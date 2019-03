Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SULTANGAZİ'DE KONUŞTU"Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler"Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Sultangazi'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, " Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Niye? Çünkü artık IMF yok. 23 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenliyor. Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah yarın da yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı bir kez daha tescil edeceğiz. Pazar günü büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, bütün bunları seçmenin yanında ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda da bir tercihte bulunacağız. Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumdaki, bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu."Bunlar başka bir şeyin peşinde" diyen Erdoğan, "Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar? Terör örgütleri. Bunların hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Niye? Çünkü artık IMF yok. 23 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez bankamızın rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik. Bir taraftan yatırım bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım bütün bu alanlar adımlarımızı attık. Adeta çağ atlattık. Bundan rahatsız oldular" ifadelerini kullandı."TEK DERTLERİ VAR, TAYYİP ERDOĞAN GİTSİN"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Bosna'ya kadar tüm mazlumların mağdurların yanında yer aldığımız için zalimler rahatsız oldu. Çünkü bu kardeşiniz dünya 5'ten büyüktür dediği için rahatsız oldular. Peki karşımızdaki ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, Tayyip Erdoğan gitsin. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz? Kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi emirleri Kandil'den alan eşbaşkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderipte ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Onun için yarın sandıklara muhakkak gidelim" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:--------------------Erdoğan'ın açıklamaları-Detaylar=============================2- SON MİTİNGİNİ BEŞİKTAŞ'TA YAPAN İMAMOĞLU: GENÇLERİN EKREM AĞABEYİ OLACAĞIMÜmit UZUN-Onur MERİÇ/ İSTANBUL, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yarın gerçekleşecek seçim öncesi son mitingini Beşiktaş meydanında yaptı. Ekrem İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. Vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, gençler için çalışacağını söyleyerek, "Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Öyle uydurmadan PUBG oynamalar vesaireler yapmayacağım. Size söz. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam" diye konuştu.Kadınlar için çok özel politikalar uygulayacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Göreceksiniz, eşitlikçi ve bu şehri kadın dostu bir kent yapmak adına çok mücadele edeceğim. Bu şehrin kadınların cinsiyet eşitliği konusunda en güzel kentlerden biri olduğunu herkese ispat edeceğim. Söz veriyorum. Eşim burada diye korktuğum için söz vermiyorum" dedi."BANA OY VEREBİLİR"İmamoğlu, " Oy konusu Allah'la kul arasında. Kimse bilmez, ne derse desin inanmayın. Bana oy verebilir. Hani insan sevdiğine takılırmış, dayandı dayandı son iki gün dayanamadı artıkö dedi. Bu sırada bir vatandaşın "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu sana verecek" demesi üzerine İmamoğlu, "Ben de öyle düşünüyorum" yanıtını verdi."BU CENNET VATANI ÇOK SEVİYORUZ"Konuşması sırasında bir çocuğun yanına gelmesi üzerine Güngören'de yaşadığı bir anısını paylaşan İmamoğlu, "Bir anne geldi, dedi ki 'oğlum 11 yaşında namaz kılıyor', demiş ki 'anne bir haftadır kıldığım her namazda Ekrem ağabeyime dua ediyorum'. Ben bu güzel delikanlıların, bu güzel gençlerin ve çocukların inşallah hep Ekrem ağabeyi olurumö şeklinde konuştu. İmamoğlu, "Onlar bizi ayrıştırmak istediler, bizi bölmek istediler, bizi kırmak istediler, ama biz birleşeceğiz. Biz bu cennet vatanı çok seviyoruz, bayrağımızı çok seviyoruz, atamızı çok seviyoruz." dedi."İSTANBUL SEFERBERLİK SÜRECİNE GİRİYOR"İstanbul'un seferberlik sürecine girdiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bunun adı çevre seferberliği, kalkınma seferberliği, duyarlılık seferberliği, kadın dostu olma seferberliği, çocuk dostu olma seferberliği, insanlık seferberliği. Biz bu şehirde tekrar birbirine kucaklaşan bir milletin evlatları olacağız." diye konuştu.TEŞEKKÜR KONUŞMASIMitingini teşekkür konuşması yaparak bitiren İmamoğlu, "Bana bu yolu açan çok değerli partime, Cumhuriyet Halk partisine çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Bu konuda karar alan partimin tüm örgütüne, il başkanıma, yöneticilerine, ilçe başkanlarına, aday arkadaşlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Elbette ittifak partimiz olan İYİ Parti'ye, Genel Başkan Meral Akşener'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Basın mensuplarına ve emniyet mensuplarına da teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "Hakkınızı helal edin" diyerek mitingini sonlandırdı.Görüntü Dökümü:---------------------Ekrem İmamoğlu konuşması-Detay görüntüler========================3 - OTOGAR VE HAVALİMANINDA OY YOLCULUĞUHaber-Kamera: Enver ALAS -Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Atatürk Havalimanı ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği bugün de sürdüYarın yapılacak 'Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde memleketlerinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Seçim seyahatine çıkanlar arasında yurt dışından gelen bazı vatandaşlar da yer alırken, seçmenler seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.Yurt içinde farklı şehirlere gitmek için havalimanına gelen yolcular, İç Hatlar Terminali'nde bilet işlemlerini yaptı. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde güvenlik noktaları ile kontuarlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Farklı şehirlere seyahat eden yolcular, biletlerini aldıktan sonra uçaklarına binecekleri körüklere yönlendirildi. Oy kullanmak için Almanya'dan Konya'ya giden Selim Uludokumacı, hem oy kullanmak hem de aile ziyareti için memleketine gittiğini söyledi. Seçmen kaydının Konya'da olduğunu kaydeden Uludokumacı, seçimlerle ilgili hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Hem vatana hem millete hizmet edecek şekilde beklentilerimiz var. Hayırlısı ne ise o olsun" ifadelerini kullandı."HEPİMİZ AYNI BAYRAĞIN ALTINDA YAŞIYORUZ"İstanbul'da çalışan ve seçmen kaydı Hatay'da bulunan Mehmet Keleş ise "Hatay'a bir günlüğüne oy kullanmak için gidiyorum. Herkesi sandığa davet ediyorum. Kesinlikle herkes oyunu kullansın. Allah Türkiye Cumhuriyeti hakkında hayırlısı ne ise onu versin. Türkiye bölünmez, bunu herkes iyi bilsin. Seçimler yüzünden kimse de kimse ile dargın olmasın. Sonuçta hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz" dedi.OTOGAR DA HAREKETLİBayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da, 31 Mart yerel seçimler öncesi oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenlerin hareketliliği yaşandı"DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞAYACAĞIZ"Oy kullanmak için memleketi İzmir'e gidecek Mert Güneş, "Oy kullanmak için memleketim İzmir Dikili'ye gidiyorum. Otogarda büyük bir yoğunluk var bugün. Sanırım benim gibi öğrenciler memleketlerine oy kullanmaya gidecekler. Katılım oranı yüksek bir seçim olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazanır. Benim yolculuğum yaklaşık 7 saat sürecek. Dikili'de 4 gün civarında kalacağım. Amaçlarımdan en büyüğü oy kullanmak olacak. Ben yüzde 85 oranında katılım bekliyorum. Halkımız demokrasiyi çok seviyor. Demokrasilerde yüksek katılım oranı elde ediyor ülkemiz. Bu nedenle yüksek katılım oranıyla güzel bir demokrasi bayramı yaşayacağız" dedi."BİR AY ÖNCESİNDEN BİLETİMİZİ ALIYORUZ"İstanbul'da özel bir inşaat sektöründe çalışan Mustafa Aracı ise, "Seçim için şu an Hatay'a gidiyorum. Bilet sıkıntısı olduğu için biz bir ay öncesinden biletimizi alıyoruz" şeklinde konuştu."MİLLET İÇİN HANGİSİ HAYIRLISIYSA O KAZANSIN"Ömer Görgün de, "Burada ablamın yanında kalıyorum. İstanbul'a çalışma amacıyla geldim. Seçim için memleketime gidiyorum. Oy kullanmak için Siirt'e gidiyorum. Bu seçim vatan için millet için hangisi hayırlısıysa o kazansın diyorum" dedi.Görüntü Dökümü---------------------HAVALİMANI-İç Hatlar Terminali'nden seyahat edenler-Yolcuların bilet bagaj işlemleri-Yolcular ile röportajlar-Check-in kuyruğunda bekleyenler-Selim Uludokumacı ile röp-Mehmet Keleş'in açıklamaları-Güvenlikten geçen yolcular-Uçağına gidenlerOTOGAROtogardaki yoğunluktan görüntüYolculardan görüntüRöplerden görüntüGenel ve detaylar-Dün çekilen havadan görüntüler===========================4 - BİLAL ERDOĞAN CEMRE ÇARŞISI'NDA YEMEK YAPTIHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHAToplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER)'nce sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliğine katılan Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, şef Ömür Akkor ile yemek yaptı.TOGEM-DER'in sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliğine eşi Reyyan Erdoğan ile katılan Bilal Erdoğan, stantları gezerek bilgi aldı. Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın standında ok attı.ATIKLARDAN YEMEK YAPTILARErdoğan daha sonra sıfır atıkla yapılan yemek çeşitleri standına geçerek şef Ömür Akkor yemek yaptı. Bıçak tutma tekniği stantta bulunan şefler tarafından beğenilen Bilal Erdoğan, "Asıl püf noktası yemeği severek yapmak" dedi.Bilal Erdoğan yemek yaparken eşi Reyyan Erdoğan ise izledi. Türlü yapımı tamamlandıktan sonra tencerenin kapağını 'yemeği yapan kapatır' denilerek Bilal Erdoğan'a kapattırıldı. Bu sırada eşinin yanına gelen Reyyan Erdoğan ise yemek piştikten sonra kapağı kendisinin açacağını söyledi. Türlü yemeği yapan Bilal Erdoğan'ın kullandığı sebzelerden artanlarla da Ömür Akkor çorba pişirirken, yapılan türlü yemeği ve çorba misafirlere ikram edildi.Aynı standı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak da ziyaret etti. Bilal Erdoğan ve Ömür Akkor ile kısa bir süre sohbet eden Bakan Varank daha sonra ayrıldı."SON YILLARDA MUTFAĞA ÇOK ZAMAN AYIRAMIYORUM"Bilal Erdoğan, "Sıfır atık evde başlıyor, gitgide toplum olarak israfa sürükleyen bir tüketim kültürünü benimsiyoruz, bundan kurtulmamız lazım, bir ürün alırken bile atığı ile ilgili kaygı duymaya başlamamız gerekiyor. Bu dünyayı kirletiyoruz ve yaşlandırıyoruz, halbuki bu dünya 7 milyar insana değil 10 milyar insan da yeter, yeter ki herkesin tüketim alışkanlıkları dünyaya saygılı bir şekilde yerleşsin. İnşallah TOGEM-DER'in bu çalışması da bu bilincin artmasına katkı sağlar" dedi.Bilal Erdoğan yemek yapması ile ilgili olarak da "Değişik malzemeleri deneyerek bir yemek yaptım. Son yıllarda mutfağa çok zaman ayıramıyorum ama çocukken annem ve anneannem ev işlerinde bizleri de yanlarına çağırırlardı. 'Sen de şunu yap' diye bizlere iş verirlerdi. Bu günümüz annelerinin de yapması gereken bir şey. Bugün de eski günlerimi yad ettim. Şef Ömür ile birlikte sıfır atığa dikkat çekmeyi hedefleyen bir yemek planladık. Hiç atık olmadan bir türlü yaptık. Kalan malzemeleri ise domates çorbası yaparak değerlendirdik" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Bilal Erdoğan'ın ok atmasıStantları gezmesiYemek yapmasıSoru cevapGenel ve Detaylar=====================5 -HAVACILIKTA YENİ SAYFA 7 NİSAN'DA AÇILIYORHaber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kaldı. Taşınmanın ardından ilk uçuş 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de Türk Hava Yolları (THY)'nın Ankara seferi ile başlayacak. Havalimanı, 7 Nisan Pazar günü tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak.Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan büyük taşınma öncesi başta havayolu şirketleri olmak üzere tüm kurumlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan tarihinde saat 02.00'da Türk Hava Yolları (THY)'nin Singapur uçuşu ile ticari uçuşlara kapatılarak büyük taşınmanın startı verilecek. Bu sırada 12 saat boyunca uçuşlara kapatılacak İstanbul Havalimanı yolculara saat 10.00'da kapılarını süprizlerle açacak. Taşınma esnasında THY'nin 120'nin üzerinde boş uçağı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Diğer uçaklar ise seferlerini tamamlamak üzere buraya iniş yapacak. Taşınmanın tamamlanmasının ardından tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri 7 Nisan Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda yolcularına tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak. Yetkililer yolcuların dış hatlarda 3 saat iç hatlarda ise 2 saat önceden havalimanına gelerek hem havalimanını gezmelerini hem de yolculuklarını daha rahat bir şekilde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.BAZI YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKBüyük taşınmaya esnasında kullanılacak yol güzergahları da belli oldu. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak. 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey kavşağına (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'dan itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar yol trafiğe kapatılmasına karar verildi .Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için 5 Nisan saat 22.00'dan başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılması, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.143 ADET YOLCU KÖPRÜSÜ BULUNMAKTAİstanbul Havalimanı'nda 143 adet uçak yolcu köprüsü ve 371 adet açık uçak park pozisyonu bulunuyor. Ayrıca yolcular için terminalde geliş ve gidiş katında olmak üzere toplam 14 adet kapı yer alıyor. Havalimanı içerisinde yolcuların daha rahat işlemlerini yapması için 566 adet check-in noktası var. Havalimanı'nda 1 ve 2'nci kapılar iç hat, dış hatlarda ise 3,4,5,6 ve 7 nolu diğer kapılar kullanılıyor. Bu arada Türk Hava Yolları (THY) dış hatlarda Bussines yolcuları için ayrı bir kontuar dizayn ederken, bu yolcular 5 nolu kapıdan hızlı bir şekilde havalimanına giriş yapacaklar.BAVULUNUZU KENDİNİZ VERECEKSİNİZHavalimanlarında yolcuların önemli zaman kaybetmesine neden olan konuların başında uçuş kartı almak ve bavul teslim etmek oluyor. Yolcu konforunun en üst düzeyde sağlanacağı İstanbul Havalimanı'nda yolcular hiçbir personelin yardımına ihtiyaç duymadan hem kendi uçuş kartlarını alacaklar hem de valizlerini teslim edebilecekler. Yolcular burada zaman kaybının hem sıfıra indirecekler hem de uçuş öncesi havalimanını gezme imkanı bulacaklar.YOLCU MEMNUNİYETİ EN ÜST SEVİYEDE OLACAKUçuşları için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları terminal güvenlik kontrolünden geçtikten sonra 'Bana Sor' ekibi karşılayacak. Bu ekipler yolcuların havalimanı ile ilgili sormak istediği veya öğrenmek istediği her soruya anında cevap verecek. Bu ekipler iç ve dış hat olmak üzere her alanda görev yapacak. 'Bana Sor' ekiplerinin yanı sıra güvenlik kontrolünden geçen yolcular interaktif bir asistan kioskundan da yardım alabilecek. Üzerinde düğmeye bastığınızda karşınızda bir menü olacak. Bu menüden canlı görüşme tuşuna bastığında size yardımcı olacak bir asistan ile konuşmaya başlayacaksınız. Hatta yolcular biletlerini ekranın üzerine koyduğunda uçaklarının kalkacağı kapıyı dijital bir harita üzerinde görme imkanı da olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda yolcular ücretsiz WIFI hizmetinde yararlanabilecekler.YOLCULAR PASAPORT KUYRUKLARINDA BEKLEMEYECEKİstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda gidiş ve geliş olmak üzere toplam 228 pasaport kontrol noktası bulunuyor. Bu sayıyla birlikte yolcular artık pasaport kuyruklarında beklemeyecek. Pasaport kontrol noktalarının yanı sıra hızlı geçiş pasaport sistemi İGATE sistemi de bulunuyor. Dış hatlarda Gidiş Terminali'nde 10 gidiş, 20 geliş katında toplam 30 adet İGATE bulunmakta. Bu sistem ile birlikte yolcuların pasaport kuyruklarında zaman kaybetmemesi sağlanacak.ULAŞIM LÜKS OTOBÜSLERLE SAĞLANACAKYolcular İstanbul Havalimanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş ait lüks otobüslerle 7/24 ulaşım imkanı sağalanacak. Havaist, 20 ana hattan havalimanına ulaşım, 65 ana duraktan hizmet, 150 lüks araç ile 15-40 dakika sefer aralığıyla yolcuların İstanbul Havalimanı'na ulaşımları sağlanacak. Yolcular, Yenikapı, Sultanahmet, Mecidiyeköy (37,4 km), Halkalı (40,8 km) Mahmutbey Metro (35 km) Bahçeşehir (42,7 km) Başakşehir (26,7 km), Sarıyer (39km), Kemerburgaz (21km) Arnavutköy (22km) Sancaktepe (64 km) Hacıosman( 40 km) Pendik (97,2 km) Kadıköy (64 km), Alibeyköy Cep Otogarı (31km), Taksim (40 km), Beşiktaş İDO (44,3 km), Otogar (39km), TÜYAP (52 km) duraklarından Havaist'in lüks otobüslerini kullanabilecekler.TÜM FAZLAR TAMAMLANDIĞINDA YILLIK 200 MİLYON YOLCUİstanbul Havalimanı 1,3 milyon metrekare terminal alanı toplam 76,5 milyon metrekarelik bir inşaat alanı üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek. İlk fazında yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi bulunan İstanbul Havalimanı iki pist ile hizmet verecek. Üçüncü pistin inşaat aşamasında olduğu ve önümüzdeki yılın sonunda faaliyete geçeceği öğrenildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Aprondan drone görüntüsü-Terminalden drone görüntüsü-Check-in noktalarından görüntüler-Pasaport noktalarından görüntüler-Dış hat arındırılmış salondan görüntüler-Detay görüntüler=========================6 - "FENERBAHÇE YÖNETİCİSİYİM" DİYEREK DOLANDIRIRKEN YAKALANDIÇağatay KENARLI/İSTANBUL, KENDİSİNİ Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtan bir kişinin bağış kampanyası vaadine inanan Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Şüphelenerek aradığı kulüpten kampanyanın başlamadığını öğrenen üye, polisi arayarak dolandırıcıyı yakalattı.Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi M.A.S.'yi 22 Mart'ta telefonla arayarak kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi M.S. olarak tanıtan O.Ç.S. kulübün bir bağış kampanyası düzenlediğini duyurdu. O.Ç.S, yapacağı bağış karşılığında da kulübün kendisine 3 forma hediye edeceğini söyleyerek, gönderdiği hesap numarasına 20 bin 650 lira yollamasını istedi. Bunun üzerine M.A.S. kendisine iletilen hesaba parayı aktardı. Daha sonra durumdan şüphelenen M.A.S. Fenerbahçe Spor Kulübünü arayarak bağış kampanyası hakkında bilgi almak istedi. Kulüp yetkililerinin bu kampanyanın henüz başlamadığını söylemesi üzerine M.A.S. hemen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu polis ekiplerine bildirdi ve yolladığı paraya bloke koydurdu. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paranın yollandığı şüpheli O.Ç.S.'nin kimliğini belirledi.O.Ç.S. dün Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan O.Ç.S. hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:----------Şüphelinin görüntüsü====================7- BARIŞ MANÇO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,Usta sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Muhittin Kocataş için Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dün hayatını kaybeden Kocataş için düzenlenen cenaze törenine Barış Manço'nun eşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Kanlıca Mezarlığı'ndaki Aile kabristanına defnedildi.Görüntü dökümü:-------------------Tabutun görüntüsü-Taziyelerden görüntü-Cenaze namazı-Tabutun götürülmesi-Genel ve detaylar==========================8-DÜKKANINDAKİ BİSİKLETİ BÖYLE ÇALINDI, 'NASIL GÖREMEDİM" DİYE KENDİNE KIZDIHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Avcılar'da kırtasiye ve oyuncak satılan iş yerine gelen 20 yaşlarında bir kişi, piyasa değeri 1000 TL olan bisikleti çalarak uzaklaştı. Hırsızlığın olduğu bölgeyi gören kamera sistemi bulunan iş yerinin sahibi Metin Şener, "Yaklaşık 8 dakika orada oyalanmış. Benimle birlikte 3 kişiydik. Nasıl fark edemedim" dedi.Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi'nde iş yeri bulunan Metin Şeker, iş yoğunluğunun arttığı dün akşam saatlerinde müşterileri ile ilgilenirken, işyerinin hemen yan tarafında satılmaları için sergilediği değerli bisikletlerden birisinin yerinde olmadığını fark etti. Metin Şeker, güvenlik kameralarını izleyince de hırsızın uzun süre işyerinin önünde oyalandığını, bisikletini de bulunduğu yerden söküp soğukkanlı bir şekilde uzaklaştığını gördü.Şeker, "Gelmiş, işyerinin önünde dolanıp durmuş hatta rüzgardan devrilen bazı parçaları yerinden düzelterek, kaldırım taşları ile bir daha devrilmemeleri için sağlamlaştırmış. Gitmiş bir-iki dakika sonra tekrar dönmüş. Bu kez bisikleti olduğu yerden defalarca girişimde bulunduktan sonra alıp gitmiş. Bu tür hırsızlıklar maalesef çok oluyor. Küçük çaplı oyuncak hırsızlıkları olduğu için polise de gitmiyorum. Şimdiye kadarki en büyük hırsızlık bu oldu. Ben kendime kızıyorum. Bu kadar süre ile kamerada gözümün önünde olan bir hırsızlığı nasıl fark edemedim? Yapacak bir şey yok." dedi.Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dükkanın önüne gelen kırımızı montlu bir kişi bir süre burada oyalanıyor. Şüpheli daha sonra burada bulunan bir bisikleti alarak, uzaklaşıyor.Görüntü Dökümü:-Güvenlik kameralarındaki hırsızlık görüntüleri-Hırsızlık yapılan işyerinden görüntüler