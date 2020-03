DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

(Ek fotoğraflarla)

1-ERDOĞAN: TEMENNİMİZ ODUR Kİ BU SÜRER VE MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞ YAPMASI BİTER

"Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim"

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın müslümanla savaş yapması biter" dedi.

"GECE YARISI ATEŞKES İLANINDA ANLAŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından camiden cemaate seslenerek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize rabbimden Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. Bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan İdlib'de bir yandan da Libya'da şehitlerimiz oldu. Şöyle, en sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın müslümanla savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak" dedi.

"BİR ŞEYİ YAPALIM DERKEN DİĞERİNİ KAYBETMEYELİM"

"Şu Çamlıca cami gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimiz tüm müslümanların hizmetine sunacağız. Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" dedi.

2-EDİRNE'DE BİLDİRİ DAĞITAN İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtan, 'İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Göçmen karşıtı İsveçli parlamenter Jimmie Akesson hakkında Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara yönelik İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce yazılı izinsiz broşür dağıttığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılmıştı. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, sınır dışı edilmek üzere bugün polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri sırasında Akesson'un cep telefonu ile polislerin ve gazetecilerin görüntüsünü çektiği görüldü. 15.45 uçağıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderilen İsveçli parlamenter Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandı.

3-KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

-Şüphelinin kaçarken havaya ateş açması ve sokakta yaşanan hareketlilik kameraya yansıdı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, KAĞITHANE'de, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle, oturduğu binanın girişinde esnaflık yapan bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek karısı ve kızını vurdu. Saldırgan olayın ardından sokakta havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Babası tarafından kafasından vurulan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Yarar'a ateş etti. Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş ederken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı. Olayın ardından sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı Selin (18), ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı. Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polis saldırıdan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışmalara başladı.

Silah seslerini duyarak dışarı çıktığını belirten sokak sakinlerinden Atilla Karamustafa "Ben dışarıya çıktığımda birisi yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kimin vurduğunu görmedim. Vurulanı bir arabaya atıp gittiler. Genç bir kızımız vurulmuş onu da ambulans aldı götürdü. Benim üzüldüğüm şey, böyle şeylerin olması. İnşallah rabbim yaralılara şifa versin" dedi.

SOKAKTA YAŞANAN DEHŞET KAMERADA

Öte yandan şüphelinin kaçarken havaya ateş açması ve yaralı esnafın yerden kaldırılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir el silah sesi duyuluyor. Görüntülerin devamında yerdeki yaralı esnaf çevredekiler tarafından kaldırılıyor. Vurulanların yakını olduğu belirtilen bir kişi feryat ederken, çevredekiler kadını sakinleştirmeye çalışıyor.

(Öldürülen kadının fotoğrafıyla)

4-FATİH'TE DEHŞET; BANKACI KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Baykan'ın eşi ve kayınpederi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bankacı olan 32 yaşındaki Pınar Baykan, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklandı. Genç kadın vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Bir süre sonra mesai arkadaşları işe gelmeyen ve telefonuna ulaşamadıkları arkadaşlarının durumundan şüphelendi. Banka çalışanları durumu genç kadının eşine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri salonun ortasında kanlar içinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri kadının eşini ve kayınpederini gözaltına alarak karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Genç kadının 2 yaşındaki kızının o sırada evde değil bir yakınının evinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Baykan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Baykan'ın komşusu, "Bir kavga dövüşlerini duymadım. Her sabah güzel güzel işlerine gider akşamları evlerine gelirlerdi. Hiç bir sıkıntıları yoktu. Şu an biz de şoktayız. Bir tane kızları vardı. İşyerinden aramışlar onu, ulaşamamışlar. Ambulans kapıya gelmiş. Ben de öyle duydum geldim" diye konuştu.

5- SOSYAL MEDYADAKİ 'İZOLASYONLU SEDYE' GÖRÜNTÜLERİNE BAKANLIKTAN UYARI...

Özlem YURTÇU KARABULUT, Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul, - SOSYAL medyada "İstanbul'da koronavirüs vakası görüldüö notuyla paylaşılan "izolasyonlu sedye" görüntülerinin Sakarya'da çekildiği ve asılsız olduğu ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin umre dönüşü şüphe üzerine hastaneye götürüldüğü ve testlerinin negatif çıkınca taburcu edildiği belirtildi. Öte yandan yetkililer, bu kişinin izolasyonlu sedyeyle taşınmasının sadece önlem amaçlı olduğunu vurguladı.

