DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- BAKAN ALBAYRAK: HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN TÜRKİYE'NİN CARİ FAZLA VERECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur MERİÇ/ İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Yeni ekonomi programında 2019 yılı için biz yaklaşık 26 milyar dolarlık bir cari açık hedefi koymuştuk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İleri, Verimli, Milli Endüstri" başlıklı "İvme Finansman Paketi"ni açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Bakan Berat Albayrak, "Yeni Ekonomik Programda, cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerini öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirledik" dedi.

Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "İşte bugün, bu hedef ve stratejiler doğrultusunda daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacak, sektörümüzü bu hedefler doğrultusunda destekleyecek çok önemli bir paketi devreye alıyoruz. Bu pakete, İVME Finansman Paketi adını verdik. Yani İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi. İVME Finansman Paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. 2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibari ile yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir. Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümünde kritik öneme sahip olan yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat içerisinde sahip olduğu payı, çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmeliyiz. Bu bağlamda, bu finansman paketinin stratejik önceliği orta yüksek ve ileri teknoloji ürünlerini içeren sektörleri güçlendirmek ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak olacak. Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor. Sadece sektör bazında değerlendirme yapılarak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacak. Bu sayede, ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenecek ve böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli ortaya çıkarılmış olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri seviyelere taşınması sağlanacak."

30 MİLYAR LİRA KREDİ

Bakan Albayrak, paketle birlikte üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacaklarını söyledi. "Üç ana faaliyet alanının hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini belirten Albayrak, "İlk finansman alanımız hammadde ve ara malı imalatı. Bu alanda sağlayacağımız iyileşme, cari dengeye olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu alanda kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda; temel eczacılık ürünleri, boya maddeleri ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenmiş olacak." dedi.

"2 YILA KADAR ANAPARA GERİ ÖDEMESİZ"

Bakan Albayrak, "4 ana başlığın altında, birincil formda plastik hammaddeleri, organik temel kimyasallar, suni sentetik elyaf başta olmak üzere uçucu yağlara, inorganik temel kimyasal maddelere kadar 21 alt başlıkta hammadde ve ara malı üretimi desteklenecek. Bu kapsamda desteklenecek ürünlerin Türkiye'nin ithalatındaki payı 28.2 milyar dolar olarak dikkati çekiyor. Bu büyüklükte bir ithalatı çok çok aşağı çekebileceğiz. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanı sıra, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL'ye kadar işletme kredisi verilecek.

TARIM

Albayrak, tarımın gerek enflasyonla mücadele, gerek ihracatın artması, gerekse ithalatın azalması açısından büyük önem taşıdığını, bu alandaki başlıkları "seracılık", "soya, mısır, ayçiçeği üretimi", "hayvancılık-yem bitkisi üretimi" ve "Birlikte Ekipman Paketi"nden oluşan dört başlık belirlediklerini ifade ederek, "Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Verilecek kredi tutarları da işletme giderlerinin tamamına kadar, modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yüzde 100 yatırım kredisi, seracılık ve mekanizasyon yatırımlarının yüzde 75'ine kadar yatırım kredisi olarak uygulanacak. Tarım alanında verilecek tüm bu kredilerin faiz oranları da yüzde 0 ila yüzde 14,25 arasında değişecek" dedi.

FAİZ SEÇENEKLERİ

"Ortak olarak uygulanacak kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunulacak." diyen Bakan Albayrak, "!Bunlardan ilki 'Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği'. Kredi kullandırım tarihi itibarıyla yıllık TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek, kredi vadesi süresince kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere 0-2 yıl için TÜFE + 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE + 3 puan olarak güncellenecek. Enflasyonda özellikle önümüzdeki aylarda sağlanacak düşüş göz önüne alındığında, paketin avantajları çok daha artacak, ortalama kredi maliyetlerinden çok çok daha uygun seviyelere gelecek. İkinci seçeneğin ise 'Devlet İç Borçlanma Senedi' (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği. Yine kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez, 0-2 yıl için DİBS + 1 puan, 2-5 yıl için DİBS + 2 puan, 5-10 yıl arası içinse DİBS+3 puan olarak güncellenecek. Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. Seçenekler açısından bakıldığında sektörlerimizin büyük destek ve teveccüh göstereceğini ve sektörlerimize önemli rahatlık sağlayacağına inandığımız tüm paketlerimizin ülkemize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN TÜRKİYE'NİN CARİ FAZLA VERECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Berat Albayrak, "2018 Mayıs ayı itibariyle, yaklaşık 59 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşan cari açık, 2019 yılı mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına düşmüştü. Bugün Türkiye ihracatta yakaladığı ivme ile birlikte cari dengede geçtiğimiz aylarda çok önemli bir tempo ortaya koydu. Bu başarılı performansın sürmesi ile birlikte, bugün buradan çok net şunu ifade etmek istiyorum; Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Yeni ekonomi programında 2019 yılı için biz yaklaşık 26 milyar dolarlık bir cari açık hedefi koymuştuk. Bu resim ortaya koyuyor ki dengelenme süreci. Birileri, 'kriz dönemlerinde, şunlar, bunlar'. 2009'da da bir küresel kriz vardı. Dengelenmenin güzel tarafı burada. 2009'dakine kıyasla, ihracatın artıp, köpük ithalatın eridiği bu dengelenmenin cari fazlaya daha da pozitif etki ettiği ve 18 yıllık AK Parti iktidarı içerisinde ilk defa cari fazla dönemine Haziran ayı itibariyle gelmiş olacağız" dedi.

"EN YÜKSEK CARİ FAZLASINI VERDİĞİMİZ BİR YIL OLACAK 2019"

Albayrak, "Bu ivme ve istikamet, bu yıl böyle devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar hesaplanan cari denge içerisinde, 40 küsür yıllık tarihi içerisinde, tarihimizin inşallah bu istikamette devam edersek, en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak 2019 yılı. Hiç durmadan bizler, yalan ve iftira ile Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıya karşı tüm bu destek olma telaşı içerisindekileri bizler de milletimiz de görüyor. Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini, ne kadar vakıf olduğunu, geçmişte batırdıkları kurumlardan, ülkeye getirdikleri, davet ettikleri ve birlikte yönettikleri IMF komiserlerinden, IMF'nin atadığı yönetici ve bakanlarla nasıl yol yürüdüklerini bizler gibi tüm Türkiye de biliyor. Çünkü lafa bakacağız, Türkiye'ye bakacağız. Onların sırtını dayadıkları, yüzünü döndükleri merkezler, bu milletin varlığına, refahına saldırırken onlar da üzerlerine düşen rolü oynamaya devam ediyorlar. Bunu da görüyoruz. Tek dertleri milletimizin moralini, psikolojisini negatif, olumsuz bir şekilde etkilemek. İnsanların zihinleri karıştırmak ve bu manada toplumu manipüle etmek. Ama bizler buna tüm Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. Her alanda atmamız gereken adımları, teker, teker hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

İŞSİZLİK

Albayrak, ilk çeyrekte yavaşlayan iktisadi faaliyetin, ikinci çeyrekte toparlanma sürecini ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Yılın ikinci yarısından itibaren, çok net bir şekilde bu dengelenmeyi daha da göreceğiz ve özellikle yılın ikinci yarısından sonra atacağız adımlarla alacağımız tedbirlerle 2019 yılını bütçe anlamında da daha rahat yöneteceğiz. Ağustos ayından, Mart ayında maruz kaldığımız saldırıları tüm Türkiye olarak, milletimizle birlikte yaşadık. Aldığımız tedbirler neticesinde ister ekonomik, ister siyasi hangi saikle olursa olsun Türk Lirası'na karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz hiç durmadan devam edecek. Bu kapsamdaki gündemlerimizin başında, buna yönelik dengelenme sürecinin başında da her daim konuştuğumuz işsizlik konusu da geliyor. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Ocak ve Şubat, hem mevsimsellik kaynaklı, hem geçtiğimiz yıl sonu ve yıl başı itibarindeki süreçle birlikte en kötü dönem olarak geride kaldı" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Özellikle Mart ve Nisan ayılarına baktığınızda 500 binin üzerinde SGK girişi görüyoruz. Buna müteakip, Mayıs'tan sonra, Haziran, Temmuz aylarında turizm ve benzeri sektörlerimizin de etkisiyle bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını ve işsizlikte trendin aşağı yönlü bir şekilde 13-12-11, buraya doğru hızla gittiğini bugün de yarın da görmeye başladık. Türkiye 2002 yılında başladığı yürüyüşüne, taviz vermeden, durmadan, duraklamadan devam edecek" dedi.

MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILI

Albayrak, "Geçtiğimiz pazar günü Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin 100. yıldönümünü kutladık. 19 Mayıs 1919'da milleti için her türlü fedakarlığa hazır, cesur ve başaracaklarına inanmış gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki inanmış bir kadro milli mücadelenin ilk adımını attı. ve 4 yıl sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla bu mücadeleyi taçlandırdı. Aradan 100 yıl geçti. Dünya yine aynı. İstikrarsızlığın artığı, bölgesel çatışmaların, ticaret savaşlarının yaşandığı bir konjonktür içinde. Türkiye bu süreçten en az etkilenerek çıkması için ve atacağı adımlar ve uygulayacağı politikalarla hedeflerine varması için emin adımlarla yoluna devam edecek. Bugün 100 yıl önceki gibi aynı inanç, irade ve istikametle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmeyi amaçlayan her sürece bundan önce olduğu gibi çok güçlü bir dirençle karşılık vereceğiz. Türkiye'yi küçültmek isteyenler, ekonomik kriz çıksa da ülke, devlet, millet zora düşsün diye bekleyenleri üzemeye devam edeceğiz. Milleti, toplumu korkutmaya çalıştıkları bir çok alanda, bütün bunlar kursaklarında kalacak. Yurtdışı finansman konusunda da rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Gerek finansman, gerek cari açık, gerekse istihdam ve yatırımlarda dengelenme süreci tüm saldırılara ve siyasi pozisyon almalara rağmen güçlü bir şekilde rayına oturuyor. Birinci çeyrekten itibaren, bir önceki çeyrek bazlı teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren de büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri göremeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Albayrak'ın konuşması

Detaylar

23.05.2019 - 14.40 Haber Kodu : 190523143

23.05.2019 - 14.45 Haber Kodu : 190523145

23.05.2019 -15.19 Haber Kodu : 190523161

23.05.2019 -15.50 Haber Kodu : 190523170

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2-CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Özden ATİK/ İSTANBUL, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 8 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarının suç oluşturacağı şüphesi ile savcılıkça verilen talimat üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahkikat evrakının 15 Ocak 2018'de soruşturmaya kayıt edildiği anlatıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanının avukatı ve diğer müştekilerin şikayetinin bu dosyayla birleştirildiği anlatılan iddianamede, 5 ayrı suçlamaya yönelik Twitter'da "ccanannnn" adıyla yaptığı paylaşımlara da yer verildi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 11 Ocak 2013'teki PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinden sonra attığı paylaşımına yer verilerek "Kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söylemini topluma duyurması ve ölümünü insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesinin terör örgüt propagandası suçunu oluşturduğu" da belirtildi.

17 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. Suçlamaları reddeden Kaftancıoğlu, 24 Nisan 2012'de "Ermeni soykırımı" şeklindeki paylaşımın kendisine ait olmadığını, diğer paylaşımları ise kendisinin yaptığını, insan hakları savunucusu ve siyasetçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığını söylediği iddianamede yer aldı. Şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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3- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT ALANINDA ÖLEN KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

9 yaşındaki Baran Geldi İslambey Mahallesinde iki gün önce İnşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük Baran için bugün öğle vakti Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eyüpsultan Belediye başkanı Deniz Köken, Baran'ın ailesi, komşuları ve akrabaları katıldı. Törende Baran'ın annesi ve babası taziyeleri kabul etti. Baran için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Baran Geldi Eyüpsultan kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazı

-Genel ve detaylar

23.05.2019 -14.12 Haber Kodu : 190523135

23.05.2019 -15.13 Haber Kodu : 190523155

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(ÖZEL)

4- SURİYELİ 6 KİŞİYİ MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

- Yangın sonrası ortaya çıkan acı tablo

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda Suriyeli iki ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangına çocuklarıyla birlikte uykuda yakalanan aileleri, çevredekiler son anda kurtardı.

Tomtom Mahallesi Karabaş Dere sokakta bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler yanan evin kapısına çaldı. Suriyeli iki ailenin kaldığı evde kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine mahalle sakinleri kapıyı kırıp girdikleri evde uyurken buldukları 3'ü çocuk 6 kişiyi yanan evden dışarı çıkardı. Mahalle sakinleri suyu akmayan evi, el birliği ile kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Çocukların evdeki oyuncakları ve bina girişindeki bebek arabaları su içinde kaldı. Bir mahalle sakini, "Evde uyuyorlarmış, yangın çıkmış biz farketmesek hepsi gidecekti. Komşularla birlikte hepsini evden çıkardık. Üç tanesi 2,3,5 yaşlarında çocuktu" diye konuştu.

"ÖNCE ÇOCUKLARI ALDIK, KOVALARLA SU TAŞIYIP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK"

Bir diğer mahalle sakini de "Komşular dumanı görmüş, eve çıktık uyuyorlardı, önce çocukları aldık aile panik yaptı. Sonra kadınları çıkardık. Evde su akmıyordu, komşular yardıma geldi. El yordamıyla kovalarla su taşıyıp söndürmeye çalıştık" diye konuştu.

SAVAŞTAN KAÇINCA OKULU BİTİREMEDİ, GEÇEN YIL YENİDEN OKULA BAŞLADI

Bacanağı ile aynı evde yaşayan Hasan Alhasan, "Ben gece çalışıyorum. Bacanağım gündüz çalışıyor sabah işten geldim, uyuyordum. Mahalle sakinleri bizi uyandırdı. 2011 yılında Suriye'de üniversite öğrencisiydim. O zaman son bir sınavım vardı devam edemedim. Savaştan dolayı kaçtık, geçen yıl yatay geçiş ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümüne başladım. Okul devam ediyor" dedi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü

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-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Evden kurtarılan annesinin kucağındaki bebek

-Evden çıplan ayakla kaçan Hasan Alhasan'ın yanan evi üzgün halde izlemesi

Hasan Alhasan ile röportaj

-Evdeki kişileri kurtarmaya yardım eden mahalle sakini ile röportaj

Hasan Alhasan ile 2. röportaj

-Yanan evin içi

-Yerde sular içinde kalan çocukların oyuncakları

-Apartman girişinde sular içinde kalan bebek arabaları

-Genel ve detay görüntüler

23.05.2019 - 15.16 Haber Kodu : 190523159

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5- SANCAKTEPE'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Sancaktepe'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Emek Mahallesi Aygün sokakta meydana geldi.5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar binada mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına zamanında müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Üst katta mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, bodrum katta büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Mahsur kalanlardan görüntü

-İtfaiyenin merdiven aracıyla indirilmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detaylar

23.05.2019 -14.35 Haber Kodu : 190523139

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6- MARKETTE BOZUK KAYMAK KAVGASI KAMERADA

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga üvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI

Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

MÜŞTERİLER PANİKLE MARKETTEN KAÇTI

Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Kavga anında maket bıçağını savuran market görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Karı-kocanın markete girişi

-Markete gelen kişinin, görevliyle tartışması

-Markette yaşanan yumruklu kavga

-Kavgayı ayıran kasiyerin yaralanması

-Marketteki müşterilerin kaçması

-Karı-kocanın marketten kaçması

(AKTÜEL)

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-Marketin dışından genel ve detaylar

23.05.2019 - 14.42 Haber Kodu : 190523144

Kaynak: DHA