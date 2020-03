DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

İSTANBUL'DA TÜM TOPLU ULAŞIM SEFERLERİ AZALTILACAK

-İBB taksi/minibüsler için 100 dezenfekte istasyonu kuracak

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüslerin dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, koronavirüse karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüs salgın hastalığına karşı aldıkları yeni önlemleri açıkladı. Kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdiği belirtilen İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamanı kolaylaştırmak için getirilen hafta sonları 7/24 seyahat uygulaması geçici olarak durdurulacak. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde, insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İBB'nin 35 adet ambulansı, korona virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak."

İmamoğlu sürecin tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci olduğunu da sözlerine ekledi.

2-CAMİLER KAPALI KALDI, CUMA NAMAZI KILINMADI (2)

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN- İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN-İlkay DİKİCİ-Ali ABLAY-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii'ne gelen bazı vatandaşların vakit namazlarını bireysel olarak camii bahçesinde kıldığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda bu hafta Cuma namazı kılınmadı. Salgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde camilerin boş kaldığı görüldü. Kasımpaşa Büyük Camii'ne gelen bazı vatandaşların vakit namazını bireysel olarak aralarında mesafe bıraktıktan sonra kıldıkları görüldü.

"MİLLET OLARAK SAĞDUYULU DAVRANMAK ZORUNDAYIZ"

Zaman ve mekan gözetmeksizin ibadetin her yerde yapılabileceğini belirten Ahmet Erol, "Bana göre bu karar tabii ve doğal bir karar. Çünkü burada insan sağlığı söz konusu. İbadet Allah'la kul arasındadır. Onun için gönülden bağlandıktan sonra bana göre ibadetini her yerde eda etmiş olursun. Önemli olan Türk Milletinin bir an önce bu sıkıntıları aşmasıdır. Bu sıkıntıları aşacağımıza da inançlıyım. Bunun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Millet olarak sağduyulu davranmamız gerekiyor. Bunu da hayata geçiriyoruz, gördüğünüz gibi" dedi.

SULTANAHMET VE FATİH CAMİİ'LERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sultanahmet Camii ve Fatih Camii'nde de Cuma namazı kılınmadı. Camiler havadan görüntülendi.

Öte yandan Fatih Camii'nin kapılarına uyarı yazısı asılırken, cuma namazı için camiye girmek isteyenlere polis izin vermedi.

Alınan tedbirler kapsamında camiinin avluna giriş yapılan kapılarda da polis nöbet tutarak Cuma namazı için camiye girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi. Öğlen ezanı okunduğu sırada Fatih Camii'nin çevresinde polis helikopteri havadan kontrol gerçekleştirdi. Fatih Camii'nin avlusuna polis ve gazeteciler dışında kimsenin girişine izin verilmezken, öğlen ezanının ardından "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya işyerlerinizde öğlen namazlarınızı kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunmamız için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalıklardan ve musibetlerden korusun" anonsu yapıldı.

AVCILAR'DA CAMİ ÖNÜNDE ÖNLEM

Cuma namazı nedeniyle cami ve mescitlerin kapalı tutulması kararı ardından Avcılar'daki Merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide polis de önlem aldı. Trafik ve sivil polislerin önünde önlem aldığı Avcılar Merkez Camii'nin İmamı Ömer Yavuz, öğle saatinde ezanı okuduktan sonra virüs tehlikesinin yayılmasını önlemek amacıyla duyuru okudu.

SEYYAR ÇAYCILAR

Öte yandan Avcılar, Merkez Ulu Camii bahçesinde bulunan Avcılar Belediyesi Emekliler Yeri'nin kapalı olmasına rağmen bahçedeki banklarda çok sayıda yaşlının oturduğu, bunları gören bazı seyyar çaycıların da bunlara servis yaptığı dikkat çekti.

SANCAKTEPE'DE CAMİYE GELENLER EVLERİNE DÖNDÜ

Cuma namazını kılmak için Sancaktepe Sarıgazi Battalgazi Camiine gelen vatandaşlar camilerin kapalı olduğunu görünce evlerine dönmek zorunda kaldı. Öğle Namazı Ezanının ardından vatandaşlara camilerden evde kalın uyarısı yapıldı.