Sakarya'da geçtiğimiz gün umre dönüşü şüphe üzerine tedavi altına alınan kişinin "izolasyonlu sedyeödeki görüntüleri İstanbul'da çekilmiş gibi "İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü" notuyla sosyal medyada paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı asılsız söylentilere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlık tarafından verilen bilgide, Umre dönüşü rahatsızlanan bir kişinin koronavirüs şüphesi nedeniyle "önlem amaçlı olarak" bu sedye ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ve yapılan testler sonrası hastada koronavirüs'e rastlanmadığı, hastanın taburcu edildiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de henüz test sonucu pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmadığının altını çizdi.

"ENDİŞEYE KAPILMAYIN"

İstanbul Avrupa Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Türkmen ise hastaların bu sedye ile taşınmasından dolayı vatandaşların endişe duymasına gerek olmadığını söyleyerek "Vatandaşlarımız şunu bilsin, vakaların bu sedye ile transfer edilmesi, kesin tanı aldığı anlamına gelmiyor. Gerçekten ciddi şüphe olan, teşhisi henüz netlik kazanmamış, bazı seçilmiş vaka gruplarında, sadece şu an gündemde olan hastalıklar da değil, başka bulaşıcı hastalıklar açısından da bu sedyeler ve izole giyinmiş ekiplerimiz kullanılabilir. Bu önlemler, vatandaşta kesin bir hastalık bulunduğu anlamına gelmiyor. Sadece vakaların transferi sırasında dış ortamdakileri olası bir riskten korumak için uygulanan bir prosedür. Çok tehlikeli bir durum, bir salgın, herhangi ölümcül bir hastalık var gibi endişelere kapılmasınlar" dedi.

'ŞÜPHELİ DURUMLARDA ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE TUTUYORUZ'

Sadece koronavirüs şüphesinde değil, herhangi bir bulaşıcı hastalık şüphesinde de bu ekipmanların kullanılabileceğine işaret eden Dr. Türkmen, "Bu imkanlarımızın olması vatandaşlarımız açısından gerçekten iyi bir şey. 112 olarak son dönemde bize de ihbarlar gelebiliyor. Örneğin yurt dışına gidip dönmüş bir vatandaşımız, bize ulaşıp şüpheli durumunu bildirebiliyor. Aynı şekilde başka benzer solunum yolunu ilgilendiren rahatsızlıklarıyla ilgili de vatandaşlarımız bizi arayabiliyor. Ekibimiz, bu bildirimlerin yönetimini profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyor. Gerekli bilgileri alıyorlar ve şüpheli durumlarda ona göre bir organizasyon gerçekleştirip sürecin en doğru şekilde ilerlemesini sağlıyorlar. Hangi ekipmanın hangi durumlarda kullanılacağına da profesyonel ekiplerimiz hakim durumda" diye konuştu.

'VAKANIN NAKLİ BİTENE KADAR FERMUAR AÇILMAZ'

İlk kez dünyada Ebola salgını gündem olduğu sıralarda, ardından da MERS ve SARS salgınları sırasında kullanılmasıyla dikkat çeken 'negatif basınçlı izolasyon sedyesi'nin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Başhekim Dr. Türkmen, "Negatif basınçlı enfekte kontaminasyon hasta sedyesi adını verdiğimiz bu sistem, dış ortamdan izole edilmesi gereken vakalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sedye kabaca üç parçadan oluşur. Her ambulansın sedyesiyle uyumlu bir şekilde kullanılabilir. İçerisine bir vaka yerleştirdiğimiz zaman, hastanın teneffüs ettiği hava, ekipmanın hepa-filtre sistemi çalıştırılarak süzülüyor ve akım cihazı yardımıyla dış ortama atılıyor. Böylece içeride bulunan hastada eğer bulaşıcı bir hastalık varsa hava yoluyla bunun dışarıya bulaşının önüne geçiliyor. Sedyenin çadır kısmı fermuarı sayesinde komple açılabiliyor. Vaka ve vaka için kullanılacak tüm ekipman ve malzeme tek seferde içeriye yerleştiriliyor. Fermuar kapatılıyor. Bu aşamadan sonra vaka ilgili merkeze ulaştırılana kadar katiyen fermuar açılmıyor. Sedye içerisindeyken hastaya bir müdahale yapılması gerekirse, değiştirilebilir eldiven aparatlı bölmelerinden ekibimiz müdahaleyi gerçekleştirebiliyor" dedi.

