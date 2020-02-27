DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: İTALYA'YI ÇOK DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ

"Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını belirterek, "Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarına yönelik şunları söyledi:

"İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. İtalya ile de rahatlıkla kapatabiliriz. Orayı da rahatlıkla yüksek risk grubuna alıp geçici bir süre gereğini yaparız. Çok aktif bir biçimde bu riskleri takip ediyoruz. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli rapor alıyoruz. Oradaki havalimanlarından düzenli rapor alıyoruz. Arkadaşlarımız bunu takip ediyor. Onlar bize bu anlamda alert (uyarı) ettikleri anda gerekli adımları atmakta hiçbir tereddüdümüz olmayacaktır."

Görüntü Dökümü:

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-Aycı'nın açıklaması

27.02.2020 - 12.33 Haber Kodu : 200227098

27.02.2020 - 13.05 Haber Kodu : 200227112

27.02.2020 - 13.06 Haber Kodu : 200227116

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2- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 7 GÖZALTI

Ali ABLAY-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, İSTANBUL'da FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ'nün "Defne" kod adlı bölge imamı E.Y.'nin de bulunduğu şüpheliler yakalanmıştı. Düzenlenen operasyonlarda birçok dijital materyal ele geçirilirken, FETÖ terör örgütünün evlerinde kalan şüphelilerde tespit edilmişti. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde farklı kriptonik haberleşme programları ile örgütün haberleşme grupları tespit edilirken, bu grupların yönlendirmesine ve FETÖ terör örgütünün eleman kazandırılması için hazırlanmış programları ele geçirilmişti. Baskınların yapıldığı adreslerde FETÖ üyelerinin kullandıkları cep telefonu hatları ile örgüt adına kullanılan birçok telefon bulunmuştu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki çalışmalarını tamamlayan polis, bugün saat 05.00 sıralarında İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

27.02.2020 - 13.07 Haber Kodu : 200227114

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3-PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin görüntü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

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4- İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

-17 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şişli, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, sanık Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla; 19 kadının "müşteki", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ise "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianameyi, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran'da yapılmasına hükmetti.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNDAN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dosyası ayrılmış ve valilikten soruşturma izni talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

27.02.2020 - 12.06 Haber Kodu : 200227087

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5- ARAÇ SAHİBİ İNİNCE ÖN KOLTUKTAKİ ÇANTAYI SANİYELER İÇİNDE BÖYLE ÇALDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL ARNAVUTKÖY'de otomobilinden inen kişiyi gözleyen hırsız, araç sahibi uzaklaştıktan sonra ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansırken, 5 suçtan aranması olan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, fiziki takibe aldığı şüpheliyi 24 Şubat Pazartesi günü Maltepe'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah G.(30)'nin 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2 ayrı otomobilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Emrah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Arnavutköy'de yaptığı hırsızlık araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park eden kişi uzaklaşınca şüpheli saniyeler içinde ön kapıyı açarak koltukta bulunan çantayı alıyor. Şüpheli hızla buradan uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

(ARAÇ KAMERASI)

-Şüphelinin park halindeki otomobilinin ön kapısını açarak çanta çalma anı

(AKTÜEL)

-Şüphelinin şube çıkışı

27.02.2020 -12.29 Haber Kodu : 200227096

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6- BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLAYAN ADAM POLİSE TESLİM OLDU

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü 'nde bulunan AVM'de dün meydana gelen olayda kuaförde çalışan 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, Erkan Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası

27.02.2020 - 13.07 Haber Kodu : 200227115

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7- SULTANGAZİ'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine dün harekete geçen kaçakçılık polisi teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, öğlen saatlerinde çadıra operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çadırda yapılan aramalarda 1 ton 250 kilo kaçak nargile tütünü, 2 elektronik tütün yoğurma makinesi, elektronik kıyma makinesi, 2 elektronik terazi, kantar, elektronik poşet vakumlama makinesi, 150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin maddesi, 250 kilo toz şeker, 5 kilo renklendirici toz, 61 bin farklı markalarda tütün paketi, 8 bin plastik kutu, 250 kilo kalın kıyılmış ham tütün, 2 kazan, 6 tüp ve 2 ocak ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyon anı

-Şüphelilerin aranması

-Tütünlerin ele geçirilmesi

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8- KURDUKLARI SAHTE İNTERNET SİTELERİNDE VİZE VAADİYLE DOLANDIRIYORLAR

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, - KURDUKLARI sahte internet sitesi üzerinden sözde vize başvurusu alan dolandırıcılar, vatandaşlardan öbaşvuru ücretiö ya da "vize ücretiö adı altında para istiyor. Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra da sahte sitelerindeki sözde çağrı merkezinin numaralarını yetkili şirketlerin çağrı merkezlerine yönlendiriyor. Mağdurlar, dolandırıcıların istediği parayı yatırdıktan sonra vizelerinin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için internet sitesindeki çağrı merkezini aradıklarında ise dolandırıldıklarını öğreniyorlar.

