Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

(Ek bilgi ve görüntülerle)1- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİHaber-Kamera: Eren ERMİŞ-Ersan SAN/ İSTANBUL,Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde define arayan 2 kişi karbondioksit gazından zehirlenerek kazdıkları tünelde kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.VALİLİKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.KAYMAKAMDAN AÇIKLAMAOlay yerine gelen Kaymakam Ali Partal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Toplamda 5 kişi define aramak için epeyce zamandır bölgede konuşlanmışlar. Yazlık ev kiralamışlar ve bu evin içerisinden kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. İlk ifadelerden bu anlaşılıyor. Göçükten değil içerdeki gazdan yani karbondioksitten zehirlenmeden kaynaklı. AFAD ekiplerimiz ve İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gözaltında 3 kişi var. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını sürdürüyor" dedi.Belediye Başkanı Özcan Işıklar ise "Şuana kadar bildiğimiz 2 kişinin göçük altında kaldığı düşünülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edindiğimiz bilgi bu yönde. Silivri'de tarihi değeri çok yüksek kalıntıların olması nedeniyle bu şekilde izinsiz kazılara zaman zaman rastlanıyor. Tarihi değeri olan eserlerin yurt dışına kaçırıldığını basından görüyoruz. 7 bin yıllık insan yerleşimi olan bu bölgede bu şekilde izinsiz kazılar yapılıyor ne yazık ki. Bizim kontörlümüz dışında yapılan kaçak yapılar ile tarihi değerlerimiz hoyratça harcanmak isteniyor" şeklinde bilgilendirmede bulundu.EK GÖRÜNTÜ://///////////////////////-Kaymakamın açıklaması-Belediye başkanı açıklaması-Genel ve detaylarGörüntü dökümü:------------------HAVADAN GÖRÜNTÜ-Kurtarma çalışmaları-Çevreden detaylar-Caddesinin görüntüsü-Jandarma ekipleri-İş makinesi-Genel ve detaylar========================(Geniş Haber)2- MALTEPE'DE EYT MİTİNGİ DÜZENLENDİHaber - Kamera: İdris TÜFEKÇİ - Anıl UÇAN İSTANBUL DHAEmeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Türkiye'nin çeşitli illerinden Maltepe Miting Alanı'na saat 12.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, miting alanına gelenler polis kontrol noktalarından içeriye alındı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak seçime kadar mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: "Biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak Eylül ayından itibaren yaklaşık 25 tane toplantı yaptık. Bu toplantıları Kültür Merkezleri'nde gerçekleştirdik. Bugün Maltepe Miting Alanı'nda milyonlar olup hakkımızı aramak için toplandık. Biriz, hepimiz buradayız. Bu birlikteliğin sonucunda da davamızın peşinde olduğumuzu göstermek için bugün tüm Türkiye olarak buradayız. Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre çok farklı farklı sonuçlar çıkartılabiliyor. Bizler yetkili ağızlardan bir cevap almadığımız sürece hiçbir açıklamaya rivayet etmeyeceğiz. Önümüz seçim arefesi ve seçime kadar bu mağduriyete son verilmesini talep edeceğiz. Bunun umudunu taşıyoruz " dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Özüpak'ın konuşması-Mitinge katılan vatandaşlar ile röp-Katılımcı vatandaşların detayları-Temsili tabutun sahneye çıkarılması-Polis araması-Miting alanına girişler-Genel ve detaylar17.03.2019 - 12.03 Haber Kodu : 19031706417.03.2019 - 15.12 Haber Kodu : 190317115=============================3- KADIKÖY'DE TIP BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHATürkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce tıbbiyeli, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları İçin Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy'e kadar yürüdü.Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce tıbbiyeli, Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesinde buluştu. Grup üyeleri, ellerindeki çelenk, pankartlar ve beyaz balonlarla Kadıköy iskelesine yürüdü.Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, "14 Mart 1919'da ilk olarak İngiliz işgalindeki İstanbul'da, bu işgale karşı bir harekat başlatmak isteyen Tıbbiyeli Hikmet, 14 Mart 1919'da Haydarpaşa'da bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya öğrencilerle beraber hocalar ve doktorlar, asistanlar da katıldı. ve ilk patlama, bağımsızlık ve özgürlük patlaması bu şekilde başladı. Bu sene 100'ncü yılı. Bizim için çok önemli. Biz Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarının yolundan devam etmek istiyoruz. Türkiye'de toplum sağlığı, halk sağlığı, çevre sağlığı ile beraber hekim arkadaşlarım ve diğer sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili sözlerimizi tekrar dile getirmek istiyoruz. Bu yüzden 1 haftadır 14 Mart'ta 65 ilde çeşitli eylemler yapıldı. Çeşitli konferanslar, paneller düzenlendi, sergiler yapıldı. ve şimdi de 65 ilden hekim arkadaşları buraya çağırdık. Bu büyük yürüyüşü, 100 yıl önceki yürüyüşü tekrarlamak istiyoruz. Onun için Haydarpaşa'dan başladık, Kadıköy'e kadar gidiyoruz." dedi.Grup yapılan basın açıklamasının ardından ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı ve olaysız dağıldı.Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ----Hekimlerin hastanede toplanması-Önlem alan polisler-Grubun Kadıköy'e yürümesi-Grubun basın açıklaması-Hekim ile röp-Hekim yakını ile röp-TBB Başkanı ile röp-Beyaz balonların bırakılması-Genel ve detay=============================(GENİŞ HABER)4- PATRİK MUTAFYAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Alper KORKMAZ-Özgür EREN/İSTANBUL,İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldıTedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.Yapılan törenin ardından Mutafyan'ın cenazesi Patrikhane binasının önüne getirilerek uğurlama mesajı okundu. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedildi.Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati'ne taziyelerini ilettiler."SAPIK ZİHNİYETLERİ REDDETMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ"Törenin ardından açıklama yapan Kalın, "Tabii öncelikle Türkiye Ermenileri başta olmak üzere bütün Ermenilere başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Sayın Mutafyan bu ülkenin yetiştirdiği hem ruhani boyutuyla, hem entelektüel boyutuyla vatanperver bir insandı. Birleştirici kucaklayıcı kimliği ile bu dini vazifesini ömrü boyunca yerine getirdi. Özellikle Türklerin ve Ermenilerin birbirine daha da yakınlaşması birbirini daha iyi anlama noktasında da önemli görevler ifa etti" ifadelerini kullandı.2 gün önceki Yeni Zelanda'da terör saldırılarını hatırlatan İbrahim Kalın "Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla Türküyle Ermenisiyle Doğulusuyla Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Bu zihniyeti çıkartan iklimi de ortadan kaldırmamız lazım. Beyaz ırkçısı, Hristiyan temaları da kullanan bu katilin Hristiyanlığı da istismar etmesine de izin vermemek gerekiyor. Aynı şekilde birileri çıkıp DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleri üzerinden İslam dinini kötülemeye onun adını kötüye kullanmaya istismar etmeye kalktığında aynı şekilde biz de ona karşı çıkmalıyız. Hep birlikte bu tür sapık zihniyetleri reddetmemiz son derece önemli" şeklinde konuştu."UZUN ZAMANDIR HASTALIK DURUMU VARDI"Ömer Çelik ise, "Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi. Ayrıca kendisini şahsen tanıyoruz. Bir ruhani olmasının yanında iyi bir felsefeci, birinci sınıf bir entelektüeldi. Uzun zamandır hastalık durumu vardı. Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Başta ailesi olmak üzere ermeni cemaatine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bu uğurlama törenine katılmak istedik. Bu acıyı paylaşmak istedik. Bu vesileyle herkese taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.BİNALİ YILDIRIM MESROB MUTAFYAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDIAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati'ne taziyelerini iletti. Öğle saatlerinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ne gelen Binali Yıldırım, önce Ermeni Cemaati'ne taziyelerini iletti. Taziye çıkışı yaptığı konuşmada Yıldırım, Ermeni Cemaati için üzücü bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu dünya bize rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı daha çok öne çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son zamanlarda artan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yeni Zelanda'da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir olaydır. Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, söylemlerden ve eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte bunun bedelini çok ağır ödedi. Haçlı Seferleri Avrupa'da başlayan mezhep savaşları milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Anadolu'da ve Ortadoğu'da da mezhep kavgaları insanlara kan ve gözyaşı getiren şeylerdir."Osmanlı'da Ermenileri'in 'Millet-i Sadıka' adıyla ün yaptığını beliren Yıldırım, "Ermeni kardeşlerimiz Osmanlı'nın maliyesinden kültür ve sanatına kadar çok büyük hizmetler etmiş. Biz de medeniyetleri buluşturan hoşgörü şehri İstanbul'da kardeşçe yaşayacağız. Birlikte çalışacağız ve gelecek kuşaklara daha iyi günler birlikte sağlayacağız"dedi.Görüntü dökümü:-----------------------------Duaların ilahilerin okunması-Cenazenin platforma çıkarılması-Cenazenin kiliseden çıkarılması-Uğurlama mesajının okunması-Çelik'in konuşması-Kalın'ın konuşması-Yıldırım'ın konuşması-İmamoğlu'nın konuşması-Cenazenin mezarlığa doğru yola çıkması-Mezarlıktan görüntü-Genel ve detay görüntüler===========================5- İBRAHİM KALIN VE ÖMER ÇELİK MUTAFYAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla Türküyle Ermenisiyle Doğulusuyla Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor"*AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi"Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik törene katıldı."SAPIK ZİHNİYETLERİ REDDETMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ"Törenin ardından açıklama yapan Kalın, "Tabi öncelikle Türkiye Ermenileri başta olmak üzere bütün Ermenilere başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Sayın Mutafyan bu ülkenin yetiştirdiği hem ruhani boyutuyla, hem entelektüel boyutuyla vatanperver bir insandı. Birleştirici kucaklayıcı kimliği ile bu dini vazifesini ömrü boyunca yerine getirdi. Özellikle Türklerin ve Ermenilerin birbirine daha da yakınlaşması birbirini daha iyi anlama noktasında da önemli görevler ifa etti" ifadelerini kullandı.2 gün önceki Yeni Zelanda'da terör saldırılarını hatırlatan İbrahim Kalın "Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla Türküyle Ermenisiyle Doğulusuyla Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Bu zihniyeti çıkartan iklimi de ortadan kaldırmamız lazım. Beyaz ırkçısı, Hristiyan temaları da kullanan bu katilin Hristiyanlığı da istismar etmesine de izin vermemek gerekiyor. Aynı şekilde birileri çıkıp DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleri üzerinden İslam dinini kötülemeye onun adını kötüye kullanmaya istismar etmeye kalktığında aynı şekilde biz de ona karşı çıkmalıyız. Hep birlikte bu tür sapık zihniyetleri reddetmemiz son derece önemli" şeklinde konuştu."UZUN ZAMANDIR HASTALIK DURUMU VARDI"Ömer Çelik ise, "Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi. Ayrıca kendisini şahsen tanıyoruz. Bir ruhani olmasının yanında iyi bir felsefeci, birinci sınıf bir entelektüeldi. Uzun zamandır hastalık durumu vardı. Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Başta ailesi olmak üzere ermeni cemaatine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bu uğurlama törenine katılmak istedik. Bu acıyı paylaşmak istedik. Bu vesileyle herkese taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.Görüntü dökümü:-----------------Çelik ve Kalın'ın açıklamaları-Basın mensuplarının görüntüsü==========================6- BİNALİ YILDIRIM: NEDEN TRAKYA İSTANBUL'UN KURU GIDA, SEBZE MEYVE MERKEZİ OLMASIN?Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, DHAAK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Trakya Türkiye'nin en verimli arazileri. Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze -meyvesi için bir merkez olmasın. Hem yakın hem de verim yüksek. Dolayısı ile bu bölgeyi hem çiçekçilikle peyzajla, hem sebze meyveyle ve kuru gıdalarla bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var" dedi.ÖMER ÇELİK: BİNALİ YILDIRIM'I İNŞALLAH BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞIZAK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Binali Yıldırım'a AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Açılışta bir konuşma yapan Ömer Çelik, "Bu seçimde başarıya imza atacaklar aslen kadın kardeşlerimizdir. İstanbul ve İstanbullu için daha büyük bir gayret istiyoruz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir siyasi lideri Cumhurbaşkanı yaptı İstanbul. Şimdi de Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ı inşallah belediye başkanı yapacağız. İstanbul'un sorunlarının çözümü ile ilgili şifre; 'Binali Bey Başkan işlem tamam' " diye konuştu."İSTANBUL DÜNYADA GÖRÜLMEK İSTENEN 5. BÜYÜKŞEHİR"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da İstanbul'un medeniyetleri birleştiren bir hoşgörü şehri" olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İstanbul gece gündüz, her zaman görünmek istenen merak edilen bir şehirdir. Yapılan araştırmalarda İstanbul dünyada görülmek istenen 5'inci büyükşehirdir. Bunlar hep İstanbul'un zenginlikleri, 'Beyoğlu İstanbul özetidir' diyebiliriz. Çünkü bu ilçemizde çok büyük bir zenginlik var. Farklı etnik gruplar, burada barış içinde birlikte yaşıyor. Türk'ü, Kürd'ü, müslümanı, gayrımüslümü hep bir arada. İşte bu da bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyor. Böyle birlik içinde olduğumuz sürece bize kimse bir şey yapamaz. Hangi etnik kimlikten gelirsek gelelim, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımız, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu bizim vazgeçilmemizdir."NEDEN TRAKYA İSTANBUL'UN KURU GIDA, SEBZE - MEYVE MERKEZİ OLMASINProjeleri hakkında bilgi veren Yıldırım, şöyle devam etti: "Tarım teknoloji merkezlerini Eyüpsultan'da kuruyoruz. Tarımda verimliliği artıracak, yeni tohumlar ve ürünler geliştirecek AR-GE faaliyetlerini burada gerçekleştireceğiz. Birçok ilçede bu yönde faaliyetlerimiz olacak. Trakya'yı biz bir anlamda İstanbul'un gıda merkezi olarak görüyoruz. Şimdi İstanbul'un ürünleri çok uzaklardan geliyor. Gelirken de yollarda fire veriyor, kayıplar oluyor, gecikmeler oluyor ve fiyat istikrarı da olmuyor. Trakya Türkiye'nin en verimli arazileri. Neden Trakya İstanbul'un kuru gıda, sebze -meyvesi için bir merkez olmasın. Hem yakın hem de verim yüksek. Dolayısı ile bu bölgeyi hem çiçekçilikle peyzajla, hem sebze meyveyle ve kuru gıdalarla bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Bunları yaparken de hepsini nasıl yapacaklar diye sorabilirler. Belediye yapmayacak zaten, belediye yapacak olanların önünü açacak. Engelleri kaldıracak ve istihdam oluşmasını sağlayacak."Görüntü dökümü------------------------------Binali Yıldırım'ın salona gelişi-Ömer Çelik'in konuşması-Binali Yıldırım'ın konuşması-Genel ve detaylar=====================7- BİNALİ YILDIRIM, BEYOĞLU'NDA BÜYÜDÜĞÜ SOKAĞI ZİYARET ETTİHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu programında, büyüdüğü sokağı da ziyaret etti. Yıldırım, 12 yaşında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyünden, İstanbul Tarlabaşı'nda bulunan dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın yanına geldiği Peşkirci Sokağı'na gitti. Yıldırım, ortaokulu ve liseyi okuduğu dönemde, yaklaşık 10 yıl kaldığı sokağı inceledi, o dönemde esnaflık yapan, yorgancı, kömürcü ve berberi sordu. Küçük bir çocukken geldiği sokakta, tekrar o günlere gittiğini ve çok özel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocukluğumun en güzel yıllarını bu sokakta yaşadım, bu sokakta oynadım, bu sokakta büyüdüm. Buranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu sokaktan tekrar söylüyorum; ortaokul öğrencisi Binali olarak geldiğim ve beni ben yapan güzel İstanbulumuza, Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için yola çıktım" diye konuştu. Yıldırım daha sonra sokakta koşarak yanına gelen çocuklarla tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da bir müddet sokakta yürüyen Yıldırım, Peşkirci Sokağı sakinleri ve esnaf ile de selamlaştı.Görüntü Dökümü:-------------------------Yıldırım'ın sokakta gezmesiVatandaşlarla konuşmasıGenel ve detaylar====================8- EKREM İMAMOĞLU: DEPREM KONUSU SİYASİ BİR MESELE DEĞİLDİRHaber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun Uyanık/ İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Mardinliler Vakfı (MAREV) tarafından düzenlenen programı katıldı. Depremin kendileri için güncel bir konu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Milli bir meseledir, siyasi bir mesele değildir. Dolayısı ile partiler üstüdür. Kavramların, her şeyin bittiği andır. Allah korusun ki bu şehre tedbirleri almadan bir deprem olmaz. Bu bir dua gibi ama yapacak başka bir şey de yok" dedi."PROF. DR. AZİZ SANCAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN İNŞASINA BAŞLADIK"Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında, CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi ile birlikte MAREV tarafından Ataşehir'de düzenlenen kahvaltıya katıldı.Mardin'in binlerce yıldır hoşgörü mirası barındırdığını söyleyen İmamoğlu, "Dünyaya Mardin'in kültürel ve hoşgörünün merkezi olduğunu anlatsak yeter. İstanbul da Mardin kadar derinliğe sahip" dedi.Mardin'in Prof. Dr. Aziz Sancar'ı gibi birisini yetiştirdiğini hatırlatan İmamoğlu, "Biz de çok kıymetli hocamızla ve vakfıyla işbirliği yaparak Beylikdüzü'nda Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nin inşasına, kendilerinin danışmanlığı ve projemize sunduğu katkılarla başlamış olduğumuzu duyurmak isterim" dedi.'İSTANUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU DEPREM'İmamoğlu, "Bizim tek kurduğumuz hayal 16 milyon insanın yaşam kalitesi. İstanbul'un en önemli sorunlarından biri deprem, bana göre birincisi. Niye derseniz; içinde can güvenliği var, içinde mal güvenliği var, içinde toplumun huzuru var. Allah korusun ki, bu kentte yaşanacak bir deprem aynı zamanda Türkiye'nin moralsizliği, ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya girmesi demektir. Çok basit bir örnekle şunu söylemek istiyorum; Kartal'da bir bina yıkıldı 21 canımızı kaybettik. Sadece 3-4 gün sonra devletin yetkililerinden, hükümetin yetkililerinden açıklama yapıldı. Neymiş efendim, talimat verdik üç ay içerisinde İstanbul'un riskli binalarını tespit edip bize bildirin. Yani depremi yaşayalı ve hissedeli neredeyse 20 yıl olmuş. 