"İNŞALLAH BU HASTALIK TÜRKİYE'Yİ TERK EDER"

Camilerin kapatılmasıyla ilgili kararı olumlu bulduğunu belirten mahalle sakini Zekai Salih, "Çok iyi oldu. Biraz daha erken olsaydı okullarla beraber daha iyi olurdu. Ama buna da şükür. Hiç olmazsa camilerde genellikle yaşlılarımız vardı. Benden yaşlılar vardı, hastalar vardı. Onların gelmelerini istemiyorduk buraya. Mecbur kaldılar gelmemek için" dedi.

Paşa Güvercin, ise "Ben Allah'a dua ediyorum ki inşallah bu hastalık Türkiye'yi terk eder. Takdir-i ilahinindir. Tedbirini al takdir-i ilahinindir. Cumayı kılmak niyetiyle camiye geldim." diye konuştu.

3- YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYECİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde çıkan bir işyeri yangınına müdahale etmek isterken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin için görev yaptığı Bayrampaşa Altıntepsi İtfaiye İstasyonu önünde bir tören düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törene alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece merhumun ailesi ve Bayrampaşa İtfaiyesi çalışanları katılabildi. Tekin'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi tören alanına yıllarca görev yaptığı merdiven aracı üzerinde getirildi. İmamoğlu, törene kucağında 2 yaşındaki oğlu Kerem ile katılan eşi Ayşegül Tekin'e başsağlığı diledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu "Kardeşimizi rahmete uğurlayacağız ve burada ailesine söylemek isterim ki kendileri bütün ailesi bizim ailemizdir, kardeşimizdir evladımızdır, bize emanettir. Hem Büyükşehir Belediyemizin, hem itfaiye teşkilatımızın hem de çok değerli ailemizin hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Cenaze, çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi.

4- İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA GÖREVLİ HAKİMİN EŞİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHA - İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim B.Y'nin bankacı olan eşinin dün yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından olaya ilişkin olarak İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda açıklama yapıldı. Açıklamada, hakim B.Y ile kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiği, ardından evlerinde karantinaya alındığı belirtildi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de kapatıldığını kaydedilirken mahkeme ve kalem odasının dezenfekte işlemlerinin yapıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, hakim B.Y. ile 2 çocuğunun bu sabah koronavirüs için test yaptırdığı ancak testlerin henüz sonuçlanmadığı söylendi. Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan personellerden 60 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin HSK bildirgesi kapsamında idari izinli sayıldığı öğrenildi.

5-İTALYAN GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI

Anıl UÇAN - Ersan SAN/ İstanbul DHA - Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

Umut Bilge Öztürk ve Paola Martini evlenmek üzere Şişli Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Evlenmek için başvuran çiftlerden İtalyan Paola Martini, Şubat ayı içerisinde birkaç günlüğüne İtalya'ya gittiği için tören nikah salonu yerine bahçede kıyıldı. Nikah memuru ellerine güvenlik amacıyla eldiven takarak güvenli mesafede durdu. Nikahta aile bireyleri dışında misafir yer almadı. Nikah memuru evlilik cüzdanını İtalyan geline verdi. Bahçede kıyılan nikah hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Evlendirme Dairesi'nde görevli nikah memuru Hanife Ateş Demir,"Bu hafta sonu nikahımızdı. Çiftler hafta içi acil nikah istediler. Biz de oldukça tedirgin olduk. Çiftlerden birisi yabancıydı, İtalya'ndı. Bir ay önce ülkeye giriş yapmış. Yine de tedbir amaçlı dışarıda yapmayı düşündük. Kapalı mekanlarda daha riskli. Böyle oldu. Daha da güzel oldu" dedi.

6- KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı. Konvoy yapıp, pazar alanında toplanan taksicilere "1 metre kuralı" hatırlatılarak ayrı durmaları istendi.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler son günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle müşteri sayısında büyük düşüş yaşadıklarını söyleyerek, taksi kira ücretlerinin düşürülmesini istedi. Konvoy halinde duraklarından çıkan ve korna çalarak bir süre tur atan yaklaşık 200 taksici Beylikdüzü pazar alanında eylem yaptı.

"1 METRE KURALI" UYARISI

Alanda toplanan taksicilere koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı birer metre aralıklarla durmaları, bir arada durmamaları yönünde uyarı yapıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan taksi sürücüleri son dönemde koronavirüs nedeniyle insanların evlerinden çıkmadığını bu yüzden azalan müşteri sayısı nedeniyle taksi kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi.

"ŞU AN TAMAMEN PLAKA SAHİBİNE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle müşterileri sayısının büyük oranda düştüğünü dile getiren ve toplanan taksicileri temsilen konuşma yapan taksici Yunus Başboğa, "9 bin lira kira veriyoruz. Şoförler kendi sigortalarını yatırıyor. Kurtaramadığı için de 3 durak çalışıyor. Bunlara günlük toplam 75 lira para ödüyor. 500 lira da araç sahibi istiyor. Plaka sahibine de araç sahibi 350 lira ödüyor. Buradaki gayemiz kazanç varsa herkes kazansın. Zarar varsa herkes bu sıkıntıyı çeksin. Bu genel bir sıkıntı tüm dünyada oluşmuş bir şey. Bu krizi hep birlikte atlatmak, paylaşmak istiyoruz. Bu görev devlet büyüklerimizden başlıyor. İBB başkanımızın sözü vardı piyasaya plaka sürülecekti bu 9 bin liralık fiyat aşağı çekilecekti. Bu söz daha gerçekleşmedi. İleride gerçekleşebilir ayrı bir şey. Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Kaza riski artıyor. Önceden az da olsa günü kurtarıyorduk ama biz şu an tamamen plaka sahibine çalışıyoruz. Araç sahibine çalışıyoruz. Onların parasında gözümüz yok. Kazanacağız ki kazansınlar" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLAR UNUTULMADI

Eylem sırasında sağlık çalışanları da unutulmadı. Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanları 1 dakika boyunca alkışlandı. Eylemlerini tamamlayan taksiciler daha sonra yine korna çalarak konvoy halinde alandan ayrıldı.

7- 'KAN STOKLARI TÜKENİYOR, DÜZENLİ BAĞIŞ YÜZDE 30 DÜŞTÜ'

* Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Uzm. Dr. İlhan Birinci,

"Kan stoklarımız günden güne azalıyor. Bugünkü ortamda yüzde 30'luk bir azalma söz konusu"

"Koronavirüs kan nakli ile bulaşan bir enfeksiyon değil"

Özlem YURTÇU KARABULUT, Ömer HASAR/ İstanbul, -KORONAVİRÜS salgını talasemi, lösemi gibi düzenli kan alması gereken hastalarda "virüs kapar mıyım" endişesine neden olurken uzmanlar, virüsün kan yoluyla bulaşmadığını söylüyor. Ancak son günlerde en büyük sıkıntı, düzenli kan bağışındaki azalma. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Uzm. Dr. İlhan Birinci, bağışlarda şimdiden yüzde 30 düşüş yaşadıklarını söyleyerek stokların erimeye başladığını vurguladı ve 18-50 yaş arası sağlıklı herkesi "sosyal hijyen" kurallarını bozmadan kan vermeye davet etti.

Koronavirüs enfeksiyonunun kan nakli ile bulaşan bir enfeksiyon olmadığını belirten Dr. Birinci, "Bundan dolayı tam kandan ürettiğimiz kan ürünlerinde koronavirüs enfeksiyonlarına ait herhangi bir test de uygulamıyoruz. Dünyadaki standart uygulama da bu şekilde zaten. Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu testleri var, bunun yanında ilave muayene ve sorgulama formları ile kanı en güvenli şekilde alıyor ve saklıyoruz. Talasemi, lösemi, kanser, kanama gibi nedenlerle kronik olarak kan ihtiyacı olan hastalarımız kesinlikle endişe etmesinler, kan güvenliği açısından Covid-19 pandemisi nedeni ile onları riske atacak herhangi hiçbir işlem yapmadığımız gibi, işlerimizde her zamanki gibi çok dikkatli ve çok hijyenik şartlarda ve en güvenli kanı kendilerine sunuyoruz, o konuda gönülleri rahat olsun" dedi.

"18-50 YAŞ ARASI SAĞLIKLI HERKESİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'de Mart ayının başında ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle beraber Türk Kızılayı'nın da kan stoklarının tükenmeye başladığını vurgulayan Dr. Birinci, "Stoklarımız belli bir seviyedeydi ama bu pandeminin etkisiyle özellikle bağışçı bulma konusunda sıkıntı yaşamaya başladık. Bundan dolayı da kan stoklarımız günden güne azalıyor. Bugünkü ortamda yüzde 30'luk bir azalma söz konusu. 2020 yılı için 3 milyon ünitelik kan bağışı hedefimiz vardı ama bağışlardaki bu düşüşten dolayı bu hedeflerin tutturulması zorlaşacak. Bu tür kronik hastalar olsun, acil ameliyat geçirip kan ihtiyacı duyacak hastalar olsun, sıkıntı yaşamamak adına düzenli kan bağışlarının devam etmesi gerçekten çok önemli. Özellikle 18-50 yaş arasındaki vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz bu nedenle. Aslında 65 yaşa kadar kan alabiliyoruz ama koronavirüs risk grubunda olmaları nedeniyle bu dönemde 50 yaşında kadar olan vatandaşlarımızı sabit kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

'EVDE KALACAĞIZ SADECE KAN BAĞIŞI İÇİN ÇIKACAĞIZ'

"Evde kalacağız ama bunun tek bir istisnası olmalı, kan bağışı için Türk Kızılayı kan bağışı noktalarına ulaşacağız" diyen Dr. Birinci, "Buralarda en hijyenik ortamda kan verebilir vatandaşlarımız. Ayrıca kan bağışının bağışıklık sistemine bir yan etkisi veya olumsuz etkisi yok. Vatandaşlarımız ikamet ettikleri noktalara en yakın yerlerdeki kan bağış noktalarımızı www.kanver.org sitesinden görebilirler. Bağış saatleri de belirtiliyor orada. Kaynağı sadece 'insan' olan kanın bulunamadığı bu sıkıntılı dönemleri de böylece ulusça hep beraber atlatmış oluruz" dedi. Dr. İlhan Birinci, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerdeki acil olmayan planlı ameliyatları ertelemesi ve kanın klinik kullanımı ile ilgili daha özenli davranmasıyla şu an kan ihtiyacında belli bir azalma olduğunu ancak sürekli kana ihtiyacı olan hastalara yetecek miktarda stok olmadığını söyleyerek "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sosyal izolasyon gereği kendilerine en yakın bağış noktalarını seçsinler. Mümkünse özel araçlarıyla veya taksiyle gitmeye çalışsınlar, kalabalık ortamlardan toplu taşıma araçlarından uzak durarak, genel ve kişisel hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirsinler ki salgın açısından alınan önlemlere de riayet etmiş olalım. Gribal enfeksiyon semptomlarının gösterilmesi, ateş ölçümünü de zaten standart olarak yapıyoruz, hayati bulgularda riskli bir durum ortaya çıkması halinde zaten o bağışçımızdan kan almıyoruz. Ama Covid-19 pandemisinin toplumda nasıl yayılacağını ne şekilde bir seyir göstereceğini önceden kestiremediğimiz için çok daha tedbirli davranıyoruz. Hem kanı kullanacağımız hastalarımız açısından, hem de bağışçılarımızın güvenliğini riske atmamak için bütün bunlara ekstra dikkat ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

KAN BAĞIŞI İÇİN EVDEN ÇIKTIK

15 yıldır düzenli kan bağışçısı olduğunu söyleyen Selim Halıcı, "Bu bir insanlık görevi. Öncelikle kan değerlerimize bakılıyor, daha sonra dezenfeksiyon işlemleri yapılır, burası havalandırılmış alanlar, kalabalık yok. Hiç korkmadan bağış yapmaya gelebilir gönüllüler. Salgın açısından panik yapacak bir durum yok. Bu bir insanlık görevidir" dedi.

Ferhat Avcı işini evden yürütmeye çalıştığını söyleyerek "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. İlk defa kan veriyorum, bu nedenle çıktım. Buraya gelirken iki üç kere düşündüm, acaba bir şey olur mu, hastalık kapar mıyım diye. Sonra tabii korkumu yendim. Sonuçta testlerimiz yapılıyor zaten, kan değerlerimiz düşükse alınmıyor. Değerlerim de iyi çıktı. İçimden geldi ve kan veriyorum çünkü bir gün hepimizin ihtiyacı olabilirö diye konuştu.

8- PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ : KARANTİNADAN KAÇANLAR TUTUKLANABİLİR

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - TÜRK Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınanların kaçmasıyla ilgili başlatılan soruşturmalarda, tutuklama kararı da verilebileceğini söyledi. Yıldız, "Karantina tedbirlerine uyulmaması halinde önce adli kontrol, ona da uymazlarsa tutuklama tedbirinin uygulanması ihtimali bulunuyor2 dedi. Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmasına karar verilenlerden kaçma girişiminde bulunanlar ya da hastalığını gizlemeye çalışanlar, aileleri ve toplum için risk oluşturuyor. Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında tutuklama kararları da verilebileceğini söyledi.

ÖNCE ADLİ KONTROL UYULMAZSA TUTUKLAMAYA DÖNEBİLİR

Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkındaki soruşturmaların TCK'nın 195'nci maddesi kapsamında yürütüldüğünü söyleyen Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu maddedeki suçun cezasının üst sınırı 2 yılı geçmiyor. Üst sınırı 2 yıl hapis cezasını geçmeyen suçlarda tutuklama yasak. Ama bu suçlarda adli kontrol tedbirine başvurulabiliyor. Tutuklama yasağı olsa bile diğer koşullar mevcutsa kişiler hakında adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Adli kontrol tedbirlerinde buraya uyacak neler var? Belli bölgeden çıkmama, belli bölgeye girmeme, hatta tedavi tedbiri bile öngörülmüş. Tedavi yükümlülüğünü de adli kontrole bağlayabiliriz. Prensip itibariyle 195'inci madde kapsamında doğrudan tutuklama kararı verilemezse bile, adli kontrol tedbirine başvurulabilir. Adli kontrol tedbirinde de şu anda uygulanan tedbirler, karantina dışında da var. Adli kontrol tedbirine uyulmamasının cezası da kanunda tutuklamaya dönebiliyor. Elbette herkesin tutuklanması veya adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmiyor ama, karantina tedbirlerine uyulmaması halinde önce adli kontrol, ona da uymazlarsa tutuklama tedbirinin uygulanması ihtimali de bulunduğu bilinmeli"

HEKİME VE KOLLUĞA FİZİKİ MÜDAHALE KASTEN YARALAMA SUÇU

Karantinadan kaçınmak isteyenlerin zaman zaman polis ya da doktorlara yönelik "yüzlerine tükürmeö gibi fiziksel müdahalelere dönüşmesinin ise farklı suçlar olduğunu belirten Yıldız "Kolluğa karşı tutuklarına çok dikkat etmeliler. Görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturur. Kolluk kendi kararıyla değil alınmış bir tedbiri uygulamak için görevlendiriliyor. Kolluğa yönelik hakaret, eğer fiziki müdahale varsa kasten yaralama suçu oluşturabilir. Dikkat etmelerini tavsiye ederim. Hekimlere karşı kasten yaralama eylemlerine ise çok hassas uygulayıcılar. Bu olaylar tutuklama sebebi, sırf bu nedenle tutuklama kararı verilebilir" diye konuştu.

UYGULANAN TEDBİRLERİN HEPSİ KANUNDA VAR

Türkiye'de uygulanan tüm tedbirlerin hukuki dayanağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, "Halkımızın bunu bilmesi lazım. Hem Sağlık hem İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler doğru olarak yapılıyor. Buna dayalı olarak alınan tedbirlere de uyulmamasıyla ilişkin yapılan soruşturmalar da doğru yapılıyor. Bu konunun temel dayanağı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu. Kanunun 57'nci maddesinde belli bulaşıcı hastalıklar tek tek sayılarak belirlenmiş, bunlarla ilgili devamı maddelerde de alınması gereken tedbirler öngörülmüş. Nedir bu tedbirler tecrit, araştırma, müşahede yetkisi yani gözlem altında tutma, hani eleştiriliyor tartışılıyor ya, buna yetkileri var mı diye, aşı, ilaç kullanımı belli gıdaların kullanılmaması, açık alan kullanımının yasaklanması bugün yapılan, belli toplantıların da yapılmasının yasaklanması düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

9- İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

*İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız,

*"Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti"

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Özel Halk Otobüsleri günde 10 kez dezenfekte ediliyor. Ayrıca otobüslere yolcular için el dezenfektanları da konuldu ve yolcu yoğunluğunun azalması için sefer sayıları arttırıldı. Sağlık çalışanları için ise ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı.

"2 SAAT ARALIKLARLA DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPACAĞIZ"

İstanbul'da toplu ulaşım kullananlar için koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Halk Ulaşım'a bağlı İstanbul Özel Halk Otobüsleri, günde 10 kere şoförler tarafından dezenfekte edilmeye başladı. Her otobüse yolcular için el dezenfektanı konulurken, yolcu yoğunluğunun azaltılması için sefer sayılarının arttırılacağı öğrenildi. Sağlık çalışanları için de ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı. Konu hakkında basın açıklamasında bulunan İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız, "Hedefimiz steril seyahat imkanı sunmaktı ve bunu başardık. Araçlarımız hastane ortamı kadar steril hale getirildi. Yapılan bu çalışma ile hem şoförlerimiz hem de yolcularımız otobüs kaynaklı virüslerden tamamen korunacaktır. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti. İstanbul'da ki 454 araçlık filomuz ile başlangıçta 5 buçuk ton dezenfektan alımı sağladık. Bunlar tüm araçlarımıza dağıtıldı. Ayrıca dezenfeksiyon cihazlarımız ile hem yolcularımız binişte ellerini temizleyecek hem de araçlarımız her servis başlangıcında şoförlerimiz tarafından dezenfekte edilecek. Ayrıca mobil dezenfekte ekiplerimiz ile il ve ilçe belediyelerimiz de gün içerisinde dezenfekte yapacaklar" diye konuştu.

Kullandığımız dezenfektanın 48 saat etkinliği olduğunu belirten Yağız, "Günde minimum 10 kez dezenfekte uygulaması her bir aracımıza yapacağız. Ayrıca yolcularımız da sunduğumuz el dezenfektanları ile araç içerisine virüs taşınması engellenecek. Dediğim gibi bu araçlar artık gerçekten steril. Mikrop, virüs, bakteri hiçbir şekilde araçlarımızda bulunamaz. Hastane titizliğinde toplu ulaşım hizmeti ile yolcularımızı bu süreçte koruyacağız. Sefer artırımları ile yolcu yoğunluğumuzu azaltıyor ve sterilizasyon çalışmalarımız ile riski en aza indiriyoruz. Bu süreci el birliği ile atlatacağız" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÜCRETSİZ TAŞIYORUZ"

Yağız ayrıca sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım uygulamasına geçtiklerini de belirterek, "Yolcularımız aracımıza ayağını attığı andan itibaren el dezenfektanını kullanabilir. Biz yolcularımızın güvenliği için hijyen uygulamalarına başladık. Birinci aşamada el dezenfektanı ile birlikte başlıyor. Sonrasında araç içerisinde her şoförümüz yaptığımız dezenfekte uygulaması ile bütün otobüsü dezenfekte ediyor. Günde 10 kere şoförlerimiz bir pompayla aracı dezenfekte edecek. Onun dışında merkez duraklarımızda da dezenfekte işlemi yapılacak. Sağlık çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Biz de onlar için bir jest yaptık, onları ücretsiz taşıyoruz" dedi.

10- İSTANBUL'DAKİ GÜVEN HUZUR DENETİMLERİ: 8 BİN 287 KİŞİ SORGULANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İstanbul'da yapılan Güven Huzur Denetimi'nde 8 bin 287 kişi sorgulanırken 53 bin 885 TL para cezası kesildiği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 39 ilçede birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli ile birlikte Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat, çevik kuvvet, ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması varsa suç aletlerinin elde edilmesi amaçlanan denetimlerde polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

Denetim kapsamında Türkiye vatandaşı 8 bin 287 kişi sorgulanırken, yabancı uyruklu 141 kişi sorgulandı. Aranan 18 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 2 bin 439 araç denetlenirken, 82 araç hakkında işlem yapıldı, 14 araç ise trafikten men edildi. Denetimler kapsamında 186 metruk bina, 92 umuma açık yer denetlenirken, 2 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 53 bin 885 lira para cezası kesildi. 5 kişiye adli idari işlem uygulandı.

11- MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI

FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu görülürken, dükkanını açan esnaf top oynadı.

Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise top oynadı.

Kaynak: DHA