"EVRAKLAR TAMAM AMA ÖDEME YANLIŞ DEDİLER"

Vize almak isteyen İlker Aydemirkan ve Buğra Aktaş o mağdurlardan yalnızca ikisi. Bursa'da yaşayan İlker Aydemirkan vize almak için gerekli evrakları topladı. Sonrasında ise dolandırıcıların tuzağına düştü. "Schengen vizesi almak üzere müracaat ettim" diyen Aydemirkan, şunları söyledi:

"Almanya ve İtalya üzerinden yapılan schengen vizesi müracaatlarında yetkilendirilmiş bir kuruluş var. Bu kuruluş üzerinden işlemlerinizi başlatıp hazırlıyorsunuz. Oradan randevu almaya çalışırken internette başka bir siteye girdim. Oradan 'İletişim bilgileri bırakın biz sizi arayacağız' dediler ve aradılar. Aradıktan sonra 'Biz sizin ön randevunuzu alıyoruz. Ödeme yapın' dediler. 'Ne ödemesi. Ödeme ofiste yapılıyor' dediğimde 'Bu yılbaşından sonra değişti. Vize harcı 80 euroya çıktı ve bunu da artık biz tahsis ediyoruz' dediler. 'Ön onayınızı aldık' diyerek mail gönderiyorlar. Aldıkları randevu gerçek. Orada firmanın logosunu, her şeyini görüyorsunuz. Banka hesabı var. 'O banka hesabına ödemeyi yaptığınız anda bu kesinleşecek' diyorlar. Ödemeyi yapıp, dekont kopyasını gönderdim. 'Randevunuz alınmıştır' diye bir mail daha geldi. Ben randevudan bir gün önce evrakları toplayıp firmanın ofisine gittim. 'Ödemeyi yaptım' dedim. 'Evraklar tamam ama ödeme yanlış. Biz internet üzerinden ödeme almıyoruz. Döviz bazında getiriyorsunuz onu burada ödüyorsunuz ve makbuzunuz vizenizle birlikte geliyor' dediler."

AKTAŞ: BENDEN 6400 LİRA TALEP ETTİLER

Vize alma vaadiyle dolandırılan bir diğer kişi İstanbul'da yaşayan Buğra Aktaş. Aktaş, "İtalya'da bir, iki tane şehri ziyaret etmek adına aracı kuruma ulaşarak vize başvurusunda bulundum. Aracı kuruma ben ulaştım. Evraklarımı hazırladım. Tüm işlemlerimi hallettikten sonra eve geçtim. Ertesi gün telefonumda iki tane cevapsız arama gördüm. Ben de internetten aracı kuruluş diye bulduğum numaraları aradım. İnternet aramalarında ilk sırada çıkıyorlar. İşinizi hızlı yapmaya çalıştığınız için tıklıyorsunuz ve iletişim bilgilerine bakıyor ve iletişime geçiyorsunuz. Seyahat teminat bedeli adı altında benden 6400 lira talep ettiler. Zannediyorsunuz ki o firma. O firmanın adını kullanıyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı bu para da mantıklı geldi. Bir yerde eksiğim vardı. Bir yerde boşluk vardı. Bu para oraya uyuyordu. Bilgileri aldım ve EFT işlemini gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

"MAĞDURLARIN ŞİKAYETÇİ OLMASI SÜRECİ BAŞLATIYOR"

Vize dolandırıcılığında mağdurların şikayetçi olması gerektiğini belirten Avukat İzzet Gürler, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bir yaptırım olacak. Özellikle yapılan eylem dolandırıcılık unsurlarını taşıdığı için dolandırıcılık suçuyla cezalandırılmaları söz konusu olacak. Burada mağdurların şikayetçi olması süreci başlıyor. Yaşanan temel sıkıntılardan bir tanesi mağdurların genelde şikayetçi olmaktan kaygı duymaları ve çekinmeleri. Şikayet yapılırsa bunun sonucunda bir ceza alınması söz konusu oluyor. Son dönem itibarıyla çağrı merkezine yapılan telefon yönlendirmeleri bile söz konusu. Arama motorlarına yazıldığı zaman ilk çıkan sekmeler üzerinden de süreç başlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"HER GÖRDÜĞÜMÜZ HTTPS UZANTILI SİTE GÜVENLİ OLMAYABİLİR"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Bu tür dolandırıcılığın son zamanlarda yaygınlaştığını belirten Demircan, "Bunun nedeni yurt dışı çıkışları ve kış döneminin olması. Özellikle iş insanlarının vizeye ihtiyaçlarının olması. Bu sayıda çok ciddi bir artış yaptı. Önümüzdeki zamanda yine uzun süreli vizeler gündeme gelecek. Bunların sayılarının çok daha artması öngörülüyor. İnsanların kandıkları en büyük problem, süreci bilmiyorlar. Süreci bilmedikleri için de birilerinin onu yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Böylece arama motoruna 'vize almak istiyorum' yazdıkları zaman maalesef dolandırıcıların sahte siteleri üst sıralarda çıkıyor. Her gördüğümüz HTTPS uzantılı site güvenli olmayabilir. Burada vize almak istedikleri yeri mutlaka çok iyi araştırmalı ve onun alan adını çok iyi öğrenmeleri gerekiyor."

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Vize alma vaadiyle dolandırılan İlker Aydemirkan ve Buğra Aktaş, dolandırıcılar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Mağdurlarla röportaj

Avukat İzzet Gürler ile röportaj

-Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ile röportaj

-Detay görüntüler

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9- FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK KUPASININ ÇALINMA GİRİŞİMİ DAVASI

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, İSTİNAF Mahkemesi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin'in, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Kadıköy Ülker Stadyumu içerisinde bulunan müzede Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalma girişiminde bulunan Halit Şahin, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 23 Kasım 2018 tarihinde, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şahin'in Avukatı Tolga Altuntaş, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek onadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Trabzonspor taraftarı olan Halit Şahin, 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksine girerek 2010-2011 yılına ait 1. lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp çalmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Şahin, 12 Ocak 2017 tarihinde tutuklanmış, 20 Ocak 2017 tarihinde de serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahin hakkında, "Hırsızlık" ve "Mala zarar verme" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemli iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2018 tarihli karar duruşmasında Şahin'i atılı suçlardan toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, bu cezayı da 2 yıl süre ile ertelemişti. Şahin'in Avukatı Tolga Altuntaş, mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.