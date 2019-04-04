Dha İstanbul Bülteni - 4

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 41- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞÜYORHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Erdoğan'ın ardında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden, Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan'ın, Oktay ile rutin bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Görüntü Dökümü:----------------------Erdoğan'ın konvoyundan görüntülerOktay'ın konvoyundan görüntülerDetaylar04.04.2019 -17.04 Haber Kodu : 190404163=================================2- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: AK PARTİ LEHİNE DÜZELTİLEN OY SAYISI 11 BİN 109'DURHaber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklamalar yaptı. Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Bizim sorguladığımız sistem değil ama bu verileri girenler ve bu süreçlerde rol alanların hata, suiistimal ve usulsüzlüklerini belirliyoruz ve bunları düzeltiyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler" dedi.Yavuz açıklamasında, "Seçim sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Biz öncelikle maddi hataların düzeltilmesi istikametinde çalışmalarımızı yönlendirmiştik. ve sonrada ilçe seçim kurulları nezlinde itirazlarımızı yapmıştık. Biz bu süreçleri devam ettiriyoruz. Ama bu süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamları ve gerçeği sizlere ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Bir rakam vermek istiyorum. Önemli bir rakam. 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur. Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı. Bunun Bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Bir başka sayı vermek istiyorum. Bu da geçersiz oyların sayımına ilişkin değil de tüm oyların sayımına ilişkin bir rakam. 121 sandıkta 64 oy AK Parti'nin hanesine kaydedildi" dedi."ÇOK MİKTARDA DÜZELTİLECEK HATA GÖRDÜK"CHP Grup Başkan Vekili'nin bir tweetine rastgeldiğini söyleyen Yavuz, "Diyor ki; tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor. Çok manidar buldum. 'Sandıkları hiç açmayalım. Hiç saymayalım hiç kurcalamayalım' yaklaşımında olan CHP'nin geldiği nokta. Çünkü her şeye güveniyoruz. 'Bu budur. Ne karıştırıyoruz?' yaklaşımından geldiğimiz nokta. Bu kadar geçersiz oyu biz de kabul ediyoruz ya da AK Parti'nin aleyhine yazılan oyu ama bu 13 binden aşağıya inmez yaklaşımı. Bu kadar oy düzeltildi. Daha düzelteceklerimiz var. Biraz Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir. Biraz daha düzelteceklerimiz var, diyorum. Niye böyle söylüyorum. Bakınız elimde birkaç dosyayla geldim. Onlardan bir tanesinde sayım döküm sonuç çizelgesi var Yüksek Seçim Kurumu kayıtlarından aldığımız. İlçe seçim kurullarından giriliyor. ve çok miktarda sisteme girilmediğini gördük. Sonra da girilenlerin farklı girildiğini gördük. Bunlar o kadar fazla ki daha bunlara ilişkin herhangi bir adım atmış değiliz. Maddi hata düzeltimine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Çok miktarda düzeltilecek hata gördük. Maddi hata yoluyla sayımın dışında onlar da henüz duruyor" şeklinde konuştu."PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİ OLUR DERLER"Yavuz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir de tüm oyların sayıldığı, geçersiz oyların sayıldığı ilçeler var. Seçim Kurulları var. Onlara ilişkin daha çok azı sayıldı. Arkada çok daha rakamların değiştiğini görmemiz mümkün. Peki bunları niçin yapıyoruz? Tek amacımız var. Sonuçlar çok net bir şekilde ortaya çıksın. Milli İrade, İstanbul'un iradesi sonuca çok net bir şekilde yansımış olsun. Ne yapıyoruz biz yasal yoları kulanıyoruz. Tamamen yasal yollar. Hataları düzelttiriyoruz seçim kurullarına. Suiistimalleri ve usulsüzlükleri ortadan kaldırıyoruz. Yine yasal yolları kullanarak. Biz esasen seçim sistemimize ve demokrasimize güveniyoruz. Seçim kurullarımıza da güveniyoruz. Bakınız bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor. Bizim sorguladığımız sistem değil ama bu verileri girenler ve bu süreçlerde rol alanların hata suiistimal ve usulsüzlüklerini belirliyoruz ve bunları düzeltiyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü 'perşembenin gelişi çarşambadan belli olur' derler. Bu biraz ona benziyor."Yavuz bir gazetecinin sorusu üzerine, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kayıtlarında fark 19 bine düşmüş görünüyor. Ama daha bizim elimizde düzeltilecek, hazırlık yaptıklarımız var" dedi.Görüntü dökümü:-----------------Yavuz'un açıklamaları04.04.2019 -15.30 Haber Kodu : 19040412704.04.2019 -15.38 Haber Kodu : 190404132==========================================================3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OFİS VE MAĞAZALAR KAPANMAYA BAŞLADI..KONTEYNERLER APRONA GETİRİLDİHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHATürk sivil havacılığına 86 yıl boyunca hizmet veren ve yaklaşık 30 saat sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları hız kazandı. Bugüne kadar milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yapan iç ve dış terminallerinde birçok firma, ofis ve mağazalarını kapattı. TIR'lara yüklenecek konteynerler de aprona getirildi.Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu yarın sabaha karşı 03.00'da başlıyor. Uzun süredir dış hatlar ile iç hatlarda kiracı olarak faaliyet gösteren çok sayıda firma, ofis ve mağazalarını kapatmaya başladı.Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'na taşınma işini yapacak olan lojistik firması da Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklarına devam ediyor. Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Ayrıca taşınma süresince burada görev yapacak personel ve basın mensupları için çadır kuruldu.47 BİN TON MALZEME TAŞINACAKTaşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda 1800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma sırasında 686 TIR'dan oluşan malzeme ile karadan gidebilen 700 THY aracı ve bin 386 araçlık bir organizasyon planlandı.BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAKBüyük taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbul sakinlerini minimum seviyede etkilemesi için taşıma güzergahında bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda;ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA GİDİŞ - GELİŞ İSTİKAMETİAtatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikametine:5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar,6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na kadar kapatılacakİstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı gidiş istikametine:6 Nisan saat 01.00'den itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte, İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar, 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılacak.Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.Görüntü Dökümü------------------------Aprona getirilen konteynerler-vinçlerin konteynerleri indirmesi-Uçakların geçişi-Taşınmanın yapılacağı alan-Atatürk Havalimanı'nın son yolcuları-Kapanan mağazalar ve ofisler-Eşyaların taşınması-Genel ve detaylar04.04.2019 - 17.32 Haber Kodu : 190404169=====================================================4- PENDİKTEKİ KAZA KAMERADAHaber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHAPendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.Necmettin Erbakan Caddesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Akın Dikyol yönetimindeki 34 HY 1090 plakalı otomobil, Ender Sokaktan caddeye çıkan Yenay Tonga yönetimindeki 34 UR 3442 plakalı araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sürücülerden Yenay Tonga kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan Akın Dikyol ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikyol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar caddeden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ara sokaktan çıkan otomobille caddede ilerleyen araç çarpışıyor. Caddede yürüyenler kaza yapan araçların yanına gidiyor.Görüntü Dökümü:--------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Kaza anı(AKTÜEL)-Kaza yapan araçlar-Araçların caddeden kaldırılması-Görgü tanığı ile röportaj-Genel ve detaylar04.04.2019 - 16.57 Haber Kodu : 190404158===============================================(Ek bilgilerle)5-TÜYAP'TA STANT DEVRİLDİ*Stant altında kalarak yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ersan SAN/İstanbul DHABeylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. 4 ziyaretçi stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan 4 kişiye ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Devrilen stant-Stant altından çıkarılanlar-Yaralılar-Yaralıların ambulansa taşınması-Genel ve detaylar04.04.2019 -14.33 Haber Kodu : 190404113