Dha İstanbul Bülteni - 4

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:01

(geniş haber)1- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUErsan SAN - Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.Sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Kısa sürede yol kenarları ve evlerin çatılarını kar kapladı. Beylikdüzü'nde metrobüs üst geçitinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Üst geçit kar tutunca belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. İlçeyi beyaza bürüyen kar havadan da görüntülendi.ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETTİKar, ilerleyen saatlerde kentin içine doğru ilerledi. Kar yağışı, öğle saatlerinde Maslak'a ulaştı. Lapa lapa yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Trafikte ise yoğunluk yaşandı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde ise kar kısa süreli etkili oldu. Kar Anadolu yakasında ise etkisini hafif şekilde gösterdi.BAKIRKÖY'DE YOLU SU BASTIBakırköy'de ise önce yağmur sonra kar etkisini göstedi. Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi'ni aşırı yağış nedeniyle su bastı. Bir hafif ticari araç, bir minibüs ile bir kamyonet su birikintileri içerisinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintilerini geçerek ilerlemeye devam etti. Su birikintileri içerisinden geçen otobüslerde bulunan yolcuların yaşanan su baskınını meraklı gözlerle izledikleri görüldü. Mahsur kalan araç sürücüleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İSKİ ekipleri suyun içine girerek yolda bulunan rögar kapaklarını kontrol etti.MİNİBÜS SUDA KALDISu birikintisini hızla geçmeye çalışan bir minibüs suların içerisine saplandı. Aracın camından dışarıya çıkan sürücü belediye ekiplerinden yardım istedi. Minibüs sürücüsü bir belediye görevlisinin yardımıyla aracını iterek suların arasından kısa sürede kurtardı.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolda bulunan suyu tahliye etmeye başladı.İBB: TEYAKKUZDA BEKLİYORUZ.Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve 1.357 araç İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri için teyakkuzda bekliyor. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 53 vinç-kurtarıcı il genelinde 24 saat görev yapıyor. Ayrıca 60 kritik nokta, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yakından takip ediliyor" denildi.Görüntü Dökümü:------------Beylikdüzü'nden kar yağışı-Yoldaki trafik-Üst geçitte yürüyenler-Üst geçidin kar tutması-Belediye ekiplerinin çalışması-Kar yağışının havadan görüntüleri-Maslak'tan kar yağışı-Taksim Meydanı'ndan kar yağışı12.12.2018 - 13.31 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 13.28 - Haber Kodu : 18121215312.12.2018 - 13.07 - Haber Kodu : 18121214312.12.2018 - 12.48 - Haber Kodu : 18121213012.12.2018 - 12.37 - Haber Kodu : 18121212212.12.2018 - 12.22 - Haber Kodu : 18121211412.12.2018 - 12.17 - Haber Kodu : 18121211112.12.2018 - 12.16 - Haber Kodu : 18121210912.12.2018 - 11.49 - Haber Kodu : 18121209312.12.2018 - 11.41 - Haber Kodu : 18121208812.12.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 18121208512.12.2018 - 10.54- Haber Kodu : 18121207112.12.2018 - 10.28 - Haber Kodu : 18121206112.12.2018 - 10.26 - Haber Kodu : 18121206012.12.2018 - 10.23 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 10.19 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 10.12 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 09.53 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 09.50 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 09.46 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 09.31 - Haber Kodu : 181212058===============================(GENİŞ HABER)2- BAKIRKÖY'DE YOL GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDIHaber-Kamera: Çağatay KENARLI- Murat SOLAK/İSTANBUL,Bakırköy Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi'nde aşırı yağış nedeniyle yolu su bastı. Bir hafif ticari araç, bir minibüs ile bir kamyonet su birikintileri içerisinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintilerini geçerek ilerlemeye devam etti. Su birikintileri içerisinden geçen otobüslerde bulunan yolcuların yaşanan su baskınını meraklı gözlerle izledikleri görüldü. Mahsur kalan araç sürücüleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İSKİ ekipleri suyun içine girerek yolda bulunan rögar kapaklarını kontrol etti.MİNİBÜS SUYA SAPLANDISu birikintisini hızla geçmeye çalışan bir minibüs suların içerisine saplandı. Aracın camından dışarıya çıkan sürücü belediye ekiplerinden yardım istedi. Minibüs sürücüsü bir belediye görevlisinin yardımıyla aracını iterek suların arasından kısa sürede kurtardı.TAHLİYE 2 SAAT'TE BAŞLADIYaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolda bulunan suyu tahliye etmeye başladı. İSKİ ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.Görüntü dökümü:------------------Yolda kalan araçlar-Su birikintisinden görüntü-Birikintiden geçen araçlar-Sudan geçen otobüsteki yolculardan görüntü-Minibüs sürücüsünün aracın camından dışarıya çıkması-Sürücünün aracından suların içerisine atlaması-Minibüs sürücüsü ve belediye işçisinin minibüsü iterek sudan çıkartması-Belediye işçilerinin rögar kapağı araması-İSKİ'nin su tahliye araçlarının olay yerine gelmesi-Suda kalan araçlardan görüntü-Genel ve detaylar12.12.2018 - 12.37 - Haber Kodu : 18121205812.12.2018 - 13.07 - Haber Kodu : 181212058==========================3- BEYLİKDÜZÜ'NDE ÜST GEÇİTLERDE TUZLAMA ÇALIŞMASIHaber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.Sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Kısa sürede yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Beylikdüzü'nde metrobüs üst geçiti kar tutunca belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptıGörüntü Dökümü:-----------Kar yağışından görüntüler-Kar tutan metrobüs üst geçidi-Belediyenin tuzlama yapması12.12.2018 - 12.48 - Haber Kodu : 181212058==========================4 - SULTANGAZİ'DE ÇİFTE SALDIRISultangazi'de iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 2 kişi yaralandı.Yaralananlardan birinin Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız olduğu öğrenildi.Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda tekstil atölyesi sahibi Gökhan Çokdüşünür (33) yaralanırken, aynı saatte düzenlenen bir başka saldırı da ise Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı.VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDIİsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Gökhan Çokdüşünür'ün 69 sokakta bulunan tekstil atölyesine geldi. Kısa bir süre sonra silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür'ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Vatandaşların yardımıyla Çokdüşünür, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çokdüşünür, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çokdüşünür'ün hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRIYAAynı saatlerde gerçekleşen bir başka silahlı saldırı da ise Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde Yıldız'a ait işyerinin araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahlı saldırı düzenledi. İki el ateş edilmesi sonucu, mermilerden biri Yıldız'ın göğsüne isabet etti. Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Yıldız'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırganlar ise olay yerinde kaçtı. Saldırıya uğrayan Ahmet Yıldız'ın arkadaşı Cengiz Gündüz, ofiste oturduğu sırada iki el silah sesi duyduğunu ve koşarak olay yerine geldiğini söyledi. Gündüz, "Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa'ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabi. Saldırganlar iki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, "Hareket halindeyken iş yerine sıkmışlar. Silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktı ve Ahmet ağabeyin vurulduğunu gördük" dedi.İKİ OLAY BİRBİRİYLE BAĞLANTILIPolis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Saldırılarla ilgili inceleme sürüyor.Görüntü Dökümü:-------------------Cebeci mahallesindeki saldırı-İsmetpaşa Mahallesi'ndeki saldırı12.12.2018 - 13.33 - Haber Kodu : 181212058=======================5- SULTANGAZİ'DE KAMYONUN ALTINDA CAN PAZARIHaber: İstanbul DHASultangazi'de emniyet şeridinde duran kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalandığı için emniyet şeridinde duran kamyona arkadan gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.Görüntü Dökümü:--------Kamyonun altındaki yaralı-Yaralıya müdahale-Yaralının ambulansa konulması12.12.2018 - 12.44 - Haber Kodu : 181212126======================6- İŞ ADAMI ALİ RAİF DİNÇKÖK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDITansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBULKimya, enerji tekstil ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dinçkök'ün cenaze törenine iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden olan Dinçkök'ün cenazesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Muharrem İnce, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, futbol yorumcusu Şansal Büyüka başta olmak üzere iş ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.TAZİYE KUYRUĞUTaziyeleri Ali Raif Dinçkök'ün eski eşi Sernur Çiftçi, oğlu Raif Dinçkök ve kızı Alize Dinçkök ile diğer aile üyeleri kabul etti. Taziyelerin kabulü sırasında uzun kuyruklar oluştu. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan Dinçkök'ün cenazesine katılan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Dinçkök'ün Fenerbahçe logolu resminin konulduğu tabutun önünde dua etti.YERİ DOLMAYACAKMehmet Ağar Dinçkök'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyerek, "Sadece iş adamı değil çok düzgün bir insan evladıydı. Temiz terbiyeli tevazu içinde bir insandı. Bir yandan iş dünyasında çok önemli yatırımları ardı ardına geliştirirken bir yandan da onlarca hayır yapmıştır. Bunların hiçbirisini kimse bilmez. Gönlünün ötesinde çok iyi bir insandı. Gerçekten çok ani oldu. Hızla gelişen bir hastalık. Acı içerisindeyim. Yeri dolmayacak bir insanı kaybettikö dedi.DİNÇKÖK KİMDİR?İstanbul'da 1944 yılında doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Bölümü'nden mezun olan Dinçkök kariyeri boyunca kimya, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde çok sayıda başarılı işe imza attı. Dinçkök, Forbes Zenginler Listesi'nde 1.5 milyar dolarlık servetiyle en zengin 30 iş insanı arasında yer alıyordu.Görüntü dökümü:----------------------Cenaze taziye sırasından görüntü-Faruk Süren'in aileye taziyesi-Aziz Yıldırım'ın aileye taziyesi-Aziz Yıldırım'ın tabutun başında duası-Mehmet Ağar'ın aileye taziyesi-Mehmet Ağar ile röportaj-Ali Koç'un cenazeye gelişiŞansal Büyüka'nın gelişi-Tabutun başından detay görüntü-Muharrem İnce'nin cenaze öncesi görüntüsü-Ömer Koç'un aileye taziye görüntüsü-Cenaze namazının kılınması-Tabutun omuzlarda taşınması-Tabutun cenaze arabasına konulması12.12.2018 - 14.38Haber Kodu : 181212183==================================7 - NURAY MERT'E 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASIHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHABarış İçin Akademisyen grubunun "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan köşe yazarı ve akademisyen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Nuray Mert hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuray Mert katılmazken; avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Nuray Mert'in avukatı Serdar Laçin, "Müvekkilimizin kendi beyanına göre bildiriyi imzalama amacı AK Parti döneminde başlatılan çözüm sürecine dönme amacıdır. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Mahkeme heyeti, Nuray Mert'i üzerine atılı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesini dikkate alınarak cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, iyi hal indirimi yaparak sanık Nuray Mert'i netice olarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Mert hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanacak. Bu süre içinde başka bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.