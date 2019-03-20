Dha İstanbul Bülteni - 4

ARAŞTIRMACI gazeteci, Hürriyet Gazetesi
Muhabiri Gülden Aydın
, 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Gülden Aydın için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
'nde (TGC) tören düzenlendi. Törene çok sayıda meslektaşı katıldı.
Aydın'ın cenazesi Cağaloğlu'nda bulunan TGC merkezine getirildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto
, "Gülden Aydın'ın ölümü gerçekten erken ölüm. Çünkü onun daha kotaracağı pek çok haber, yazacağı pek çok yazı vardı. Çok değerli bir arkadaşımızı yitirdikö dedi.
MUNYAR: GAZETECİLİĞİ İNANILMAZDI
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vahap Munyar
ise "Hem insan ilişkileri olarak değerli bir arkadaşımız ama onun ötesinde, gazeteciliği de inanılmazdı. Hürriyet'te hafta sonu eklerinde editörlük yaptı, muhabirlik yaptı. Hep de muhabir olarak anılmak istedi. Bizim mesleğimizin temeli de oydu. Yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller, onun başarısını ortaya koyduö ifadelerini kullandı. Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin
de "Bizim mesleğimizin özü muhabirliktir. Gülden muhabirliğin hakkını meslek hayatı boyunca vermiş olan bir arkadaşımız" diye konuştu.
Gazeteci Oral Çalışlar
ise "Başarılı bir gazeteci ve muhabir olduğuna hep birlikte tanık olduk. Hepimize örnek olabilecek bir gazetecilik tecrübesi ve muhabirlik başarısıyla bize veda ediyor" dedi.
Aydın'ın cenazesi, Ihlamur'da bulunan Beşiktaş
Cemevi'ndeki cenaze törenin ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedilecek.
KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN TAKİPÇİSİYDİ
Hürriyet Gazetesinde uzun yıllar uzman muhabir olarak görev yapan Gülden Aydın, kadına şiddet, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, istismar ve Güneydoğu haberleriyle çok sayıda ödül almıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Törenden detay
-Olcayto'nun konuşması
-Munyar'ın konuşması
-Ergin'in konuşması
-Taputtan detay
-Genel ve Detaylar
20.03.2019 -13.03 Haber Kodu : 190320112
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6-YILDIRIM SANCAKTEPE'DE OKUL TEMELİ ATTI
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi
'nde 72 derslikli okul temel atma törenine katıldı.
Seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleriyle buluştuktan sonra Yenidoğan Mahallesi'ne geçerek 72 derslikli okulun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Taşa toprağa yapılan yatırımın bir ömrü var. Ancak insana yapılan yatırım nesilden nesile devam edecek. Türkiye eğitimli insanların omuzunda yükselecek. Yaşımız ne olursa olsun, mutlaka öğreneceğimiz bir şeyler var. Çünkü hepimiz bilmediklerimizin cahiliyiz. Beşikten mezara kadar öğrenme diye bir şey var. Eskiden kitap okumak, yazmak yetiyordu. Şimdi internet ve bilgisayar okur-yazarlığı diye bir şey var. Çünkü hayatlarımızda artık cep telefonları var. Eskiden torunlar dedelerinden, ninelerinden öğrenirdi. Şimdi evlatlarımız bize öğretiyor. Devir değişti. Onlar bu işleri daha iyi biliyor. Onlar yeni çağın dilini bizden daha iyi biliyor. Temelini attığımız bu okullar, onların zihin dünyasını da geliştirecek. İnternetten haberleşmeye ülkemiz önemli mesafeler kat edecek" dedi.
Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Eğitim kötü niyetli, karanlık emelleri olanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü gördük değil mi. 15 Temmuz'da bu alçaklar, asker kılığına girerek tankla tüfekle milletin üzerine ateş ettiler. Ama o akşam bir olduk beraber olduk, kahraman olduk, bayrağımız inmedi, ezanlar dinmedi ve alçaklara hak ettiği dersi verdik."
"YILDIRIM HIZIYLA METROYU SANCAKTEPE'YE GETİRECEĞİZ"
Yıldırım, "İstanbul'u parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız. İlk işimiz yıldırım hızıyla metroyu buraya getirmek Sancaktepelileri Üsküdar
'a, Mecidiyeköy
'e, Havalimanı'na, Kartal
'a ve Bostancıya metro ile taşımak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Okul temelinin atılması
-Genel ve detay görüntüler
20.03.2019 -13.36 Haber Kodu : 190320139
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7-İMAMOĞLU: ENGELLİLER, BİR ŞEHİRDE HAYATA KATILAMIYORSA BAŞARISIZ OLMUŞUZDUR
Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul DHA CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na, CHP Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel
eşlik etti.
