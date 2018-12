Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

1- GAZİOSMANPAŞA'DA CİPE SİLAHLI SALDIRI: YARALI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİHaber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti.Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak'taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 kurşun isabet eden Yıldırım tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları arıyor.Görüntü Dökümü;--------Olay yeri-Araçtan görüntü-Polisin incelemesi-Detaylar=======================2- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYORHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'da yer yer sis etkili oluyor. İstanbul'da öğleden sonra başlayan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken araçlarının sis farlarını yaktıkları görülüyor.Görüntü Dökümü:----------------------Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-Köprü üzerinde oluşan sis-Genel ve detaylar===========================3- METEOROLOJİ'DEN DENİZLERDE FIRTINA UYARISIİstanbul DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısı yaptı.Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'de Çarşamba günü son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Marmara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege'de Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz'de aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.==============================4- HATALI PARK EDEN ARACI KALDIRIP YOL KENARINA BIRAKTILARHaber: Soner HASIRCIOĞLU- İSTANBUL/DHAÜsküdar Salacak sahilinde yol kenarına hata park eden otomobil yüzünden trafik kitlendi. İlerleyemeyen otobüsün yolcuları aşağı inerek aracı yolun kenarına taşıdı.Üsküdar Salacak sahilinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yol kenarına hatalı parkeden bir sürücü, aracını bırakarak ayrıldı. Bu sırada oradan yolcu dolu özel halk otobüsü ilerleyemedi. Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre bekleyen otobüsteki yolcular aşağı indi. Hatalı park eden otomobilin etrafına toplanan yolcular el birliği ile aracı kaldırıp yolun kenarına bıraktı. Aracın yol kenarına bırakılmasının ardından trafik açıldı.Görüntü Dökümü:-------------Aracın görüntüsü-Yolcuların inmesi-Aracı kaldırmaları-Yol kenarına bıraklamalır============================5- İÇİNDE ÇOCUK VARKEN OTOMOBİLİ ÇEKTİLERO anlar güvenlik kamerasına yansıdıHaber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Kağıthane'de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekildi. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polisle tartıştı. O anlar kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti. Oğlu Ahmet Mert'i kursa bırakmak için araçtan inen kadın, arabanın içinde uyuyan diğer oğlunu ise araçta bıraktı. Kadın büyük oğlunu kursa bıraktıktan sonra park ettiği yerde aracını göremeyince şok oldu. İçinde çocuğunun da olduğu aracını, çevredeki esnafa soran kadın aracının çeki tarafından götürüldüğünü öğrenince hemen otoparka gitti.OTOPARKA GİDEN KADIN POLİSLERLE TARTIŞTIBunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Otoparkta yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.ARACIN ÇEKİLME ANI KAMERALARA YANSIDIÇekicinin çocuk içindeyken otomobili çekme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde park halindeki araca yanaşan çekicinin otomobili götürmesi yansıyor.Görüntü Dökümü:----------------------(Güvenlik kamerası)-Park halindeki aracın çekiciye alınması-Aracın götürülmesiCep telefonu görüntü dökümü:----------------------------------------Kadının trafik polisleriyle tartışması===================6-FATİH'TE OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ DENETİMİHaber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBULFatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 