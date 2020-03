DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 16.00 sıralarında başladı.

Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor.

2- VALİ YERLİKAYA: ŞEHİRLER ARASI DENİZ YOLU ULAŞIMI 17.00'DA DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, twitter hesasından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.

3- İSTANBUL GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2)

Serdar ALTINTEPE - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.

Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Özel minibüsüyle 70 yaşındaki annesi ve eşi ile birlikte Ankara'ya gitmekte olan bir sürücü, kendisine ceza kesileceğini öğrenmesi üzerine tepki gösterdi. Sürücü Dede Güler, "199 numarasını aradığımda bana verilen bilgi şu. 'Annem 70 yaşında memlekette hastamız var izin alacağım ama gerek var mı, özel aracımla gidiyorum' diye konuştum. Bana 'özel aracınla gidebilirsin izin almana gerek yok' dediler" dedi.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

4 - TARİHİ KAPALIÇARŞI'YA GİRMEK İÇİN BEKLEYENLER "SOSYAL MESAFE" KURALINA UYMADI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadı.

Tarihi Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Bazı iş yeri sahipleri ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için Kılıççılar kapısından kontrollü olarak içeriye alınıyor. Açık olan iş yerlerinden biri de dövizciler. Döviz bürolarında işlerini halletmek için gelenler ise isimleri okunarak sırayla içeriye alınıyor. İçeriye alınmak için Kılıççılar kapısı önünde bekleyenler, koronavirüs salgınına karşı yapılan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almadı. Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde yoğunluk oluştu.

"BEKLEYENLERİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kapalıçarşı'ya girmek için sıra bekleyen Emirhan Alveroğlu, "Kapalıçarşı'ya kontrollü bir şekilde bekleyenleri almaya çalışıyorlar. Çalışan esnaflar var içerdi. Bazı dövizciler açık. Müşteriler sırayla alınıyor. Esnafım, bazı ödemelerimiz var. Bende onun için bekliyorum. Her ne kadar içeride bir önlem alınsa da, dışarıdaki insanlar bireysel önlem almak zorunda. Biz kapıdan uzakta duruyoruz. Onlar da bunu yapabilirler. Sıraları gelince zaten çağırılacaklar" dedi.

"İNSANLAR UYARILARI DİNLEMİYOR"

Yusuf Aytekin ise "İçeride işlem yapan esnaf var. Paraya veya altına ihtiyacı olan insanlar oluyor. Bizim de paraya ihtiyacımız var. Bizde bekliyoruz. Koronavirüse karşı uyarılar yapılsa da insanlar dinlemiyor." dedi.

5 - POLİSTEN DRONE İLE "EVDE KAL" UYARISI

İstanbul'da Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Sultanbeyli'de polis ekipleri drone ile sokakta gezen vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulunmaya devam ediliyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli meydanında dolaşan vatandaşları drone ile evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekipler, yunus polislerinin de desteğiyle meydanda dolaşan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

6 - İSTANBUL'DA İŞLERİ AZALAN TAKSİCİLER: PLAKA KİRALARINI ÖDEYEMİYORUZ

İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine taksi kullanımında düşüş yaşandı. Plaka kiralayan taksiciler, yolcu alamadıkları için para kazanamadıklarını ve plaka kiralarını ödeyemediklerini, tek-çift plaka uygulamasının da işlerini zorlaştırdığını söylediler.

Kadıköy Göztepe'de cadde üzerinde yolcu bekleyen taksicilerden biri, "Koronavirüs nereden çıktıysa 10-15 gündür çalışamıyoruz. 1 tane veya 2 tane iş alıyoruz. O işlerle kapatıyoruz ama bakıldığında çalışmak mecburiyetindeyiz. Araç sahiplerinin veya galerilerin bize yardımcı olmalarını, devletin bize destek olmasını istiyoruz. Mecburum, 4 tane torunum var. Onlara bakmak mecburiyetindeyim. Evim kira. 7 nüfusum ben, çalışmaya mecburum. 64 yaşındayım. 1-2 tane yolcu alıyoruz. O da arabaya kira mı verelim veya plaka sahibine mi verelim onu da bilmiyoruz." dedi.