Engelliler, bir şehirde hayata katılamıyorsa, dahil olamıyorsa, yöneticiler olarak başarısız olmuşuzdur
İmamoğlu, burada bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Toplumun borçlu olduğu kesimlerle bir aradayız. Savaş, terör dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Yeni Zelanda
'da yaşadık son olarak terörü. Terörün birkaç çeşidiyle mücadele ediyoruz. Mücadele ederken toplumsal barış ve hukukumuzu büyütmeliyiz. Şehit ailelerimiz bizimdir. Evlatları bizim evlatlarımız. Anneleri babaları bizim anne babalarımız. Gazilerimiz de aynı. Engelliler, bir şehirde hayata katılamıyorsa, dahil olamıyorsa, yöneticiler olarak başarısız olmuşuzdur. İstanbul'da bu alan, bizim de özel alanımız olacak. Dezavantajlı grup bırakmamak lazım. Herkes engelli adayı. 'Beni ilgilendirmiyor' diyen hassasiyet göstermeyen hiçbir yönetici başarılı değildir. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve de engellilerimiz, sizler bizim sorumluluğumuzsunuz. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sizlere layık birer belediye başkanı olacağız. Hepinizin huzurunda buna söz veriyorum" dedi.
"DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN ŞEY HUZUR, BİRLİK VE BERABERLİK"
İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Dünyanın ve ülkemizin ihtiyacı olan şey, en başta huzur, birlik ve beraberlik. Milli değerlerimiz, bakışımız, inancımız, kutsallarımız hiç kimsenin tekelinde değil, herkesin özelinde. Bu salonda bulunan, bulunmayan hiç kimsenin maneviyatını, hayata bakışını ve de milli duygularını ölçme kabiliyetine sahip değilim ki. Olamam da. Haddime değil. Aynı şekilde hiç kimsenin bu dil üzerinden, şu anda bir yarışın içinde olduğum için, şahsıma dair bir takım değerlerimi sorgulayacak ya da bu kavramlar üzerinden beni yargılayacak, ne kabiliyete sahip ne de hakka sahip. Henüz öyle bir insan dünyaya gelmedi."
"AKILDAN VE BİLİMDEN ASLA AYRILMAYALIM"
İmamoğlu yerel seçim arifesinde olduklarını belirterek, "Burada bulunan vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve onlara dönük ilgimizi ve çözümlerimizi anlatmaya çalıştım. Akıldan ve bilimden yana olmalıyız. Dünyanın çağdaş unsurlarını yakalamalıyız. Ortak akılla mücadele vermeliyiz. Hamasi duygularla, popülizmle insanlığı ve ülkemizi meşgul etmemeliyiz. Bazen birisi bir kötü söz söylüyor, aramızdan birisi bundan kötü etkileniyor. Bir bakıyoruz, gidiyor birinin kalbini kırıyor, kin duyuyor, nefret duyuyor. O kadar üzülüyorum ki. Ben de diyorum ki, kucaklaşalım be kardeşim. Oturalım, toplumun çıkarına konuşalım. Kol kola olalım. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Bazen saldırılar oluyor, konuşmalar oluyor, ondan sonra daha fazla herkesi kucaklayasım geliyor. Sevgiye ve saygıya öncelik tanıyalım, akıldan ve bilimden asla ayrılmayalım. Hayatımızdan huzur eksik olmasın" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Salondan görüntü
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar
20.03.2019 -13.09 Haber Kodu : 190320117
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8- İMAMOĞLU KARTAL'DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu. Oto Sanayi Sitesi yönetimini de ziyaret eden İmamoğlu'na partisinin Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel de eşlik etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan
ve üyeler ile bir araya gelen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sıkıntıyı aşmanın birinci önceliğinin "moral" olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Moral, bizim milletimiz için çok önemli. Bazı toplumlar için önemli olmayabilir ama bizim milletimiz morali buldu mu çözümü bulur. Yeter ki canı sıkkın olmasın. Umut ederiz bu seçim o anlamda bir seçim olur. Sonrasında da herkes işine baksın. Yerel seçimi kazanan yerelde hizmet etsin. Zaten diğerlerinin 2023'e kadar vakti var. Bir hatası varsa, dönsün aynaya baksın. Yanlışı varsa düzeltsin. Toplum da seyretsin. Yorulduk kardeşim. 5 sene de 7 seçim. Umarım bu süreçten sonra yarış, vatandaşa hizmet yarışı olur. Bizim de beklentimiz" dedi.
İmamoğlu, daha sonra Yüksel ile oto sanayi esnafını ziyaret etti. Esnaftan yaptıkları işlerle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, çırak yetiştirilmesi için meslek liselerini destekleyici sistemler devreye sokacaklarını söyledi. esnafla fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar - İstanbul
DHA, İmamoğlu, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA