Dha İstanbul Bülteni - 4

14 Aralık 2018 Cuma 14:46



14 Aralık 2018 Cuma 14:46

(ek görüntüyle)1- BAHÇELİEVLER'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜBABA EBUBEKİR KALO TAZİYELERİ KABUL ETTİHaber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - Murat SOLAK/İSTANBUL,Afrin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun acı haberi Bahçelievler'de oturan ailesine ulaştı.Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden dün yapılan taciz atışları sonucu 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu. Askeri yetkililer, babası Abubekir ve annesi Nuray Kalo'ya şehit haberini verdi. Acı haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin annesi ve babası, akraba ve dostlarının taziyelerini evinde kabul etti. Şehit evinin karşısında bulunan okulun bahçesine ise Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.Şehit üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun evli olduğu ve eşi Yasemin Kalo'nun 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Baba Ebubekir Kalo taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Taziye için gelen şehidin yakınlarına kavurma ve pilav ikram edildi.Şehit üsteğmen, yarın öğleyin Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Görüntü Dökümü:-----------------------Türk Bayrakları ile donatılan sokaktan görüntü-Eve asılan Türk Bayrağı-Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi-Taziye çadırının kurulması-Genel ve detaylarEK GÖRÜNTÜ-----------Şehidin evinden görüntü-Baba Ebıbekir Kalo'nun taziyeleri kabulu-Genel ve detaylar============================2- RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ' DAN GEÇTİHaber-Kamera : Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHARus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.Rus Donanmasına ait RFS 911 Borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets saat 12: 00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne saat 13: 00 sıralarında ulaşan geminin arkasında Rus askeri bir römorkörün de olduğu görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Maramara Denizi'ne açıldı.Görüntü Dökümü-----------Rus savaş gemisinden detay görüntü-Gemiden yakın görüntü-Sahil güvenlik botundan detay görüntü-askeri römorkörden detay görüntüAskerlerden detay görüntü-Genel ve yakın detaylar==================================3- FABRİKA SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADIARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-Ali AKSOYER/ İSTANBUL,Arnavutköy'de sünger fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Hicret Mahallesi, Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan plastik ve sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 20 bin metrekare alan kurulu fabrikadaki yangına Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca gibi çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yanan fabrikanın sahibi ise söndürme çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Eski Bolluca Belediye Başkanı Recep Bahri Kazankaya yangın çıkan fabrikaya gelerek, çalışmaları izledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Görüntü Dökümü:--------------------Fabrikadan görüntüler-Yanan alandan görüntü-İşçilerden görüntü-İşçilerle röp.-sahibinin ağlaması-Belediye başkanından görüntüDiğer detaylar================================(ÖZEL)4- OKUL ÖNÜNDE TIR'IN DEVİRDİĞİ ELEKTRİK DİREĞİ KORKULU ANLAR YAŞATTIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Kağıthane'de bir TIR'ın üstünde taşınan iş makinesi, elektrik kablolarına takıldı. Direk iş makinesinin üstüne devrildi, kopan kablolar bir okulun önündeki kaldırıma düştü. Kaldırıma düşen kablolar korku ve paniğe neden oldu.Olay Harmantepe Mahallesi'nde dün saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. Galata Deresi Caddesi üzerinde ilerleyen TIR'ın üstünde taşınan iş makinesi direkteki elektrik kablolarına takıldı. Direğin iş makinesinin üstüne devrilmesinin ardından kopan kablolar Önder İlkokulu'nun önündeki kaldırıma düştü. Şans eseri, yoldan geçen kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Kopan kablolarda patlamalar meydana geldi. İlgili kuruma haber verilmesi üzerine bölgedeki elektrik akımı kesildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı. İş makinesi, üstüne devrilen direkten vinç yardımıyla kurtarıldı."ALLAHTAN, ÇOCUKLAR YOKTU"Çevredeki esnaflardan Şükrü Parlak, "TIR'ın üstündeki iş makinesinin ucu yukarıdaydı, Kağıthane'den Zincirlikuyu istikametine giderken elektrik kablosuna takılarak kopardı. Allahtan, çocuklar yoktu, çocuklar okula daha önceden girmişti. Çocukların okul giriş saatinde olsaydı farklı bir sıkıntı çıkabilirdi" diye konuştu.Diğer bir görgü tanığı Ayhan Deniz "TIR'ın üzerinde delici araç vardı. Elektrik kablosuna takıldı, kabloya takılmasıyla direk devrildi, kablolar yere düştü. Burada okul var, o anda iyi ki çocuklar yoktu, büyük bir şey olabilirdi" dedi."DİREK DAHA ÖNCE EĞİKTİ, KABLOLAR SARKIYORDU, ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUK"Bahar Parlak ise "Ben sesi duyup gürültüye koştum. Direğin çöktüğünü ve kabloların sarktığını gördüm ama o kablo daha önceden sarkıktı zaten. Elektrik kablosu sarkıyordu önceden şikayette bulunduk ama gelip yapmamışlardı. Oradan kazanın geleceği zaten belliydi. Şu anda elektrikler kesik ve iş yapamıyoruz. Direğin eğik olduğunu da bildirmiştik. Direk sağlam olsaydı ve kablo daha yukarıda olsaydı hiç bir şey olmazdı. Direk de sağlam olsaydı yine bir şey olmazdı. Direk de tehlikeliydi söylendiği zaman gelip direği düzeltebilirlerdi ama düzeltilmedi. Bu kazada Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Kaza olduktan sonra büyük ana kablo yere düşünce yoldan geçen bir kişi kabloyu çekmeye çalışınca kabloda patlamalar oldu. Patlamalardan sonra da elektrikler kesildi" dedi.TIR sürücüsü Bayram Ali Nişancı ise "Burası normalde benim güzergahım. Daha önce sürekli geçtiğim yerdi. Direğin boyuna bakıp benim takılabileceğim bir şey yoktu ama kablonun sarkık olmasından galiba olay gerçekleşti. Kablo sarkıktı ve bayağı aşağıdaydı onu fark edemedim. Normal şartlarda buradan geçebilirdim. Direğin yamuk olması ve kablonun sarkık olmasından oldu muhtemelen" dedi.Olay nedeniyle bölgedeki bir çok ev ve işyerine yaklaşık 12 saat elektrik verilemedi. Çift yönlü yolda neredeyse bir şeridin ortasında bulunan hasarlı elektrik direği olay yerinden kaldırıldı. Yerine yeni yapılan elektrik direk daha kenara çekildi.Görüntü Dökümü:---------------------------TIR'ın üstündeki iş makinesi-İş makinesinin takıldığı elektrik kabloları-İş makinesinin üstüne devrilen direk-Kopup, okul önündeki kaldırıma düşen elektrik kabloları-Kabloların üstünden geçenler-Bir kişinin elektriği kesilmiş kabloları çekmesi-Kabloların üstünden geçen ilkokul öğrencisiEsnaf, Şükrü Parlak ile röportaj-Ayhan Deniz ile röportaj-Bahar Parlak ile röportaj-Olay yerinden 100 metre ileride elektrik direğinden sarkan kablolar-TIR sürücüsü Bayram Ali Nişancı ile röportaj-İş makinesinin üstüne devrilen direğin kaldırılması-Okulun camından olay yerine bakan öğrenciler-Yoldaki direğin kesilerek kaldırılması-Genel ve detay görüntüler===========================5- JANDARMADAN HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİHaber-Kamera. Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Drone'ların kullanıldığı ve yeni göreve başlayan Motorize Jandarma Trafik ekiplerinin de ilk defa görev aldığı denetimde çok sayıda sürücüye ceza kesildi.Eyüpsultan 'da Jandarma tarafından İstanbul Havalimanı yolu üzerinde kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı. Ekipler araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, para cezası kesildi. Yeni göreve başlayan Motosikletli jandarma trafik ekiplerinin de destek verdiği denetimde droneda kullanıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.Görüntü Dökümü:------------------Jandarma ekiplerinden görüntüUygulamadan görüntüölçüm ve belge kontrolüCeza kesilmesiDronedan ve pts sisteminden görüntü=======================6- PİLOTLARIN SESİ GRUBUNDAN PİLOTLARA YEŞİL PASAPORT PROJESİHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHATürkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)'nin genel kurulu önce başkan adaylığını açıklayan Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları, seçildikleri takdirde en önemli projelerinin tüm pilotların 'Yeşil(hususi) pasaport alabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Mersinoğulları, "Yaptığımız iş yurtdışı bağlantılıdır. Yeşil pasaportun hem devlete hem şirketlere hem de çalışanlara bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz" dedi.Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)'nin 25 Aralık'ta yapılacak 11. Olağan Genel Kurulu öncesi genel kurulda başkan adayları üyelere projelerini anlatıyor. 'Pilotların Sesi' adı altında yönetime aday olan bir grup pilot, mesleki sorunları ve projelerini anlatmak üzere Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya 'Pilotların Sesi Grubu'nun TALPA Başkan Adayı Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları ile aday listesinde bulunan kaptan pilotlardan Kutsal Önder ile Bülent Boralı katıldı."20 YIL İÇERİSİNDE 750 BİN PİLOTA İHTİYAÇ OLACAK"Toplantıda konuşan Kartal Mersinoğulları, gelişen teknoloji ve endüstri ile beraber sivil havacılığın dünyada olduğu gibi hızlı bir şekilde büyüdüğünü, bunun da beraberinde birçok sorunu getirdiğini söyledi. Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektörünün büyümesine ekstra bir ivme kazandıracağını belirten Mersinoğulları, "Hızlı büyüyen bir sektördeyiz. Aldığımız bilgilere göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde 750 bin pilota ihtiyaç olacak. Milli şirketimiz Türk Hava Yolları'nın 2019 yılında en az 1000 pilota ihtiyacı var. Bununla beraber yeni havalimanımızla birlikte sektör hızlı bir şekilde büyümektedir" diye konuştu."PİLOTLARIN İŞ KANUNUNU YOK"Pilotların büyüyen sektörde seslerini duyurmaya ihtiyacı olduğuna değinen Mersinoğulları, "Pilotlar olarak temsiliyet sıkıntılarımız gitgide artmaktadır. Bizim, pilotların bir kanunumuz yok. Çalışma Bakanlığı'nda Hava iş kolu ile ilgili bir bölümümüz de yok. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizim uçuş limitlerimizi düzenleyen bir kurumdur. Peki bizim çalışma koşullarımızla ilgili düzenleme nasıl olacak? Milli havayolu şirketimizin TİS'ten(Toplu İş Sözleşmesi) kaynaklanan belli hakları var ancak diğer özel havayolu şirketlerindeki arkadaşlarımızın sıkıntıları ne olacak? Biz bu sıkıntılara çözüm üretmek istiyoruz ve gerekli yerlere de bu çözümleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Pilotların sorunları artık yasal bir zemine dayandırılması gerekiyor. Bizim için en önemli konuların başında İş Kanunu'nun hazırlanması, Pilotlar Odası'nın olması ve pilotların Yeşil Pasaport sahibi olabilmesidir. Bu projelerimizle ilgili hazırlıklarımız var" dedi.YEŞİL PASAPORT PROJESİSeçilmeleri halinde en önemli hedeflerinden olan 'Yeşil Pasaport Projesi' ile ilgili bilgi veren Mersinoğulları, "Herhangi bir pasaporta sahip pilot arkadaşım eğitim için bir yere gittiğinde vize alması gerekiyor. Bunun hem şirkete maliyeti hem de bu pasaportu alabilmek için geçen süredeki iş kaybı sektörde önemli bir sorun. Bizim yaptığım iş yurtdışı bağlantılıdır. Yeşil pasaportun hem devlete hem şirketlere hem de çalışanlara bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. ATPL(Havayolu pilot lisansı) alınışından itibaren 15 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan bir arkadaşımızın hem şirkete hem devlete bir getirisi olmuştur. Bu süreçten sonra da arkadaşlarımıza Yeşil Pasaport verilerek bir kolaylık olmasını düşünüyoruz" şeklinde konuştu."DÜNYADA İDDİALI OLACAĞIMIZ BİR HAVALİMANI AÇTIK"İstanbul Havalimanı ile Türkiye olarak dünyada sivil havacılık alanında iddialı bir konuma geleceğimizi ifade eden Kartal Mersinoğulları, "Türk Hava Yolları'nda ortalama 4 bin 500 pilot bulunmaktadır. Türk sivil havacılığında 7 - 8 bin pilot var. Dünyada iddialı olacağımız bir havalimanı açtık. İleride daha da fazla pilota ihtiyaç olacak. Var olan sıkıntıların çözümü için 'Pilotun Sesi' olarak ortaya çıkmamızın sebebi bu sorunların çözülmesidir. TALPA üyelerine mesajımız şudur: Her derneğe 'Türkiye' adı verilmez. Derneğimize sahip çıkalım, kıymetini bilelim, kurumlar üstü olduğunu bilelim" dedi.TALPA GENEL KURULU 25 ARALIK'TA25 Aralık tarihinde yapılacak Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) 11. Olağan Genel Kurulu'nda kırmızı liste ile Pilotun Sesi Grubu, mavi liste ile mevcut TALPA Başkanı Mehmet Ayhan Günal ve Hüseyin Murat Ersoy'un beyaz listesi yarışacak.Görüntü Dökümü:-----------------Toplantıya katılan pilotlar-Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları'nın konuşması-Soruların yanıtlanması-Genel ve detaylar