Başka bir taksi şoförü ise, "Koronavirüs nedeniyle işlerimiz yüzde 90'a kadar düştü. Mazot parası dahi çıkaramıyoruz. Şoförlerin yevmiyesi çıkmıyor. Plaka sahiplerine kira veremiyoruz. Dün itibariyle tek çift uygulamasına geçildi. Bu bence işleri daha da fena hale getirdi. Her an için kontak kapatabiliriz. Virüsten dolayı ne kadar tedbir alsak gelen yolcunun ne olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

7 - İSTANBUL'DA POLİSTEN ARAPÇA 'EVDE KALIN' ANONSU

Dünyayı saran Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun olduğu kesimlerde Türkçe'nin yanı sıra Arapça "Lütfen evinizde kalın" anonsu yaptı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eseryurt Meydanı'nda "Evde Kal" anonsu yapıyor. Ekipler, dışarı çıkanlara, "Değerli İstanbullular; sağlığınız için lütfen evlerinize gidiniz, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız" anonsunu yaptı. Bu anons, Arapça da birkaç kez tekrarlandı. Anons kısa sürede etkili olurken, meydandaki büyük bölümü yabancı kalabalık dağıldı. Bu sırada Arapça konuşan bir kişi anons yapan polisin yanına gelerek, "Bu ne kadar sürecek?" diye sordu. Polis memuru, uygulamanın toplum sağlığı amacıyla yapıldığını, gerek duyulduğunda eski uygulamaya geçileceğini söyledi.

8- BÜYÜKÇEKMECE'DE BARİKATLARI KALDIRIP, SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Koronavırüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı. Yurt genelinde "Evde kal" çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.

Ülke genelinde koronavirüsün yayılımını durdurmak için yayınlanan genelgeyle sahillerde piknik, spor ya da yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı belediyeler sahillerin tüm girişlerini kapatarak önlem almaya çalıştı. Büyükçekmece Belediyesi de sahile inen tüm yollara barikatlar dizdi ancak yasaklara aldırış etmeyenler barikatları açarak, araçlarını sahile park etti. Araçlarını park edenlerin spor ya da yürüyüş yapmak için sahile geldiği görüldü. Zabıta ekipleri barikatları tekrardan kapatırken sahili boşaltmaları için anonslar yaptı.

YAVUZ: "ÇOCUKLARIMIZI NASIL OYALAYABİLİRİZ" DİYE GELDİK

Sahile ailesiyle gelen Serkan Yavuz, "Benim gibi burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar var. Bunlar çok keyfi hareketler ama biz şu aşamada en azından 'Bir saat çocuklarımızı nasıl oyalayabiliriz en sakin neresi olur?' diye düşündük. Bu yüzden buraya geldik. Başkaları da bizim gibi düşünmek zorunda kalıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz? Çocuğu ne kadar zapt edebilirsiniz? Evde aktiviteler yapıyoruz ama nereye kadar tutabiliriz." diye konuştu.

9- BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ

Ali ABLAY - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de villada parti düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiye, 2 ev hapsi cezası verildi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terkedemeyecek.

10- TIKA BASA DOLU MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL- Bahçelievler'de Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri sabah erken saatlerde otobüs ve minibüsleri denetledi. Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma hakkı bulunan minibüslerde ayakta yolcu taşıyan sürücülere Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip Koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, İstanbul Bahçelievler'de polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Genelge kapsamında Bahçelievler'de çalışan otobüs ve minibüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu kabul etmeye başladı. Genelge ile Bahçelievler Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri ekiplerince minibüs ve otobüsler denetlendi. Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma hakkı bulunan minibüslerde ekipler ayakta yolcu tespit etti. 16 kişilik minibüste yeni uygulamaya göre 8 yolcu olması gerekirken, ayakta 12 yolcu daha olduğu görüldü. Minibüs şoförüne Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı. Fazla yolcular araçtan indirildi. Kurala uygun giden otobüs ve minibüslerde ise yolcuların diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bıraktığı görüldü.

11- ŞİŞLİ'DE TAKLA ATIP HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Kaza, Şişli, Piyalepaşa Bulvarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine gelene kadar şok geçirdiği görülen sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirdiği görüldü.

