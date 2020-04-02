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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde koronavirüs önlemlerine uymayan açık tutulan, lokal izin belgesi bulunmayan kafeyi mühürledi.

02.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:41
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde koronavirüs önlemlerine uymayan açık tutulan, lokal izin belgesi bulunmayan kafeyi mühürledi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, Firuzköy Mahallesi Korutürk Sokak'ta dün gece bir açık bir işyeri ve içinde bazı kişiler olduğu ihbarı üzerine içeri girdi. İçeride masa, sandalye, meşrubat dolabı, çay ocağı ve içeride 4 kişi olduğu tespit edildi. İçeride bulunan Osman Büyükbayraktar, görevlilere burasının İstanbul Şizofren ve Engelliler ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği olduğunu ve kendisinin de başkan olarak görev yaptığını söyledi. Ancak, dışında kafe yazılı iş yerinin lokal izin belgesinin bulunmadığı da belirlendi. Polisler bunun üzerine işletmenin umuma açık bir yer gibi kullanıldığını belirleyerek, Dernekler Yönetmeliğinin yanı sıra 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca mühürleme işlemini yaptı.

Görüntü Dökümü:

Mühürlenen lokalin içi (Fotoğraf)

Mühür (Fotoğraf)

Lokalin dıştan görüntüleri


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Avcılar, Güncel
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