Dha İstanbul Bülteni - 4

06 Aralık 2018 Perşembe 14:46



1 - 5 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU (1)Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAGöçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerinde arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin yurtdışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için 5 bin dolar karşılığında yeni bir hayat sundukları ortaya çıktı.Görüntü Dökümü;----------Operasyondan görüntüler===========================2- KARTAL'DA FABRİKA YANGINI (1)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, Kartal Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir polyester düğme fabrikasında saat 13.15'te yangın çıktı. Vatandaşlar henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. 268 kişinin çalıştığı öğrenilen fabrikadaki çalışanlar hemen tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın en üst katında bulunan 'toz odası'ndaki alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.Görüntü dökümü:-------------- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gitmesi-Olay yerindeki itfaiyeler-Fabrikadan çıkan dumanlar-İtfaiyenin müdahalesi-Genel ve detaylar=============================(GENİŞ HABER)3- FLORYA'DA TIR'DAKİ KONTEYNER YOLA DÜŞTÜ: KAZA YERİNDE 4 METRE TARTIŞMASIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Bakırköy sahil yolunda TIR'a yüklü konteyner üst geçide çarparak yola devrildi. Uyarı tabelasının yanlış olduğunu iddia eden sürücüyü görevliler kamera görüntülerini izlettirmesine ve metreyle ölçüm yapmalarına rağmen güçlükle ikna etti.Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Coşkun , konteyner yüklü TIR'la Florya istikametine seyir halindeydi. 4 metrelik azami yükseklik tabelasını dikkate almayan sürücünün kullandığı TIR'daki konteyner üst geçide çarparak yola devrildi. Konteynerin düştüğü şeritte araç olmaması büyük bir kazanın önüne geçti. Kaza nedeniyle trafik Florya istikametine durdu.BİR TÜRLÜ İKNA OLMADISürücü Hasan Coşkun hatanın kendisinde olmadığını azami yükseklik tabelasının yanlış yazıldığını söylemesi üzerine kaza yerinde metre tartışması yaşandı. TIR yüksekliğinin 4 metreden az olduğunu ve tabelanın hatalı olduğunu iddia eden Coşkun'u ikna etmekte görevliler zorluk yaşadı. Sürücü Hasan Çoşkun'a kamera görüntüleri izletildi, metreyle köprü yüksekliği ölçüldü. Ölçümler sonucunda köprünün 4 metre yazılı azami yükseklik tabelasından 19 santimetre daha yüksek olduğu, TIR'ın ise bu yükseklikten de yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzun süre hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyen sürücü ölçümler sonucunda ikna oldu.Yaklaşık 1 saatin sonunda yola devrilen konteynerin kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Sık sık aynı noktada kazaların meydana geldiği yolda 8 uyarı levhasının bulunduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:------------Kaza yerinen görüntüekiplerden görüntüsürücü ile röportajKamera görüntülerinin seyrettirilmesimetreyle ölçüm yapılmasıdiğer detaylar==============================4- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN : SUÇ ORANLARINDA YÜZDE 17'LİK DÜŞÜŞ VAR İstanbul 'da 400 kişiye 1 polis düşüyor""2017 yılına göre suç oranlarında yüzde 17'lik düşüş var""Çok ucuz bir şehirde yaşıyoruz""İstanbul'daki işlenen önemli suçların yüzde 5.4'ünü yabancılar işliyor. Yani, 300 cinayetin 44'ünü yabancılar işlemiş. Suriyelerde suç işleme oranı daha düşük. Hırsızlık, gasp soygun gibi suçları Gürcistan 'dan gelip yapıyorlar ve yakalanıyorlar"Haber-Kamera: Gül KABA-Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, - Büyükşehirlerin güvenlik sorunlarının tartışıldığı panelde konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan , " İstanbul'da 400 kişiye 1 polis düşüyor. 2017 yılına göre suç oranlarında yüzde 17'lik düşüş var" dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) 'Metropol Güvenliği' başlıklı panel düzenledi. Üniversitenin Florya kampüsü konferans salonunda düzenlenen panele İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan,İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın , İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı."İSTANBUL'DAKİ NÜFUS 28 MİLYONA TEKABÜL EDİYOR"Panelde, büyükşehirlerdeki güvenlik sorunları ve çözüm yolları ele alındı. 'İstanbul'un güvenlik sorunları ve çözüm yolları' başlıklı sunum yapan Dr. Mustafa Çalışkan, "15,5 milyon kayıtlı nüfusumuz. 600 bin kayıtlı Suriyelimiz ve 1,5 milyonun üzerinde de yabancı vatandaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nüfus hareketliliğini ölçen bir çalışma yaptı. İstanbul'daki nüfus 28 milyona tekabül ediyor. 28 milyonluk bir hareketlilikten bahsediyoruz" diye konuştu."DÜNYA İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA ÇOK UCUZ BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ"İstanbul'un dünya yaşam maliyeti sıralamasında 163'üncü sırada olduğunu söyleyen Çalışkan, "Araştırmaya göre, Hong Kong birinci sırada, Tokyo ikinci, Zürich üçüncü sırada yer alıyor. Dünya ile karşılaştırıldığında çok ucuz bir şehirde yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.SUÇ ORANLARINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 17,5 DÜŞÜŞ VARDünyanın en tehlikeli 50 şehrinin içerisinde İstanbul'un olmadığına dikkat çeken Çalışkan, "Müfettişler inceleme yaptı, geçen yıla göre suç oranlarında yüzde 17,5'luk düşüş var. Suç saklamıyoruz, adliyedeki suç sayısı ve emniyetteki suç sayısı aynı. Aydınlatılan suç oranlarında ise yüzde 29'luk artış var. Yaralama, yan kesicilik, hırsızlık suçlarında yabancılar daha çok yer alıyor. İstanbul'daki işlenen önemli suçların yüzde 5.4'ünü yabancılar işliyor. Yani, 300 cinayetin 44'ünü yabancılar işlemiş. Suriyelerde suç işleme oranı daha düşük. Hırsızlık, gasp soygun gibi suçları Gürcistan'dan gelip yapıyorlar ve yakalanıyorlar" diye konuştu.İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU SIRALAMASINDA 20'NCİ SIRADATrafik yoğunluğunda İstanbul'dan çok daha sıkıntılı ülkeler olduğunu belirten Çalışkan, "Dünya trafik yoğunluğu sıralamasında 20'nci sırada yer alıyoruz. Trafik problemini hepimiz yaşıyoruz. Ama bizden çok daha sıkıntılı Moskova Paris gibi şehirlerdeki trafik yoğunluğu ve sorunu bizlerden daha fazla" ifadelerini kullandı."POLİS TEŞKİLATI EN GÜVENİLİR İKİNCİ KURUM"'Karakol' kelimesinin toplum için güven verdiğini aktaran Çalışkan, "Kanunda hala 'karakol' olarak geçiyor. Ben de bu kelimenin yaşamasını istiyorum. Karakol toplumun her kesiminin bir şekilde sığındığı,yardım talep ettiği yer manasına geliyor. Şu anda güvenilirlik anketlerinde cumhurbaşkanlığı kurumundan sonra ikinci sırada polis teşkilatı geliyor. Bunu da teşkilatım adına övünerek söylüyorum. Türkiye şartlarında cumhurbaşkanlığından sonra ikinci sırayı almak kolay iş değil" dedi.İSTANBUL'DA 39 BİN POLİS GÖREV YAPIYORÇalışkan, "New York'ta 53 bin, Londra'da 37 bin, Berlin 'de 17 bin, Brüksel 'de 5 bin, Bükreş 'te 10 bin, İstanbul'da 39 bin polis görev yapıyor. New York'ta 158 kişiye, Londra'da 218 kişiye, Berlin'de 210 kişiye, Brüksel'de 227, Bükreş'te 168, İstanbul'da 400 kişiye 1 polis düşüyor" dedi.İSTANBUL'U DİĞER ÜLKE ŞEHİRLERİYLE KARŞILAŞTIRDICinayet rakamlarında İstanbul'un geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyleyen Çalışkan, dünyanın önde gelen şehirleriyle İstanbul'u kıyaslayarak şunları ifade etti: "100 bin ortalama nüfusa göre İstanbul'da 5.1 tecavüz olayı, Berlin'de 105, 20 katı, Londra'da 101, New York'ta 17, Mexico City 'de 18, oluşturulan algıyla sanki çok daha fazla gözüküyor. İşlenen cinayet rakamlarında bu yıl daha iyi durumdayız. 2017 yılında 100 bin ortalama nüfusa düşen cinayet oranı 2.6, Brüksel'de 3.8, Berlin'de 2.5, Londra'da biraz düşük 1.7, New York'ta 3.4, Mexico City'de 14,5. Kişiye karşı işlenen suçlar, İstanbul 216, Brüksel 144, Berlin 1195, New York 1208. Nitelikli darp, İstanbul'da 230, Brüksel 234, Berlin 292, Londra 682, New York 349, Mexico City'de 224. Gasp ve soygun rakamları, İstanbul'da 100 bin kişiye düşen oran 15, Brüksel 240, Berlin 52, Londra 422, New York 163, Mexico City'de 304."Görüntü Dökümü:---------Çalışkanın açıklamaları-Detaylar============================5- NİŞANLININ FİDYE TUZAĞI SUYA DÜŞTÜHasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,- İstanbul Zeytinburnu 'nda eski sevgilisiyle plan yaparak arkadaşlarına nişanlısını kaçırtıp fidye isteyen kadın ve arkadaşları düzenlenen operasyonla yakalandı.Olay, 4 Kasım'da Zeytinburnu'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Gozal A. ile Zekare S. evlilik hazırlığı yapıyordu. Gozal A. eski sevgilisiyle birlikte bir plan yaparak nişanlısını fidye için kaçırttı. Yaptıkları plana göre, nişanlısını düğün hediyesini almak için bir eve çağıran Gozal A. burada planını devreye soktu. Eski sevgilisiyle yaptığı plana göre de gittikleri evde 3 kişi tarafından rehin alındı. Fidyeciler Zekare S.'den kendisi ve nişanlısı için 50 bin dolar getirmesini söyledi. Zekare S. istenen fidyeyi bulamayınca olayı polise anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Kısım Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile Gozal A'nın tutulduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon da Gozal A. fidyecilerin elinden kurtarılırken, Mousa H., Mohammad A., Ahmed O. ve Ali Dabbah A. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Gozal A'nın fidyecilerden Mousa S. ile eski sevgilisi olduğu ve kaçırılma olayını beraber planladıklarını ortaya çıkardı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Asayiş Şube Müdürlüğü'nden görüntüŞüphelilerin çıkarılmasıGenel ve detaylar=========================6- ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, Üsküdar 'da motosiklet üzerindeki silahlı iki kişi cadde üzerinde bir işyeri çalışanına silahla ateş etti. Hakan Ulaş aldığı iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, motosikletli saldırganlar kaçtı.Olay Selman-ı Pak Caddesi 20 numarada meydana geldi. İddialara göre kasklı iki saldırgan motosikletle geldikleri Hakan Ulaş'ın işyerinin önünde ateş etmeye başladı. Ulaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganların açtığı ateş sırasında kurşunlardan biri park halindeki aracın camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.Kasığından iki kurşunla yaralanan Ulaş'ın hastaneden tedavisi sürerken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü dökümü:-------------------Hastaneden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Yerdeki kovan-Kurşun isabet eden araçVatandaşlarla röp-Genel ve detay görüntüler