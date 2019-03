Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4(havadan görüntülerle)1-ATAŞEHİR'DE MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA YANGIN (1)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Görüntü dökümü:----------------Havadan görüntüler-Alevlerden görüntü-İtfaiye ekipleri-Genel ve detaylar08.03.2019 - 13.39 Haber Kodu : 19030811808.03.2019 -13.48 Haber Kodu : 19030812208.03.2019 - 14.14 Haber Kodu : 190308128===============================================2- İŞ ADAMININ OĞLU PANTOLON ÇALARKEN YAKALANDI; ÇALIŞANA SİLAHLA ATEŞ ETTİErsan SAN/ İSTANBUL, OTELLERİ bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da bir kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı. Çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen kız arkadaşı Merve K.'nin çantasından da mağazadan çalındığı belirlenen 2 tişört bulundu.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 2 kişi, girdikleri mağazadan beğendikleri ürünleri alarak denemek için içeride bulunan farklı kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.(28)'nin dikkatini çekti. İsmail D., giydiği pantolonun kabarmış olduğu ve paçasından kotun sarkması nedeniyle şüphelendiği genci durdurmak istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde gencin kendi pantolonu altına mağazadan 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli genç, belinden silahını çıkardı. Şüpheli, silahı görünce kaçan İsmail D.ye doğru 4 el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye isabet almazken şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Yanındaki kız arkadaşı Merve K.(22) de kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.Gözaltına alınan Merve K.'nin çantasında mağazadan çalındığı belirlenen 2 kazak bulundu. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan Merve K. suçlarını itiraf ederken silahla ateş ederek kaçan şüphelinin erkek arkadaşı Özhan K.(20) olduğunu söyledi.Yapılan araştırmada Özhan K.'nin İstanbul'da birçok oteli bulunan bir işadamının oğlu olduğu ve daha önceden de yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, dün gece saatlerinde yaptığı operasyonda Özhan K.'yi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı.Mağaza çalışanı İsmial D. "Bir bayan ile bir erkek geldi. Mağazada ürünlere baktılar. Erkek 2 üst üste 2 pantolon ve 1 kazak giymiş. Çıkacağı sırada, 'bunlar nereden çıktı' dedim, 'bunlar benim' dedi. Ona 'yalan söyleme hırsızlık yapmışsın' dedim ve arkasından yakaladım. O da belindeki silahı çıkarıp ben kaçarken arkamdan 3-4 el ateş etti. Ben zikzak yaparak kaçtım. Sonra kızı yakaladık. Kız da poşetin içinden 2 tişört çıkardı." dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Mağazada polis ekiplerinin incelemeleri-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Magaza çalışanı İsmail D. ile röp.-Şüpheli Merve K.'nin emniyetten çıkışı08.03.2019 -13.51- Haber Kodu : 190308124==============================================3-4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU HELİKOPTER KAZASINDA FETÖ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYORHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAÇekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında hem FETÖ hem de sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.Çekmeköy'de 11 Şubat 2019 tarihinde düşen askeri helikoptere ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirilerek sürüyor. Helikopterin düşmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla, Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında FETÖ ve sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. Kazada FETÖ ve sabotaj izi olup olmadığının tespiti amacıyla düşen helikopterin bakım faaliyetleri, bakımı kimlerin yaptığı, helikopterin uçuş raporları, raporları kimlerin tuttuğu, bu kişilerin herhangi bir illegal yapılanmayla ilgilerinin olup olmadığı, helikopterin hangara giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları incelenerek helikopterin insan müdahalesi ile düşüp düşmediğine ilişkin inceleme yapılıyor.Görüntü Dökümü:-----------------------ARŞİV==================================4-EMİNE ERDOĞAN: İYİ BİR GELECEK HEDEFLİYORSAK BUNU KADIN VE ERKEK BİRLİKTE İNŞA ETMEK DURUMUNDAYIZHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı birdenklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Bu gerçekten hareketle 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41'dir. Bu hedefin tutturulmasında ise hepimize görevler düşmektedir." dedi.Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katıldı. Törene, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ile çok sayıda davetlikatıldı. Erdoğan konuşmasına, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.Bu hafta birçok mecrada kadın konusunun ele alındığını, türlü yönleriyle masaya yatırıldığını aktaran Erdoğan, "Biz de bugün burada, kadınların önündeki her türlü görünmez duvarı yıkmak, cam tavanları kaldırmak üzere gongu çaldık. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve öneminin, değişen dünya ile beraber farklılaştığını gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Bundan 10-15 yıl önce verilen mesajlarla bugün verilenler arasında memnun edici farklar var. Çok şükür ki kadınlarımız, 15 yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktadalar. Temel insan haklarına dair, hatırlamak istemediğimiz kimi sorunlar çoktan halledildi. Şimdi yeni ufuklara yöneliyoruz." diye konuştu."KADINLARIMIZ, TARIMDAN TİCARETE BİRÇOK ALANDA MESLEK İCRA ETMİŞ, ÜRETİME KATKIDA BULUNMUŞTUR"Erdoğan, sadece istihdam edilen değil, yönetici kadın oranına bakıldığında da "yetmez ama yine de sevindirici" denilebilecek rakamlara ulaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "2002'de yönetici kadın oranının, ülkemizde yüzde 8,9 iken 2018 verilerinde yüzde 15,6 olduğu görülüyor. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 27,9'dan yüzde 34,1'e yükseldi. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar,büyükelçiler göz önüne alındığında, kadınların parlayan ışığı her yerde fark ediliyor. Bugün kadınlarla ilgili söylemler elbette çok kıymetli ama söz konusu Anadolu kadını olunca, kadının toplumdaki aktif varlığının çok da yeni bir şey bolmadığını görüyoruz. Şayet tarihimizi, medeniyetimizi doğru tahlil edersek kadının her zaman hayatın tam merkezinde yer aldığı görülür. Kadınlarımız, tarımdan ticarete birçok alanda meslek icra etmiş, üretime katkıda bulunmuştur. Bizler de bu geleneğin izinden giderek bugün var olabileceğimiz alanları inşa etme gayreti içindeyiz.""KADINLARIN MUAZZAM BİR DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ VAR"Yakın zamanlara kadar kadınların ev dışında, özellikle iş ve siyaset dünyasında yer alabilmesinin, maskulen bir tavrı gerektirdiğini belirten Erdoğan, kadının var olabilmesinin, adeta kendine özgü duyarlılıkları, hassasiyetleri terk etmesiyle mümkün olduğu, başarının, gücün ve iktidarın hep erkeksi kodlara sahip olduğunun düşünüldüğünü kaydetti. Emine Erdoğan, bugün, kadınların hayatın her alanında kendi kimliğini, özgün duruşunu muhafaza ederek, var olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Her zaman söylediğimiz gibi, kadınların muazzam bir dönüştürücü gücü var. Bu güç ortaya çıktıkça, etrafımızdaki her şeyin başkalaştığını görüyoruz. Kamusal alanda, çalışma hayatında ve siyasette kadının daha çok rol almasıyla çatışmacı dil, uzlaşmacı bir tavra dönüşüyor. Yeter ki kadınlarımız kendi vasıflarıyla buralarda yer alabilsinler. Kadının ve erkeğin, adil şartlardatoplumsal hayatta yer edinebilmesi için bazı algıları da değiştirmemiz gerekiyor. Söz gelimi kadınların en özel zamanları olan annelik, doğum gibi süreçler, toplumsal hayatta var olmanın önünde engel olarak görülüyor. Oysa bu süreçler kadına çok yönlü kazanımlar sağlar. Hiçbir iş, anneliğin kazandırdığı sabrı, donanımı, dayanıklılığı, metaneti, sezgiyi ve karar verme yetisini bir arada kazandıramaz. Kadınların çocukları için ayırdıkları vakti, başarının parantezi olarak görmek, son derece yanlıştır. Önemli olan, kadınlarımıza iş ve özel hayatı dengeleyecek şartları tesis etmektir. Ne mutlu ki hükümetimizin yaptığı düzenlemeler bu dengeyi kısmen sağlamıştır.""KADINLARIN OLMADIĞI BİR DENKLEM, DOĞRU BİR DENKLEM DEĞİLDİR"Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürenin memuriyet kıdeminde değerlendirildiğini aktaran Erdoğan, babalık izin süresinin artırılması ve kreşlerin yaygınlaşmasının kadınların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. "Kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir" Emine Erdoğan, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Bu gerçekten hareketle 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41'dir. Bu hedefin tutturulmasında ise hepimize görevler düşmektedir." değerlendirmesini yaptı. Kadınların istihdamında en önemli faktörün eğitim olduğunu, eğitim arttıkça istihdam oranının da arttığına işaret eden Erdoğan, 2018 Kasım itibarıyla kadın istihdam oranlarının, lise altı eğitim düzeyinde yüzde 24, lise düzeyinde yüzde 26 ve yükseköğretim düzeyinde yüzde 60 olduğunu aktardı. Emine Erdoğan, Türkiye'de kız çocuklarının eğitimi konusunda her geçen gün daha büyük mesafeler alındığını, ileride kadın istihdam oranlarının çok daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi."KADINLARIN BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÇOK DAHA FAZLA YER ALMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"Teknolojinin halihazırda her şeyin merkezi haline geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Gelecekte ise bizi tamamen teknolojinin hakim olduğu günler bekliyor. Bu nedenle kadınların bilişim sektöründe çok daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Eğer geleceği şekillendirmekten bahsediyorsak kadınların bilişim ve teknoloji alanında mutlaka var olması gerekiyor. YÖK rakamlarına baktığımızda, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerindeyken, mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise yüzde 22 civarlarındadır. Üniversite çağındaki genç kızlarımız, mühendislik ve bilişim ile ilgili bölümlere ne kadar çok yönlendirilirse gelecekte de o kadar var olabilirler."Kadın dayanışmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini "Kadınlar, kadınların başarılarını alkışladıkça ve beraber güçlü takımlar oluşturdukça, buradan güzel bir sinerji doğacaktır. 'Kadın insandır, biz insanoğluyuz' diyen ozanımız aslında konuyu ne kadar güzel özetliyor. Güneş dünyanın devamlılığı için neyse kadın da dünya yaşamı için odur. Güneşin doğmadığı tek bir günü düşünebilir misiniz? İşte, kadınların yaşamın ana damarında eksik olduğu her günümüz aslında öyle karanlıktır. Anlayışlarımız ve yaklaşımlarımız incelip, latifleştikçe bizi daha da aydınlık günler kucaklayacak." diyerek tamamladı.GONG TAKDİM EDİLDİKonuşmaların ardından, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Emine Erdoğan'a günün anlam ve önemine istinaden gong takdim etti.Görüntü dökümü:--------------------Erdoğan'ın konuşması-Gong töreni-Gong takdim edilmesi-Genel ve detaylar08.03.2019 -12.13- Haber Kodu : 190308078=================================================5- İMAMOĞLU: BAŞKAN SEÇİLİRSEM KADINLAR 8 MART'TA ÇALIŞMAYACAKHaber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK/İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sancaktepe'de sürdürüyor. İmamoğlu, Sancaktepe'de sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair verdiği mesajda, "Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem kadınlar 8 Mart'ta çalışmayacak, keyif yapacak. Erkekler, kadınlardan daha fazla çalışacak" dedi."ANNELERİN EŞİT OLDUĞU BİR İSTANBUL İNŞA EDECEĞİZ"İmamoğlu, "Kadim İstanbul'da 250 bin okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü insan var. Bunun da yüzde 85'i kadın. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeyiz. Ben hangi kadınların bu gününü kutluyorum biliyor musunuz? Bu şehirde çocuklarını yetiştiremez, çocuklarının ihtiyaçlarını gideremez durumdaki emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Hangi ilçede oturursa otursun Bakırköy'deki, Beşiktaş'taki, Kadıköy'deki, Esenler'deki, Bağcılar'daki çocuklarımızın annelerini eşitlediğimiz bir İstanbul inşa etmeliyiz. O zaman bu şehir mutlu ve keyifli bir şehir olur. O zaman biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anca o zaman kutlayabiliriz. Birbirimizi aldatmayalım. Bu ülkeye dair verileri söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki önüne verdiler bir kağıt okuyor, okuyalım o zaman. 2005 yılında kadın eşitliği sıralamasında dünyada 105. sıradaydık, şimdi 131. sıradayız, gerilemişiz. 26 sıra yukarı çıkmadık, aşağı indik. Bu ülkede ve şehirde kadınlar çalışmıyor. Kadının hayata katılmadığı bir toplumda refah, mutluluk ve zenginlik yakalama şansınız yoktur" ifadelerini kullandı."KADINLAR 8 MART'TA KEYİF YAPACAK""Bu şehre göç eden kadınları hayata katmak gerek" diyen İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde 3 seviyesinde üst yönetimlerde kadınlar çalışıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde seçildiğimizde, ben bunun sözünü veriyorum, kendi belediyemde bu şansı elde ettim, burada da göreceksiniz en az yüzde 40'lara kadar kadınların Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma oranlarını yükselteceğiz. Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nde çalışacak. Bütün belediyelerin buna dikkat etmesi lazım. Cinsiyete dayalı iş sözleşmesi yapıyoruz. 4 yıldır Beylikdüzü Belediyesi'ndeyim, 3 yıldır bugün kadınların izin günü, ben izin verdim kardeşim. Kadınlar keyif yapacak. Aynı şey Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimde de geçerli, çalışanlara da seslenmek istiyorum, tek bir çalışanımızın ekmeğine dokunmayacağız. Bir söz daha vereyim 8 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlarının da tatil günü olacak. Erkekler kadınlardan biraz daha fazla çalışacak" şeklinde konuştu."KADINLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREBİLMELİ"İmamoğlu, program sonrasında Sancaktepe'de bulunan bir tekstil firması çalışanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, "İstanbul'da 10 kadının 7'si çalışmıyor. Siz o çalışan 3 kişiden birisiniz, bu çok önemli bir şey. Evinin bütçesine katkı sunamayan kadın sayısı artarsa, o şehirde fakirlik artar. Dolayısıyla, kadınların evine ekmek götürmesi lazım. Kadınlar ile birlikte İstanbul'u alıp, her yere ücretsiz gitmeleri için kart vereceğim. Anneler için bu önemli. Sizin bütçenize katkı sunmak istiyorum, Aynı zamanda 18-25 yaş arası kadınlara da indirimli kart vereceğiz. Kadın sağlığı merkezlerini İstanbul'da yaygınlaştıracağız. Kadınların çocuklarını kreşe vermelerini sağlayacağız, anneler gönül rahatlığı ile çalışabilsinler diye. Tüm bunları içeren bir süreç hazırlıyoruz. Kadınların çalışması çok önemli, kadınların mutlu olması benim için çok önemli. Kadınların şehirde güvenle gezebilmesi de benim için önemli. Emeğinize sağlık, ekmeğinize kazanıyorsunuz. Evinize benden ve Özgen Nama'dan selam götürün" dedi. Burada çalışan kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, karanfil dağıttı.Görüntü Dökümü:---------------------İmamoğlu'nun açıklamaları-İmamoğlu'nun karanfil dağıtması-Genel ve detaylar08.03.2019 -13.21- Haber Kodu : 190308112====================================================6-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ"Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı."8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında sabah saatlerinden itibaren havalimanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, havalimanı giriş kapılarındaki kadın yolculara ve çalışanlara çiçek verildi. Bazı firmalar da gül ve çikolata olmak üzere kadın yolculara çeşitli hediyeler takdim etti. Yapılan etkinliklerden dolayı kadınlar da memnuniyetlerini dile getirdi.Görüntü Dökümü:-------------------------Havayolu şirketlerinin yolculara çiçek dağıtması-Yer hizmetleri ekiplerine çiçek dağıtılması-Terminaldeki yolculara çiçek verilmesi-Turistlerden görüntüler-Genel ve detaylar08.03.2019 -14.11- Haber Kodu : 190308126