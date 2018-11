Dha İstanbul Bülteni - 4

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23

1-ÜSKÜDAR'DA ÖĞRETMENE SİLAHLI SALDIRI (1)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAÜsküdar'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Görüntü Dökümü:-----------Olay yerinden görüntülerDHA FEED07.11.2018 - 16.03 Haber Kodu : 18110717507.11.2018 - 16.57 Haber Kodu : 18110717207.11.2018 - 16.27 Haber Kodu : 181107161==================2- BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET (1)Ersan SAN/İSTANBUL,Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi E. C. K. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi E.C. K. sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu E. C. K.'nın sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. E.C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi."VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------------Olay yerinden görüntüler-Polis ekiplerinin çalışması-Çevrede toplananlar-Bir görgü tanığı ile röportaj-Genel ve detaylar=====================3- UBER'E YÖNELİK TEDBİR ÇIKMADI (1)Haber: Özden ATİKİstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı. 6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi.===============4- UBER DAVASI İÇİN TAKSİCİLER ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDIHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHAUBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek.Dava öncesi çok sayıda taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelenmişti.Görüntü Dökümü:---------------------Adliye önündeki taksiciler-Detaylar07.11.2018 - Haber Kodu : 181107136======================5 - MİNİBÜSTE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ EŞİ VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİAli AKSOYER/İSTANBUL,Esenyurt'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu(45) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun aralarında bulunduğu üç kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Esenyurt'ta 6 Eylül 2018 tarihinde eski eşi ve oğluyla buluştuğu öğrenilen Nazmiye Oruçoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu olayın ardından 13 Eylül 2018'de Göktürk, Mimar Sinan Mahallesi, no. 64'de bulunan bir sürücü kursuna ait arsadaki hurda minibüsün içinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y.'nin 17 Eylül 2018 tarihinde polise başvurarak annesinden haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.ANNESİ KAYBOLDUKTAN 11 GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞOğul Serhat Y.'nin annesinin kayboluşundan 11 gün sonra yaptığı müracaatın ardından minibüs içinde bulunan kimliksiz kadın cesedinin Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Nazmiye Oruçoğlu'nun kendi evinde oturan eski eşi Yüksel Y. ve oğlu Serhat Y. ile kavgalı olduğu, onları evinden çıkartmaya çalıştığı tespit edildi. Nazmiye Oruçoğlu'nun kaybolduğu 6 Eylül 2018 tarihinde son olarak noterden evi boşaltma için belge almak için Yüksel Y. ve Serhat Y. ile buluştuğu öğrenildi.KAYBOLDUĞU GÜN ESKİ EŞİ VE OĞLU İLE AYNI MİNİBÜSTE GÖRÜLMÜŞKayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu buluşmanın kamera kayıtlarına ulaşırken üçlünün yanında Erhan Ç., adlı kişinin de olduğunu tespit etti. Ancak Erhan Ç.'nin bir süre sonra sahibi olduğu minibüsten indiği Nazmiye Oruçoğlu, Yüksel Y. ve Serhat Y.'nin içinde bulunduğu aracın Cendere yolu istikametine gittiği belirlendi.ESKİ EŞ, OĞUL VE MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINA ALINDIBu gelişme üzerine aranmaya başlanan Yüksel Y.(49), Serhat Y(35). ve Erhan Ç.(30) Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ancak şüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:-------------------Kayıp kadının kaybolduğu gün eski eşi ve oğluyla birlikte minibüste son olarak görüldükleri anın görüntüleri-Şüphelilerin adliyeye gönderilişi07.11.2018 - 16.17 Haber Kodu : 181107154==========================(ek görüntü)6-SAHTE POLİSLER GASP YAPARKEN YAKALANDIAli AKSOYER/İSTANBUL KAĞITHANE'de kendilerini polis olarak tanıtarak, baskın yaptıkları evlerdeki yabancı uyruklu kişilerin paralarını gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin ilçe milli eğitim müdürlüğünde memur olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mahallesinde 24 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda Suriye uyrukluların yaşadığı bir eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi arama yapacaklarını söyledi. İçeri girdikten sonra evde bulunanların ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, para ve cep telefonlarını gasp etti. Şüpheliler evden ayrılırken, bir süre sonra bağlarından kurtulan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada daha önce Beyoğlu'nda benzer şekilde daha üç olay meydana geldiği şüphelilerin aynı kişiler olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Aykut P.'nin İstanbul'da bir ilçe milli eğitim müdürlüğünde memur olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Bayram Y.'nin gasp suçundan 15 yıl, Selçuk D.'nin ise 14 yıl hapis yattıktan sonra 2 ay önce cezaevinden çıktıkları belirlendi. Ferhat A'nın ise daha önceye yönelik bir suç kaydına rastlanmadı.Olayla ilgili yapılan soruşturmada 4 eve girerek gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:----------------------Şüphelilerin adliyeye sevki-Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri07.11.2018 - 15.05 Haber Kodu : 181107130===========================7- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ MOTOSİKLET SPORCUSU ÇIKTIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de dün akşam yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız olduğu öğrenildi.Kaza, dün akşam D-100 Karayolu'nda meydana gelmişti. Üzerinde Zeki Kalmaz ve İbrahim Yıldız'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet Avcılar istikametine doğru giderken, Küçükçekmece Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı.İbrahim Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın motosiklet sporcusu olduğu öğrenildi. Yıldız Türkiye'de düzenlenen motosiklet yarışmalarına katıldığı ve birinciliklerinin olduğu öğrenildi. Yıldız'ın ölüm haberi üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunlar başsağlığı mesajları paylaştı.Görüntü Dökümü:-------------------------(ek fotoğraf)-İbrahim Yıldız'ın fotoğrafı(geçilen görüntüler)Olayın meydana geldiği yerKazaya karışan motosikletKaza sonrası hayatını kaybeden kişinin cansız bedeniTrafikten görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıSağlık görevlilerinin çalışmasıCenazenin kaldırılmasıGenel ve detaylar07.11.2018 - 15.24 Haber Kodu : 181107135=======================8- ŞİLE'DE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI NEDENİYLE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜNurcan KIRCALI-İSTANBULŞile'de özel okul öğrencileri 02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık yaratmak için öğretmenleriyle birlikte Üsküdar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle Şile'de bazı etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bir özel okulun öğrencileri Üsküdar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. Atatürk Büstü önünde sona eren etkinliğin ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada "Lösemi (Kan Kanseri),20.Yıl önce Türk Filmlerinin amansız hastalığıydı, Tarık Akan'ın "Canım Kardeşim" filminde olduğu gibi sonu ölümle biterdi. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ni oluşturan lösemi, görülme sıklığı açısında birinci sırada. Üstelik ülkemizde hızla yaygınlaşan kanser nedeniyle lösemi 1.yaş altındaki çocuklarda da çokça görülmeye başlandı" ifadeleri yer aldı.Görüntü Dökümü:---------------------------Caddede çocukların yürüyüşü-Basın açıklaması-Çocuklardan kısa röp.-Genel ve detaylar07.11.2018 - 16.24 Haber Kodu : 181107157===================9- KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUHaber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAKartal'da, terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı.Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- ----Ekiplerin hazırlanması-Ekiplerin arama yapılacak alana ilerlemesi-Özel harekat polislerinin ilerlemesi-Terk edilmiş fabrikayı arayan ekipler-Narkotik köpeklerinin araması-Bulunan bir miktar uyuşturucu-Genel ve detay07.11.2018 - 16.56 Haber Kodu : 18110717107.11.2018 - 16.53 Haber Kodu : 181107169====================10- DOLMABAHÇE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHADolmabahçe'de bulunan MOBESE direğine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme branda açtı. İntihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çabası sürerken trafikte aksama yaşandı. MOBESE direğinin tepesindeki kişi yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu ikna edildi.Görüntü Dökümü;------------Olay yerinden görüntülerDHA FEED07.11.2018 - 16.40 Haber Kodu : 18110716707.11.2018 - 15.26 Haber Kodu : 181107137