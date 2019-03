Dha İstanbul Bülteni-4

Kaynak: DHA

1- BEYOĞLU'NDAKİ YANGININ ŞÜPHELİSİ KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIHaber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. emniyetteki sorgusu sürüyor. Özkan E. yangının hemen ardından kaçarak Hatay'a gitmişti. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü:------------Özkan E'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri===========================(Geniş haber)2- BEYOĞLU'NDA 300 BİN DOLARLIK GASPHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHABeyoğlu'nda döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere Refik Saydam Caddesi'nde ilerleyen motosikletli kurye gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar düşerek yaralanan kuryedeki 300 bin dolar parayla kaçarken, yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında Laleli'deki döviz bürosundan bankaya para taşıyan iki motosikletli kurye kaza yaptırılarak, gasp edildi. Seyir halindeki motosikletli kuryeye çarparak kaza yapmasına neden olan gaspçılar, yaralı kuryelere silah doğrultup, yaklaşık 300 bin dolar dövizi alarak kayıplara karıştı. Yaralı kuryeler durumu hemen polise ve paranın sahibine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gasp edilen paranın sahibi Irak uyruklu iş insanı Abdülrezzak Araz olay yerine gelerek polislere bilgi verdi. Döviz bürosu görevlisi "Döviz bürosundan Iraklı bir iş insanına ait yaklaşık 300 bin doları taşıyan kuryelerimiz bir araç tarafından sıkıştırılarak kaza yapmasına neden olmuş. Kuryelerimize silah doğrultan kişiler paraları gasp ederek kaçmış. Bunun tesadüf olduğu söylenemez" dedi.Görüntü Dökümü:-Gasp edilen kuryelerin motoru ve elbiseleri-İş insanının olayı polise anlatması-Polislerin çalışmaları-Yoldan görüntü-Motosikletlerden görüntü-Döviz bürosu görevlisi ile röp.-Genel ve detaylarDHA FEED==========================3- ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDIHaber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Arnavutköy'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişide yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Hasan Yıldız, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazelerin ikindi vakti Karayolları Yıldız Cami'nde kılınacak namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Adli tıptan görüntü-Cenazelerin çıkışı-Genel ve detaylar============================4 - ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞİ ÖLDÜRÜLEN AĞABEY HASTANEDE KAYATINI KAYBETTİHaber: Murat SOLAK/İSTANBUL,Arnavutköy'de çatışmada 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti.Arnavutköy'deki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziye evinin önünde silahla kafasına ateş etmişti. Yaşar Yıldız ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yıldız daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp'tan alınacağı öğrenildi.======================(Ek görüntü)5- PENDİK'TE SİLAHLI AİLE KAVGASI; ENİŞTE ÖLDÜ, KAYINBİRADERLER YARALANDIHaber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK -Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, PENDİK'te kayınbiraderinin evindeki eşini almaya giden kişi ile kayınbiraderleri arasında silahlı kavga çıktı. Olayda enişte hayatını kaybetti, iki kayınbirader ise ayağından yaralandı.Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İsa ve Musa Çalışkan, geçtiğimiz Cuma günü eşi Şerif Çalışkan ile kavga eden ablaları Fadime Çalışkan'ı evlerine getirdi. Akraba evliliği yapan Şerif Çalışkan ise bu sabah silahla kayınbiraderlerinin evine geldi ve aralarında geçen tartışma sonrası silahını çekerek ateş etmeye başladı. İsa Çalışkan da belinden silahı çıkarıp eniştesine ateş etti. İsa Çalışkan ve Musa Çalışkan ayağından yaralandı. Ağır yaralanan Şerif Çalışkan (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı İsa Çalışkan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bacağında hafif sıyrık bulunan Musa Çalışkan ise polis tarafından gözaltına alındı. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Şerif Çalışkan ve Fadime Çalışkan çiftinin 4 çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.EK GÖRÜNTÜ/////////////////////-Cenazenin evden çıkarılmaıs-Cenaze aracın konması-Genel ve detaylarGörüntü Dökümü:--------------Olay yerinden görüntü-Yerdeki ceset-Polisin incelemesiDHA FEED=============================(Geniş haber)6- KILIÇDAROĞLU SANCAKTEPE'DE KONUŞTUHaber-Kamera: İstanbul,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de aynı felsefeyle büyüteceğiz. Buranın sorunlarını da çözmek zorundayız. Sorunları çözmek önce belediye başkanının ve onun sahip olduğu felsefenin görevidir" dedi. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'ya seslenen Kılıçdaroğlu, 'Belediyeyi alacaksın bu senin görevin' derken, "Sancaktepelileri Sancaktepe'ye hizmet edecek bir belediye başkanı arıyorlar. Geçmişinde herhangi bir lekesi olmayan çalışkan dürüst görev yapan kendisini buraya adamış, buraya hizmet etmek için kendisini vakfeden bir arkadaşımız. Sancaktepelilerin de bu gerçeğin farkında olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı."SANCAKTEPE KÜÇÜK BİR ANADOLU"Sancaktepe bir anlamda Anadolu'dan göçenlerin yerleştiği ve büyüttüğü bir kent olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "80 ilden insanlar Sancaktepe'ye gelmiş. Hatta bıraktık ili; her ilçeden insanların olduğu bir yer. Dolayısıyla burası küçük bir Anadolu. Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de aynı felsefeyle büyüteceğiz. Buranın sorunlarını da çözmek zorundayız. Sorunları çözmek önce belediye başkanının ve onun sahip olduğu felsefenin görevidir. Seçildiğin an bu 'mahalle bana oy verdi, bu mahalle vermedi. Oy veren yere hizmet götüreyim, oy vermeyen yere götürmeyim bunu sakın düşünmeyeceksin sayın başkan. Sancaktepe'nin her metrekaresine hizmet götüreceksin. Bu bizim kültürümüzün emrettiği bir şeydir" dedi."BELEDİYE BAŞKANI MUHTARLARLA İŞ YAPTIĞINDA GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞ OLUR"Kılıçdaroğlu, Belediye başkanlarına hizmeti eşit götürmeleri gerektiğini söylediğini belirterek, "Para var efendim. Yerinde ve zamanında kullanırsanız para var. O nedenle belediye başkanlarına söylediğim bir şey var. Hizmeti eşit götüreceksiniz. Ama bir şey daha var, belediye başkanı harcar. Kimin parasını harcıyor? Vatandaşın parasını harcıyor. Belediye gelir elde ediyor, merkezden de geliyor. O da bizim paramız. O zaman eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa, her belediye başkanının yaptığı her harcamanın hesabını verecek. Bir mahalle ile ilgili bir düzenleme yapacaksınız diyelim. O mahallenin muhtarını belediye başkanı çağırıp dinlemek zorundadır. Mahallenin muhtarını kim seçti? Mahalleli seçti, demokratik yollardan seçti. 'Belediyeyi beraber yöneteceğiz' ne demek beraber yöneteceğiz? Mahalle muhtarını dinlersen beraber yönetirsin. Muhtarlık kurumuna her zaman önem verdim ve devam edeceğim. Yerel seçimler belediye başkanının gücü olmakla beraber, muhtarlarla iş yaptığında gücüne güç katmış olur" diye konuştu."KENTLEŞME YAPIYORLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM DİYORLAR ADINA"Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm hakkında ise, "Tapu sorunu niye çözülmüyor? Bizim Kartal, Maltepe belediyemiz çözüyor. Diğerleri çözemiyorlar. Niye? El ele verecekler bütün tapu sorununu çözecekler. Kentleşme yapıyorlar, kentsel dönüşüm diyorlar adına. Bakıyorsunuz yer gayet güzel, oradakilerin arazilerini, arsalarını alıyorlar. Onları şehrin varoşlarına sürüyorlar. Efendim kentsel dönüşüm yaptık. Rant. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. İnsanlar daha güzel yerde yaşamalı, daha iyi evlerde yaşamalı" ifadelerini kullandı."HİÇBİR İŞÇİYİ İŞİNDEN ATMAYACAĞIZ"Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde çalışan işçilerin 2200 lira ücret alacaklarını yineleyerek, "Bizim belediyelerde net asgari ücret 2200 olacak dedim. Onlar da oturdu 'Biz de 2020 lira yapalım' dediler. Ama bizim belediyelerde, 1 Ocak 2019'dan bu yana asgari ücret net 2200 lira. Özgen başkan seçilecek, Sancaktepe Belediye Başkanı olacak, asgari ücret net 2200 lira olacak 2020 lira değil. Nasıl bizim belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren geçerliyse, Nisan aydına kadar 2020-2200 lira arasındaki farkı da ödeyecek. Ama bir şey daha istiyorum. Hiçbir işçiyi işinden atmayacağız. 'Efendim bu işçi AK Partili, MHP'li, bu işçi Saadet Partili bunları atalım' Yok arkadaş, bizim kitabımızda da felsefemizde de dünya görüşümüzde de hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayız. Amaç ne? Bu memlekette işsiz olmasın. 2200 liraya fazla diyecekler. 2200 liraya beyler otursunlar 1 ay idare etsinler bakalım. 2200 lira ile geçinsinler bakayım" dedi."İŞSİZLİK DAHA DA ARTACAK GÖRECEKSİNİZ"Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:Hayat pahalılığı almış başını gidiyor ve kriz de. Reel sektörü yeni vurmaya başladı kriz, işsizlik daha da artacak göreceksiniz. Ne yapacaksınız patron? Dün bir fabrikaya ziyaret ettim. Bana bir işveren anlatmıştı. Biz işçilerle bir araya geliyoruz, bir anlamda bir aile oluyor. İşçinin çocuğu evleniyor yardım yapıyoruz. veya askere gittiği zaman askerlik dönüşü tekrar işin hazır vesaire. Bir aile gibiyiz. Dönüp bana şunu söyledi. 'Bir işveren için bir işçinin işine son vermenin ne kadar zor olduğunu siz biliyor musunuz?' Yani olay sadece işçi penceresinden düşünülmesi gereken bir olay değil. Bıçağın kemiğine dayandığı yerde diyor ki 'kusura bakma kardeşim 50 işçinin işine son vereceğim, yoksa ben ayakta kalamam' Peki sandığa giderken bunu düşünecek miyiz? Düşüneceğiz. Bize yönelik suçlamalar yapılır. Bunların hiçbir önemi yoktur. İnsan kendisini bilmeli. Biz kendimizi biliyorsak, ne söylerlerse söylesinler. Lüks bir hayatımız yok bizim. Har vurup harman savurmuyoruz. İsraf haramdır diye anlayışımız var. Düşünün Türkiye'de binlerce makam aracı var, bütün Almanya'da 9 bin, bizde 100 bin var. Ne oluyor Allah aşkına? Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız."SİYASET KAVGA ALANI DEĞİL"Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir yola çıktık, çıktığımız yol hak yoludur. Hakkı savunma, adaleti savunma yoludur. Birlikte yaşama yoludur. Hiç kimseyi ötekileştirmeme yoludur. Ekonomik kriz var diyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Çıkıp şunu diyebilirlerdi,13 madde açıkladın ama üç madde eksik diyebilirlerdi. Şunlar lüzumsuz diyebilirlerdi. Ama biz 13 madde açıkladık, vay sen bunu nasıl açıklarsın? Yahu niye açıklamayayım? Bir sorun varsa çare bulmak hepimizin görevi. Siyasetçinin de görevi. Ufkun bittiği yerde durağanlık başlar. Hedeflerin bittiği yerde gerileme başlar. Bizim ufkumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ufuktur, çağdaş uygarlık düzeyine bu ülkeyi taşımaktır. Bizim ülkemiz cennet gibi. Her şeyimiz var ya. Deniz deseniz en güzel deniz, dağlar deseniz en güzel dağlar, yaylalar deseniz en güzel yaylalar. Peki bu cennet gibi ülkeyi niye cehenneme çevirdik? İnsanlar sokakta birbirlerine selam veremez hale geldi. A partisi B partisi kavga edelim. ya niye kavga edelim? Hizmet yarışı varsa ben de açıklarım sen de açıklarsın. Siyaset kavga alanı değil ki. Vatandaş neredeyse sokakta, kahvede birbirini boğazlayacak. Bundan da memnuniyet duyuyorlar. Yunus Emre'yi unutmak, Mevlana'yı, Erzurumlu Emrah'ı unutmak mümkün mü? Bize bunları unutturdular. Kavga edeceğiz, niye kavga edelim? Aklımızı kullanarak sandığa gideceğiz, ayın 31'inde yeni bir başlangıcı Türkiye'nin huzuruna getireceğiz. Ben size bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.Görüntü dökümü:----------------Kılıçdaroğlu'nun konuşması-Salondan detaylar===============================7- BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRÜYORHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürüyor. Yıldırım'a burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti. Yıldırım, ilk olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret öncesi Yıldırım kapıda toplananlara kısa bir konuşma yaparak, metrobüsün ve metronun buraya uzatılacağını belirtti. Binali Yıldırım, "Albatros millet bahçesi yapacağız, hayırlı uğurlu olsun" dedi.Uysal da bir konuşma yaparak seçimin ardından görevini Binali Yıldırım'a teslim etmek istediğini ardından da Büyükçekmece'de görevi teslim almak istediğini ifade etti. Yıldırım ve Uysal, Dizdariye Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Uysal burada girdiği bir dükkanda gazetecilere simit dağıttı. Başka bir dükkanda ise döner kesti."METROBÜS ŞU ANDA TÜYAP'A KADAR GELİYOR. ONU UZATMAMIZ LAZIM"Bir gazetecinin "Büyükçekmece'nin en önemli sorunu ne?" şeklindeki sorusunu Mevlüt Uysal, "Ulaşım. Bunun da toplu ulaşım olarak çözülmesi lazım. Metrobüs şu anda TÜYAP'a kadar geliyor. Onu uzatmamız lazım. Zaten bu bölgenin metro sorunu var. İnşallah ilk ihaleye çıkıldığı zaman TÜYAP'a kadar değil de Büyükçekmece'ye kadar yaparsak Büyükçekmece'nin en büyük sorunun halletmiş olacağız" dedi. Binali Yıldırım ise "Ayrıca 25 yıldır buralarda çok ihmal olmuş. Arkadaşım buraları derleyip, toparlayıp gönül belediyeciliğiyle işleri yoluna koyacak inşallah" şeklinde konuştu. Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal esnaf ziyaretinin ardından, MHP Büyükçekmece ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım burada toplananları ilçe başkanlığının balkonundan selamladı.Görüntü Dökümü:--------------------Yıldırım'ın gelişi-Uysal'ın konuşması-Yıldırım'ın konuşmasıYıldırım ve Uysal'ın esnaf ziyaretiYıldırım'ın gazetecilere simit dağıtmasıYıldırım ve Uysal'ın soru yanıtlamasıMHP ilçe teşkilatı ziyaret-Detaylar