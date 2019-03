Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

1- ERDOĞAN KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Biz dik durduk. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar""Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz"Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışını gerçekleştirdikten sonra Küçükçekmece'ye geçti.Erdoğan, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, konuşma yaptı. Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattını ver yüksek hızlı tren hattının açılışını yaptık. Artık buradan Sirkeci'ye karşı taraftan da Haydarpaşa'ya kadar sefer yok. Şimdi buradan binince devam. Londra'dan Pekin'e Pekin'den Londra'ya. Bunu gerçekleştirdik. Yani demir İpekyolu. Bize durmak yakışmaz. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en ucuyla Avrupa Yakası'ndaki en ucunun arasını banliyö hattı aracılığıyla birleştirmiş olduk. Bu banliyö hattı Boğaz'dan nasıl geçiyor? Tabi ki Marmaray ile geçiyor. Şimdi kesintisiz bir şekilde birleştirmiş olduk. Yüksek hızlı trenlerimiz artık son durak olarak Pendik'te durmayacak. Küçükçekmece'ye kadar gelecek. Bu kadar da değil. Londra'dan yola çıkan bir tren bu hat ile Asya kıtasına geçecek. Oradan Kars, Tiflis, Bakü hattı aracılığıyla Pekin'e kadar gidecek. Sadece İstanbul'un iki yakasını değil, dünyanın iki kıtasını da baştanbaşa raylı sistemle birbirine bağlamış oluyoruz. Çünkü Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir. Çünkü Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülkedir" dedi."TÜRKİYE'YE NE SİYASETTE, NE EKONOMİDE, NE DE SAVUNMADA DİZ ÇÖKTÜREMİYORLAR"Erdoğan, konuşmasının devamında ekonomiden bahsetti Erdoğan, "Dün 2018 yılı büyüme rakamları açıklandı. 2018'in büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz. Büyüme bize yakışır. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki tarih bu günleri yazdığında gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında doğrudan ekonomimize yönelik döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu saldırıyı da aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık. Bu sebeple yılın dördüncü çeyreğinde ne yazık ki bir eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6. Bütün bunlarla beraber aynı dönemde bir ara 80 milyar dolar sınırına kadar gerileyen Merkez Bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar doların üzerine çıkardık. Uluslararası doğrudan yatırımlar 13,2 milyar doları buldu. Cari açığımız bir önceki yılın yarısının bile altına düşerek 21,6 milyar dolara indi. Enerji ve altın gibi zaten elimizde olmayan iki kalemi çıkardığımızda geçtiğimiz yıl cari hesabımız 24 milyar dolara yakın fazla verdi. Hem bu yılın hem de bundan sonraki yılların büyüme rakamlarının öngörülenlerin çok üzerinde çıkacağına inanıyorum. Her sıkıntıda ülkemize IMF'yi adres gösterenlerin CHP'ye sesleniyorum. Ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider' IMF'ye siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde kucağımızda bulduk. Bitti o iş, o defteri kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Biz dik durduk. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar" ifadelerini kullandı."31 MART BEKA SEÇİMİDİR"Erdoğan, "İnsansız hava aracı almak için ben Amerika başkanlarına ricada bulunuyordum. Ama 'Kongre müsaade etmiyor' diyorlardı. Ne oldu? Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz. İşte bu terör örgütleriyle Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de mücadeleyi böyle verdik. Hala veriyoruz. İnlerine girdik. Bunları sonuna kadar kovalıyoruz. Bu teröristler CHP ile şimdi kol kola. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Onun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz. Ne kadar kaldı? 19 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart akşamı Küçükçekmece'yi özellikle takip edeceğiz. Büyükşehirde inşallah Binali Yıldırım kardeşim ve Küçükçekmece'de Temel Karadeniz kardeşim. Zaten Ankara'da bu kardeşiniz 4,5 yıl iş başında. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz ve Küçükçekmece'yi de İstanbul'u da uçurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Erdoğan'ın açıklamaları-Genel ve detaylar====================================2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVCILAR'DA KONUŞTU*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,*"Rabbime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamd ediyorum."Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar Girişi İspark Alanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmaya Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak başladı.alanı dolduran vatandaşlara, "Biz sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık. Ama CHP zihniyetinin yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir. Artık Avcılar bunlardan çok çekti. 31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Artık gelin Avcılar'da da bu 4Ç'den kurtulalım" dedi."İSTANBUL'A AŞKLA HİZMET VERDİĞİMİZ İÇİN YORULMADIK"Bu şehrin dertlisi olduklarını söyleyen Erdoğan, "Çünkü biz bu şehir için kırk yıldır gece gündüz çalıştık. Çalışıyoruz. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. Bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk sebebidir. Rabbime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Neşet Ertaş ne diyor, 'Aşk ile çalışan yorulmaz' Biz de aklımız erdiğinden beri İstanbul'a aşkla özellikle çeyrek asırdır, İstanbul'a aşkla hizmet verdiğimiz için yorulmadık. İstanbul Büyükşehir için yine ülkemize yine İstanbul'a hizmet etmekten yorulmayan bir yol arkadaşımı Binali Yıldırım kardeşimizi İstanbul'a Büyükşehir adayı olarak gösterdik. Avcılar maalesef CHP'li belediyeler elinde çok zaman kaybetti. Bu zamanı telafi etmek için Avcılar'da Binali kardeşimin yanına İbrahim Ulusoy kardeşimizi genç dinamik bir aday olarak gösterdik" ifadelerini kullandı.Avcılar'da yapacakları hizmetleri sıralayan Erdoğan, "İlçemizde şu anda bulunduğumuz yerde bir kent meydanı oluşturacağız. Büyük bölümünü ağaçlandıracağımız, ortasına da bir saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı bir yürüme köprüsü ile İstanbul Üniversite girişinde oluşturacağımız diğer meydanla buluşturacağız. Bu köprünün asma ayağında gençlerimiz için bir dijital kütüphane kuracağız. Bu meydanı üç duraklı bir füniküler hatla ambarla sahiline bağlayacağız. Ambarlı sahilini, ise yat limanı konser alanları kumsal spor tesisleri millet kıraathanesiyle avcıların vitrini haline getireceğiz" dedi.Görüntü dökümü:---------------------Erdoğan'ın konuşması-Genel ve detaylar=================================3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKİNİST KOLTUĞUNDAHaber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Kartal tren istasyonuna geçti. Erdoğan makinist koltuğuna geçerek hattın ilk seferini gerçekleştirdi. Erdoğan'ın makinistliğini yaptığı tren, Kartal istasyonundan kalktıktan sonra Başak, Atalar, Cevizli duraklarını geçerek Maltepe'ye geldi. Erdoğan yolculuk sırasında tren hattında bulunanları selamladı. Maltepe durağında trenden inen Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek buradan ayrıldı.Görüntü Dökümü:---------------------Toplananların görüntüsü-Binali Yıldırım'ın konuşması-Erdoğan'ın konuşması-Kartal tren istasyonundan görüntüler-Erdoğan ve Yıldırım'ın gelişi-Erdoğan ve Yıldırım'ın trene binmesi-Trenin içinden detaylar-Erdoğan'ın trenden inmesi-Erdoğan'ın istasyondan ayrılması-Detaylar==============================4- GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA ÖLENLER 24. YILDÖNÜMÜNDE ANILDIMurat SOLAK - Doğanay YAVUZ - Emin YEŞİL/İSTANBUL,Gazi Mahallesi olaylarının 24. yıldönümünde ölenler anıldı.Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'nde sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açan yaklaşık grup saat 11.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi önünden eski postaneye gelen grup, burada ölenler için karanfil bıraktı. Burada basın açıklaması yapan grup, 'Gazi Olayları' nda ölenler için vefa borcunu ödemek için bir araya geldiklerini söyledi."GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"Kortej halinde olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru yürüyen grup, buraya da karanfil bırakarak mezarlığa geçti. Olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları mezarların başında dua ederek karanfil bıraktı. Polis yürüyüşü uzaktan takip ederken, polis helikopteri de havadan güvenlik önlemlerine destek verdiği görüldü.Görüntü dökümü:--------------------Grubun kortej halinde yürümesi-Grubun pankart açarak sloganlar atması-Grubun ölenler için karanfil bırakması-Basın açıklaması-Genel ve detaylar===========================5- İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAMeteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.Görüntü Dökümü:---------Yağmurdan görüntü-Trafik-Duraktaki vatandaşlar=========================6 - HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA TANIKLAR DİNLENİYORHaber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali Öz, Reşat Altay, Erhan Tuncel, Gazi Günay ve Murat Bayrak geldi. Tutuklu sanık Ramazan Akyürek, Silivri Cezaevi'nden ve başka suçtan tutuklu sanık Yavuz Karakaya ise Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bulundukları illerdeki mahkemelerden, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tanık olarak dinlendi."DİNK'E YÖNELİK EYLEMLERE DAİR BİLGİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Olay tarihinde Sabri Uzun daire başkanımızdı. Ben, istihbarat daire başkan yardımcısıydım. F4 raporu (Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin bilgi notu) geldiğinde o konuda bilgi sahibi olacak pozisyonda değildim. Öyle bir not geldiği bilgisine de sahip değildim" dedi. F4 raporundan savcı gösterince haberdar olduğunu anlatan Yavuz, "F4'ün geldiği tarihte idari işlerle ilgileniyordum. Gelen belge karşılığı olan şubeye gider. Bu konuyla ilgili şube de C Şubedir. C Şube gerek duyarsa İstihbarat Daire Başkanına sunar. Bu tamamen C Şube Müdürünün insiyatifine bağlıdır. Şube müdürü, tüm bilgileri değil, uygun gördüğü bilgileri daire başkan yardımcısına aktarır. Dink'e yönelik eylemlere dair bir bilgi olup olmadığını tehdit alıp almadığını bilmiyorum" diye konuştu. Bilgi notundaki ses getirecek eylem sözlerinin hatırlatılması üzerine Yavuz, "Burada olayı hedef alınan kişiye göre değerlendirmek gerekir. F4'de ismi geçen kişi Hrant Dink. Yanlış hatırlamıyorsam bazı provokatif hareketler o tarihte mevcuttu. Hrant Dink, sıradan bir kişi değil. Böyle düşünmek gerekiyor. Bütün yazışmalar kesinlikle Daire Başkanlığına gider" diye cevap verdi. Tanık olarak dinlenen Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yardımcısı olduğunu ifade ederek cinayeti televizyondan öğrendiğini ve olay yerinde kamera görüntüsüne ilişkin çalışma yaptığını anlattı. Davaya yarın devam edilecek.==========================7- FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASIHaber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı. İşadamı Faruk Güllü,sağlık sorunlarını anlatarak tahliyesini istedi. Talepleri değerlendirmek üzere mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.FARUK GÜLLÜ TAHLİYESİNİ İSTEDİİstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 13. duruşmada aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de bulunduğu 9 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Söz verilen tutuklu sanık İşadamı Faruk Güllü, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 aydır tutuklu olduğu, hakkındaki tüm suçlamalara cevap verdiğini belirtti. Dosya içinde dijital meteryallerin incelendiğini ve rapor hazırlandığını beliten Güllü, "Mahkemeye ulaşan raporda olumsuz bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Örgütsel faaliyette bulunduğuma dair herhangi bir beyan da yoktur" dedi. Polise kendisinin teslim olduğunu ve tutuklu kalmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirten Güllü, sağlık sorunlarını anlatarak tahliyesini istedi. Söz alan bazı tutuksuz sanıklar da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerini karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 iş adamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Arşiv görüntüler===========================8 - DUAYA GİTTİKLERİ MEZARLIKTA ÖLÜMDEN DÖNDÜLERHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul-DHABeykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten uçarak ters dönen araçtaki 2 genç ölümden döndü.Kaza saat 13.00 sıralarında Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'nda meydana geldi. İki genç otomobille ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa geldi. Duaları eden gençler mezarlıktan ayrılmak için araca bindi. Mezarlığın içindeki yolda geri manevra yaptıkları sırada otomobil geri geri kayarak 3 metre yükseklikteki duvardan aşağıya çakıldı. Arabayı kullanan genç, ters dönen araçtan çıkmayı başardı. Arkadaşı ise hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan genci de kurtardı.Görüntü Dökümü:-----------Mezarlıktan görüntü-Düşen aracın görüntüsü-Vatandaş ile röp-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntüler