Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 41- HULUSİ AKAR'DAN BİNALİ YILDIRIM'A ÜSKÜDAR'DA DESTEKMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar,"Kendisinin başbakanlıkta, meclis başkanlığında yaptıklarının çok daha ötesinde hizmetler yapacaklarını ve İstanbul'u layık olduğu çehreye kazandıracağını da bütün kalbimle inanıyorum"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,"İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber bir bir çözerek dünya şehri İstanbul'u en fazla merak edilen, en fazla görünmek istenen bir şehir yapmak için çalışacağız, durmadan yılmadan çalışacağız. Bunun burada sözünü veriyorum"Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'daydı.Yıldırım'a Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen eşlik etti. Burada seçim otobüsünden halka seslenen Yıldırım "İki haftamız kaldı değerli arkadaşlarım. İki hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşerimizin, daha çok kardeşimizin gönlüne gireceğiz ve inşallah 31 Mart'ta Hilmi Türkmen'i tekrar başkan yapıyor muyuz? Durmak yok, yola devam diyor muyuz?" dedi.Partililerin ısrarı üzerine seçim otobüsünden inen Yıldırım, seçim irtibat bürosuna giderek partililer ile kısa bir süre sohbet etti."İSTANBUL'U LAYIK OLDUĞU ÇEHREYE KAZANDIRACAĞINA BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM'Binali Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi'nden Çamlıca Spor Kulübü'ne gitti. Yıldırım burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte çocuk sporcularla bir araya geldi. Burada ilk konuşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu hatırlatan Akar, "Bu konuda başarılı olacaklarından herkesin emin olduğunu bilmesini istiyorum. ve inşallah bu sonuçlandığında da kendisinin başbakanlıkta, meclis başkanlığında yaptıklarının çok daha ötesinde hizmetler yapacaklarını ve İstanbul'u layık olduğu çehreye kazandıracağını da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.'3 KORNER BİR PENALTI KURALINI GERİ GETİRECEĞİZ'Akar'dan sonra konuşan Binali Yıldırım, Çamlıca Spor Kulübü'nün sıradan bir spor kulübü olmadığını belirterek, "İstanbul'un en eski ve geleneklerini devam ettiren çok güzel bir kulübümüz. Burada gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Gençlerimiz sporla kendilerini yetiştiriyor. Biz de inşallah İstanbul'da sizlerin desteğiyle Belediye Başkanlığını kazandığımızda İstanbul'un 961 mahallesi var. Her mahallede mahalle futbol karşılaşmalarını yapacağız. 3 korner, 1 penaltı kuralını tekrar getireceğiz. Böylece gençler mahalleler arasında aynen böyle Çamlıca Spor Kulübü'nün yaptığı gibi mahalleler arasında müsabakalar yapacaklar . ve böylece İstanbul'un şampiyonlarıyla başka illerin şampiyonları bir araya gelecek. Bu iş durmadan böyle devam edecek. Gençler, şimdi sizlerle bugün aldığınız lisansla sporcu oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilerde çok daha güzel yerlerde olacaksınız" dedi. "Bütün gayemiz ülkemizi, milletimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır" diyen Yıldırım, "Ülkemize musallat olan terör örgütlerinden temizlemek az önce Milli Savunma Bakanımız söyledi. Kendisiyle beraber çalıştık. Bölücü PKK terör örgütünü bu topraklardan kazımak için çok güzel bir faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. Türkiye bugün eski Türkiye değil. Artık sadece yurt içinde değil, yurt dışında da, nerede milletimize, ülkemize düşmanlık besleyen birisi varsa bulur, bulunduğu yerde imha eder. Afrin harekatını, Fırat Kalkanı harekatını bunu için yaptık" şeklinde konuştu. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Üsküdar ve Çamlıca'nın ayakta olduğunu söyleyen Yıldırım, "Meydanlara indiniz, köprüyü kesenlere gereken dersi verdiniz. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz" dedi."1 NİSAN'DAN İTİBAREN İSTANBUL'U EN FAZLA GÖRÜNMEK İSTENEN BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"Seçimlere 14 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "14 gün boyunca daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız. Herkesin, bütün İstanbulluların gönlüne girmeyi başaracağız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber bir bir çözerek dünya şehri İstanbul'u en fazla merak edilen, en fazla görünmek istenen bir şehir yapmak için çalışacağız, durmadan yılmadan çalışacağız. Bunun burada sözünü veriyorum. Çünkü bunu biz Türkiye'de başardık. 81 ilde başardık" dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------------Yıldırım'ın seçim otobüsü ile Cumhuriyet Mahallesi seçim irtibat bürosuna gelişi-Partili gençlerin Yıldırım'ın otobüsünü meşale ile karşılaması-Yıldırım'ın otobüsün içinde kısa bir konuşma yapması-Partililerin ısrarı üzerine Yıldırım'ın seçim irtibat bürosuna gitmesi-Yıldırım'ın Çamlıca Spor Kulübü Derneği'ndeki ziyareti-Yıldırım ve Hulusi Akar'ın çocuk sporcularla fotoğraf çekmesi-Akar'ın fotoğraf çektirmesi-Akar'ın konuşma yapması-Yıldırım'ın yanında çocuk sporcuların bulunduğu sırada konuşma yapması-Yıldırım'ın Hulusi Akar ile birlikte futbol sahasında gençlerle bir araya gelmesi-Fotoğraf çekmesi-Binali Yıldırım'ın topa vurma görüntüsü-Genel ve detaylar=============================2- İMAMOĞLU: BANA OY VERMEYENİN ELLERİ TİTREYECEK OY ATARKEN (ek görüntülerle)Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL,Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Avcılar'da da dedim. Bana oy vermeyenin elleri titreyecek oy atarken. 'Versem mi vermesem mi? Bu adam iyi bir adam. Keşke oy versem acaba vermesem mi?' diye sandığın başında çok tereddütlü davranacak. Siz bu sürecin kahramanları olacaksınızö dedi.Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de bir otelde Doğu Karadenizli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş insanları ile buluştu. İmamoğlu buradaki programının ardından Maltepe Altayçeşme'de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı."PARTİMDEN HİÇ TALİMAT ALMADIM"Oteldeki toplantıda İmamoğlu, sözlerine, "Maltepemiz çok güzel işlere imza attı, atmaya da devam edecek" diyerek başladı. İmamoğlu, "5 yıllık belediye başkanlığım süresince partimden hiç talimat almadım. Şöyle talimat almadım elbette ki bizim partimize sorumluluklarımız var o ayrı bir şey. Orada talimat alırız ama sahada belediyecilik yaparken 'Ya İmamoğlu, şöyle yanlış bir iş gelmiş ama onu yap kardeşim' Böyle bir talimat almadım. ya da 'senin önüne şöyle bir doğru iş gelmiş ama imzalama onu beklet kardeşim. Bizden haber bekle' şeklinde de bir talimat almadım. Değerli dostlar niye alalım ki?" dedi.KAÇAK CAMİ YAPTIM"Hayatımda ilk kez kaçak bir şey yaptım, kaçak cami yaptım" diyen İmamoğlu, "Kaçak camiye başlayın, dedim. Bağış yapanlar var, bizler katkı sunuyoruz. Hızlı da başlattık. Gelirler, giderler. 8-9 ayda bitirdik buraya kadar sorun yok. Cami bitti adını da Kuvay-ı Miliye Cami koyduk. Çünkü, o ruhla yaptıkö ifadelerini kullandı. Camide bayram namazı kılınması talimatını verdiğini ancak imam bulamadıklarını anlatan İmamoğlu, "Bir başkan vekili bana yazmış, 'Başkanım imam yok." Zaten sorun orada 'müftülük imam vermiyor' dediler. Niye? dedim. Cami kaçakmış, dediler. Camilerin yarısı kaçak ben biliyorum yani. Bitmemiş camiye imam veriyorsunuz da, buna neden vermiyorsunuz?" dediğini aktardı.Maltepe'nin çok özel ve güzel bir yer olduğunu anlatan İmamoğlu, "Ben de 6-7 yıl Kadıköy Göztepe'de yaşadım. Sahili ile buranın tadı çok güzel. Buranın tadının, güzelliğinin daha da artması için çok hassas oylar kullanacağızö dedi.