DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

OSMANLI Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yıl dönümünde Fatih 'te Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Saadet Partisi'nin düzenlediği anma etkinliği, Sultan 2. Abdülhamid'in mezarının da bulunduğu Çemberlitaş'taki 2. Mahmut Türbesi'nde gerçekleşti. Okunan duaların ardından konuşan Saadet Partisi Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Safa Ocak, Milli Görüşçüler olarak Sultan 2. Abdülhamid'in davasını yarım asırdan beri sürdürdüklerini belirtti. Ocak, "Yaşadığı dönemin insanlarının hakkı ile keşfedemediği bir siyasetçi ve devlet adamı olan Sultan 2. Abdülhamid Han eğitim, sağlık, bilim, teknoloji ve manevi alanlarda Osmanlı topraklarına çağın ötesinde yüzlerce eser kazandırmış ve bu eserlerin bazıları ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Bilakis tahta çıktığında 300 milyon altın olan Osmanlı İmparatorluğu'nun borcunu, 30 milyon altın seviyesine kadar indirmiştir." dedi.

"DAVASINI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Açıklamada Filistin'in sorunlarına da değinen Ocak, şöyle devam etti:

"Son süreçte yaşanan olaylar düşünüldüğünde uğruna sürgün, hatta ölümü göze alan cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ın huzurunda Filistin ve Kudüs davasından başka bir hususa söz ayırmak uygun olmayacaktır. Filistinlilerin uğradığı haksızlıkları, zulümleri, kurşunlanan Gazzeli bebekleri düşündüğümüzde Kudüs'e sahip çıkmak bizim için insani bir görevdir. Sözün tam da bu kısmında Yüzyıl Anlaşması zırvalığına da değinmek istiyoruz. Sözde iki devletli bir çözümden bahsediliyor lakin bu devletlerden biri her şeyin sahibi olup kontrole ele alırken diğerine yani Filistin'e ne bir sınır kapısı ne de bir başkent dahi verilmiyor. Bir de diyorlar ki 'Filistin bu anlaşmayı kabul ederse 50 milyar dolar vereceğiz.' Burada sözün sahibinin huzurundan davasının devam ettiren milli görüşçüler olarak sesleniyoruz; kanla alınan topraklar para ile satılmaz. İki devletli çözüm diye bir şey yoktur."

Görüntü Dökümü:

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Fatih İlçe Başkanı Muhammet Safa Ocak'ın basın açıklaması

Türbe önünde Kuran okunması

Helva dağıtımı

Dua eden insanlar

Genel ve detay görüntü

16.02.2020 - 13.45 Haber Kodu : 200216081

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5- SANCAKTEPE'DE DİAFON HIRSIZLARI KAMERADA

SANCAKTEPE'de apartman önlerine gelerek, diafon çalan yaşı küçük hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Sancaktepe, İnönü ve Atatürk Mahallelerinde bulunan apartmanlardan diafonların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çalınan diafonların A.İ.D. isimli yaşı küçük şüpheli tarafından satıldığı belirledi. Ekipler müşteri gibi davranan polis şüpheliyle buluşarak, gözaltına aldı. A.İ.D. isimli yaşı küçük şüphelinin ifadesi doğrultusunda hırsızlık olayına 2 kişinin daha karıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipleri A.B. ve B.B. isimli yaşı küçük şüphelileri de gözaltına aldı. Yaşı küçük şüphelilerden A.B.'nin İşyerinden Hırsızlık suçundan, B.B.'nin Bilişim Sistemini Engelleme, Tehdit, Kasten Yaralama suçlarından, kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan şüphelilerin diafon çaldıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde apartman önüne gelen şüpheliler saniyeler içinde diafonu sökerek çalıyor. Şüpheliler daha sonra buradan hızla kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anları

-Ele geçirilen diafonlar

16.02.2020 -13.18 Haber Kodu : 200216075

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