'SAĞLIK EKİBİ DE KORUYUCU EKİPMANLAR KULLANMAK ZORUNDA'

Bu özel sedye ile vaka taşınırken sağlık ekibinin de belli özellikleri bulunan ekipmanları kullanması gerektiğine değinen Türkmen, şu bilgileri verdi: "Sağlık personelimiz D tipi dediğimiz koruyucu tulum, koruyucu gözlük, N95 tipi maskeler ve eldivenleri kullanmak zorundalar. Bunlar tek kullanımlık malzemeler. Bir vaka taşındıktan sonra bu malzemeler tıbbi atık kutusuna atılıp imha ediliyor. Hastayı taşıdığımız ambulansımız da dezenfeksiyon usullerine göre dezenfekte edilerek daha sonraki normal hizmetlerini vermeye devam edebiliyor. Negatif basınçlı sedyenin bataryası 12 saat süreyle dış ortamda rahatlıkla çalışabiliyor. Ambulansın içerisinde de ambulans çalıştığı sürece enerji sıkıntısı yaşanmıyor Bu nedenle çok uzun soluklu seyahatlerde dahi kullanılabilen bir sistem bu."

6- MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN ASİSTAN DOKTORA İLİŞKİN İDDİANAMENİN DETAYLARI: 75 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

-"Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çetirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme"

Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, defalarca bıçaklayarak öldüren asistan Dr. Yavuz Sümter hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Yavuz Sümter'in meslektaşına husumet beslediği ve canavarca hisle 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2019'da gerçekleşen olayın detaylarına yer verildi. İddianamede, şüpheli asistan doktor Yavuz Sümter'in olayda hayatını kaybeden Kaan Erol ile birlikte aynı hastanede asistan doktor olarak görev yaptıkları belirtildi. İş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle şüpheli Yavuz Sümter'in maktüle karşı husumet beslediği, bu nedenle olay günü Kaan Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30 hastaneye gittiği belirtildi.

YANINA KÜÇÜK BİR BALTA DA ALMIŞ

Şüpheli Yavuz Sümter'in sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçakla görevli olmamasına rağmen hastaneye gittiği belirtilen iddianamede, Kaan Erol'un bulunduğu odasına girerek bıçakla vurmaya başladığı ve maktulün vücudunda 75 bıçak darbesinin oluştuğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesikleri ile birlikte çoklu organ yaralanmasından kaynaklı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Sümter'in ifadesinde, yaklaşık 3 aydır birlikte çalıştığı maktulün kendisinden kıdemli bir asistan olması nedeniyle sürekli olarak aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Konuşmak için hastaneye gittiğini, bu sırada maktulün aşağılayıcı hakaretleri, tehdit etmesi ve darp etmesi üzerine bıçakla vurduğunu ileri sürdü.

Şüpheli Sümter'in, maktülü daha önceden öldürmeye karar verdiğini belirtilen iddianamede, şüphelinin "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çetirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Şüpheli Sümter, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

7- BAHİSTE KAYBETTİ 'GASP EDİLDİM' DEDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL, - BAHİS oynayıp parasını kaybeden taksici, polise '2 kişi tarafından gasp edildim' diye ihbarda bulundu. Olayı araştıran polis, taksicinin çelişki ifadelerin yola çıkarak yalan söylediğini belirledi.

Sultangazi'de dün akşam Yalçın G.(32) isimli taksici, Cebeci Mahallesi Cebeci Köyü Yolu üzerindeki bir TIR garajının arka tarafında gasp edildiğini söyleyerek polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine taksici Yalçın G., Beyoğlu Dolapdere'den 2 kişiyi aldığını ve Gazi Mahallesine gitmek için yola çıktıklarını ardından da kendisini darp ettiklerini ve maket bıçağıyla tehdit ederek 600 lirasını gasp ettikten sonra kaçtıklarını anlattı.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, Yalçın G.'nin kullandığı taksinin GPRS kayıtlarını kontrol ettiklerinde taksinin Yalçın G.'nin söylediği yollarından geçmediğini belirledi. Yolcu aldığı noktalardaki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, Yalçın G.'nin müşteri aldığını iddia ettiği yerden hiç kimseyi almadığı tespit etti.

Bu belirlemeler üzerine Yalçın G., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılarak tekrar ifadesi alındığında çelişkileri ifadeler verdi. Yalçın G.'ye ifadelerindeki çelişkiler sorulduğunda gasp edilmediğini bahis oynayarak parasını kaybettiğini itiraf etti. Yalçın G., yalan ihbardan dolayı 'Suç uydurma' konusunda adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

8- "GÖÇÜK DÜZELTME" DÜKKANINA CİNSEL ÜRÜN BASKINI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

İstanbul'da eş zamanlı 3 adrese yapılan baskınlarda cinsel performans artırıcı olarak satılan 1 milyon adet ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler baskında cinsel performans artırıcı sidenafil ve benzeri etken maddeler ile cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaç ele geçirdi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda toplamda 1 milyon sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen cinsel performans artırıcı ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Beylikdüzü'nde bir iş merkezindeki adreste ise cinsel performans artırıcı ürünlerin bekletildiği dükkana 'Göçük düzeltme' tabelası asıldığı görüldü. Ekipler ayrıca 3 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Ele geçirilen ürünlerin ihracatı ve ithalatı ise Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda.

9- ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ (2)

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, DHA

Odatv'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, bugün savcılığa davet edilen Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

10- EMİNE ERDOĞAN: KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI, GEÇTİĞİMİZ 10 YILDA ERKEKLERE GÖRE 4 KAT DAHA HIZLI ARTTI

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:

"Ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılımında önemli gelişmeler kaydedildi. Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin sihri var"

"Bizim önümüzdeki en önemli sorunlardan biri, iş ve aile hayatının, çatışan ve birbirini örseleyen iki alan olarak anlaşılmasıdır. Halbuki kadınların güçlü ve donanımlı olması çok daha sağlam ve öz güvenli nesillerin yetişmesine neden olur. Toplumumuzun en güçlü kalesi olan aile kurumunun da güçlenmesi, yine kadınların güçlenmesiyle doğru orantılıdır"

*Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

"Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare açıklayacağız."

Haber-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Borsa İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katıldı. Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmak amacıyla "tokalaşmayın" uyarısının ardından Türkiye'de henüz görülmemesine rağmen programda kendisini karşılayan protokol üyeleri ve sunucu Oylum Talu ile el sıkışmadı. Talu, Erdoğan'ın bu hassasiyetinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Konuşmasına İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, vatanın yeryüzündeki cennet olduğunu, tüm duaların ve çabanın, bu kutsal vatanın birliği ve dirliği için olduğunu ifade etti. Bu sene de gongu, kadınların güçlü ve yollarının açık olması için çaldıklarını dile getiren ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan Erdoğan, kadın gücünün ne kadar önemli olduğunun fark edilmesi noktasında yaptıkları titiz çalışmalar için Borsa İstanbul'a şükranlarını sundu. Erdoğan, tüm dünyayla birlikte büyük bir dijital dönüşümün içinde olunduğuna ve gelecekteki on yılı bu dönüşümün belirleyeceğine işaret ederek, "Eskiden, 'gelecek' dediğimizde takvimin çok ilerisinde bir zamanı algılıyorduk. Fakat bugünün dünyasında gelecek, hemen yanı başımızda ve en büyük yarışımız, bu geleceğe hazırlıksız yakalanmamak için verdiğimiz mücadeledir. O nedenle sadece bugünden ileriyi değil, yarından ileriyi de görmeye çalışmalıyız. Algılarımızı açık tutmalı ve öngörü kabiliyetimizi öyle geliştirmeliyiz ki gelecek sürpriz olmaktan çıksın." diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dijital dönüşüme ayak uydurmadıkları takdirde bu dönüşümden olumsuz olarak en çok etkilenecek grubun kadınlar olacağını belirten Erdoğan, araştırmaların, 2020'lerde çalışanlarının dijital bilgi ve becerilerini güncel tutmak için eğitim yatırımı yapan şirketlerin ayakta kalacağını öngördüğünü kaydetti.

2022'de küresel olarak toplam çalışanların yüzde 54'ünün bilgi ve becerilerini güncellemesi gerektiği gibi yeni beceriler de öğrenmesi gerekeceğine dikkati çeken Erdoğan, bugün bir iş için gerekli olan profesyonel bir beceriye biçilen ömrün 5 yıl olduğunu, IMF'ye göre, dijital dönüşümle beraber küresel olarak kadınların şu an sahip olduğu işlerin yüzde 11'ini kaybetme riski bulunduğunu aktardı.

"GELECEĞİN DÜNYASINDA KADIN AKLININ ZENGİN HAZİNELERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Emine Erdoğan, geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağının aşikar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Fakat bu alanda kadınların sayısı ne yazık ki henüz istenilen oranda değil. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanların yalnızca yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Bununla birlikte, yapay zeka alanındaki uzmanların ise sadece yüzde 22'si kadın. O nedenle 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle birçok platformda altını kalın harflerle çizdiğimiz bu konuya, bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Fakültelerimizde bilim ve teknoloji

alanlarında kız öğrenci sayılarımızı arttırmak, bir temenninin ötesine geçmelidir. Kısaca birkaç örnek vermek gerekirse sosyal ve beşeri bilimler fakültesinde kız öğrenci oranı yüzde 66, tıp fakültesinde yüzde 49, sağlık bilimleri fakültesinde yüzde 78'dir. Son derece önemli olan bu ve benzeri fakültelerimizde mutluluk verici bir kız öğrenci yoğunlaşması görüyoruz."

Öte yandan, kız öğrenci sayısının, bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde yüzde 21, havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde yüzde 24, elektrik ve elektronik fakültesinde ise yüzde 13 olduğunu kaydeden Erdoğan, "Kız öğrencilerimizin, sayıca az oldukları bu bölümlere yönelmelerinde gerekli olan mentorluğa ve özendirmeye daha çok mesai harcamamız gerektiğine inanıyorum. Geleceğin dünyası tasarlanırken kadın aklının zengin hazinelerine son derece ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINI DAHA DA KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALAR GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, kadınlara dair konuları ele alırken, küresel rapor veya araştırmalardaki sıralamalar her ne kadar önemli olsa da her toplumun ancak kendi koşulları içerisinde değerlendirilebileceğini, çünkü her toplumun dinamiklerinin, kültürel değerlerinin ve tarihsel gelişiminin birbirinden farklı olduğunu söyledi. Bu nedenle küresel hedef ve söylemleri yerel filtrelerden geçirip, üzerine tam oturan çözümlerin üretilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takdir edersiniz ki ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılımında önemli gelişmeler kaydedildi. Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin sihri var. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlamak, kültürel kodları iyi deşifre etmekten geçer. Gideceğimiz yönü ancak kendi pusulamızla tayin edebiliriz. Mesela kadınların doğum ve süt izinlerinde yapılan düzenlemeler, kısmi süreli çalışma hakkına ilişkin getirilen yenilikler, aile hayatını kolaylaştırıcı nitelikte oldu. Çünkü bizim önümüzdeki en önemli sorunlardan biri, iş ve aile hayatının, çatışan ve birbirini örseleyen iki alan olarak anlaşılmasıdır. Halbuki kadınların güçlü ve donanımlı olması çok daha sağlam ve öz güvenli nesillerin yetişmesine neden olur. Toplumumuzun en güçlü kalesi olan aile kurumunun da güçlenmesi, yine kadınların güçlenmesiyle doğru orantılıdır. İnanıyorum ki ileriki dönemlerde kadınların çalışma hayatını daha da

kolaylaştırıcı uygulamalar göreceğiz."

