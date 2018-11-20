Dha İstanbul Bülteni - 4

20 Kasım 2018 Salı 16:22



20 Kasım 2018 Salı 16:22

Ümraniye'de nişanlandığı gece alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrah Bozdemir, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bozdemir (33), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Karar vereceğini söyleyen mahkeme başkanı Emrah Bozdemir'e son sözlerini sordu. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Emrah Bozdemir, "Ölenlere rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Olaydan sonra olay yerinden kaçmadığını savunan Emrah Bozdemir, "Yardımcı olmak için araçtan indim. Görüntülerde vardır. Allah izin verseydi evli olacaktım, kader diye bir şey var" dedi.14 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIKararını açıklayan mahkeme, Emrah Bozdemir'i, "Taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçunu bilinçli taksirle işlediğine hükmeden mahkeme, cezayı 14 yıl 2 aya çıkardı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi yapmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in yönetimindeki aracın 7 Nisan 2018 tarihinde taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümlerine neden olduğu belirtildi.Şüpheli Emrah Bozdemir'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.===========================6- BOSTANCI METROSUNDA KADINA HAKARET DAVASI: SANIK İDDİALARI KABUL ETMEDİHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHABostancı metro istasyonunda Kerime P. isimli kadına hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Atınç M.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Atınç M., iddiaları kabul etmezken küpe taktığı için Kerime P.'nin kendisine laf söylediğini öne sürdü.İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Atınç M. ve Avukatı Ayşe Koçak ile şikayetçi Kerime P. ve avukatı İsa Mesih Şahin katıldı.SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİSavunmasını yapan sanık Atınç M., suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Müştekiye yönelik herhangi bir tükürme ve sinkaflı sözüm yoktur. Olay günü asansörden ikinci kişi olarak iniyordum. Telefonla ilgileniyordum. Müştekiyi görmedim. Telefonla ilgilenirken homurdanırcasına 'saçına, küpelerine bak. Saçını uzatmış' dedi. Ben de kendisine dönerek 'sen kendine bak, bana niye karışıyorsun' dedim. Kesinlikle iddianamede yazılı sözleri söylemedim. Herhangi bir siyasi görüşüm yoktur, kimsenin yaşam tarzı beni ilgilendirmez" dedi. Benim annem ve kız kardeşim vardır, bende kadına şiddete karşıyım" dedi.Olaydan sonra müştekiyi takip ettiği yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Atınç M., beraatine karar verilmesini istedi.SANIĞIN AVUKATI MÜVEKKİLİNİN OLAYDAN SONRA İŞİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİSanığın Avukatı Ayşen Koçak, müvekkilinin bu olaydan sonra işini kaybettiğini belirterek, "Saçını ve sakalını kesmek zorunda kalmıştır. Küpelerini de çıkarmıştır. Bunun tek nedeni müşteki ve vekillerinin sosyal medyada başlattıkları kampanyadır" dedi.'SANIĞIN BEYANLARI DOĞRU DEĞİLDİR'Söz alan sanık Kerime P., şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın beyanları doğru değildir, kamera görüntülerinde her şey bellidir. Üzerime de tükürmüştür. Olaydan etkilendim ve sanığın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.Müşteki Kerime P.'nin Avukatı İsa Mesih Şahin, sanık hakkında sosyal medyada herhangi bir lincin söz konusu olmadığını belirterek, "Sanık sosyal medyada linç edildiğini düşünüyorsa neden şikayetçi olmamıştır" dedi.OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLENDİOlay anına ilişkin görüntüler izlendi. Görüntülerin izlendikten sonra söz alan sanık, kadına şiddete karşı olduğunu belirterek, "Benim annem ve kız kardeşim var. Ben de kadına şiddete karşıyım" dedi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIKadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), duruşmadan önce basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Canan Sarı yaptı. Davanın müştekisi Kerime P.'nin işine gitmek için gittiği metroda asansörü beklerken tercih ettiği giyim tarzı nedeni ile fiziksel ve sözlü saldırıya uğradığını söyleyen Avukat Sarı, "Kişisel hak ve özgürlüklere yönelik yapılan bu saldırı, birlikte yaşama kültürünü zedeleyen onur kırıcı ve kabul edilemez bir davranıştır" dedi.KADEM olarak Kerime P.'ye karşı işlenen bu nefret suçunun karşısında olduklarını belirten Avukat Sarı, "Farklı yaşam biçimlerine karşı işlenen her türlü şiddete karşı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerime P.'nin 12 Mart 2018 tarihinde Bostancı Polis Merkezi'ne başvurarak Atınç P.'nin kendisine hakaret ettiği ve yüzüne tükürdüğü şikayetinde bulunduğu belirtiliyor.Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği, görüntü kayıtlarında şüphelinin, müştekiye tükürüp tükürmediğinin ya da hakaret edip etmediğinin tespit edilemediği belirtilen iddianamede, şüpheli Atınç M.'nin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------KADEM adına açıklama yapan gurubun toplanmasıCanan Sarı'nın açıklama yapmasıAçıklamadan genel ve detay görüntü20.11.2018 - 14.29 Haber Kodu : 181120127===============7- FETÖ'NÜN İNSAN KAYNAKLARI GRUBUNA OPERASYON: 15 GÖZALTIÇağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin insan kaynakları grubuna yönelik 10 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçmişte düzenlediği FETÖ operasyonları sırasında ele geçirilen dijital verilerin incelemesinden İstanbul'da yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin şifreli şekilde yer aldığı belirlendi.Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin cematin kullandığı www.iskare.net web sitesi üzerinden iş bulmak için kendilerine başvuran kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşleri, ırk kökenleri ve sağlık durumlarına ait bilgilerin listesinin tuttulduğunu belirledi. TEM ekipleri, şüphelilere iş başvurusunda bulunan kişiler hakkında örgütte yönetici konumundaki kişiler tarafından puanlama yapılarak işe alım yapıldığını ve bu yöntemle örgüt içi eleman temin etmekte önemli bir veri tabanı oluşturulduğunu tespit etti.10 İLDE 15 GÖZALTIİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 10 ilde 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - Bulundu