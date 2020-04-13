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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN ZEMİN BETONUNU DÖKME ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHASancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

13.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:55
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN ZEMİN BETONUNU DÖKME ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Sancaktepe 'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gece gündüz süren çalışmalarda bugün hastane inşaatında zemin betonunu dökme çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağını açıklamıştı. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde yapımına başlanan 1000 yatak kapasiteli sahra hastanesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca iş makinesi ve kamyon hastanenin bir an önce tamamlanması için aralıksız çalışıyor. Hastane inşaatının altıncı gününde bugün zemin beton dökme çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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