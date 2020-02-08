DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-AMERİKA'DAN GELEN HEYET UÇAK ENKAZINDA İNCELEME YAPTI

-Heyettekilerden bazıları uçak enkazına girip, fotoğraf çektiler.

İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı. Enkazda 3 saat inceleme yapan heyettekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyettekiler enkaz alanında incelemelerde bulundu. Uçağa da giren heyettekilerden bazılarının fotoğraf çektikleri görüldü. Üç saatlik incelemenin ardından heyettekiler buradan ayrıldı. Enkazın incelemelerin ardından kaldırılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntü

-Heyetten görüntü

-Heyetin uçakta inceleme yapması

-Genel ve detaylar

08.02.2020 - 10.10 Haber Kodu : 200208055

08.02.2020 -11.06 Haber Kodu : 200208074

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2- BEYKOZ'DA ARA SOKAKLARDA VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul ,

Beykoz'da vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorluk çekti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, soğuk havayla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yollarda buzlanmaya neden oldu. Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar sabah işlerine gitmek üzere araçlarını bulunduğu yerden çıkaramadı, bir kişi ise hastasını hastaneye götüremedi. Belediye ekipleri ise öğle saatlerinde bölgede tuzlama çalışmalarına başladı.

"HASTAMIZ VAR ARABAYI ÇIKARTAMIYORUZ"

Hastasını hastaneye götürmek için aracını çıkartmaya çalışan mahalleli Şenol Solak, "Kar yağdı mı böyle oluyor işte. Hastamız var, arabayı çıkaramıyoruz, yollara tuz atmadılar. Şu hale baksana. Ne yapacağız şimdi? Ana halterlere tuz attılar. Beykoz Gümüşsuyu burası, İstanbul'un en değerli yeri, şu yolun haline bak. Hastamız var, arabayı çıkartamıyoruz. Kar lastiği de taktık. Tuzlama işlemi şu anda yok. Akşamdan beri aynı. Ne aşağı iniyoruz, ne yukarı çıkabiliyoruz. Bekleyeceğiz artık, kar kesilecek, klimayı açacağım camlar ısınacak. Buz öyle çözülür. Bugün buradan çıkamam, kar bir şey değil yollar buz tutmuş. Belediyeyi bekliyoruz, inşallah gelir. Dün akşam başladı kar, öğlen oldu bir tane kar arabası, tuzlama arabası görmedim. Kendi imkanlarımızla uğraşıyoruz" dedi.

"BUGÜN KARDAN DOLAYI ÇALIŞMADIK"

Bir diğer mahalleli Nuri Turak ise, "Bundan 5-6 yıl önce böyle bir önlem almıyordu belediye, yollar kapanıyordu. Artık çalışma yapıyorlar, bir- iki saat sonra saat 1'e doğru yollar açılacak, tuzları attılar. Sabah kar yağınca öyle oldu kaldık ama şimdi açılacak yol" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aracını çıkarmak için uğraşan vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp.

-Tuzlama çalışmamalarının başlaması

-Evinin önündeki karı küreyen vatandaşlar

-Muhabir Anonsu (Beyza Nur Güler)

-Genel ve detay

08.02.2020 - 13.07 Haber Kodu : 200208130_

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3- EMİNÖNÜ, GALATA VE ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER - İstanbul DHA

Eminönü, Galata ve çevresini kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışla kent beyaz örtü ile kaplandı. Eminönü ve çevresindeki kar örtüsü drone ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü;

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-Eminönü ve çevresi (havadan)

08.02.2020 - 11.02 Haber Kodu : 200208071

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4- BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Camii ve çevresinin havadan çekilen görüntüleri

08.02.2020 -13.04 Haber Kodu : 200208126

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5- İMAMOĞLU'NDAN ULAŞIM ZAMMI AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnanın maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim" dedi.