20 yıl sonra bir bina yıkıldı diye bu mesajı verdik ve 'bize riskli binaları bildirin' dedik diyen devlet adamı, hükümet yetkilisi kimse o gün topluca istifa etmeliydiler. Çok net. Hepsi birden istifa etmeliydiler. Bu kadar acı bir konuya tek bir adım, tek bir hamle ne yazık ki yapılmamıştır. Kentsel dönüşüm adına bu şehirde bir model oluşturulamamıştır, hemen yanı başımızdaki Fikirtepe bu acı örneklerinden bir tanesidir. Bir çok şeyi sıralayabilirim, vaktinizi bununla almak istemiyorum. Ama deprem bizim en güncel konumuz olacak. Milli bir meseledir, siyasi bir mesele değildir. Dolayısı ile partiler üstüdür. Kavramların, her şeyin bittiği andır. Allah korusun ki bu şehre tedbirleri almadan bir deprem olmaz. Bu bir dua gibi ama yapacak başka bir şey de yok" diye konuştu.Sadece kendi partisi veya ittifak yaptıkları parti ile değil, tüm sivil toplum kuruluşu ve kurumlarının fikrine başvuracaklarını söyleyen İmamoğlu, "Zira bunun tersini yapan, bir kişiden talimat alarak şehri yönetmeye çalışan ve sadece kendini bir kuruma veya bir kişiye mesul hisseden anlayış bu şehre hizmet edemeyecektir. Çok net altını çizmek istiyorum. Ben kendimi bu şehrin 16 milyon insanına mesul hissediyorum" dedi.Görüntü Dökümü-------------MAREV'deki kahvaltından genel ve detay görüntü-Ekrem İmamoğlu'nun protokol masasından görüntüsü-Şerdil Dara Odabaşı ve Battal İlgezdi'nin protokol masasından görüntüsü-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken protokolden ve salondan görüntü-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması=======================9-İMAMOĞLU: BU SANDIK GÜNÜ ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ ASLA DEĞİLDİRHaber-Kamera: Yüksel KOÇ-Harun UYANIK/İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen 'Sandık Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul'da 31 bin 124 sandığın 31 bin 42'sinde sandık görevlilerinin hazır olduğunu söyledi.'YSK'NIN ALDIĞI TEDBİRLER SANDIKTA ADALET DUYGUSUNU KARŞILIYOR MU'CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen 'Sandık Güvenliği Toplantısı'na katılarak okul bilişim ve ilçe seçim sorumlularıyla bir araya geldi.Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, sandık güvenliğine ilişkin bir çok soru olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Sandıklarda usulsüzlük var mı? Yok mu? Sistem yeterli mi? ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı tedbirler sandıkta adalet duygusunu karşılıyor mu? Bir çok soru var. Sıralayabilirim. Biz burada alacağımız tedbirleri ve ortaya koyacağımız motivasyonu konuşacağız. Eğer bir ülkede sandık güvenliği konusunda iktidar partisinin dışında herkesin zihninde bir bulanıklık varsa ya da iktidar partisi mensuplarının dışında herkes 'bu seçim adil ortamlarda olmadı, sandık günü de o anlamda yeterli bir şekilde, güvenli bir şekilde yönetilmedi' diye bir süreç tanımı varsa çok net ifade edeyim, oturup düşünmelidirler. Tedbir almalıdırlar. Dünyaya bu iyi bir mesaj değildir. Bir seçimi güvenli yapamıyorsanız dünya sizden kuşku duyar. Bunu biz istemeyiz" dedi.Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "O bakımdan ülkenin adalet duygusuna erişmesi ve dünyaya da adil bir seçim yapıyoruz demek adına herkesi göreve çağırıyorum. Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız" dedi.Okullarda görev alacak olan okul sorumluları, sandık sorumluları, bilişim sorumluları ve avukatların bu sürecin kahramanları olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu sürecin kahramanlarını seçimden sonra da asla ve asla unutmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizi mutlu bir şekilde ağırlayacağıma söz veriyorum" dedi."SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Uzun bir süredir İstanbul'a yeni bir başlangıç diyerek, İmamoğlu varsa çözüm var diyerek bir yandan sahada çalışırken diğer yandan da sandık güvenliği için fazlasını, çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.'BİN 919 OKULUN BİN 217'SİNDE AVUKATLARIMIZ HAZIR'15 Kasım tarihinde Sandık Güvenliği Komisyonu kurduklarını, bunun sayesinde il ve ilçe seçim kurulları temsilcilerinin hazır olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "31 bin 124 sandığın 31 bin 42'sinde sandık görevlilerimiz hazır ve ilçelerimizde eğitimlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. bin 919 okulun şu ana kadar bin 217 tanesinde avukatlarımız hazır. Hukuk komisyonumuz bir ilki başaracak ve seçim gününe kadar okula mutlaka bir avukat görevli yerleştirilecek" dedi.Sandıkta oyunlar oynanacağını ileri süren Kaftancıoğlu, "Ama sandığımızdan yeni bir başlangıç yeni bir İstanbul çıkacak" dedi.Görüntü Dökümü:-İmamoğlu'nun salona gelişi-İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile selamlaşması-İmamoğlu'nun salonda Canan Kaftancıoğlu ile yan yana otururken görüntüsü-Salondan genel ve detay görüntü===============================10- FATİH'TE 2 EVİ SOYAN HIRSIZLAR KAMERADAÇağatay KENARLI, İSTANBUL DHAFatih'te 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Fatih Yedikule Mahallesi'nde 8 Şubat ve 11 Şubat'ta iki ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta bir evden kimlik, ehliyet, kredi kartı, 600 dolar, 50 Euro ve 25 lira çalındığını tespit etti. Polis ekipleri aynı şüphelilerin 11 Şubat'ta da başka bir evden 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 4 bin lira para ve yaklaşık 25 bin lira değerinde mücevherat çaldıkları belirleyerek yakalanmaları için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Polis ekipleri hırsızlık yapan şüphelileri 21 Şubat'ta Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde olduklarını belirleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.A.(19) ve T.E.(29) ifadeleri alınmak üzere Fatih Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü:---------------Güvenlik Kamerası-Şüphelilerin yürümesi-Şüphelilerin bir binaya girmesi-Aktüel görüntüler-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi-Genel ve detaylar===========================11- OTOBÜSTE BAYGINLIK GEÇİRİP BAŞINI ÇARPTIHaber - Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHABeyoğlu'nda özel bir halk otobüsünün içinde baygınlık geçiren bir yolcu düşerek başını çarptı. Otobüste bulunanların yardımına koştuğu yolcu, ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa - Taksim hattında çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel bir halk otobüsünde bulunan yolculardan biri Tarlabaşı Bulvarı üzerinde otobüs seyir halindeyken baygınlık geçirip yere düştü. Başını yere çarpan yolcu için otobüste bulunanlar seferber oldu. Şoför de otobüsü Taksim alt geçidinde durdurdu. Bir süre sonra kendine gelen yolcu haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Görüntü dökümü:------------------------Taksim alt geçidinde duran otobüs-Otobüste baygınlık geçirip başını yere çarpan kişi-Yardım eden vatandaşlar-Polis ekipleri-Sağlık ekiplerinin gelişi-Otobüs içinde yere düşen kişiye ilk müdahale yapılması-Kişinin sedye ile ambulansa taşınması-Genel ve detaylar========================12- ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONUHaber: Çağatay KENARLI, Kamera: İSTANBUL DHAİstanbul'da "Yunus" olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 21 Şubat'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.B. ve M.D.'nin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu. Polis ekipleri savcılıktan şüphelilerin yaşadığı evde de arama yapmak için izin aldıktan sonra evde de yapılan aramalarda 13,5 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin, 3 cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 285 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan E.B. ve M.D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aramalarda bir koltuğun altındaki kutuda saklanan uyuşturucu maddeleri ele geçirilmesi de polis kameraları tarafından görüntülendi.Görüntü Dökümü:--------------(Polis Kamerası)-Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalar-Koltuğun altından çıkan kutu-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi-Genel ve detaylar