Dha İstanbul Bülteni - 4

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(EK BİLGİYLE)1- BALAT'TA 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHAFatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerinde AFAD'ın da katılımıyla inceleme yapıldı. Enkaz altında kalan olup olmadığı hassas burunlu köpekle de araştırıldı. Daha sonra binanın çökmeyen bölümleri iş makinesi ile yıkıldıÇÖKME ANI KAMERADABinanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.Görüntü Dökümü:----------------Çökme anının görüntüsü-Olay yerinden görüntü-İtfaiyenin incelemesi-Zarar gören araç-Havadan görüntüyle olay yeri-Köpekle inceleme-Yıkımdan görüntü===========================2- ESENYURT'TA İŞ MERKEZİNİN KAYAN ÇATISI KORKUTTUHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Esenyurt'ta bir iş merkezinin çatısı yerinden sökülerek bir kısmı binadan aşağı sarktı.Olay İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 4 katlı bir iş merkezinin çatısı yerinden söküldü. Çatının bir kısmı kayarak binadan sarktı, bazı kopan parçalarda aşağı düştü. Büyük tehlikenin atlatıldığı olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri çatının daha fazla aşağı kaymaması için halatlarla bağladı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla da çatı desteklendi. Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı Mustafa Erol, "Bir ses duyduk bir baktık demir bir parça düştü. Bir adamın üstüne düşecekti kıl payı kurtuldu. Çatı biraz daha sarsıldı sonra itfaiyeyi aradık. Daha önceden dikkatimi çekmedi. Bugün biraz hava rüzgarlı olunca böyle bir şey oldu" diye konuştu. Ekiplerin çatının kaldırılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Çatıdan görüntüCaddeden görüntügörgü tanıkları ile röportajEkiplerden görüntüVinçten görüntüVatandaşlardan görüntüDiğer detaylar=================================3 - EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ ÜMRANİYE İLÇE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİHaber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHACumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başka adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumartesi günleri kurulan halk pazarını ziyaret eden İmamoğlu, pazar tezgahının üstüne çıkarak kısa bir konuşma yaptıEkrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, burada yaptığı kısa konuşmada Türkiye'nin bir çok bölgesinde CHP ile güç birliği yaptıklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nın ilk ve tek öncelikleri olduğunu söyleyen Kavuncu, "İnşallah 31 Mart gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacağız" dedi."BİZİM DERDİMİZ İSTANBUL'UN BU KÖTÜ GİDİŞİNE DUR DEMEK"İmamoğlu ise, "İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmekten büyük keyif alıyorum. Bizim derdimiz İstanbul'un bu kötü gidişine hep birlikte dur demek. O bakımdan İstanbul için birlikte ve omuz omuza çalışacağız. Sahada çalışacaksınız. Çalışmak zorundayız. Çok ama çok çalışacaksınız. İnanın en çok çalışanınız olacağım, göreceksiniz" dedi.İmamoğlu daha sonra Cumartesi günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti. Burada pazar tezgahına çıkan İmamoğlu, bir çocuğu kucağına aldı. Burada pazarcılara yönelik kısa bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Ümraniye'de halkımıza çok teşekkür ediyorum. Sizi sadece ziyarete geldim. Beni bu kadar sevgi ve saygıyla karşılamanız yüreğimi öyle büyüttü ki, inanamazsınız" dedi.Görüntü Dökümü------------İmamoğlu'nun İyi Parti İlçe binasına gelişiBuğra Kavuncu'nun ilçe binasında kısa konuşma yapmasıİmamoğlu'nun ilçe binasında kısa konuşma yapmasıToplu fotoğraf çekimiPazar ziyaretiPazar tezgahına çıkarak küçük bir çocuğu kucağına almasıPazar tezgahında kısa konuşma yapmasıziyaretten genel görüntü=====================4- BULGAR MAFYA BABASI İADE EDİLDİİstanbul DHAKırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ardından tuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov, İnterpol-Europol birimlerimizce Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi.Yapılan açıklamada şöyle denildi: Silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranmakta olan Dimitar Zhelyazkov 4 Ağustos 2018'de İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişi ile birlikte yakalanmış ve adli makamlarımız tarafından iadesi amacıyla tutuklanmıştı. İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreci ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan mezkür şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanında İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde yürüttüğümüz suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis işbirliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.Görüntü Dökümü:----------Arşiv