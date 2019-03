Dha İstanbul Bülteni- 4

Kaynak: DHA

1- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Şu anda elimizdeki bilgilere göre henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bize gelen bilgiler içinde yok. Bu arada çalışmalar devam ediyor. Kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Bütün Müslümanların başı sağ olsun."Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHAProf. Dr. Beril Dedeoğlu 'nun Fatih Camii 'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda 'da yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.Oktay, "Bugün Yeni Zelanda'da hiçbir şeyle ifade edemeyeceğimiz vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobya deyin adına. Olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır. Tekrardan sakin düşünmeye başlar. İslamofobya diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler. Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda elimizdeki bilgilere göre henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bize gelen bilgiler içinde yok. Bu arada çalışmalar devam ediyor. Kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Bütün Müslümanların başı sağ olsun. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah tekrar akıllarını başına alırlar" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------Oktay'ın açıklaması15.03.2019 -14.41 Haber Kodu : 190315131========================================2- İMAMOĞLU: YENİ ZELANDA'DAKİ CANLARIMIZ İÇİN DUA EDİYORUZHaber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB ) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Yenimahalle 'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yenimahalle'de bulunan seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamda Beykoz Yenimahalle'de bulunan esnafları ziyaret etti. Seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İmamoğlu'na vatandaşlarla selamlaştı. Cadde üzerindeki esnafları ziyaret eden İmamoğlu, yolda gördüğü çocuklar ile ilgilendi. Bir araba üzerinde kendisini bekleyen 6 yaşlarındaki çocuğa, "Günaydın. Aslan bu aslan" diyerek, ellerinden öpen İmamoğlu, kameralara poz verdi. Yolda kendisini çeviren Sivaslı olduğunu söyleyen bir gazi ile sohbet eden İmamoğlu, gaziyi 18 Mart'ta Adalar 'da gerçekleştirecekleri Çanakkale Zaferi anmasına davet etti."İSTANBUL'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"21 yaşında down sendromlu bir oğlu olduğunu belirten ve "Meslek okullarına gittiğimde çocuğumun diplomasını soruyorlar. Ben bu çocuğa nereden satın alacağım diplomayı. Okuma yazmayı sökemedi, bilmiyor. Şu an evde ve bir faaliyeti yok" diyen kadına cevap veren İmamoğlu, " Beylikdüzü 'nde 40 atölyeli bir okul inşa ettik, orada down sendromlu çocuklara eğitimler veriliyor. İstanbul'da da bu iş önceliğimiz olacak" şeklinde konuştu.Yenimahallede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırıları ile ilgili konuştu. İmamoğlu "Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:--------------------Ekrem İmamoğlu'nun parti aracından inmesi ve halkla selamlaşması-Yol üzerindeki esnaflara uğraması-Bir gazi ile konuşması-Seçim irtibat bürosunun açılışı ve buradaki konuşması==============================3- TEM OTOYOLU'NDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI (3)Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM -/İSTANBUL, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paketnedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldıGörüntü dökümü:--------------------------Kapatılan yol-Araçlarından inen vatandaşlar==============================4-SOSYAL MEDYADAN SİLAH SATANLARA OPERASYON POLİS KAMERASINDAHaber: Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHAİstanbul'da dün sosyal medya üzerinden reklam vererek yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan 36 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit ederek yakalanmaları için dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 36 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 12 kişinin ise adreslerinde suç unsuru bulunamadığı için işlem yapılmadı. Operasyon kapsamında 12 tabanca, 5 tüfek, 10 şarjör, 10 kilo bonzai, bin 416 mermi ve fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.OPERASYON POLİS KAMERASINDAİstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya siteleri üzerinden silah satışı yapan şüphelilere yaptığı operasyon polis kameralarınca kaydedildi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Şüphelilerin sosyal medya sitelerine yaptığı paylaşımlar basın mensuplarıyla paylaşıldı.Görüntü Dökümü:---------------------(POLİS KAMERASI)-Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları-Adreslerde yapılan aramalar-Ele geçirilen silahların görüntüsü-Genel ve detaylar=============================5- ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN POLİS MEMURU HAKİM KARŞISINA ÇIKTISerpil KIRKESER/ İSTANBUL, Bahçelievler 'de İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne ilişkin yargılanan boşandığı polis eşi Burak T., "Ben bu suçu işlemedim. Bana iftira atılmaktadır. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu Ayşe Demirci, olay günü sanık Burak T.'nin panik halde müdahalede bulunduğunu belirterek, "Ben yerde yatan kadını bu evde daha önce görmedim. Ben olay günü sanığın bir kadınla ya da bir başkası ile tartıştığına ilişkin herhangi bir söz duymadım" dedi. Tanık Yunus Büyükgöz ise olay günü tadilat için gittiği binada silah sesi duymadığını belirterek, "Öğleden sonra işe başlamıştım. Tahminen 16.30-17.00'da işimi bitirip ayrıldım. Ben elektrik anahtar priz montajı yapıyordum. Bu iş sesli bir aletle yapılan iş değildir. Bu sebeple herhangi bir silah sesi tartışma olsa duyardım. Olaya dair bir görgüm ve bilgim yoktur" diye konuştu."BEN DE BİR BABAYIM"İmren Kandemir'in babası şikayetçi Süleyman Kandemir de "Tanıklar 'Silah sesi duymadık' diyorlar. O zaman benim kızım silahla öldürülmedi. Ayrıca sanık avukatı geçen duruşmada tanıklara sanığı kastederek 'katil suratı var mıydı?' diyor. Acaba katilde nasıl bir surat oluyor? Ben de bir babayım" dedi.RESMİ MAHKEMEYE SUNDU Söz verilen sanık avukatı da "İmren çok güzel resim yapıyormuş. Burak ile kendisini resmettiği ve bir tarafına şiirler yazdığı albümü ibraz ediyorum. Şiirlerinden birini okumak istiyorum" diyerek "Vazgeçtim bu dünyadan" başlıklı şiiri okudu.Sanık Burak T. ile İmren Kandemir'in birbirlerine attıkları mesajları salonda okuyan sanık avukatı, İmren Kandemir'in tehdit içerikli mesajlarına da değindi. Avukat şunları söyledi: "Maktulün psikolojik ve ruh durumu, sinirlendiğinde sanığın ölümünü isteyecek kadar değişkenlik göstermektedir. Sanığın bu suçu işlemesi için bir sebep yoktur. Her insanın, her erkeğin olabileceği kadar sanık kıskançtır. Saplantılı canavar değildir. Maktul öyle bir saplantılı sevdaya kapılmış kurtulamamıştır, bu sebeple psikologa gitmiştir. Ortada bir suç yoktur. Maktul intihar etmiştir. Müvekkilimin öldürdüğüne ilişkin maddi somut hiçbir delil olmadığı halde bir yıla yakın süredir tutukludur. Tahliyesini talep ederim" dedi. Sanık Burak T. de "Ben bu suçu işlemedim. Bana iftira atılmaktadır. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDIBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 10 Nisan 2018 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: İmren Kandemir, eski eşi olan polis memuru Burak T.'ye ait evde ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda Burak T.'nin sol el iç, sol el dış, sağ el iç ve sağ el dış svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığı, İmren Kandemir'in el svab numunelerinde atış artıklarına rastlanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Burak T. tutuklandı. Burak T.'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor.