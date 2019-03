Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA KONUŞUYOR (1)"Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk"Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuşuyor.Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Mehmet Ağar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenikapı bugün yine bir başka güzel. Gözümüzün görebildiği kadarıyla muhteşemsin İstanbul. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. Böylesi bir azim asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti. 15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip dosta düşmana birliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli'yle, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk. Bir olduk, beraber olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Cumhur İttifakı sadece 2 partinin değil, tüm Türkiye'nin, milletin ittifakıdır" dedi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.Görüntü Dökümü:--------------------Cumhurbaşkanın helikopter pistine gelmesi-Eşi Emine Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak ile helikoptere binmesi-Genel ve detay görüntüler====================4- YENİKAPI'DAKİ CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİİstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.Görüntü Dökümü:--------------Havadan görüntülerle mitingi alanı==========================5- TANSU ÇİLLER, YENİKAPI'DA CUMHUR İTTİFAKININ MİTİNGİNE KATILDIGökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL, ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki mitingine katıldı. Çiller, "Bir hafta sonra sandığa gideceğiz ve inanıyorum ki, o sandıkta Türkiye, yine birlik ve beraberlik içinde istikrarına sahip çıkacak. Gelecek nesilleri daha güzel Türkiye'sine taşıyacağız.ödedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte yapacağı Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'ne gelen eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:"Milli bir şuurla buradayız. Önemli bir gün, Türkiye hedefte, özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Burada Türkiye kendine bağımsız bir yer seçiyor. Bu zaten bir değişimin gereği. Görüyoruz ki eski dünyanın bütün kuralları sorgulanmakta. Birleşmiş Milletler, NATO, ittifaklar hep sorgulanıyor. Kimin düşman, kimin müttefik olmadığı bir ortamdayız. Türkiye yeni düzenin gelişiminin batıdan doğuya kayan bir güç olarak görüyor ve yerini alıyor. Görüyoruz ki dünyada bir değişim daha var. O da islam dünyası hedefte. Dünyanın çok uzak yerlerinde İslam'ın hedefte olduğunu görüyoruz. Yeni Zelanda buna bir örnek oldu. Nitekim, büyük bir terör olayı ile karşı karşıya kaldı Yeni Zelanda. Burada açık bir manifesto da açıklandı. Bu manifestoda hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı. Bütün bunlar yeni dünya kuruluşundaki çok özel değişimler ve Türkiye'yi hedefe taşıyan olaylar.""ÇOK ZOR BİR TERÖR MÜCADELESİ VERİLDİ""Tehditler sadece çok uzaklarda değil. Yakınlarda da görüyoruzö diyen Çiller, şöyle devam etti:"Eğer birtakım ülkeler hiçbir şey de anlaşamazken, bölgemizde tek bir konuda anlaşıyorlarsa, Türkiye'nin sınırlarının hemen yakınlarında bir Kürt devleti kurmakta anlaşıyor ve buraya PKK'nın birtakım uzantılarını getiriyorlarsa, bunları da silahlandırıyorlarsa ve buralardan birtakım taciz atışlarını ülkemizde görüyorsak bütün bunlar, Türkiye'nin hedefte olduğunu gösterir. Böyle durumlarda Türkiye, hep milleti ile ayağa kalkmıştır. Bu coğrafya birçok devlete mezar olmuş coğrafyadır, korkmalı mıyız? Katiyen asla. Ben bir tecrübe mi paylaşmak isterim. Biz bir terör mücadelesi yaptık. Çok zor bir terör mücadelesi verildi. Türkiye'nin Güneydoğu'suna gidilemez haldeydi, insanlar okuyamıyordu. Otobüsler kapalıydı, oraya giden trenler gidemiyordu, çok fena bir ortam vardı. Orada biz dedik ki, 'bu terör ya bitecek, ya da bitecek' Çok başarılı bir mücadele oldu ve sonrasında Türkiye huzur buldu. Ama başarının birkaç tane sırrı vardı. Onların bir tanesi kahraman polis ve askerlerimizin fedakar müdahaleleri, terörle mücadelede önemli rol oynadı. Ama en önemlisi, biz terör bitecek dediğimizde oradaki Kürt kardeşlerimiz bizimle birlikte ayağa kalktı. DYP o zaman bir Türkiye partisi olmuştur. Öyle ki batıdan aldığı oyu, doğudan ve güneydoğudan alırdı. Öyle ki 95 yılının sonundaki seçimlerde partimiz birinci parti oldu. HADEP'in açık ara önündeydi. Biz böyle bir ruhla aldık. Bu ruh aslında Osmanlı'dan gelen bir ruh, Atatürk'ün Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhtur. Yine aynı birliktelikle biz sandığa gideceğiz.""MİLLET SON SÖZÜ SÖYLEYECEKTİR"Çiller, "Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde Türkiye kararını verdi ve başkanını seçti. 4 buçuk yıl daha yetki verdi. Şimdi bu 4 buçuk yılı nasıl geçireceği meselesi var sadece. İstikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz, yoksa istikrarla çözüme yöneleceğiz ve hep birlikte daha büyük bir Türkiye'ye mi yürüyeceğiz. Bir hafta sonra sandığa gideceğiz ve inanıyorum ki, o sandıkta Türkiye yine birlik ve beraberlik içinde istikrarına sahip çıkacak. Gelecek nesilleri daha güzel Türkiye'sine taşıyacağız. Herkes bir şey söyler ama millet son sözü söyler. Millet de son sözü söyleyecektir. Ne söylerse güzel söyleyecektir. Bu seçimin sonuçları da ülkemize hayırlı olsun." dedi.Görüntü Dökümü:-----------Çiller'in açıklaması-Detaylar=========================6- KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA KONUŞTU: BELEDİYE BAŞKANINI SEÇMEK BİR BEKA SORUNU MU?Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin seçime gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül ile Büyükada'daki toplantı öncesinde şehit babası Muhammet Yüksel'in evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıya eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı."17 YIL ÖNCE BEKA SORUNU YOKTU, ŞİMDİ Mİ ÇIKTI"Toplantıda ilk konuşmayı CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül yaptı. Gül, Adalar'da kültür ve sanat yapacaklarını, Adalar'ı İstanbul'un kimlik kartı haline getirmek istediklerini belirtti. Daha sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin seçime gittiğini belirterek "Sonuçta, muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Türkiye'deki atmosfer şu; 'Sanki bir savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Türkiye, yok edilmek üzere'. Türkiye, yok edilmek üzere ise, o zaman oturup başka şeyler yapalım' deniliyor. Ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyelerini seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Eğer, Türkiye'nin bir beka sorunu varsa, dönüp 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlere sormak lazım. 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi ve neden çıktı? Korku ve baskı üzerine siyaset asla doğru değil" dedi."İHANET ETTİK DEMEKLE SORUN ÇÖZÜLMÜYOR"Adalar'ın kendine özgü zenginlikleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu güzelliklerin dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti. Adalar'ın entelektüel zenginliğini dünyaya taşımak gerektiğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, adada, her yıl geleneksel olarak uluslararası felsefe konferansları yapılabileceğini de sözlerine ekledi.İstanbul'un beton ormanına döndüğünü belirten Kemal Kılıçdaroğlu, " 'İhanet ettik' demekle bu sorun çözülmüyor. Bu sorunu çözmek için önce kent kültürüne sahip olmak lazım. Entelektüel birikime sahip olmak lazım. Kavgadan uzak, huzurdan yana bir kentin arayışı içinde olmak lazım. 'Ben sadece bina yaparım' anlayışıyla insanlar mutlu olmuyor. İnsanlar, yaşlılar huzur içinde konuşamıyorsa, gençlerimiz iş bulamıyorsa ve kente egemen olan sorun yumağı aşılamıyorsa, bunu aşabilecek bir siyasi anlayış gelmiyorsa, o kente huzur sağlayamazsınız. İnanıyorum ve güveniyorum, Ekrem İmamoğlu, gerçekten İstanbul'u İstanbul yapacak" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partililerle birlikte Büyükada'nın sokaklarında yürüyerek iskeleye indi. Kılıçdaroğlu için bir grup genç "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" diye sloganlar atıp alkışladı. Kılıçdaroğlu için bir grup genç "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" diye sloganlar atıp alkışladı.Görüntü Dökümü:------------Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıDetaylar===============================7 - EKREM İMAMOĞLU TAKSİCİLERLE BİRARAYA GELDİHaber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri ile Kağıthane Seyrantepe'deki genel merkez binasında buluştu."TAKSİCİNİN YANINDAYIM"İmamoğlu'na, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti. Her esnafın temsilcisinin olacağı bir komisyon kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Taksicinin konusunun partiyle ne alakası var, alın teri ekmek parası. Hiçbir lakası yok. Ekmeğinizin hakkınızı hukukunuzun korunması işidir. Sizin UKOME'de ki 4 kişinin esiri durumundayız. Bende size vaat ediyorum, görev geldiğimiz zaman alt komisyon kuracağız, taksici de minibüsçü de orada oturacak. Her meslek komisyonundan bir kişi UKOME alt komisyonda temsilci olacak. Bu bir cesaret ister, oturup uygar bir şekilde konuşabilmek ve tartışabilmek cesaret ister" dedi. UBER konusuna da değinen İmamoğlu, "Uluslararası şebeke diye tariflenen bu sistemin Türkiye'ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren, Ulaştırma Bakanlığı. UBER, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme 'Evet' diyen, bunun önüne açan anlayış, sizin işinizi çözemez. Ben, taksicinin yanındayım. Bu şehrin, bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var, ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben, şu anda size gelip, elimde olmayan yasal bir imkan yokken, 'Onu iptal edeceğim, yok edeceğim' diyecek biri değilim. Ama karşısındayım" diye konuştu."HUKUKÇULARIMIZ DA BU SÜRECE DESTEK VERECEK"Ekrem İmamoğlu, taksicilerle buluşmasının ardından Beşiktaş Akatlar'a geçerek, Mustafa Kemal Merkezi'nde, "İstanbul Gönüllüleri Buluşması"na katıldı. İmamoğlu konuşmasında partililere ve gönüllülere, seçim anında yapmaları gerekenler hakkında teknik bilgiler verdi. Toplanan tüm verilerin, "İntranet" adını verdikleri sisteme girileceğini ifade eden İmamoğlu, "Bu kez başkan bir yenilik yaptık ve gönüllülerimizle, her okulda ayrı bir görevli tesis ettik. Bu görevli okul sorumlusu arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımızla beraber çalışacak. Gönüllü arkadaşlarımız, sadece İBB başkan oylarını, ayrıca kurduğumuz bir merkeze 'online' (canlı) olarak gönderecek. Bizim sistemimizde, biz İBB oylamasının sonucunu, hızlı ve pratik bir şekilde öğrenmiş olacağız. Telaşlıyım, aceleciyim ya biraz. Bir an önce öğrenmek istiyorum. 1919 okulda, 2151 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yol arkadaşıyız, yoldaşız. Kol kola olacağız. Hukukçularımız da bu sürece destek verecek" diye konuştu. Hukukçularımız da bu sürece destek verecek" diye konuştu.Görüntü Dökümü;:--------İmamoğlu'nun taksicilerle buluşması-İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki programı=======================(Havadan görüntülerle)8- EYÜPSULTAN'DA TAHRİP EDİLEN TARİHİ HAMAMIN BULUNDUĞU ALANINDA ÇALIŞMALAR DURDURULDUHaber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,Eyüpsultan Camiine 50 metre mesafede daha önceden otopark olarak kullanılan arsada başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi hamamın büyük bölümü iş makineleri tarafından tahrip edildi. Yıkım görüntülerinin sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı duruma müdahale ederek çalışmaları durdurdu. Alanda yeniden arkeolojik çalışma yapılacak.Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde bulunan bir arsada rekonstrüksiyon projesi ile daha önceden var olan kagir evlerin aslına uygun olarak yeniden yapılması için proje başlatılmıştı. Proje sit alanı içinde yer aldığı için İstanbul Arkeoloji müzesi uzmanlarının katılımıyla temel kazıları yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 0,50-2.00 metre arasında bazı buluntular ortaya çıktı. Kemerli ve tonozlu yapı kalıntılarının Bizans dönemi ile Osmanlı döneminde kullanılan bir hamam olduğu değerlendirildi. Bu aşamada inşaat dururken, hazırlanan rapor 1 Numaralı Koruma Kurulu'na sunuldu. Kurul verdiği kararla, bulunan parçaların küçük olduğunu, devamlılığının bulunmadığını, müze müdürlüğü uzmanları denetiminde kaldırılabileceğine, aynı yerde bulunan mezar taşının da sergilenmek üzere taşınmasına karar verdi.İŞ MAKİNELERİ HAREKETE GEÇTİBu kararın ardından harekete geçen iş makineleri alana girerek çalışmaya başladı. Ortaya çıkan tarihi eserler kırıldı, çok büyük bir bölümü inşaat molozu olarak kaldırıldı. Ancak bu yıkımın bir vatandaş tarafından görüntülenip sosyal medyada yayınlanması üzerine bakanlık duruma el koydu. Kültür ve Turizm bakanlığı alandaki çalışmalar durduruldu. Bölgede daha kapsamlı arkeolojik araştırma yapılacağı öğrenildi.