7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışı, Bakırköy'deki CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili soruya, "Vatandaşımızın zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "3 yıldır, 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor ama Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın o maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim. Bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı. Elbette ben trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Sanki Ekrem İmamoğlu'nun zam yaptığı bir husus tek gündem" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İBB Başkanı İmamoğlu'nun ulaşım zammı açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

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6-ŞİŞLİ'DE TEKSTİL ÜRÜNÜ İADE EDİLEN KİŞİ, İŞ YERİ ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de, tekstil firmasına ürün temin eden bir kişi, mallarının iade edilmesine sinirlenerek sokak ortasında havaya ateş açtı. Tekstil firması çalışanları korkuyla kepenkleri kapatırken, ateş açan kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde dün 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tekstil firmasına ürün temin eden bir kişi, bir süre önce getirdiği malların iade edilmesi üzerine firma yetkilileriyle görüşmek istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, sokak ortasında firma yetkilileriyle tartıştığı sırada belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Firma yetkilileri korkuyla iş yerine kaçarak kepenkleri kapattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, havaya ateş eden kişiyi tabancasıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi.

"DÜKKANI KAPATTILAR, İÇERİYE KAÇTILAR"

Olayı gören sokak sakini Bahattin Kaya, "Ben burada oturuyorum. Birisi buraya kamyonetin içinde mal getirdi, tekstile vermek için. Herhalde dün ya da önceki gün malı getirmişler, buradaki firma malı kabul etmemiş. Adam iade etmiş. O da yeni geldi buraya; dedi ki 'Sen benim malımı niye geri veriyorsun. Ben bu malı ne yapacağım.' Diğeri de 'ben bu malı ne yapacağım' dedi. Bu da 'sen benim ciğerimi yakıyorsun, çoluk çocuğumun rızkını yiyorsun' dedi. Ondan sonra silahı çekip ateş etti. Onlar da dükkanı kapattılar, içeriye kaçtılar. Tabancanın kurusıkı olduğu en son öğrenildi. Polisler baktı, kurusıkı çıktı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin koşturması

-Polis araçlarının ilerlemesi

-Polislerin havaya ateş açan kişiye yaklaşması

-Polislerin havaya ateş açan kişiyi yakalamaları

-Polislerin, havaya ateş açan kişinin silahı elinden alıp muhafaza altına alması

-Havaya ateş açan kişinin gözaltına alınıp polis aracına bindirilmesi

-Silah sesleri üzerine iş yerinin kepenklerini indiren esnafın tekrar kepenkleri açması

-İş yeri çalışanlarının dışarıya çıkması

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Bahattin Kaya ile röportaj

08.02.2020 - 11.53 Haber Kodu : 200208092

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7- KAĞITHANE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN VE KIZINI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, KAĞITHANE'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan ve aşağıya inemeyen baba, küçük kızını ve hamile eşini alıp çatıya çıktı. Baba, kızı ve hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan'da 2 katlı binanın giriş katında sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadakiler mahalle sakinlerinin uyarısı ile dışarıya çıktı. Üst katta oturan ve yangına uykuda yakalanan bir baba, küçük kızı ve hamile kadın yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince evlerinde mahsur kaldı. Baba dumandan etkilenmemek için kızını ve eşini yanına alan adam çatıya çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıya sığınan baba, hamile eşi ve küçük kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp aşağıya indirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansa alınan küçük kız ve hamile anneye ilk müdahale yapılıp oksijen verildi. Hamile kadın ve kızı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan yerde kimsenin yaşamadığı belirtilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü

(CEP TELEFONU)

-Alevli yangın

-Yangın yerinde toplanan vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Üst katta mahsur kalıp çatıya çıkan adam

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin üst kattan kurtardığı küçük kız

-Genel ve detay görüntüler

08.02.2020 - 12.19 Haber Kodu : 200208102

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8- AVCILAR'DA KARLI YOLDA KAYAN SU TANKERİ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.

Kaza sabah saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Karlı yolda kayan tanker bir binanın bahçe duvarına ve kapısına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken binada ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tankerden görüntü

yoldan görüntü

Binadan görüntü

Diğer detay

08.02.2020 - 12.04 Haber Kodu : 200208096

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9-ÇEKMEKÖY'DE KAMYONET SU KANALINA DÜŞTÜ

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÇEKMEKÖY' de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, su kanalına düşen kamyonet vinçle çıkarıldı.

