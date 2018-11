Dha İstanbul Bülteni - 4

16 Kasım 2018 Cuma 15:29



(geniş haber)1- OSMAN KAVALA SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAROPERASYONUN AYRINTILARI BELLİ OLDUHaber: Müslim SARIYAR - İstanbul -İstanbul merkezli düzenlenen ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları belli oldu.4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Osman Kavala'nın tutuklandığı soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIOperasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür A.Ş. Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür A.Ş. Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.SORUŞTURMADA SUÇLAMALARSoruşturmada Osman Kavala'nın, 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu şekilde de cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği iddia edildi.Gözaltına alınan kişilerin, Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait 'Depo' isimli yerde toplantılar düzenlendiği ve sivil itaatsizlik, şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vesaire) yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olaylara ilişkin kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını hedefledikleri öne sürüldü.Ayrıca Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve kişiyle görüşerek, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışmalar yaptığı iddia edildi.Görüntü Dökümü:--------------------Tarhanlı ve Tanbay'ın arşiv görüntüleri-Osman Kavala'nın arşiv görüntüleri16.11.2018 - 08.59-Haber Kodu : 18111601316.11.2018 - 09.28-Haber Kodu : 18111601516.11.2018 -09.53- Haber Kodu : 181116020====================2- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 9 GÖZALTIHaber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHAİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında çatışarak İstanbul'a geldiği belirlenen yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltın aldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ saflarında çatışan yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'a geldikleri yönünde istihbarat aldı. Ekipler alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada terör örgütü üyelerinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde Bağcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir'deki adreslere operasyon başlattı. Çoğunluğu Suriyeli, 9 şüpheli gözaltına alındı.Görüntü Dökümü:-------Arşiv======================================3- ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLİ SOYGUNCULARA DİRENEN KUYUMCU KAMERADAAlper KORKMAZ/ İSTANBUL, ESENYURT'ta pompalı tüfekle bir kuyumcuya giren iki soyguncu kuyumcunun direnişiyle karşılaştı. Soyguncularla dakikalarca boğuşan kuyumcu soygunu engellerken, çevredeki esnafın da yardımıyla soygunculardan biri polise teslim edildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün saat 18.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi, Ufuk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Yüzleri maskeli iki soyguncu pompalı tüfekle kuyumcuya girip soygun yapmak istedi. Doğrulttukları tüfekle tehdit ederek kuyumcu Hulisi Turgut'tan altınları vermesini istedi. Hulisi Turgut karşısında soyguncuları görünce bir süre onları ikna etmek için konuştu. Soyguncuları sakinleştirmeye çalışan kuyumcu, soyguncuların dalgınlığından yararlanarak ellerindeki silahı almak istedi.Silahlı soyguncunun üzerine atlayan kuyumcu dakikalarca soyguncularla boğuştu. Hulisi Turgut silahı ve soyguncuyu bırakmazken, diğer soyguncu Turgut'u darp etmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki esnaflar, kaçmaya çalışan soyguncuları gördü. Kuyumcunun yardımına koşan esnaflar ellerine geçirdikleri tabureleri soygunculara fırlattılar. soygunculardan biri kaçarken, diğer soyguncu olay yerine çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Kuyumcu Turgut'un parmağı kırıld, çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Tüm bu yaşananlarda saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Yaşadığı o anları anlatan Kuyumcu Hulisi Turgut, " Sandalyede oturuyordum bir an da içeri daldılar. tüfeğin ağzına mermiyi verdi. 'yat yere yoksa vururum' dedi. Ben de 'sakin olun' dedim, Panik butonuna basmak istedim ama ona fırsat vermediler. Dalgın anlarını yakalamaya çalıştım. Silahı aşağı doğru doğrultunca üstlerine atladım. Bir an kaçırdım tekrar tuttum ondan sonra da bir daha bırakmadım. 2. soyguncu durmadan bana vurmaya başladı. Kafama bayağı bir darbe aldım. Eliyle ağzımı kapadı bir süre nefessiz kalsam da ben silahı bırakmadım. Kaçmaya çalıştı biri dışarı çıktık, sonra komşular geldi. Çektim elinden silahı aldım. Polise teslim ettik birini diğerini de bugün polis yakalamış" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------Güvenlik kamera görüntüleri-soyguncuların girişi-Boğuşma anları-Esnafın yardıma gelişiAktüel görüntüler-kuyumcu ile röportaj-Esnaf ile röportaj-kuyumcudan detay görüntüler===========================4- KAMERADAKİ MARKET SOYGUNCUSU YAKALANDIHaber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, PENDİK'te bir markete girerek silahlı soygun yapan Cengiz K. kaçarken iki sokak öteye bıraktığı otomobilin plakasından tespit edildi. Tehdit ederek kasada o anda bulunan 105 lirayı alan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Kaynarca Mahallesinde 12 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir markete kapanış saatine yakın gelen bir kişi, içeri girdikten sonra kasada bulunan çalışanı tehdit ederek, kasada bulunan 105 lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. Markette yaya kaçan kişiyi kamera görüntülerinden takip eden polis, onun iki sokak öteye park ettiği otomobiline gittiğini belirledi. Aracın plakasından şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüphelinin izi Pendik'te bir kahvehanede bulundu. Arkadaşları ile okey oynadığı tespit edilen şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Cengiz K. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Anadolu Adliyesine sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü:---------Soygun anı-Şüphelinin görüntüsü=======================5- EN SEVİMLİ HIRSIZ KAMERADAİSTANBUL, -İSTANBUL Pendik'te bulunan Viaport Alışveriş Merkezi'nde (AVM), bakımı AVM çalışanları tarafından yapılan köpeklerden bir tanesi mağazadan tişört çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. AVM yönetimi araştırmalar sonucunda aynı köpeğin önceden de hırsızlık yaptığını belirledi. Yönetim tarafından markanın zararı karşılandı.30'a yakın köpeğe ev sahipliği yapan AVM'ye köpeğin 1 ay önce geldiği ve başka mağazalardan da çeşitli eşyalar çaldığı tespit edildi. Mağazalardan gelen şikayetleri üzerine yapılan incelemerde köpeğin mağaza, restoranlardan şal ve triko götürdüğünü fark edildi."SOKAK HAYVANLARI BAŞIMIZIN TACI"Konu üzerine açıklama yapan Via Grup Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Olayı tebessümle takip ediyoruz. Sokak hayvanları başımızın tacı" dedi."ZARAR KARŞILANDI"Mağazaların zararının karşılandığını söyleyen Turanlı, "Küçük yaramaz dostumuz alışveriş merkezimize bir ay önce gelmiş, kendisinden başka 30'a yakın köpek burada yaşıyor. Ziyaretçilerimiz de bu durumdan gayet memnun, onları kendi yedikleri yemeklerle besliyorlar. Bizler de onların güvenliği, beslenmeleri ve bakımları için tedbirlerimizi alıyoruz, biz birlikte çok mutluyuz. Yönetici kadromuzda hemen herkes evinde kedi ya da köpek besliyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------Köpeğin iki farklı hırsızlık görüntüsü