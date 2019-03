Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 41-AHMET KURAL'DAN SONRA SILA SAVUNMA YAPTIDava 22 Nisan'a ertelendi.Özden ATİK / Hayati ARIGAN - İSTANBUL,Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü.İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Kural ve Sıla savunma yaptı. Dava 22 Nisan'a ertelendi."1.5 AY EVDEN ÇIKMADIM"Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi."EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM. ARAMIZDA TARTIŞMA OLDU"6 ay sonra Sıla'nın 'sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını kaydeden Kural, "Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ.Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu."BİR ANDA KISKANÇLIK KRİZİ GEÇİRDİ"Daha sonra Sıla Gençoğlu ifade verdi. Sıla ifadesinde, "Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber cok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Kül tablası kaldırdı.Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyimö dedi.Soru üzerine Sıla, "Yaklaşık 1 saat sürdü. Ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi" diye konuştu. Bunun üzerine Ahmet Kural'ın avukatı, 'İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?' diye sordu. Sıla ise, 'Hayır regl değildim' diye cevapladı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti.Dava 22 Nisan'a ertelendi.Görüntü dökümü:-------------------Sıla ve Kural'ın adliyedeki görüntüleri==================================2-HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAKAnkara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22 derece...Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağını açıkladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarınve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerin ise hafta sonundan itibaren sıcak havadan etkilenmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, "Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.Görüntü Dökümü:-ARŞİV=============================3-ÜMRANİYE'DE CİNAYET: ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Ümraniye'de dün annesi Arzu Ö'yü (45) öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.Ö, Üsküdar Çocuk Şubesi'ndeki işlemlerinin ardındanKartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki Arzu Ö'nün evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise vermiş, kadının cansız bedeni bulunmuştu. İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğul T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.Görüntü dökümü:---------------------Şüphelinin çıkarılışı-Polis aracına bindirilmesi-Aracın ayrılması-Genel ve detaylar=============================(orijinal çekim görüntüleriyle)4-LÜKS OTOMOBİLLİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATIP "DRİFT" YAPTIAlper KORKMAZ - İstanbul DHAİstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdıİstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'dan hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı. Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.Görüntü Dökümü:----------Orijinal görüntülerle-Konvoyun görüntüsü-Dritf yapmaları-İlerleyen konvoyun görüntüsü07.03.2019 -13.16 Haber Kodu : 190307113==============================5-BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGINHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHABağcılar'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi.Bağcılar, 2610 sokakta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin kartonların depolandığı alanında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Görüntü Dökümü:---------------------Yangının çıktığı depo-İtfaiyenin müdahalesi-Genel ve detaylar07.03.2019 - 13.53 Haber Kodu : 190307122======================================6-BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA YILLARDIR SÜREN 2B SORUNUNU MUTLU SONLA BİTİRDİKHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da muhtar adaylarıyla buluştuğu programda, Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.Bakan Kurum, Üsküdar'da muhtar adaylarıyla buluştu. Bakan Kurum, Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, Kirazlıtepe'de yapılacak projenin ruhsatlarını göstererek, "Sayın Başkanımız vatandaşlarımıza söz verdi. O söz neticesinde biz Mart ayında buraya başlayacağız dedik. İnşallah önümüzdeki hafta Kirazlıtepe'de temeli atacağız. Bunlar da ruhsatları. Üsküdar'da yıllardır süren 2B sorununu nihayet mutlu sonla bitirdik. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu sorunu tüm vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde halletmiş olduk. Tüm problemleri etaplar halinde kısım kısım çözüyor olacağız" dedi."TAMAMEN VATANDAŞIMIZIN RIZASI ÇERÇEVESİNDE YAPIYORUZ"Bakan Kurum, Ata 2 bölgesi 40 yıldır sorununun da çözüldüğünü belirterek, Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini söyledi. 180 bin metrekare büyüklüğündeki Kirazlıtepe'de 785 hak sahibinin olduğunu aktaran Kurum, alanda 566 yapının bulunduğunu söyledi. Bakan Kurum, "57 yıldır tapu sorunları çözülmedi. Kirazlıtepe bölgesinde bakanlık olarak biz belediyemizle işbirliği içinde yapım işine giriyoruz ve yapım sürecini başlatıyoruz. Bakanlık olarak bu bölgelere yürütülen uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için TOKİ Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi Başkanlığıyla işbirliği protokolü yaptık. Hızlı bir şekilde örnek bir uygulama yapmak için yola çıktık. 124 blokta zemin artı üçü, dördü geçmeyecek şekilde 184 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Bu dönüşüm projesinin İstanbul'un siluetine, Üsküdar'a ve Kirazlıtepe'ye uygun olması için varımızı, yoğumuzu tüm enerjimizi buraya veriyoruz. Bunları yaparken tamamen vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapıyoruz. Vatandaşımız içinde oturacak, hiçbir şekilde mağdur edilmeyecek. Yerinde dönüşüm kapsamında hiç bir hak sahibimizi alanın dışına göndermiyoruz. Sosyal dokuyu koruyacağımız bu projede yüzde 50'yi de yeşil alana ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:----------------------Salondan detay-Murat Kurumun konuşması-Genel ve Detaylar07.03.2019 - 14.06 Haber Kodu : 190307127============================================7- BAKAN SELÇUK: KADIN İSTİHDAMINI 9 MİLYONA ÇIKARDIKİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - İSTANBUL'da düzenlenen 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005'te 5 milyon 108 bin olan kadın istihdamını, 2018'de 9 milyona çıkardıklarını söyledi.Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında 'Demografik Dönüşüm ve Kadın' başlıklı 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenlendi.Kongrenin açılışına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı."ORTALAMA YAŞAMA SÜRESİ 72 YILA ÇIKTI"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı konuşmada KADEM'in, kadının aile içindeki, sosyal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirici çalışmalarda bulunmak, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmak dahil birçok konuda, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla dikkati çeken öncü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Demografik dönüşüme dikkat çeken Bakan Selçuk, doğurganlığın azaldığı bir sürece girildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "7 milyar 600 milyon nüfusa sahip dünyanın 678 milyonu yani yüzde 9'u, 65 yaşın üstünde. 2050'de bu oranın yaklaşık yüzde 16'ya yükseleceği bekleniyor. Dünyada ortalama yaşam süresi 2000 yılında 68 iken şu anda 72 sene. Bundan 60 yıl önce ise dünyada kadın başına doğum sayısı 5 iken bugün 2,44 çocuğa düşmüş durumda" dedi."TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR"20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası'nda da vurguladığı üzere Türkiye nüfusunun gittikçe yaşlandığının altını çizen Selçuk, şunları söyledi:"Şu anda yüzde 8,8 olan yaşlı nüfus oranımızın 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 13 olacağını öngörüyoruz. 2050'de ise her 5 kişiden 1'inin (yüzde 20,2) 65 yaşın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Son 16 yılda, toplumumuzun refah seviyesinde artış, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki iyileşmeler neticesinde 2000 yılında 70 olan ortalama yaşam beklentisi süresi, bugün yaklaşık 76 yıla yükseldi. Ülkemizde kadın başına düşen çocuk sayısı 60 yıl önce 6,4 iken bugün nüfusun kendini yenileme oranı olarak kabul edilen 2,1'in altında seyretmekte. Bu düşüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az 3 çocuk' çağrısının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha teyit etmekte. Demografik dönüşümün seyrini belirlemede kadının önemi yadsınamaz."KADIN İSTİHDAMINDA SON RAKAMLARAtılan adımların istihdam rakamlarına yansıdığının altını çizen Bakan Selçuk, "2005 yılında 5 milyon 108 bin olan kadın istihdamını, 2018 yılında 9 milyona çıkardık. Aynı dönemde, yüzde 23,3 olan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34,1'e yükseldi. Hedefimiz, inşallah bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 41'e ulaştırmak. Bir taraftan kadın istihdamını, kadının iş gücüne katılımını teşvik ederken, diğer taraftan kadının aile ile iş hayatı arasındaki uyumunu kolaylaştırıcı tedbirler almayı ihmal etmiyoruz. Evde bakım desteği, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma izni gibi uygulamalarla kapsamı genişlettik. Erken doğum halinde doğumdan önce kullanılamayan sürelerin doğum sonrasına eklenmesi imkanını getirdik. Doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadın sigortalılarımıza, 3 çocuğa kadar her bir çocuk için çalışamadıkları 2 yıllık süreyi borçlanma hakkı verdik" şeklinde konuştu.Doğum yapan Bağ-Kur sigortalısı kadınlara istirahatlı oldukları 16 haftalık sürede istirahat parası verilmesini sağladıklarını, Bağ-Kur sigortalısı kadınlara emzirme ödeneği vermeye başladıklarını hatırlatan Selçuk, evlenen Bağ-Kur'lu yetim kız çocuklarına 24 aylık maaşları tutarında evlenme ödeneği verdiklerini, doğum nedeniyle alınan ücretsiz izin sürelerinin memuriyet kıdemlerinde değerlendirilmesini getirdiklerini, son olarak, İşte Anne Projesi kapsamında sağladıkları desteği günlük 70 TL'den 80 TL'ye çıkardıklarını da belirtti.Görüntü Dökümü:-----------------Bakan'ın açıklaması07.03.2019 -14.04 Haber Kodu : 190307126================================8- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PİSTE KÖPEK GİRDİ, 3 UÇAK İNİŞİ PAS GEÇTİHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHAAtatürk Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan üç uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda saat 11.30 sıralarında, 05-23 nolu pistte Florya tarafından inişe geçen bir uçağın pilotu, pistte köpek gördü. Uçağın pilotu durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi personeline bildirerek pisti pas geçti. Ardından kule görevlileri iniş için sırada olan iki uçağın da kontrol amaçlı pisti pas geçmesini istedi. Bu sırada DHMİ ekipleri, köpeği yakalamak için seferber oldu. Piste giren ekipler, köpeği uzaklaştırarak pisti güvenli duruma getirdi.Pas geçen 2'si THY'ye biri ise Tunus Havayolları'na ait uçaklar, havada bir tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.Öte yandan köpeğin, Yeşilköy'de bulunan askeri havalimanının bulunduğu yerleşkeden piste girdiği öğrenildi.Görüntü Dökümü---------------------Pistlerden görüntüler-İniş yapan uçaklar-Follow me aracı-Tunus Havayolları uçağı-Pas geçen uçakların radar ekranındaki görüntüsü-Genel ve detaylar