Kaza gece saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına düştü. Kazada sürücü yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkmayı başardı. Su kanalına düşen kamyonet vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciye yüklendi. Sürücünün bir yakını "Kar nedeniyle kamyonet kaymış, dereye düşmüş. Yaralı yok kazada. Kamyoneti çıkarmaya geldik "dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Su kanalına düşen kamyonetin çıkarılması

-Dereye düşen kamyonet

-Vinç yardımıyla çıkarılması

-Çekiciye yüklenmesi

-Vatandaş ile röp

-Dereden görüntü

08.02.2020 - 12.09 Haber Kodu : 200208100

08.02.2020 -12.21 Haber Kodu : 200208103

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10- AVCILAR'DA KADINLARIN ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL- İSTANBUL'da 2 ayrı kapkaç olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameralarına yansırken, iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler 25 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Avcılar'da meydana gelen kapkaçlarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler mağdurların ihbarlarının ardından kapkaç olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceleyerek 3 şüphelinin eşkallerini belirledi. Polis yaptığı incelemelerde 3 şüphelinin kapalı kasa araçlarıyla olay yerine geldiklerini araçlarını olay yerine yakın olarak park ederek kapkaç olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

ARAÇ CAMINDA BULUNAN OSMANLI TUĞRASI RESMİ ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullandığı aracın arka camında bulunan Osmanlı tuğrası resminden yola çıkarak teknik takip başlattı. Ekipler, kapkaç olaylarına karışan şüphelilerin araçlarının izine Avcılar Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde rastladı. Ekiplerin takibi sırasında Vedat K.(22) girdiği kafede yakalanırken, Maşallah K.(26) ve Mahsun P.(20) sokak üzerinde yakalandı. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahsun P. ve Vedat K. tutuklanırken, Maşallah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin 25 Ocak tarihinde Avcılar'da tekstil firmasında çalışan Y.Y. isimli kadının saat 09.00 sıralarında iş yerine gireceği sırada çantasının kapkaç yöntemiyle çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin çantayı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştıkları belirtildi. Çantanın içerisinde 400 lira nakit para, cep telefonu, anahtar ve kimlik olduğu öğrenildi. Aynı şüphelilerin 30 Ocak tarihinde sabah saatlerinde Avcılar'da A.G. isimli bir kadının çantasının kapkaçla çaldıkları belirtildi. Öte yandan şüphelilerin Avcılar'da iki ayrı kapkaç olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 25 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği kapkaç olayının ardından vatandaştan kaçtıkları anlar güvenlik kameralarında görüldü. Şüphelinin başka bir görüntüde ise kapkaç girişiminde bulunmaya çalıştığı fakat gerçekleştiremediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kameraları)

-Şüphelilerin kapkaç anları

-Şüphelilerin vatandaştan kaçma anları

-şüphelinin kapkaç girişimi fakat gerçekleştiremediği an

(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı

08.02.2020 - 13.06 Haber Kodu : 200208129_

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11- TEMİZLİK İŞÇİSİ KILIĞINDAKİ POLİS ŞÜPHELİYİ BÖYLE YAKALADI

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

İstanbul'da temizlik işçisi gibi deponun önünde bekleyen polis, yasadışı yollarla orta doğu ülkelerine sahte ve kaçak ilaç gönderildiği belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'daki bir depoda bulunan ilaçların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve buradan da Ortadoğu ülkelerine gönderileceğini belirledi. Depoyu takibe alan polis, çalışmalarının ardından adrese 4 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin deponun önünde temizlik işçisi kılığında beklediği ve şüpheliyi depoya girerken yakalayarak gözaltına aldığı görülüyor.

Operasyonda üzerlerinde herhangi bir Türkçe ibare bulunmayan ve bir çoğunda Arapça yazılar bulunan, yurtdışında üretilmiş ilaçlarında aralarında olduğu 212 bin 568 ilaç ele geçirildi. Depoda bulunan ilaçların bir kısmının Suriye uyruklu sığınmacılara Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi için ücretsiz olarak verilen ilaçlar olduğu kaydedildi. Şüphelilerin ilaçları başka kişilerin adına yazdırarak aldıkları belirlenirken, adına ilaç yazılan kişilerin kimlik bilgilerinin kullanılarak ilaç alındığından habersiz olduğu bildirildi. Yakalanan kişi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satmak" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Operasyon anından görüntü

08.02.2020 -12.22 Haber Kodu : 200208105