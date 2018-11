Dha İstanbul Bülteni - 4

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17



(GENİŞ HABER)1-İBB BAŞKANI UYSAL: SU FİYATLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI ALDIKUYSAL, İDO'NUN KARARINI DEĞERLENDİRDİHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.Uysal yaptığı açıklamada, "Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) Genel Kurulu öncesi yaptığı açıklamada, şehir genelindeki içme ve kullanma suyunun fiyatlarında indirime gittiklerini söyledi. Alınan indirim kararının İBB Meclisi'nde görüşüleceğini aktaran Uysal, "Hem konutlarda hem de iş yerlerinde su fiyatlarında yüzde 15 oranında indirimkararı aldık. İndirim yıl başı yani 1 Ocak itibarıyla başlayacak. İstanbullulara hayırlı olsun." dedi."50 YIL İÇİN SU SORUNUMUZ YOK'Bu indirim kararının Meclis'ten de geçeceğine inandığını vurgulayan Uysal, "Tabii konu su ve İSKİ olunca barajlarda durum ne? Bu gün itibarıyla vatandaşlarımız rahat olsun. Barajlarda doluluk oranı yüzde 47. Geçtiğimiz kış - yine sonbahar bitiyor kışa giriyoruz- son 44 yılın en kurak kışı olmasına rağmen hala barajlardaki doluluk oranımız yüzde 47'dir. O manada İstanbullular olarak su sorunumuz yok. İSKİ olarak 'önümüzdeki 50 yıl için su sorunumuz yok' diyoruz. Şu anda İSKİ olarak musluklarda içilebilir temiz su akıtabiliyoruz. Bu konuda yatırımlarımız var. Hem su temin etme, hem temiz suyu vatandaşa ulaştırma hem de vatandaşın kullandığı suyu arıtma konusunda iyi noktadayız. Özellikle suyun yüzde 99'unu arıtmaktayız. Ayrıca yüzde 45'te de ileri derecede biyolojik arıtmadangeçiriliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu ileri derecede biyolojik arıtma yüzde 90'lara çıkartma için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu."İSKİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ OLARAK, ENFLASYONLA MÜCADELE KAMPANYASINA KATILDIK"Son dönemde pek çok kurum ve kuruluşun enflasyonla mücadele konusunda yüzde 10 indirim kampanyası başlattığını hatırlatan Uysal, şöyle devam etti: "İSKİ ve Büyükşehir Belediyemiz olarak, enflasyonla mücadele kampanyasına katıldık. İndirimimiz vatandaşın faturasına yüzde 15 olarak yansıyacaktır. Özellikle konutlarda ve iş yerlerinde kullanımda kademelendirmeler var. Ama ortalama olarak faturaya yüzde 15 yansıyacak şekilde bir indirimimiz söz konusudur. Bu İstanbullulara hayırlı olsun."UYSAL, İDO'NUN KARARINI DEĞERLENDİRDİİDO'nun iç seferlerini durma kararına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Uysal, "Malumunuz İDO özelleştirildi. Nihayetinde taşıma bir kamu hizmetidir. Özel sektör bu konuda 'para kazanamıyorum. O işleri bıraktım' dese de şehir hatları işletmelerimiz işlerine devam ettiriyor. Biz vatandaşımızı yolda bırakmayız. Gereğini yaparız. Vatandaşımız bu konuda rahat olsun." ifadelerinikullandı. Su fiyatlarında indirime gidildiğinin müjdelendiği toplantıya İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, AK Parti İBB Meclis Grup Başkanı Ömer Lütfü Arı ve AK Partili Grup yönetimi katıldı.

========================2- İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISIHaber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHAMeteoroloji, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

================================3- İDO İÇ HAT SEFERLERİNİ DURDURUYORİstanbul DHAİstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO)'nin 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi.2011 yılında yapılan ihaleyle özelleştirilen İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak. Daha önce de Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtilen kararla şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.

============================4- ORHAN VELİ'Yİ 10 KİLOMETRE BOYUNCA ŞİİRLERLE ANDILARAdımları değil, şiirleri saydılarTaksim Meydanı'ndan Aşiyan Mezarlığı'na yaklaşık 10 kilometre şiir okuyarak yürüdüler.Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHATürk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık, ölümünün 68'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından yapılan şiirli yürüyüşle anıldı. Bir grup şiir tutkunu, 1996'dan itibaren aksatmadan yaptıkları gibi bugün de büyük şaire saygı ve sevgilerini sunmak için Taksim Meydanı'ndan Aşiyan Mezarlığı'na yaklaşık 10 kilometre şiir okuyarak yürüdü. Orhan Veli, mezarı başında da şiirleriyle anıldı.23 YILDIR ŞİİRLE YÜRÜYORLAR'Garip' akımının kurucularından şair Orhan Veli Kanık, 36 yıllık yaşamına onlarca şiir sığdırdı. Şiiri sokağa çıkaran Orhan Veli, yürümeyi çok severdi. 1950 yılında hayatını kaybeden büyük şair için sevenleri de 1996'dan itibaren her ölüm yıl dönümünde Taksim'den şairin kabrinin bulunduğu Aşiyan Mezarlığı'na yürüdü. Bu yıl 23'üncü defa bir araya gelen şiir severler büyük ustayı anmak için Taksim Meydanı'nda toplandı. Saat 11.00'da başlayan yürüyüşte grup, Orhan Veli'nin çıkardığı 'Yaprak' isimli dergisinin ilk sayısının bulunduğu çerçeveyi en önde taşıdı. Yürüyüş boyunca kah Orhan Veli'nin kah onun arkadaşlarının şiirleri okundu. İki saat boyunca şiirlerle süren yürüyüş usta şairin Aşiyan Mezarlığı'nda sona erdi."ŞİİRİ SALONLARDAN KURTARDI"Şiir tutkunları, Orhan Veli'nin kabri başında da şiir okuyarak büyük ustayı andı. Yürüyüşü 23 yıl önce başlatanlar arasında yer alan Orhan Veli sevdalısı, yazar Şeref Özsoy, "Orhan Veli şiiri sokağa çıkardı. Halka indirdi. Şiiri salonlardan kurtardı. Bir çok insan Orhan Veli için etkinlik yaptı. Ama Orhan Veli'nin ruhuna dokunan farklı bir şey yapılmalıydı. Ben bunu Orhan Veli'nin Kardeşi Adnan Veli'nin yazdığı yazıda buldum. Orhan Veli için, 'Yürümeyi çok severdi. Bazen Taksim'den Sarıyer'e kadar yürüdüğü olurdu' diyor. O cümle ile ben ne yapılması gerektiğini buldum. 1996 yılı 14 Kasım'ı için ilk Orhan Veli yürüyüşünü organize ettik. İlk yürüyüş Taksim'den Sarıyer'e kadar yapıldı. İlk yürüyüşe kız kardeşi Firüzan abla da geldi. O, 'Orhan Veli yürümeyi çok severdi ama Taksim'den Sarıyer'e kadar da parasızlık yüzünden yürürdü' dedi.İlk yürüyüş 7,8 saat sürünce yol güzergahında olan Orhan Veli'nin mezarında noktalayalım dedik. 1997 yılından beri Taksim'den Aşiyan'a kadar yürüyoruz" diye konuştu."YÜRÜMEKLE ONUN ŞİİRİNİ BİRLEŞTİRMEK ÇOK İYİ GELDİ"Yürüyüşe ilk defa katılan Özge Ertem ise, "Orhan Veli deyince her şeyden önce İstanbul geliyor aklıma. Bugün yaptığımız eylemin kendisi geliyor. Yürüyerek, bir kenti her şeyiyle hissetmek. Bütün bu karmaşanın ortasında basitliğiyle, koklayarak. Bir şehri nasıl hissettiğini hatırlamamanın en güzel yolu onun gibi yürümek. Dolayısıyla yürümekle onun şiirini birleştirmek çok iyi geldi bana" şeklinde konuştu."O BİZE İNSANLARI SEVDİRİYOR"Anmaya katılanlardan Mürsel Gürkan, Orhan Veli şiirlerinin kendisi için yaşama sevinci olduğu belirterek, "Benim için Orhan Veli yaşama sevincidir. Herkesin hayata tutunduğu bir yol vardır. Orhan Veli 'nin şiirleri yaşarken, hayat mücadelesidir. O hiç bir zaman yaşamaktan vazgeçmemiştir. Onun şiirlerini okuyunca, Orhan Veli'yi duyunca beni de ister istemez hayata karşı, insanları sevesim geliyor. O bize insanları sevdiriyor" diye konuştu."BAHSETTİĞİ ŞEY AŞK"Şair Bilgin Sayar ise, "Orhan Veli hayatı farklı yaşıyor. Yaşadığı şehrin, dünyanın farkında olarak, tadını alarak şiirinden bunu görüyoruz. Bizim de düşüncelerimizin daha aydınlık olmasına vesile oluyor. Daha iyi hissetmemize, daha iyi yaşamak için motive olmamıza yardımcı oluyor. Aslında bahsettiği şey aşk" ifadelerini kullandı.

=================================(ÖZEL)5- MÜZİSYEN DEĞER DENİZ'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SANIĞA YİNE 45 YILÖzden ATİK/ İSTANBUL,Müzisyen Değer Deniz'in tecavüz edilerek öldürdüğü iddiasıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırılan C.M'ye Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada da aynı ceza verildi.Beyoğlu'ndaki evinde üç yıl önce ölü olarak bulunan müzisyen Değer Deniz'in tecavüz edilerek öldürülmesi davası, Yargıtay'ın kararı usul yönünden bozmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, olay tarihinde yaşı küçük olan C.M'yi yeniden "Cinsel saldırı", "Kasten öldürmek" ve "Nitelikli yağma" suçlarından yeniden toplam 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) C.M. getirilirken; şikayetçilerden ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, 16 Mayıs 2018 tarihli Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nin bozma kararını okudu. C.M'nin avukatı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de usul ve yasaya uygun olduğu kanaatiyle bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Daha sonra söz verilen C.M. savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İlave edeceğim bir husus yoktur" dedi.AİLE BAKANLIĞI AVUKATI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİKatılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Biz suça sürüklenen çocuğun yaşının tespitini istiyoruz. Nitelikli saldırı suçu silahla işlenmiştir ve bu saldırı sonucu maktül hayatını kaybetmiştir. Adli tıp raporunda C.M., evden çıkmadan önce maktülenin hayatta olduğu tespit edilmiştir" diyerek C.M'nin cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı da C.M'nin cezalandırılmasını talep etti.TOPLAM 45 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme heyetince, C.M., yaşının olay tarihinde küçük olması da indirim sebebi sayılarak "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası; "Nitelikli yağma" suçundan 9 yıl hapis; "Suçlarını gizlemek, delileri ortadan kaldırmak amacıyla maktüleyi öldürmek" suçundan da 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. C.M'nin tutukluluk halinin devamına da karar verildi.YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTUYargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Nisan 2016 tarihli yerel mahkemenin kararını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu suçların zarar göreni olduğu halde usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozmuştu.OLAYIN GEÇMİŞİİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, C.M., 5 Mayıs 2015'te Değer Deniz'in Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden evine girdiği, camdan odaya giren C.M.'nin ayak seslerine uyanarak çığlık atan Deniz'in ağzını kapatıp boğazını sıkıp bayılttı. Baygınlık geçiren kadının ellerini telefon şarj kablosuyla bağlayan C.M., çanta askısıyla da Deniz'i boynundan sıkarak bağladı. Daha sonra yerde baygın olarak yatan Deniz'e tecavüz etti. Şüpheli C.M., masanın üzerinde bulunan cep telefonu ve odadaki klarneti alarak evin anahtarla açtığı kapısından kaçtı. İddianamede Değer Deniz'in iç çamaşırında şüpheli C.M.'ye ait olduğu belirtilen meni lekeleri bulunduğunun tespit edildiği, otopsiye göre Değer Deniz'in ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği belirtiliyordu.

============================6- ÇAMLICA CAMİ'NDE SON GELİNDİHaber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 98'i tamamlanan camide bulunan 7 ton ağırlığındaki ana avize ışıklandırıldı. Ses sistemini test amacıyla sela okundu.17 BİN METREKARE HALININ BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖŞENDİÇalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide halı döşeme işlemi 10 gün önce başlamıştı. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan tamamen deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplanacak. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunacak. Halının desenlerinin birbiriyle uyumlu olması için döşeme işlemine dev kubbenin altından başlanırken işlemin büyük bölümü tamamlandı. Bir kaç gün içinde halı döşeme işlemenin bitmesi planlanıyor.İLK "SELA" OKUNDUÖte yandan ses sistemi testleri sela okunarak yapıldı. Testlerin gün boyu sürmesi planlanıyor. Caminin dev kolonlarına yerleştirilen özel hoparlörler sayesinde caminin içinde her köşede ölçümler yapılarak sesin eşit olarak her yere ulaşması sağlanıyor.7 TONLUK DEV AVİZE IŞIKLANDIRILDIBu arada daha önceden Çamlıca Camiİ'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avizede ışıklandırıldı. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor. Öte yandan caminin ısıtma ve soğutma sistemine destek olması amacıyla ana kubbede bulunan kolonlar çevresine dev klimalar takıldı. Ahşap el işçiliği panellerle gizlenen klimaların çok soğuk yada çok sıcak günlerde çalıştırılarak içerdeki ısının sabit kalması sağlanacak."YAKINDA İBADETE HAZIR HALE GELECEK"İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "6 Ağustos 2013 tarihinde temeli attık. Bugün 14 Kasım 2018 ayağımızda çoraplar halının üzerindeyiz. Çok keyif verici çok sevinçli bir an yaşıyoruz. Camimizin içinde artık ses sistemi testleri sırasında "sela" okunmaya başlandı. Dışarda yapılacak olan peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından camii ibadete açılmaya hazır hale gelecekEN BÜYÜK CAMİ OLACAKEn büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.