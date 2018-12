Dha İstanbul Bülteni - 4

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasayla, yasalarla her şey yerine oturmuşken, sana ne oluyor da, bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun. Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimin acaba dev projeleri ne olacak? Açıkladık. Millet kıraathaneleri dedik, 'kumarhane açacaklar' dediler. Niye? Çünkü bunların meşrebi bu. Çünkü bunlar ne yazık ki o kumar kağıtlarıyla, malum o okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Onun için, kütüphane nedir, kıraathane nedir bunlar anlamaz" dedi. "Ey CHP, kıraathane okuma yeridir, okuma evidir" diyen Erdoğan, "Biz gençlerimiz o kötü alışkanlıklardan çekelim, gelsinler oralardaki kitaplardan alsınlar oralardaki kitaplardan okusunlar, çayını, kekini, simidini bir taraftan ücretsiz olarak yerken bunları da yapsınlar. Ne devlet ne belediyeler bunu bir lütuf olarak yapmıyor. Nedir bu? Bu milletin bize verdiği görev. O hizmeti yerine getiriyoruz, yaptığımız bu. Bir lütuf değil" dedi. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. Şu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini de oranın, uygun bir pisti de yine tekli bir iniş kalkışa çeviriyoruz" şeklinde konuştu."ÇOK DAHA FARKLI BİR KIYAK İSTANBUL'A YAPAR"Erdoğan, eskiden belediye otobüslerinin pislik içinde olduğunu belirterek "Biz geldik 'benim insanıma bu yakışmaz' dedik, 'biz insanımıza Mercedes otobüsler alacağız' dedik. Aldık mı aldık. ve her geçen yıl bunları daha da geliştirdik. Duraklarımızın sayısını ciddi manada artırdık. Herhalde Mercedes'te şimdi burada çok daha farklı bir kıyak İstanbul'a yapar. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul'a yaptık" diye konuştu.CUMHUR İTTİFAKIErdoğan, "Bu seçime biliyorsunuz Cumhur İttifakı'yla giriyoruz İstanbul'da. Cumhur İttifakı ile beraber İstanbul'umuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri" dedi."ONLARLA NE KONUŞTUN ANLAT BAKALIM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Hadi dışarıdakiler kendilerine rakip istemedikleri için rahatsızlar olanları anlıyoruz. Bay Kemal, Almanya'ya gittin, yanındaki o hanım, o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman parlamentosunda çıkıp görüntü veren kadınla senin ne işin var? Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantıları, senin onlarla ne işin var? Peki onlarla ne konuştun anlat bakalım, anlat. Çıkmışlar utanmadan 'bunlar Almanya'da seçilmiş olanlar' diyorlar. Seçilebilir, Türkiye'de de seçilenler var. Bak şu anda çoğu cezaevinde, niye? Çünkü onlar bizim Yasin Börüler'imizi, Güneydoğu Anadolu'daki saf temiz yavrularımızı öldürenler, dökülün sokağa diyenler. Bölücü terör örgütünün başına senin anıtını dikeceğiz diyenler. Sen bunlarla beraber yol yürüyebilirsin, bizim onlarla yürüyecek yolumuz yok. Biz milletimizle yürürüz. İşte Bay Kemal'in rahatsızlığını anladınız mı? Sıkıntı burada" şeklinde konuştu."NEYSEKİ DANIŞTAY'IN İLGİLİ DAİRESİ BU GİRŞİMİ BOŞA ÇIKARDI"Erdoğan, "Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasayla, yasalarla her şey yerine oturmuşken, sana ne oluyor da, bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun. Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Şimdi buradan soruyorum; bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız" dedi"ARTIK GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ BİZ KALDIRIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan böyle seçim kampanyasında artık görüntü kirliliği ve gürültü kirliliğini biz kaldırıyoruz. Ak Parti olarak bunu uygulamayacağız. Sadece parti merkezlerimizin olduğu yerlerde, seçim karargahlarının olduğu yerde bayraklarımız olacak ama her yerde kesinlikle olmayacak. ve belli saatler dışında otobüsler sokaklarda dolaşmayacak. Öyle gece istirahate çekilmiş, otobüsler bağırıp çağırmayacak. Ama buna Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin de katıldığını Genel başkan Yardımcılarında duyduk. Artık bu işin nasıl yapılacağını herkesin görmesi bilmesi lazım" diye konuştu.PARİS'TEKİ OLAYLARErdoğan, "Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlardır. Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı. Biz hak taleplerinin hiç bir zaman şiddet yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep demokrasi içinde dile getirilebilir, mücadelesi verilebilir. Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişeyle takip ediyoruz. Umarım yakında Paris sokaklarında 'Zulüm 1789'da başladı' yazıları da görmeyiz" dedi.Erdoğan, "Avrupa demokrasi dersinden de, insan hakları dersinden de, özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Şu anda 200'ü aşan üniversitemiz var ama gelecekle ilgili 5-10 yıllık sürede nitelikte de dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasında olma hedefimiz var. Ne pahasına olursa olsun biz bu hedefi yakalamak zorundayız"

İstanbul Üniversitesi'nin 2014 yılında restorasyonuna başlanan Siyasal Bilgiler Fakültesi törenle hizmete tekrar açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi'nin tarihsel anlamda ve günümüzde kilit bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Şu anda 200'ü aşan üniversitemiz var ama gelecekle ilgili 5-10 yıllık sürede nitelikte de dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasında olma hedefimiz var. Ne pahasına olursa olsun biz bu hedefi yakalamak zorundayız" dedi.İstanbul Üniversitesi'nin 4 yıl önce restorasyonuna başlanan Siyasal Bilgiler Fakültesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve fakültenin eski mezunu olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Yüz yılı aşkın süredir ayakta duran fakülte binası aslına uygun olarak restore edildi. Özgün yapının bozulmamasına özen gösterildi.YENİLİKÇİLİK VE İLERLEMENİN MERKEZİ VURGUSUTürkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda üniversitelerin yenilikçilik ve ilerlemenin merkezi haline gelmesinin önemli olduğunu kaydeden Oktay, "Bir millet sürekli biçimde yükselmek istiyorsa bunun yolu kadim birikimleri ve dinamizmini gençliğine aktarmasıdır. İstanbul Üniversitesi'nin, tarihi ve üniversitenin bir kurum olarak zaman içinde nasıl köklü bir yapıya dönüştüğünü gösteren bir örnek. Burası bilginin hem içeri hem dışarı doğru aktığı yerdir. Üniversite gençlerin tarihi kendilerinin şekillendirmesinin gerektiği yeri öğrendiği yerdir. Bunun da en kuvvetli hissedildiği yer İstanbul Üniversitesi'dir" diye konuştu.NEBATİ: OKULUN ADI SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ OLSUNOkulun mezunlarından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ise okulun adının İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi değil İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi olması gerektiğini söyledi. ebati, "Bu okulun adı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi. Dekanımız bu konuda heyecanla bekliyor. Bu okul ismine uygun tek müstesna özel okul. Bu okul örnek bir okul olma vasfını daha da artırıyor" diye konuştu."SİYASİ TARİHİMİZDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Türkiye'nin ve Osmanlı'nın geçmişinde önemli bir yer edindiğini söyleyen Prof. Dr. Yekta Saraç da, "Her bir fakültesi darülfünundan bu yana yetiştirdikleri eserler ürettikleri eserler geçmişimizin görkemli bir resminin parçasıdır. Bu noktada bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi kimliğiyle özdeşleşmiş olan bu binanın tahsis edildiği fakülteye uygun olarak siyasi tarihimizde önemli bir rol oynadığı hatırlamak gerekir" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLLE SOHBET ETTİ

Açılışın ardından dışarı çıktığında sigara içen öğrencileri gören Fuat Oktay, öğrencilerle kısa bir süre sohbet etti. Oktay, öğrencilere sigaranın zararlı olduğunu söyledi. Özellikle Kasım'ın ikinci yarısı ile Aralık ayının ilk haftasında havzalara düşen yağışların su seviyelerinin yükselmesini sağladığı belirtildi.İBB'den yapılan açıklamada, "8 Aralık 2018 tarihi itibariyle %14,51'lik artışla barajların doluluk oranı %61,49 seviyesine yükseldi.Bu süreçte İstanbul'un en büyük su kaynağı Ömerli Barajı 121 milyon m3 ile %51,41 doluluk oranına sahipken bugün 157 milyon 658 bin m3'e (%66,98) yükseldi. En önemli yükselişse; Istrancalar'da gerçekleşti ve 16 Kasım'da %20 olan doluluk oranı %80'i geçti. Bugün itibariyle %61,49 doluluk oranıyla barajlarda 536 milyon 522 bin m3'lük su rezervi bulunuyor" denildi.Açıklamada şöyle devam etti:Son 5 yıllık baraj doluluk oranları incelendiğinde; bugünkü doluluk oranının, ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yıl içerisinde mevsim şartlarına bağlı olarak, aşağı yukarı seyir izleyebilmekte, özellikle yaz aylarında sıcaklık, buharlaşma, yağış alınamaması, suya olan ihtiyaç ve kullanım nedenlerinden dolayı aşağı yönde bir düşüş söz konusu olabilmektedir. Ancak İSKİ bu dönemlerde de, örneğin; geçtiğimiz kış ülke genelinde son 44 yılın en kurak döneminin yaşanmasına rağmen, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden İstanbul'u besleyerek barajlardaki su seviyesinin yukarılara taşınmasını sağladı. MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN "KATİL BARİYER İSTEMİYORUZ" EYLEMİ

Motosiklet kullanıcıları kazalarda çok sayıda ölümlere neden olan ve bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla bir araya geldi. Ölümlerin engellemesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını isteyen motosiklet sürücülerine sosyal medya üzerinden de bir çok ünlü isim destek verdi.Fatih'te bir araya gelen çok sayıda motosiklet grubu kaza sonrası ölümlere neden olan ve "katil bariyer" olarak adlandırdıkları yol kenarlarındaki demir bariyerlere dikkat çekmek amacıyla toplandı. Yaşanan ölümlü kazalar sonucu seslerini duyurmak isteyen motosiklet sürücülerine Doğukan Manço gibi ünlü isimlerde sosyal medyadan yayınladıkları videolarla destek oldu. Geçtiğimiz günlerde, motosiklet sürücüleri tarafından başlatılan kampanyaya dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden "Katil bariyer istemiyoruz" başlığıyla paylaşmış Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan 'a görüşme yaptıklarını duyurmuştu."GİYOTİN GİBİ"Bir araya gelen ve başlattıkları kampanyayla seslerini duyurmak isteyen motosiklet sürücülerinden Levent Pervane, 'Katil bariyer istemiyoruz' demek için bir araya geldiklerini söyleyerek," İnşallah yetkili mercilerde bizim sesimizi duyar. ölümlerin önüne geçmek için gerekli adımları atarlar. Güvenlik açısından bizler her türlü önlemimizi alıyoruz. Kazalarda bir çok faktör var sürücü, yol, hava gibi. Bariyerlerde maalesef ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Mevcut bariyerler iyileştirilerek bir çok ölümün önüne geçilebilir. Dik demirler motosikletlileri giyotin gibi biçiyor" diye konuştu."BU BARİYERLER BİZLERİN KATİLİ"Motosiklet sürücüleri de bariyerlerin çok yüksek olduğunu ve alçak olması durumunda dik demirlere çarpmayacaklarını belirtti. Farklı bariyer sistemlerinin uygulanmasını isteyen başka bir motosiklet sürücüsü Aşır Ergin ise, "Araç olsak dört tekerli olsak bariyere çarpıp yolda kalabiliyoruz ama motosikletliler olarak düştüğümüzde araya girerek uzuvlarımızı kaybediyoruz. Bu yüzden yoğun kanamadan dolayı arkadaşlarımız hayatını kaybediyor" dedi. HARLEY DAVİDSON TUTKUNLARI 20 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞLADI

Harley Davidson motosikletlerinin tutkunları, Harley Davidson Bosphorus grubunun girişimi ve bağışçıların katkısıyla aldıkları tekerlekli sandalyeleri Türkiye Lösemi Felçlileri Derneği'ne (TOFD) teslim etmek üzere bugün Maslak'ta bir araya geldiler.

Burada buluşan motosiklet tutkunları, toplu halde TOFD'nin merkezinin bulunduğu Bakırköy Ataköy'e doğru yola çıktı.

Burada toplanan TOFD üyesi bireyler ve aileleri ile bir araya gelen Harley Davidson tutkunları, getirdikleri tekerlekli sandalyeleri derneğe bağışladılar.

BUGÜN 167 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITTILARTekerlekli sandalyeleri teslim alan TOFD Başkanı Ramazan Baş, bugün çok heyecanlı olduğunu belirterek bugüne kadar Türkiye'de 10 binin üzerinde akülü sandalye dağıttıklarını söyledi. Bugün tüm Türkiye'de 167 adet, İstanbul'da da 25 adet tekerlekli ve akülü sandalye dağıttıklarını söyleyen Baş, "Tüm o bağışlar için koşanlara, Harley Davidson'cu motorcu arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.20 SANDALYE BAĞIŞLADILARBu kampanyaya katılmaları için kendilerine fırsat veren Ramazan Baş'a teşekkür eden Harley Davidson Bosphorus Chapter Başkanı Oğuzhan Eryılmaz, "Biz Harley Davidson olarak zaten bir çok etkinlik yapıyoruz. Ama işin farkındalık boyutunda bir şeyler yapmak istedik. Bugün 100'e yakın motoru buraya sürdük" dedi. Kendi içlerinde de yardım topladıklarını ve 20 civarında sandalye ile geldiklerini söyleyen Eryılmaz, "İnşallah bundan sonra da Ramazan başkanla güzel projelerde beraber olacağız" dedi.