"TOPLUMSAL İLERLEMENİN ANAHTARI KADINLARIN HER ALANDA DAHA FAZLA YER ALMASI"

Dünya Ticaret Örgütü'ne göre kadınların, kazandıklarının yüzde 90'ını ailelerine, eğitime, sağlığa ve topluma yatırdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "Buradan da anlıyoruz ki toplumsal ve sosyal ilerlemenin anahtarı kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla sağlanabilir. Çok şükür bugün çok önemli pozisyonlarda lider kadınlarımız var. Bakanlarımızı, milletvekillerimizi, şirket yöneticilerimizi, ekonomiye, ihracata can katan kadın girişimcilerimizi gururla takip ediyoruz. STK'larda, akademide, sporda ve sanatta ülkemizin adını üst sıralara taşıyan kadınlarımızla göğsümüz kabarıyor. Bakın mesela Borsa İstanbul gibi Türkiye'nin göz bebeği bir kurumun yönetim kurulu başkanı, bir hanımefendi. Tüm bunlar, 21. yüzyılın hızla yükselen bir gücü olan Türkiyemizin gelecek güzel günlerinin teminatıdır."

Emine Erdoğan, 2020'nin çok önemli bir yıl olduğunun altını çizerek, konuşmasını "Bildiğiniz gibi bu yıl, Milli Egemenliğimizin 100. yılı. Biz bu vatanın müdafaasını kadın erkek birlikte yaptık. Anadolu kadının yürek gücü, istiklal mücadelemizin en önemli cephanesi oldu. Bundan sonra da 2023 hedeflerimize uzanan yolda omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm bu başarıları tarihimizden ve kendi medeniyet değerlerimizden edindiğimiz milli şuurla yapacağız inşallah." diyerek tamamladı.

"KADIN KOOPERATİFLERİMİZE BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı konuşmada 2019 yılında başlattıkları Export Akademi Programı ile her ilde ihracat yapmaya istekli kadınlar ile bir araya geldiklerini, kadın girişimci networkünü oluştuklarını, bugüne kadar 22 ilde 1.300 kadın ile buluştuklarını, bunlara devam edeceklerini kaydetti. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 2019 yılı kadın çalışmalarıyla ilgili ödül verecekleri kurum ve projeler arasına Export Akademi'yi de aldığını, bu projenin dünya birinciliği de alabileceğini bildiren Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "56 ilde, 67 oda ve borsada İhracat Destek Ofisleri kurduk. TİM

Başkanımız ile beraber kadın ihracatçılar sektörünü oluşturduk ve kadın ihracatçılarımızı destekliyoruz. Onlara da ödül verecektik ama şehitlerimiz olduğu için ödül törenini iptal ettik. Kadın kooperatifçiliğini de destekliyoruz. 14 ilde 1.600 girişimci kadınımıza kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdik. Sosyal kooperatifçilik trenimiz var. Tren yolunun geçtiği illerde kooperatif eğitimi veriyor. Kooperatifçilik çalıştayları düzenliyoruz. Bu trenlerimizde çocuklarımıza kodlama eğitimi veriyoruz. Kooperatif otobüsümüzü Adana'dan başlamak üzere tekrar seferber ettik. Burada da eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare açıklayacağız."

Programda, Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kadınların gücü ve yolunun açık olması için gong çaldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bu arada Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmak amacıyla "tokalaşmayın" uyarısının ardından Türkiye'de henüz görülmemesine rağmen programda kendisini karşılayan protokol üyeleri ve sunucu Oylum Talu ile el sıkışmadı. Talu, Erdoğan'ın bu hassasiyetinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, günün anlam ve önemine istinaden çiçek takdim etti. Kadınların gücü ve yolunun açık olması için gong çaldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

11- ATAŞEHİR'DE POLİS KURŞUNUYLA ÖLÜM: POLİSE 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de dur ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Cihan Seyhan'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru S.M. hakkında, "Haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, S.M.'nin ateş açtığı aracı kullanan G.E. hakkında da, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru S.M.'nin de içinde bulunduğu aracın zırhlı ekip aracının, 11 Aralık 2018 tarihinde Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde ring görevi yaptığı belirtildi.

'BÖLGENİN TERÖR BÖLGESİ OLMASI SEBEBİYLE...'

Ekip aracının 3007 Caddesi üzerinde 4 kişinin içinde bulunduğu otomobili gördüğü bilgisine yer verilen iddianamede, "Bölgenin terör bölgesi olması sebebiyle aracın kaçma ihtimaline binaen bahse konu aracın sağ yan tarafında ekip aracının durduğu" belirtildi

Ekip aracının sağ ön koltuğunda oturan şüpheli polis memuru S.M.'nin ekip aracından indiği kaydedilen iddianamede, S.M.'nin park halindeki araca yaklaştığı sırada otomobilin geri geri manevra yaparak S.M.'nin üstüne doğru sürdüğü ve etrafındaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

DUR İHTARINA UYMAYINCA ATEŞ AÇTI

Belinden silahını çıkaran S.M.'nin yüksek sesle "Dur" ihtarında bulunduğu belirtilen iddianamede, S.M.'nin aracın ön kapısını açmaya çalıştığı sırada aracın sürücüsü G.E.'nin bacakları arasında silah namlusu gördüğü, sol arka lastiğe doğru 2-3 el ateş ettiği, G.E.'nin uyarılara aldırmayarak kaçmaya devam ettiği, S.M.'nin lastik bölgesini hedef alarak bir kez daha ateş ettiği anlatıldı.

ARAÇ İKİNCİ KEZ POLİSTEN KAÇTI

Ekip aracının kaçan aracı aynı mahallede Deniz Gezmiş Parkı yanında tekrar sıkıştırdığı kaydedilen iddianamede, S.M.'nin tekrar ekip aracından inerek şüpheli aracın yanına koştuğu, aracın tekrar S.M.'nin üzerine doğru hareket ederek kayıplara karıştığı belirtildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

3077 Sokak'ta silahla yaralama konusunun anons edilmesi üzerine ekip aracının bahse konu yere gittiği belirtilen iddianamede, olay yerinde ekip otosundan kaçan aracın bulunduğu, 112 ekiplerinin araçta bulunan Cihan Seyhan isimli şahsa müdahale ettiklerinin görüldüğü, Cihan Seyhan'ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından yapılan otopside Cihan Seyhan'ın vücuduna iki kurşunun isabet ettiği, cesetten mermi çekirdeği elde edilemediği, ölümün ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı büyük damar yaralanması sonucu oluşan iç kanamadan kaynaklandığı belirtildi.

ÖLDÜRMEK AMACIYLA ATEŞ ETTİĞİNE DAİR SOMUT DELİL BULUNAMADI

İddianamede, S.M.'nin maktulü doğrudan öldürme amacıyla hedef aldığına dair somut herhangi bir delilin bulunmadığı, tabancadan çıkan merminin aracın bagaj kapağından girerek sağ arka koltukta oturan Cihan Seyhan'ın ölümüne neden olduğu belirtildi.

Kaçan araçta iki adet silah bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, silahların 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında olduğu, ihtara rağmen aracı kullanarak sürmeye devam eden G.E.'nin aracını S.M.'nin üzerine sürerek görevini yapmasını engellemek amacıyla direndiği ifade edildi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ

Müşteki şüpheli polis memuru S.M.'nin silah kullanma hak ve yetkisini aşmak suretiyle silahını kullanarak ölüme neden olduğu, şüpheli G.E.'nin aracı üzerine sürmesinden dolayı eylemi haksız tahrik altında işlediği belirtildi.

ARACI KULLANANA DA DAVA AÇILDI

İddianamede, S.M.'nin, "Haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla, otomobili kullanan G.E.'nin de "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

12- MALTEPE'DE AYRILDIĞI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

-CİNAYETTEN ARANIRKEN DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Haber: Yüksel KOÇ/ MALTEPE'de kendisinden ayrılan 6 yıllık sevgilisi Gülten Gülüm Dil'i öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Fatih Altun hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Fatih Altun'un Gülten Gülüm Dil'i öldürdükten 1 yıl sonra yakalandığı, arandığı dönemde bir cinayet daha işlediği bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Gülten Gülüm Dil'in (40), başından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olaya yakın bir apartmanın güvenlik kamerası incelemesinde maktül Gülten Gülüm Dil ve yanında bir kişinin görüntülerinin yansıdığı belirtilen iddianamede, maktülun kardeşlerinin erkek şahsı teşhis ettikleri belirtildi.

Maktül Gülten Gülüm Dil'in kardeşi Ayten Gülüm'ün teşhisine göre öldürülmeden önce yanında bulunan kişinin kardeşinin 5-6 yıllık erkek arkadaşı Fatih Altun olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kullandığı cep telefonunun sinyal bilgilerinin olay saati ve olay yeri ile örtüştüğü hatırlatıldı.

