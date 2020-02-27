DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: İTALYA'YI ÇOK DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ

"Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını belirterek, "Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarına yönelik şunları söyledi:

"İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. İtalya ile de rahatlıkla kapatabiliriz. Orayı da rahatlıkla yüksek risk grubuna alıp geçici bir süre gereğini yaparız. Çok aktif bir biçimde bu riskleri takip ediyoruz. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli rapor alıyoruz. Oradaki havalimanlarından düzenli rapor alıyoruz. Arkadaşlarımız bunu takip ediyor. Onlar bize bu anlamda alert (uyarı) ettikleri anda gerekli adımları atmakta hiçbir tereddüdümüz olmayacaktır."

Görüntü Dökümü:

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-Aycı'nın açıklaması

27.02.2020 - 12.33 Haber Kodu : 200227098

27.02.2020 - 13.05 Haber Kodu : 200227112

27.02.2020 - 13.06 Haber Kodu : 200227116

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2- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 7 GÖZALTI

Ali ABLAY-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, İSTANBUL'da FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ'nün "Defne" kod adlı bölge imamı E.Y.'nin de bulunduğu şüpheliler yakalanmıştı. Düzenlenen operasyonlarda birçok dijital materyal ele geçirilirken, FETÖ terör örgütünün evlerinde kalan şüphelilerde tespit edilmişti. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde farklı kriptonik haberleşme programları ile örgütün haberleşme grupları tespit edilirken, bu grupların yönlendirmesine ve FETÖ terör örgütünün eleman kazandırılması için hazırlanmış programları ele geçirilmişti. Baskınların yapıldığı adreslerde FETÖ üyelerinin kullandıkları cep telefonu hatları ile örgüt adına kullanılan birçok telefon bulunmuştu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki çalışmalarını tamamlayan polis, bugün saat 05.00 sıralarında İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

27.02.2020 - 13.07 Haber Kodu : 200227114

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3- İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

-17 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şişli, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, sanık Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla; 19 kadının "müşteki", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ise "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianameyi, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran'da yapılmasına hükmetti.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNDAN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dosyası ayrılmış ve valilikten soruşturma izni talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

27.02.2020 - 12.06 Haber Kodu : 200227087

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4- ARAÇ SAHİBİ İNİNCE ÖN KOLTUKTAKİ ÇANTAYI SANİYELER İÇİNDE BÖYLE ÇALDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL ARNAVUTKÖY'de otomobilinden inen kişiyi gözleyen hırsız, araç sahibi uzaklaştıktan sonra ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansırken, 5 suçtan aranması olan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, fiziki takibe aldığı şüpheliyi 24 Şubat Pazartesi günü Maltepe'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah G.(30)'nin 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2 ayrı otomobilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Emrah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Arnavutköy'de yaptığı hırsızlık araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park eden kişi uzaklaşınca şüpheli saniyeler içinde ön kapıyı açarak koltukta bulunan çantayı alıyor. Şüpheli hızla buradan uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

(ARAÇ KAMERASI)

-Şüphelinin park halindeki otomobilinin ön kapısını açarak çanta çalma anı

(AKTÜEL)

-Şüphelinin şube çıkışı

27.02.2020 -12.29 Haber Kodu : 200227096

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLAYAN ADAM POLİSE TESLİM OLDU

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü 'nde bulunan AVM'de dün meydana gelen olayda kuaförde çalışan 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, Erkan Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası

27.02.2020 - 13.07 Haber Kodu : 200227115

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6- FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK KUPASININ ÇALINMA GİRİŞİMİ DAVASI

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, İSTİNAF Mahkemesi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin'in, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Kadıköy Ülker Stadyumu içerisinde bulunan müzede Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalma girişiminde bulunan Halit Şahin, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 23 Kasım 2018 tarihinde, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şahin'in Avukatı Tolga Altuntaş, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek onadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Trabzonspor taraftarı olan Halit Şahin, 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksine girerek 2010-2011 yılına ait 1. lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp çalmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Şahin, 12 Ocak 2017 tarihinde tutuklanmış, 20 Ocak 2017 tarihinde de serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahin hakkında, "Hırsızlık" ve "Mala zarar verme" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemli iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2018 tarihli karar duruşmasında Şahin'i atılı suçlardan toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, bu cezayı da 2 yıl süre ile ertelemişti. Şahin'in Avukatı Tolga Altuntaş, mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.