ağlaması

-Abi Hakan Gençoğlu'nın ağlaması

-Yakının Salih Özgür ile röp

-Cenaze namazının kılınması

-Fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

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4- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL,

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uçak kazasında yaralanan 180 kişiden, 113'ünün taburcu edildiği, 67'sinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralananlarla ilgili yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı: "180 hastamızdan 113'ü 07.02.2020 saat 14.00 itibariyle taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniveristesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da orta-ağır seviyededir."

- ABD'DEN GELECEK EKİP, UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME YAPACAK

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK/İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip İstanbul'a gelecek. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak bu incelemenin ardından uçak parçalar halinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak TIR'lara yüklenecek. Uçağın enkazı daha sonra hangara götürülecek.

Görüntü dökümü

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-Ekiplerin çalışmaları

-Uçak enkazından görüntüler

-Uçağın uzaktan görüntüsü

-Yolda vinç için yapılan düzeltme çalışması

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5 - İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi" denildi.

YENİ FİYAT TARİFESİ

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

"TOPLU TAŞIMA MALİYETLERİ YAKLAŞIK YÜZDE 43 ORANINDA YÜKSELDİ"

"İstanbul'da 25 Mayıs 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. Bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle, toplu taşıma maliyetleri yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındı ve elektronik bilet ücretlerine bu artışın altında bir artış oranı uygulandı. Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi. Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz"

Görüntü Dökümü:

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arşiv

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6 - İSTANBUL'A GELEN ULUSLARARASI TÜM YOLCULAR TERMAL KAMERA İLE KONTROL EDİLMEYE BAŞLANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile İstanbul Havalimanı'nda 'koronavirüs'e yönelik İstanbul'a gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera taraması ile kontrol edilmeye başlandı. Bu kapsamda Çin'den gelen yolculara yönelik uygulamalarda iki olan termal kamera sayısı da 6'ya çıkarıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 'korona virüs' nedeniyle başta Çin olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolculara yönelik uygulanan termal kamera taramasının kapsamı genişletildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı karar doğrultusunda

bugün 14.30 itibariyle İstanbul Havalimanı'na gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kameradan kontrol edilmeye başlandı.

Termal kameralar, pasaport noktalarında kurulumunun ardından hizmete girdi. Termal kamera ile kontrol edilecek yolcu sayısının artması nedeniyle terminalde görev yapacak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı personel sayısı da artırıldı. Ayrıca bugüne kadar yapılan uygulamalarda iki olan termal kamera sayısı da 6'ya çıkarıldı.

"25 BİNİN ÜZERİNDE YOLUYU TARADIK"

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, uygulamaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. Bugün itibariyle 96 uçuş ve 25 binin üzerinde yolcunun tarandığını belirten Kavak, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından tüm uçuşlar, termal kamera uygulamasından geçirilecek. Biz de bu kapsamda kendi havalimanımızda termal kamera uygulamasına başladık. Böylece termal kamera sayısını 2'den 6'ya çıkardık. Bu 6 kamera ile yurt dışından gelen tüm yolcuları termal kameradan süzerek, ülkemize geçişini sağlayacağız. Ayın 22 sinde Vuhan uçuşlarıyla başlattığımız termal kamera uygulamasını, 23'ü itibariyle Çin ana karadan gelen tüm uçuşlar, 29'u itibarıyla da 7 ülkeyi termal kamera taramasına almıştık. Ama bugün itibariyle tüm uçuşları taramaya alıyoruz. Bu güne kadar 96 uçuşu ve 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar olumsuz bir vakaya rastlamadık."

Görüntü Dökümü

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-Pasaporttan Yolcuların gelişleri

-Termal kamera ile kontrol edilmeleri

-Kamera görüntülerin ekrandan izlenmesi

Sağlık ekipleri

-Aykut Yener Kavak ile röp

-Genel ve detaylar

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7- İSTANBUL'DA GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Haber-Kamera: Cemal YURTTAŞ-Elif YAVUZ-Zeki GÜNAL-Özgür EREN/İSTANBUL,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti. Kar yağışı bekleyen İstanbullular güneşli havayla karşılaştı. Vatandaşlar Öğle saatlerinde çıkan güneşin keyfini çıkarttı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyen vatandaşlar

-İstiklal Caddesi

-Taksim Meydanı

-Fotoğraf çektiren İnsan Detayları

-Sahilde kitap okuyanlar

-Genel ve detaylar

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8- YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADESİ ALINACAK

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi. Erkan Duyar hakkında ise "Görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yeşim Meltem Şişli'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi. Soruşturmada, eski Hayat Boyu Öğrenme genel müdürü Ali Koca'nın da tanık olarak bilgisine başvurulacağı kaydedildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahillik talebinin olacağı belirtildi.

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9-KARAKÖY'DEKİ KADINLARA SALDIRI DAVASI SON SAVUNMANIN ALINMASI İÇİN ERTELENDİ

Haber: Özden ATİK/ KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Semahat Yolcu, cezaevinde tedavi altında bulunduğu gerekçesiyle bugünkü duruşmaya getirilmedi. Duruşma, sanığın son savunmasının alınması için ertelendi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmada hazır bulundu. Müştekileri çok sayıda avukat temsil etti.

MÜŞTEKİLER SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Hakim, tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğunu belirterek sanığın adli serviste tedavi altında bulunduğundan hazır edilemediğinin bildirildiğini tutanağa geçirdi. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Aile Bakanlığı avukatı da tanık beyanlarıyla olayın ortada olduğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı ise müvekkiliyle görüşemediğini söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Semahat Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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10- İSTANBUL'DA TRAMVAY YOLLARINDAKİ İLGİNÇ KAZALAR KAMERADA

İstanbul DHA - İSTANBUL'da tramvay yollarında meydana gelen ilginç kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da tramvay yollarına giren araçlar kazalara neden oluyor. Son iki yılda meydana gelen kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden birinde Beyazıt'ta makas değiştiriren tramvayı son vagonu raydan çıkıyor. Bu sırada 2 kişi son anda vagonu farkederek kaçıyor. Diğer 2 görüntüde ise tramvay yoluna giren sürücülerin direklere çarptığı görülüyor. Son görüntü de ise tramvay yoluna giren lüks araca, tramvayın çarpması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaların güvenlik kamerası görüntüleri

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11- OTOMOBİL HIRSIZLARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İstanbul'da girdikleri evlerden otomobil anahtarlarını alarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 13 Ekim ve 8 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olaylarına karışan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı detaylı incelemeler sonucunda 3 hırsızlık şüphelisinin girdikleri evlerden otomobil anahtarı çalarak otomobil çaldığını belirledi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 17 Ocak Cuma günü İkitelli'de 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyonda yakaladığı şüphelileri sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Şubede sorgulanan Ufuk G.(22)'nin 3 adet benzer suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve çaldıkları otomobillere sahte plaka taktıkları belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ufuk G., Emre D.(22), Batuhan D.(20) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerinin İkitelli'de şüphelilere yaptığı operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Polisin şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-(Polis Kamerası)

-Şüphelilere yapılan operasyon anı

-(Aktüel)

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı