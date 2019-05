Dha İstanbul Bülteni - 4

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 41-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ İNTİHAR ETTİ (2)Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı.Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.Görüntü Dökümü:--------------Yangından görüntü-Köprüdeki trafik-Detaylar21.05.2019 -18.06 Haber Kodu : 190521163===========================================2- İKİ EVDEN 100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BEBEK BAKICISI ÖZBEK KADIN YAKALANDIÇağatay KENARLI/ İSTANBULAtaşehir ve Bakırköy'de bebek bakıcısı olarak işe başladığı evlerden toplam 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Bakıcı kadının evlere giriş ve ziynet eşyaları aldıktan sonra kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran E.Ö. ve E.A. isimli kadınlar, internet sitelerinden bebeklerine bakıcı bularak işe başlattıklarını, bakıcının bir gün sonra işe gelmemesi üzerine yaptıkları kontrolün ardından evlerinin soyulduğunu anladıklarını bildirdiler.EVLERİ SOYULAN MAĞDUR ANNELER ANLATTI…Ataşehir'de yaşayan E.Ö., 5 Mart'ta internetten buldukları Türkmenistan uyruklu 'Dilara' isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığını söyleyerek evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını polis ekiplerine anlattı. Daha sonra 14 Nisan'da da Bakırköy'de yaşayan E.A., kendini 'Fazilet' olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmemesi üzerine evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını fark ettiğini bildirdi. Her iki kadın Özbek kadından şikayetçi oldu.GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİHırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı olaya ilişkin çalışma başlatarak güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, güvenlik kamera kayıtları incelemesinde aradıkları şüphelinin 35 yaşındaki Özbekistan uyruklu Maftuna Shodıeva olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Maftuna Shodıeva'nın Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşı 31 yaşındaki Mehmet O. ile buluştuğunu tespit etti. Düzenlenen baskınla Özbek kadın ile sevgilisi yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet O. savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Maftuna Shodıeva ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIMaftuna Shodıeva'nın evlere gelmesi ve ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının binaya girişi, binadan çıkıp koşarak kaçması görülüyor.Görüntü Dökümü-------------------(Güvenlik Kamerası)-Kadının binaya giriş ve çıkışı-Genel ve detay görüntüler21.05.2019 - 18.38 Haber Kodu : 190521170=====================================3- İMAMOĞLU İSTİKLAL CADDESİ'NDE GEZDİHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde gezdi. İmamoğlu daha sonra Hüsamettin Cindoruk'la görüştü.Ekrem İmamoğlu, eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile görüşmek üzere Beyoğlu'na geldi. İmamoğlu Cindoruk'un Galatasaray'daki ofisine gitmek için İstiklal Caddesi'nde yürüdü. İmamoğlu caddede yürürken vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu dükkanları da ziyaret ederken, Suriyeli bir işadamı, İmamoğlu'na çiçek hediye etti. İmamoğlu daha sonra Cindoruk'un Galatasaray Mısır Apartmanı'ndaki ofisine gitti.Görüntü Dökümü:---------------------İmamoğlu'nun caddede yürümesi-Caddedekilerle fotoğraf çektirmesi-Bir kişinin İmamoğlu'na çiçek vermesi-Genel ve detaylar21.05.2019 -18.12 Haber Kodu : 190521164======================================4-PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZAHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Pendik D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Kaza Pendik D-100 Karayolu Edirne İstikametinde saat 14.45'te meydana geldi. İddiaya göre 34 LZA 631 plakalı servis minibüsünün şoförü Arif Yazılıtaş ve 34 LU 5972 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Kahveci, trafiğin bir anda durduğunu fark etti ve frene basarak araçlarını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Sait Arslan yönetimindeki kamyonet, Ahmet Kahveci yönetimindeki ticari araç ile 34 UZ 1548 plakalı bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kahveci'nin kullandığı araç da önünde bulunan Yazılıtaş'ın servis minibüsüne vurdu. Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.Minibüs sürücüsü Yazılıtaş kaza ilgili olarak, "Önümdeki araçların fren yapmasıyla ben frene dokundum. Arkamdaki araçların biraz süratli gelmesinden dolayı peş peşe birbirlerine vurdular ondan sonra da bana vurdular." dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Görüntü dökümü:--------------------Olay yeri-Araçların görüntüsü-Yazılıtaş ile röp-Genel ve detaylar21.05.2019 -16.20 Haber Kodu : 190521145=======================================(Geniş Haber)5-THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI: BAYRAMDA CİDDİ BİR YOĞUNLUĞU YAŞAYACAĞIZ*THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı,"Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz.""(İstanbul Havalimanı) Zamanında kalkış performansını yüzde 90'ın üzerine taşıdık. Bu ay içerisinde yüzde 98 zamanında kalkış performanslarını gördük.Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHATürk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı tatilinde çok ciddi bir kapasite ile uçacaklarını belirterek, "Doluluk oranlarımız yüzde 72, 73'ler (şu an) civarında. Bayramda bu oran yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak, binleri geçecek uçuş sayımız ve bin 10, bin 11'i yakalayacağız" dedi.Aycı, 2019 yılında 8 bin 430 kişiyi istihdam edilmesinin planlandığını ancak artan ihtiyaç ile birlikte bu sayının ilave istihdamla 10 bin olacağını açıkladı.İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlker Aycı, taşınma sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen operasyonları değerlendirdi, geleceğe dönük hedefler hakkında bilgiler verdi.Atatürk Havalimanı'nda çok başarılı günleri geride bıraktıklarını belirten Aycı, şimdi ise aynı başarıları İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek için seferber olduklarını kaydetti."REKOR İSTİHDAM OLACAK"Aycı, "Yaklaşık 66 bine yakın çalışanımız var. Sene başında yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek, havalimanına daha iyi hizmet vermek ve kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 430 istihdam içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak" dedi."İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN ZAMANINDA KALKIŞLARI YÜZDE 90'IN ÜZERİNE TAŞIDIK"Taşınma sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen operasyonlarda zamanında kalkış performansının yüzde 90'ın üzerine taşıdıklarını vurgulayan Aycı konuşmasına şöyle devam etti:"Bu ay içerisinde yüzde 98 zamanında kalkış performanslarını gördük. Günlük giden yolcu 60-70 bin civarında. Bayramda bunu aşacaktır. Bayrama kadar hazırlıklarımızı, pratiğimizi ve kas gücümüzü geliştirerek bayrama daha dinamik girmenin çalışmaları içerisindeyiz. Unutulmasın ki dünyanın en büyük havalimanlarından birinin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu havalimanına hakim olmak, operasyonları başarıyla yürütmek üzere yaptığımız tüm iyileştirme çalışmaları sırasında bize sabır gösteren, bizimle uyumlu bir şekilde seyahatlerini yapan tüm yolcularımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle gelecek yılın Haziran ayına kadar hizmete girmesini beklediğimiz 3. pist ile birlikte taksi sürelerinde çok ciddi bir iyileşme meydana gelecek. Bu arada her geçen gün taksi sürelerini de iyileştiriyoruz. Pilotlarımız, operasyondaki arkadaşlarımız buraya daha fazla ısındıkça esnekliğimiz ve operasyon verimliliğimiz artıyor. Bu anlamıyla bu yaz bizim için muhteşem bir tecrübe olacak."GÜNEYLİ RÜZGARLARIN OPERASYONLARA ETKİSİTHY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, zaman zaman yaşadıkları bazı sıkıntılar olduğunu ama yolcuların hoşgörüsüyle birlikte paydaşlarla birlikte bu sorunları çözme gayreti içinde olduklarını dile getirdi. Güneyli rüzgarlar sırasında yaşanan sıkıntılardan bahseden Aycı, "Güneyli rüzgarlar olduğunda operasyonel kapasitemizin, hava durumuna bağlı olarak tıpkı Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız Güneyli operasyon günlerimiz gibi burada da kapasitemizde dalgalanmalar meydana getirdiğini tecrübeli uçan yolcularımız gayet iyi biliyor. Kamuoyuna bu anlamda yanlış verilen bilgilerin onları yanıltmasını istemiyorum. Gerek THY'nin duyurularını ve sitesini takip ederek, gerekse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanlarının yapmış olduğu bilgilendirmeleri takip etmelerinin kafi olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.23 HAZİRAN SEÇİMLERİ NEDENİYLE BİLET VE REZERVASYON DEĞİŞİKLİKLERİİlker Aycı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik bilet ve rezervasyon değişikliklerinin 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir şekilde devam edeceğini aktardı. Aycı, "23 Haziran'da yapılacak seçim nedeniyle bilet ve rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapmak üzere tüm ofislerimizde ve diğer dağıtım kanallarımızda sağlanabilmesi amacını güdüyoruz. 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir biçimde seyahatlerini, biletlerini belge sunmaksızın değiştirebilecekler. Bu anlamda yolcularımıza en esnek bilet değişimini bu seçimlere dönük getirdik" diye konuştu."HEDEFLERİN ÖNÜNDE GİDİYORUZİlker Aycı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taşınmanın ardından THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hedeflerinin şu an itibariyle hangi durumda olduğuna ilişkin sorusuna yönelik Aycı, "Hedeflerin önünde gidiyoruz. Bu anlamda genel müdürümüzden başlayarak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza pilotlarımıza, kabin memurlarımıza ve yer hizmetleri personeline, teknisyenlerimize ve tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimizin bir tık daha önünde gidiyoruz. Ama bu bize yetmez. Yolcularımıza daha iyisini sağlamak zorundayız. Özellikle yazın 'pik' aylarda ve bayramda büyük bir konfor ve güvenli gidiş gelişlerini sağlayacak operasyon verimliliği görmek istiyorum. Bu nedenle bu bayramda büyük bir imtihandan daha geçeceğiz" dedi.BAYRAMI TATİLİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK9 günlük ramazan bayramı tatiline ilişkin doluluk oranlarıyla ilgili bilgi veren İlker Aycı, "Doluluk oranlarımız yüzde 72, 73'ler civarında. Bayramda bu yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak binleri geçecek uçuş sayımız ve bin 10, bin 11'i yakalayacağız. Bu anlamıyla çok ciddi bir kapasite ile uçacağız. İnanıyorum ki yolcularımızı büyük bir huzurla, iyiliklerle, süratle, zamanında ve konforla gidecekleri yere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.BOEİNG İLE KRİTİK GÖRÜŞMEYere indirilen filodaki Boeing 737 Max tipi uçakların THY'nin operasyonlara olan etkisine ilişkin bir soru üzerine Aycı, Boeing yetkilileriyle görüşme halinde oldukları bilgisini aktardı. Aycı, "Bu hafta içerisinde onların CEO'su ile görüşeceğiz. Çözüm ile ilgili süreci ele alacağız. Şu anda gerek yerde bekleyen uçaklarımız, gerek onların fabrikasında alınmayı bekleyen uçaklarımızın da akıbeti konusunda ve tüm dünyada şu anda yerde bekleyen uçaklar konusunda en net ve detaylı bilgiyi vermesi için bu hafta bana geliyorlar. Bu görüşmeden sonra yeni planlarımızı gözden geçireceğiz. Beklentimiz bu işin, yaz bitmeden çözülmesi. Aldığımız bilgiler de yaz ortası gibi bu sorunun çözüme kavuşturulacağı şeklinde" dedi.Görüntü Dökümü------------------------İlker Aycı'nın açıklamaları-Soruları yanıtlaması-Genel ve detaylar21.05.2019 - 15.30 Haber Kodu : 19052112621.05.2019 - 16.29 Haber Kodu : 190521152============================================6- KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA KARAR: 7 SANIĞA HAPİS CEZASIHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAKapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin aralarında Eren Keskin, Hüseyin Aykol ve Reyhan Çapan'ın da bulunduğu yazar ve çalışanlarının "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Keskin'in aralarında bulunduğu 7 sanığa, 3 yıl 9 aydan 1 yıl 3 ay hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Eren Keskin ve Reyhan Çapan katıldı. Sanık Tahir Temel ise başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.BERAATLERİNİ TALEP ETTİLERSanık Eren Keskin, "İnsan hakları savunucusuyum. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yanayım. Yayın yapma özgürlüğünü savunduğum için genel yayın yönetmeni oldum. Suç işlediğime inanmıyorum. Düşüncenin suç olduğuna da inanmıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Reyhan Çapan ise "Basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılan haberlerdir" diyerek beraatini talep etti. Sanık Tahir Temel de beraatini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler.7 SANIĞA CEZA ÇIKTIMahkeme heyeti, "Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak" suçundan sanık Eren Keskin'e 3 yıl 9 ay hapis, sanık Hüseyin Aykol'a 2 yıl 1 ay hapis, sanık Hüseyin Güçlü'ye 1 yıl 6 ay hapis, sanık Reyhan Çapan'a 3 yıl 9 ay hapis, Sanık Tahir Temel 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Reyhan Hacıoğlu'na 1 yıl 3 ay hapis ve sanık Ayşe Batumlu Kaya'ya da aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek cezalarını erteledi.8 SANIĞA BERAAT KARARI VERİLDİSanıklar Ayşe Berktay, Cemal Bozkurt, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Ergin Atabey, Nuray Özdoğan, Özlem Söyler ve Celalettin Can'ın ise beraatine karar verildi.7 SANIĞIN DOSYASI AYRILDIHeyet, yakalamalı olan ve savunması alınmayan sanıklar Enver Baysal, Filiz Koçali, Hasan Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer Ayata, Serbest Zan, Züleyha Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.=============================================7- ATAKÖY'DEKİ "TENTE FACİASI" DAVASI BAŞLADISerpil KIRKESER/İSTANBUL DHA-ATAKÖY 5. Kısımda Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin 4 tutuksuz sanık imamın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. İmamlar olayda kusurları olmadıklarını savundu. Şikayetçilerden Halim Kızılırmak, "Tentelerin altına girilmemesi anonslarını ben de duydum. Herkes orta alanda toplanmıştı. Namaz bitmişti. Ben Yasemin Hanım'ın cenazesine katılmıştım. Yasemin Hanım'ın imamı 'Gelin iki dakika kıldırırız, bir şey olmaz' dedikten sonra bir kısım cemaat tentenin altına girdi. Şu anda huzurda bulunan imamlardan hangisi ben bilemiyorum" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.İLK DURUŞMA YAPILDIBakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada olayın meydana geldiği camide görevli imamlar Adem Karabey (47) ve Faruk Yazar (35) ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda görevli olup cenaze namazı kıldırmakla görevli Mustafa Çiçek (50) ve Mustafa Kavukluoğlu (34) hazır bulundu. Öte yandan duruşmada çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı."TENTELERİN ÇOK SIKINTILI OLDUĞUNU ANLATTIM"Sanık Adem Karabey, olay günü sabah namazından sonra oldukça kar yağdığını gördüklerini, görevli arkadaşları çağırdığını onlarla birlikte yol kısmına tuz döktüklerini anlattı. Karabey, sabah saat 10.00'da temizlik işçilerinin geldiğini anlatarak, "Cami bahçesindeki karları küreyip temizlediler. Biz tentenin üzerindeki biriken karı da söyledik. Ancak onlar 'Biz sadece yerleri temizliyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok' dediler. Belediye yetkililerine tekrar telefon açtık. Daha önce cami işlerinden sorumlu olduğu için Fen İşlerinde şef olan Kemal Bey'i aradım. Kendisine durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu anlattım. Görevden alındığını ancak durumu yetkili birimlere ileteceğini söyledi. Aradan 5-10 dakika geçti gelen giden olmadı. Belediye başkanı danışmanı olan Mehmet Akyüz'ü telefonla aradım. Kendisine olayın vahametini anlatarak tedbir alınması gerektiğini tentelerin çok sıkıntılı olduğunu anlattım. Kendisi 10 dakika sonra bana dönüş yaptı; 'Hocam namazdan sonra ancak gelebilirler, şu an yemekteler. Yapacak bir şey yok' dedi. " diye konuştu."OLAYDA BENİM KUSURUM YOKTUR"Adem Karabey, "Gelen giden olmayınca kendi çabalarımızla diğer arkadaşları yanımıza alarak cami temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim ve dernek yöneticisi Osman Demirkaya ile birlikte kırmızı beyaz şerit ile tentelerin etrafını çevirmeye başladık. Mikrofonla tentelerin sıkıntılı olduğunu ve altına geçmemeleri konusunda dair defalarca anons yaptım. Kar yağmaya devam ediyordu. İnsanlar tentenin dışına çıkıyor ama tekrar tentenin içine giriyorlardı. Tekrar ikaz ettim. Trafiği düzenleyen dört tane zabıtadan anons yapamasın istedim. Zabıta görevlileri araçlarından şerit alıp getirdiler. Diğer tentenin altını çevirdiler. Tenteler iki taneydi. Bizdeki şerit sadece bir tanesini çevirmeye yetti. Onlar da gelip ikinci tenteyi şerit ile çevirdiler. Ezan yaklaştı, Ali Rıza Mülayim'i çağırdım. Mikrofonun başında durmasını insanları tentenin dışında tutmasını söyledim, sonra da ben camiye geçtim " diye konuştu. İmamları imam odasında topladığını ve tentelerin sıkıntılı olduğunu, biran evvel cenaze namazını kılıp bitirmemiz gerektiğini, tedbirli olmaları gerektiğini söylediğini belirten Karabey, "Öğle namazını hızlı bir şekilde kıldırdım. Bir baktım tente düşmüş. Koşarak gittim insanlara yardımcı oldum. Ali Rıza Mülayim'e kızdım, 'Niye burada namaz kılındı' dedim. O da bana hocam ben baş edemedim. İnsanlara namazın tente dışında kılınması gerektiğini söyledim. Cenaze imamlarından bir tanesinin 'Sen çekil biz iki dakika da kılar çıkartırız' dediğini ondan sonra insanların tente altına girdiklerini namaz kıldıklarını söyledi. Üzgünüm. Çok çok çabaladık ama başarılı olamadık. Olayda benim kusurum yoktur" ifadelerini kullandı."BİRİSİ BANA DESEYDEKİ Kİ 'HOCAM TENTELER TEHLİKE ARZ EDİYOR KILDIRMAYIN BEN DE KILDIRMAZDIM"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı imamı olduğunu söyleyen sanık Mustafa Çiçek ise savunmasında cenazeyi musalla taşına koyduklarında henüz hiçbir önlemin alınmadığını söyledi. Cami hocası Adem Karabey'i arayarak tente üzerinde çok kar biriktiğini ve tehlike arz ettiğini söylediği belirten Çiçek, "Kendisi de Bakırköy Belediyesi'ni aradığını ancak gelmediklerini belirtti. Camiye geçtik. Cenazeler tente altında kaldı. Seri bir şekilde namaz kıldık. Cenazenin birini aldık. Bir diğerini alırken tente çöküverdi. Cenaze namazı kıldırmayın diye bir telkin hiç kimse bana yapmadı. Ne zabıtadan, ne vatandaştan ne görevlilerden böyle bir uyarı duymadım. Musallanın olduğu tarafa kısa bir şerit çekilmişti. Ben hiç anons duymadım. Birisi bana deseydi ki 'Hocam tenteler tehlike arz ediyor kıldırmayın ben de kıldırmazdım. Cemaatin içinden cenazesi olan bir kaç kişi geldi, Hocam hızlıca kılarız tentenin altında hızlıca kıldıralım' dedi. Olayda benim kusurum yoktur" şeklinde konuştu."CENAZE ARACA YÜKLENDİĞİ ESNADA TENTELER ÇÖKTÜ"Sanık Mustafa Kavukluoğlu da tentelerin altına girilmemesi konusunda anonslar yapıldığını, olay günü Mustafa Çiçek'in cenaze namazını kıldırmak için musalla taşına geçtiğini belirterek, "Önden Mustafa Çiçek hocam gitti, akabinde cemaat gitti, en son ben gittim. Namazı hızlı bir şekilde kıldırdık. Cenaze araca yüklendiği esnada tenteler çöktü. Olayda kusurum yoktur" dedi. Sanık caminin imamı Faruk Yazar da olay günü Adem Karabey'in tentelerin altına girilmemesi konusunda anonslar yaptığını söyleyerek, olayda kusuru olmadığını söyledi."OLAY NEDENİYLE MAĞDURUM"Sanıkların savunmasının ardından şikayetçiler dinlendi. Şikayetçilerden Halim Kızılırmak olay günü tentelerin karla dolu olduğunu cenazelerin de tentelerin altında olduğunu söyleyerek "Tentelerin altına girilmemesi anonslarını ben de duydum. Herkes orta alanda toplanmıştı. Namaz bitmişti. Ben Yasemin Hanım'ın cenazesine katılmıştım. Yasemin Hanım'ın imamı 'Gelin iki dakika kıldırırız, bir şey olmaz' dedikten sonra bir kısım cemaat tentenin altına girdi. Şu anda huzurda bulunan imamlardan hangisi ben bilemiyorum. Görsem tanıyamam. Yasemin hanımın cenazesi tentenin altından çıktıktan sonra 'Çöküyor' diye bir bağırma üzerine insanların kaçtığını gördüm. Benim de L1-L3 omurgam, belim ortadan kırıldı. Ayak tarağım kırıldı. 4 ay hastanede yattım. Olay nedeniyle mağdurum." Olayda yaralanan Bülent Sami Karaata da olay günü cenaze için camiye gittiğini belirterek "Tenteler bel vermişti. Bir şerit vardı. Bir kaç da uyarı anonsu duydum. Hocalar birisi 'Tentenin altına girin bir şey olmaz. İki dakikada kıldırır çıkarız' dedi. Cenaze namazı kılındı. Cenazenin bir tanesi giderken tente çöktü. Belimde ve bacağımda platin var. Şikayetçiyim" dedi. Diğer müştekiler de mağdur olduklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMADavanın ardından müştekilerden Halim Kızılırmak, yaşadıkları anlatarak şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer müşteki Arife Günay ise kaza nedeniyle vücudunda da kırıklar olduğunu söyleyerek, sağlık sorunlarının devam ettiğini, şikayetçi olduğunu söyledi. Ergün Yaşar da omurgasından yaralandığını, araba kullanamadığını, ayakta duramadığını şikayetçi olduğunu ifade etti.Görüntü Dökümü:------------------------Şikayetçilerin konuşması-Arşiv (10 Ocak 2017)21.05.2019 - 16.53 Haber Kodu : 19052115321.05.2019 -16.59 Haber Kodu : 190521154==========================================8- OYUNCU ÖZGÜN AYDIN'A 19 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHABir kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor.YUMRUKLAMIŞ, TEKME ATMIŞ, KÜFÜR ETMİŞÖzgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.ÜÇ POLİS MEMURU MÜŞTEKİÖzgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edilen Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORPolis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDIDiğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi.İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. DHA