İmamoğlu, "Avcılar'da da dedim, bana oy vermeyenin elleri titreyecek oy atarken. Versem mi vermesem mi? 'Bu adam iyi bir adam keşke oy versem, acaba vermesem mi diye sandığın başında çok tereddütlü davranacak. Siz bu sürecin kahramanları olacaksınız" dedi."HER ÇOCUĞA EŞİT HİZMET SUNACAĞIZ"Buradan Altayçeşme'de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin temel atma törenine giden İmamoğlu'nu burada da kalabalık bir grup karşıladı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Şu omuzlarıma öyle sorumluluklar yüklüyorsunuz ki inanılmaz. Ama birinci sırayı çocuklara veriyorum. Çocukların o pırıl pırıl gözleriyle gelip, hiçbir şey talep etmeden, karşılıksız size kucak dolusu sarılıp sonra 'iyi ki seçilirsiniz' diyor ya bunun tarifi yok. Öyle bir sorumluluk yüklüyorlar ki, o zaman diyorsun ki, 'Ben bu şehrin çocuklarına hizmet etmeliyim.. Ben bu şehirde Maltepe'deki Kadıköy'deki, Sultanbeyli'deki, Başakşehir'deki, Bağcılar'daki çocukları eşitlemeye geliyorum. Aynı seviyede hizmet sunmaya geliyorum. Çocuklar çok önemli, kadınlar ikinci sırayı kadınlara veriyorum. Toplumun kaygılarını yürekten sezen ve inanın öyle güzel duygularla sahiplendiniz ki dünyanın en değerli duygularıyla beni besliyorsunuz. Herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Biz bu şehirde kadınların hayatta eşit bir biçimde var olmalarını bu şehri onlar için güvenli bir hale getirmeyi, çağdaşlığı, her koşulda eşit bir şekilde yürütmeyi sağlamayı, bu güzel ortamı İstanbul'un her köşesiyle kadınlara uygun bir şekle sokmayı var etmeye geliyoruz. İstanbul'da çocuklar ve kadınlar mutlu değilse bu şehirler mutlu olamaz.""CHP'Lİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"İmamoğlu, "İnanın her yerde söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partili olmakla gurur duyuyorum. Ben CHP evladıyım. Ancak şunu söyleyeyim, bu kardeşiniz herkese eşit davranırken, tüm partililerin oyunu isteyip, herkese hizmet ederken, ilk saygı duyması sahiplenmesi gereken de CHP'lilerdir. Yani biz partizanlığı bu şehirde bitireceğiz. Boğdular bizi partizanlığa boğdular, çok kötü yaptılar, insanları ayırdılar. Talimat aldılar. Yapılacak işleri yapmadılar, yapmayacak işleri de yaptılar. Hata üzerine hata yaptılar. Sonra 'ihanet ettik' dediler. Biz bu şehre artık ihanet edilmesini istemiyoruz, ne ihanet edeceğiz ne de edene müsaade edeceğiz" şeklinde konuştu.Ek görüntü//////////////////////-Ekrem İmamoğlu'nun sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve Doğu Karadenizliler ile konuşması-DetaylarGörüntü dökümü:-------------İmamoğlu'nun konuşması-Temel atma töreninden detaylar16.03.2019 -16.00 Haber Kodu : 19031614416.03.2019 -16.24 Haber Kodu : 190316150============================(kaza anı görüntüsüyle)3- ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 AĞIR YARALIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL, DHA)Üsküdar'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında birbirlerinden ters istikamette seyir halinde olan 34 BJB 537 plakalı otomobil ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafa çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi motosikletten metrelerce öteye savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralıların her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Paşa Limanı Caddesi yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor.Görüntü dökümü:-------------Güvenlik kamerasından kaza anı///////Olay yeriEkiplerin çalışmalarıGenel ve detaylar16.03.2019 -14.48 Haber Kodu : 190316116==================================(ÖZEL)4- SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDIHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de park halindeki ticari araç alev alev yandı. Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 16 MB 121 plakalı aracın yanmaya başlayıp alev topuna dönmesi çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında hurdaya dönen araç kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü dökümü:----------------------Cep telefonu-Yanan araçtan görüntü-İtfaiyenin müdahalesi-Aktüel görüntüler-Olay yerinden görüntü-Hurdaya dönen araç-Genel ve detay görüntüler16.03.2019 - 16.01Haber Kodu : 190316145===========================5-İTALYAN YOLCU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAYATINI KAYBETTİHaber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHAFilipinler'in başkenti Manila'dan İtalya'nın Bologna şehrine İstanbul aktarmalı giden İtalyan yolcu Fabio Trombini (48), Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti. Uçağının kalkmasına 2 buçuk saat kala fenalaşan yolcunun, ileri derecede kanser hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.THY'nin tarifeli seferiyle sabah saatlerinde Manila'dan İstanbul'a gelen Fabio Trombini, Atatürk Havalimanı'nda saat 16.40'daki TK-1325 sefer sayılı Bologna uçuşunu beklemeye başladı. İleri derecede kanser hastası olduğu öğrenilen Trombini'ye bekleme sürecinde sağlık durumu nedeniyle tekerlekli sandalyede hizmet verildi. 14.00 sıralarında aniden fenalaşan Trombini'ye ilk önce yer hizmetleri görevlileri müdahale etti. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak İtalyan yolcunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, bunun üzerine yolcunun bulunduğu alana girişleri kapattı. Ceset torbasına konulan İtalyan yolcunun cenazesi, sağlık ekipleri tarafından apronda bekleyen ambulansa taşındı. Cenaze, işlemlerinin yapılması için A kapısına götürüldü.EŞYALARI POLİSE TESLİM EDİLDİHayatını kaybeden yolcunun tüm eşyaları, yer hizmetleri şirketi personeli tarafından tutanakla polislere teslim edildi. İtalya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu görevlilerine haber verildiği, bazı işlemlerin ardından Trombini'nin cenazesinin Bologna'ya gönderileceği bildirildi.Görüntü Dökümü--------------------Hayatını kaybeden yolcunun bulunduğu oda-Tekerlekli sandalyede oturan yolcu-Polisten görüntüler-TGS yetkilileri-Olay yerine gelen sağlık ekipleri-Cenazenin ceset torbasına konması-Cenazenin aprona taşınması-Ambulansa götürülmesi-İtalyan yolcunun terlikleri ve özel eşyalarının toplanması-Genel ve detaylar16.03.2019 -16.27 Haber Kodu : 190316151======================================6-MEHMET URAL BİRAND SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber-Kamera: Özden ATİK - Murat ÇİMEN/ İstanbul, DHAGazeteci Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ural Birand'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Mehmet Ural Birand'ın eşi Nil Birand, kızı Gamze Bilbay ve yeğeni Umur Birand taziyeleri kabul etti. Mehmet Ural Birand'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından Erenköy Mezarlığı'na götürüldü.Görüntü Dökümü----------------------Nil Birand taziyeleri kabul ederken-Gamze Bilbay-Umur Birand-Cenaze namazı kılınırken-Genel ve detaylar16.03.2019 -14.39 Haber Kodu : 190316110