okul çevresinde bulunan parklar, internet kafeler ve kahvehanelerde asayiş denetimi yaptı.Okul çevrelerinde asayiş sağlamak amacıyla Fatih ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler denetim yaptı. Yapılan denetimlerde okul çevrelerinde bulunan parklar, internet kafeler, kahvehaneler, şüpheli araç, şüpheli kişiler ile öğrenciler ve velileri tek tek incelendi. Polis ekiplerinin denetimlerine Mobil Okul Timleri (MOT) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden de toplam 200 polis destek verdi. Polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan şüphelilerin tek tek üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı. Şüpheli araçları da durduran ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra araçların içini aradı. Denetimlerde yaklaşık 200 kişiye (GBT) kontrolü yapıldığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:----------------------Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi-Kimlik kontrolünden görüntü-Polis ekiplerinin üst araması yapması-İnternet kafenin aranması-Kahvehaneye baskın-Şüpheli araçların incelenmesi-Genel ve detaylar===============================(ÖZEL)7- YILMAZ VURAL'A HIRSIZLIK ŞOKUHaber -Kamera: Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAÜnlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi.Yılmaz Vural'ın Kadıköy Göztepe'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan televizyonu çaldığı öğrenildi. Yılmaz Vural'ıngeçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi. Apartman görevlisi kadın, "Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi. Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Görüntü Dökümü-----------Hırsız giren apartman-Görevli kadın röp-Zilde yazılı isim-Genel ve detay==============================8-ÜNLÜ OYUNCU AYŞEN GRUDA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYORİstanbulÜnlü oyuncu Ayşen Gruda geçtiğimiz hafta mide rahatsızlığından dolayı Kağıthane'de bulunan özel bir hasteneye kaldırıldı. 74 yaşındaki oyuncunun yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Görüntü Dökümü:------------------------Gruda'nın arşiv görüntüleri========================9 - GİZLİ TANIK: İŞ ADAMLARININ ÇOCUKLARININ İSMİNİ FETULLAH GÜLEN KOYUYORDUSerpil KIRKESER/ İSTANBUL, FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada celse arası kapalı oturumda beyanda bulunan gizli tanıkların beyanları okundu. Gizli tanık Boran, "İş dünyası bunların elindeydi. Bu insanları kendi içlerinde tutmaya çalışıyorlardı. Akşamları, pazarları, bayramlarda bu insanları bırakmazlardı. Devamlı etkinlik yaparak insanları örgütün içinde tutmaya çalışırlardı" dedi.GİZLİ TANIKLARIN BEYANLARI OKUNDUİstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada Mahkeme Başkanı, celse arası kapalı oturumda gizli tanık "Boran", "Berat" ve "Demir'in" beyanlarının alındığını belirterek, bu beyanların okunacağını söyledi. Üye hakimler de, gizli tanıklar Boran, Berat ve Demir'in kapalı oturumda verdiği beyanlarını okudu."17 ARALIK VE GEZİ OLAYLARINDAN SONRA DEĞİŞİK BİR HALE BÜRÜNDÜLER..."Gizli Tanık Boran, FETÖ terör örgütüyle 2007-2008 yıllarında yurtdışı organizasyonlarında tanıştığını belirterek, "Yurtdışından getirdikleri insanlarla arkadaşlık yapıyorduk, o şekilde dostluklarımız oldu. Benim örgütün tanıdığım kısmı tamamıyla iş adamlarıydı. İş adamlarının derneklerine üyeliğimiz vardı. 17 Aralık ve Gezi olaylarından sonra değişik bir hale büründüler ve ben ondan sonra ilişkimi kopardım" dedi. Örgütün iş adamlarını her koldan etkisi altına almaya çalıştığını kaydeden gizli tanık Boran "İş dünyası bunların elindeydi. Bu insanları kendi içlerinde tutmaya çalışıyorlardı. Akşamları, pazarları, bayramlarda bu insanları bırakmazlardı. Devamlı etkinlik yaparak insanları örgütün içinde tutmaya çalışırlardı" dedi.FETULLAH GÜLEN İŞ ADAMLARINA 100 DOLAR, NORMAL ÇALIŞANLARA 1 DOLAR GÖNDERİYORDU"Ciddi bir hurafe çılgınlığı var, Fetullah'ın söylediği her şey gerçek zannediliyordu" diyen gizli tanık Boran, "Örgütün saçma sapan ritüelleri vardı. Doğan çocuklara isim yazma, muska yazma gibi. Ben bunların hepsinin hurafe olduğunu bildiğim için çok bu işlere girmezdim. Girmediğim için dışlandım, hatta fişlendim de diyebilirim. O insanlara görev vermezlerdi. İş adamlarının çocuklarının ismini bizzat Fetullah Gülen koyuyordu. Erkek çocuğunun ismi 'Fetullah', kız çocuğunun ismi 'Gülen' olan insanlar vardı bu iş adamlarının içinde. Fetullah Gülen iş adamlarına 100 dolar, normal çalışanlara 1 dolar gönderiyordu. Biz o dolarların anlamını 15 Temmuz darbe girişiminde öğrendik. İş adamlarının cüzdanlarının bir kenarında onun gönderdiği para her zaman dururdu. Bereketlendirdiğine inanıyorlar. Bu sistemi, iş adamlarının dernekleşmesini yürüten örgüt adına en yetkili kişi Mustafa Muhammet Günay'dır (Firari sanık). Örgütün iş adamlarını yöneten kişilerden birisidir" ifadelerini kullandı.GÖZLERİNE KESTİRDİKLERİ İŞ ADAMLARINA FAHRİ KONSOLOSLUK SATILIYORDUBütün organizasyonların ABD ile yapıldığını ifade eden gizli tanık Boran, "Telefonla görüşülürse o telefon atılırdı ya da ABD'ye gidilirdi. Uganda fahri konsolosluğunu yurt dışına çıkarken gümrük geçişlerinde kullanıyordu, dokunulmazlığı vardı. Gözlerine kestirdikleri iş adamlarına fahri konsolosluk satılıyordu bir zamanlar. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Bu şekilde fahri konsolosluk dağıtılıyordu. Afrika ülkeleriyle araları iyi olduğundan dolayı oradan talep ediliyordu fahri konsolosluk. Mustafa Muhammet Günay (firari sanık), kendisi satıyordu bu fahri konsoloslukları. 17/ 25 Aralık başarılı olsaydı ekonomi bakanlığına getirilecek kişi Günay'dı. Kendisi zaten bunu dile getiriyordu, sağda solda bakanlık dağıtıyordu. İşin içinde olduğunuz zaman Günay'a uzak kalmanız mümkün değil. 'Bugün ABD'ye gittim hocayla şunu görüştüm, geçen gittim bunu görüştüm' diyordu" şeklinde konuştu.HÜKÜMETİN DEVRİLECEĞİ SÖYLENİYORDUGizli tanık Demir de üniversite okuduğu 2006-2007 yıllarında örgütle tanıştığını, ardından nakliye şirketine ortak olduğunu kaydederek, "FİADER" üye oldum. Ancak resmi olarak üye değildim, FİADER'de görev yapıyordum. Beni İstanbul'a davet ettiler, FETÖ'ye destek olmamı istediler, büyük şirket ve sahipleriyle tanıştırdılar. Onların güvenini kazanmamı istediler. Bunu da başardım" dedi.İş adamlarından himmet toplandığını söyleyen gizli tanık Demir, "17 - 25"den sonra para trafiğinin yükseltilmesi gerektiği, bu para trafiğinin yükseltilerek iyi yerlere gelineceği, hükümetin devrileceği söyleniyordu. Fetullah Gülen'in sürekli videoları izletilerek bu kişilere Fetullah Gülen'i sevdirme politikası izleniyordu. Çok yüksek miktarda paralar toplanıyordu. Paralar büyük paralardı. O tarihlerde çok büyük para trafiği oldu. Haksızlıklar karşısında susmayarak tanık olmaya karar verdim. 50'ye yakın işadamıyla birlikteydim. Bin dolar lazım dendiğinde çıkarıp para verecek bir sürü iş adamı vardı toplantı. Toplantılar benim ofisimde de yapılırdı. Operasyonlar sıklaşınca kafeler tercih edildi. Para trafiği o şekilde sağlandı. Ben de para veriyordum. Kazandığımın yarısını veriyordum. TUSKON toplantılarına katılmadım. FİADER'in organizasyonlarında yer aldım" diye konuştu.HİMMET KARŞILIĞINDA İŞADAMLARINA FETULLAH GÜLEN'İN SAATLERİ HEDİYE EDİLİYORDUToplanan paraların İstanbul İl İmamına verildiğini anlatan gizli tanık Demir, 2014 yılında Bağcılar Tekstilken'tte yapılan himmet toplantısında davanın sanıklarından Faruk Güllü'nün de olduğunu iddia etti. Demir, himmet karşılığında iş adamlarına Fetullah Gülen'in saatlerinin hediye edildiğini, söz konusu saatleri de emniyete teslim ettiğini sözlerine ekledi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası talep ediliyor. 