Otomobilin trafik levhasına çarparak takla attığını belirten görgü şahidi Onur Çaykara," Önünde bir otomobil ani fren yaptı. Ani fren yapınca kendisi de frene bastı ancak tutmadı. Yol ayrımında bulunan levhaya çarptıktan sonra takla attı. Kendisi çıktı otomobilden. Çok şükür bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

12 - TAHTAKALE'DE UYARILARA RAĞMEN ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'de 'Evde Kal' çağrıları yapılmasına rağmen İstanbul'da bu çağrıya aldırış etmeyenler var. Eminönü Tahtakale'de vatandaşların alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yapılıyor. Ancak bu çağrıya aldırış etmeyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale'de çoğu esnaf kepenk indirdi. Ancak çalışmaya devam eden işletmeler de var. Dükkanların açık olduğu sokaklarda ise insan yoğunluğu oldukça fazla. Öte yandan, Tahtakale'de seyyar satıcıların da tezgahlarını açtığı ve satış yapmaya devam ettiği görüldü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüntülerde vatandaşlar maske takarak alışveriş yapmaya devam ediyor.

13 - VEFA KOLİLERİ YOLA ÇIKTI

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ İSTANBUL, İSTANBUL Valiliği tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı.

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak olan 300 bin gıda kolisinin ilk bölümü Vali Ali Yerlikaya'nın katıldığı bir programla yola çıktı.

Vefa Gıda kolileri aralarında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç gibi iş insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

Kolilerin dağıtımında önce bir konuşma yapan Vali Ali Yerlikaya, şunları söyledi: "Kaymakamlarımızın koordinasyonuyla, vefa sosyal destek grupları ve onların yönetiminde Vefa İletişim Merkezleri, 115, 1156 çağrı merkezlerimizce harekete geçen bu merkezde, yerel yönetimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçemizin görevlileri var. Kızılay, AFAD ve gönlü hayırdan yana olan STK'larımızdan o masada bulunması uygun görülen hepsine yer verdik. 22 Mart saat 13,00'den bugün sabah saat 09'00'a kadar aldığımız çağrıları paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 73 bin çağrı aldık. ve 65 binin üzerinde büyüklerimizin ricalarını talimatlarını yerine getirdik. Aradaki 7-8 bin kişilik rakam da bilgi edinme hususundaydı. Sokağa çıkma yasağı devam ettikçe, bu hizmet te devam edecek. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama yetmez, biz her hafta onların evlerine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, bu haftadan itibaren 6 hafta boyunca her hafta devam edecek. Bu kolileri farklı bir programla dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini, enlem, boylamlarını aldık. İstanbul'da önemli bir girişimcimiz Getir, içinde bulunduğumuz depoda tanzim ediyor. Bunlar burada İl Tarım Müdürlüğü gıda mühendislerimizin gözetiminde büyük bir heyecanla, aşkla gece gündüz 24 saat hazırlanıyor. En zamanlı 39 ilçede 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize, kalbimizden sevgiyi en güzel şekilde izar ederek kendilerine takdim edeceğiz." dedi.

10 HAYIRSEVER

"Bu şehrin valisi olmaktan onur duyarak söylemek istiyorum ki; bu 300 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok." diyen Vali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Yani devletimizin organizasyonunda, devletimiz ve milletimiz el birliğinin en güzelini gösteriyor. Buraya gelinceye kadar 9 hayırseverdi. Bir hayırsever daha duymuş aradı. Aslında pek çok hayırsever var. Ama 10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bin sayısına ulaştı. Pek çok daha talep geliyor. Onlarla da ilgili bir çalışma yapacağız ama onu şu anda söylememin erken olduğunu düşünüyorum. Şu anda önceliğimiz evden dışarıya çıkamayan, 65 yaş ve üstü büyüklerimiz. Bu hafta dağıtılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. Üçüncü hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü hafta MNG Holding Mehmet Nazif Günal. Beşinci hafta Demirören Holding Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta 25 bin koli LCW Vahap Küçük, 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak Bey, 10 bin koli GETİR firmamız. Hem 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor, 10 bin koli de hayrediyor. Buraya gelirken yolda Ali Koç Bey de aradı 'Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz biz minnettar oluruz' dedi. Ben de milletimiz adına kabul ettim ve 333 bin koli oldu. Bunları da hayırseverlerimiz adına 39 ilçe kaymakamımızın belirlemiş olduğu bu güzel isimlere teslim edeceğiz."

İstanbullulara 'evde kal' çağrısında da bulunan Vali Yerlikaya, kolilerin hazırlanma aşamalarını inceledi. Daha sonra gıda kolileri araçlara yüklendi ve Vali Yerlikaya'nın talimatıyla yola çıktı.