FİRARDEYKEN DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Şüphelinin bu olaydan sonra 1 yıl süre ile kayıplara karıştığı kaydedilen iddianamede, 30 Aralık 2019 tarihinde Düzce'de işlediği başka suçlar nedeni ile yakalandığı, kasten öldürme ve öldürdüğü kişinin kardeşini de kasten yaraladığı, bu suçlardan da tutuklu olduğu belirtildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Yakalanan şüphelinin bu suçtan 7 Ocak 2020 tarihinde SEGBİS sistemi ile ifadesinin alındığı, ifadesinde başka bir kasten öldürme suçundan da tutuklu olduğunu, Gülten Gülüm Dil ile 18-20 yıllık bir geçmişinin olduğunu söylediği, olaya ilişkin susma hakkını kullandığı kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şüpheli Altun'un ifadesinin ardından bu suçtan da tutuklandığı belirtilen iddianamede, Altun'un, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

13- İMAMOĞLU: YOĞUN DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Otobüsler olsun, metro ve metrobüs gibi diğer araçlar olsun, buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, LASİAD'ın Laleli'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, iş insanlarının sektörel ve bölgesel sorunlarını dinledi. İmamoğlu, toplantı çıkışında da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu Korona virüsü önlemleriyle ilgili soruya, "Otobüsler olsun, metro ve metrobüs gibi diğer araçlar olsun, buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Hemen hemen her gün tıbbi anlamda desteklenmiş usullerle yoğun bir şekilde çalışmasını yapıyoruz. Yine 40 otobüsü arkadaşım dizayn etti ve İstanbul'da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul'a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır. Başlıyorlar yarın, öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini. Dolayısıyla sağlık hizmetleri noktasında biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbul'umuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız. Ama ne yazık ki dünya bundan etkileniyor. Dünya bütüncüldür, siz ne kadar duvarlar örerseniz örün. Aslında dünyaya bir ders de veriyor belki. Birçok sorunu ortak akılla, ortak masalar kurarak, ortak kabiliyeti ortaya koyması gereken çağda yaşıyoruz. Umarım bütün dünya ülkeleri de bu sorunu hep birlikte aşarız" dedi.

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Laleli sokaklarında saha incelemelerinde bulundu. LASİAD yöneticileri ile birlikte Ordu Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyen İmamoğlu, sorunları dinledi.

14-DİN GÖREVLİLERİ MEHMETÇİK İÇİN HATAY'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

İstanbul'da görev yapan din görevlileri adına, imam ve müezzinlerden oluşan 45 kişilik grup, Hatay'da görev yapan Mehmetçiği ziyaret için yola çıktı.

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyesi 45 kişi, bugün saat 15.00'da Vatan Caddesi'ndeki İl Göç İdaresi'nin önünde toplanarak, Hatay'da görev yapan Mehmetçiği ziyaret için yola çıktı. Yola çıkan ekibin İstanbul'un 39 ilçesinde görev yapan imam ve müezzinlerden oluştuğu öğrenilirken, ziyaret edilecek noktaların Hatay Merkez, Kumlu ve Kırıkhan olduğu belirtildi. Hatay'daki askeri birlikleri ziyaret edecek olan kafilenin, sınır bölgesi ve Suriye'de görev yapan askerler için yaklaşık 50 kurban kesecekleri ifade edildi. Kafilenin yarın sabah saatlerinde Hatay'da olacağı belirtilirken, İstanbul Din Görevlileri Derneği adına dernek başkanı Metin Kaçar açıklama yaptı.

Kaçar açıklamasında, "İstanbul'da görev yapan 8 bin 500 din görevlisi temsilen 45 kişilik bir din gönüllüsü grubuyla bugün buradan hareket ederek yarın sabah Hatay'a Habibi Neccar Camii'nde Kur'an cemiyetine daha sonra Kırıkhan, Kumlu ilçelerinde programlara katılacağız. Türk Silahlı Kuvvetler, Suriye de Suriyeliler için değil, bu asil ve necip milletin geleceği için oradadır " dedi.

