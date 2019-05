DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- FİKİRTEPE'DE YANGIN ÇIKAN BİNA VE ÇEVRESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de 2 kişinin öldüğü yangının çıktığı bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi. Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında kişi hayatını kaybetti. Yanan bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Havadan görüntüyle yanan bina

-Çevresindeki durum

27.05.2019 - 14.57 - Haber Kodu : 190527147

===========================

2- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu. Kurum, çöken binanın bulunduğu alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Çöken apartman ve çevresindeki yıkılan riskli yapıların yerine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Havadan görüntülerle son durum

-Çalışmalardan görüntüler

27.05.2019 - 12.36 - Haber Kodu : 190527097

================================

(Havadan görüntülerle geniş haber)

3- KARTAL'DA İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

*Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

*"Yüklenicimiz 10. aya kadar teslimini yapabileceğini ifade ediyor. Biz en geç yılsonuna kadar burada vatandaşlarımıza, sağlam, güvenli, iskanı olan, ruhsatı olan binalarına inşallah yerleştirmiş olacağız"

"Yakın bir zamanda da İstanbulumuzun geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız ki; eylem planını içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapıyor olacağız"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Bakan Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanının da bulunduğu bölgede yapılan kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatları devam eden binaları gezen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Kartal'daki şantiye alanına gelerek, örnek daireyi gezdi ve yapılan çalışmaları yakından inceledi.

İnceleme sonrası açıklama yapan Kurum, 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 15 vatandaşın da enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını belirterek o gün itibariyle yapmış oldukları tespitlerde 10 binanın bu bölgede riskli bina olduğunu tespit ettiklerini ve yaklaşık 158 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

YATAY MİMARİ

Kurum, 6 Şubat'tan 48 gün sonra da projeleri yatay mimariye uygun bir şekilde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek şekilde yaptıklarını ve ihaleleri gerçekleştirdiklerini, bugün de bu inşaatları gezdiklerini kaydetti. Kaba inşaatların bitme aşamasına gelmiş durumda olduğunu söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Yüklenicimiz 10. aya kadar teslimini yapabileceğini ifade ediyor. Biz en geç yılsonuna kadar burada vatandaşlarımıza, sağlam, güvenli, iskanı olan, ruhsatı olan binalarına inşallah yerleştirmiş olacağız. Bu anlamda Kartal Orhantepe Mahallesi bizim için çok önem arz ediyor. Burada kendiliğinden yıkılan bir bina ve etrafındaki binaların dönüşümünü hızlı bir şekilde yaptık ve vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde onların ilk günden itibaren yanında olmak suretiyle bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hem taşınma yardımı, hem eşya yardımı, hem kira yardımı olmak suretiyle onların yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

"KULLANIŞLI DAİRELER"

Konutları yılsonuna kadar bitirip, vatandaşların bu bölgede sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan vermiş olacaklarını dile getiren Kurum, konutları gezdiklerini, bittiği zaman hem değer anlamında, hem de metrekare anlamında burada oldukça kullanışlı daireler olduğunu belirtti.

YAKIN BİR ZAMANDA DA İSTANBULUMUZUN GENELİNE İLİŞKİN EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Kurum, öte yandan Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Tüm şehrimizde biliyorsunuz 19 Mayıs'ta süresi dolan bir genelge kapsamında belediyelerimize riskli alanların belirlenmesi ve bunların bize bildirilmesi talimatını vermiştik. Süremiz doldu. Yakın bir zamanda da İstanbulumuzun geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız ki; eylem planını içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapıyor olacağız. Aynı sosyal konutta olduğu gibi 50 bin konutu da aynı anda başlamak suretiyle bu yaraya merhem sürmüş olacağız. Açıkçası bu sorun ülkemizin çok ciddi bir sorunu."

Bu olayın bir benzerinin de Kağıthane'de yaşandığına dikkati çeken Kurum, dün de oraya gittiklerini, Kağıthane'deki 43 bin metrekarelik alanda da yaklaşık 900 konutluk projenin başlangıcını verdiklerini ve yılsonuna kadar bu projelerin de temelini atacaklarını söyledi.

Bakan Murat Kurum, bunun dışında Üsküdar'da, Esenler'de, Gaziosmanpaşa'da da çalışmalar yapıklarını ifade ederek, Gaziosmanpaşa'da yılsonuna kadar 4 bin 400 konutun ihalesini yapacaklarını ve fiilen 4 bin 400 hak sahibi vatandaşın mağduriyetini engellemiş olacaklarını kaydetti. Aynı şekilde Esenler'de 60 bin konutluk çok örnek bir proje yürüttüklerini vurgulayan Kurum, bu proje çerçevesinde herkesin örnek göstereceği yatay mimari esaslı, az katlı, sosyalleşmeyi ve içinde sosyal donatıları barındıran bir proje olacağını anlattı.

Kurum, bu projenin içinde Millet Bahçeleri olacağını kaydederek, "2 alana böldük o orayı. Kuzeyindeki alanda 1 milyon 700 bin metrekare bir Millet Bahçesi yapıyor olacağız. Tüm bunları yaptığımızda Esenler'de ürettiğimiz konutlarda Güney'deki Esenler bölgesine, kuzeydekini de 8 milyon metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin konutu da bölge belediyelerimizle rezerv konut olarak kullanılması suretiyle bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapıyor olacağız"

Bunun dışında Fikirtepe'ye de gideceğini kaydeden Kurum, Fikirtepe'de de kentsel dönüşümdeki vatandaşların sorunlarını, problemlerini dinleyeceklerini, onların da sorunlarına, problemlerine çözüm olacak önerilerini istişare ederek, sunacaklarını söyledi.

Kurum, kentsel dönüşümle alakalı başka düzenlemelerin de söz konusu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Az önce bir vatandaşımız müteahhitten kaynaklı kentsel dönüşüm sürecinin yavaş gittiğinden serzenişte bulundu. Buna ilişkin de kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz. Biz İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü, hızlı, kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu noktada burada yaptığımız gibi 48 gün sonra sahaya gidip uygulamayı yapıyoruz ve inşallah yılsonuna kadar da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Kurum, "Biz bu çalışması yaptık. Cumhurbaşkanlığımızla bu çalışmanın ayrıntılarını görüştük, istişare ettik ve partimize, Meclisimize bu çalışmayı gönderdik. Yetişebilirse seçimden önce, yetişemezse seçimden hemen sonra kanuni düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz. Vatandaşımız iyi niyet çerçevesinde yüklenicilerle sözleşme imzalıyorlar. Bu sözleşme çerçevesinde hem vatandaşımızın, hem yüklenicilerin bir taahhütleri söz konusu. Burada vatandaşımız veya müteahhit tarafından taahhüdüne uymayan tarafla alakalı süreçte tespitlerini bakanlığımızca yapılması kaydıyla, oradaki hakemliği bakanlık olarak biz yürüteceğiz, kentsel dönüşüm sözleşmesinde hak sahibinden veya müteahhitten kaynaklanan bir sorun varsa, bu sorunu tespit ederek, ilgililerine ihtar çekmek suretiyle belli bir süre vereceğiz. Bu süre içerisinde söz konusu durum ortadan kalkmamışsa eğer, biz bakanlık olarak resen orada olaya müdahil edeceğiz. Sözleşmenin feshine kadar bu süreci yürüteceğiz. Akabinde de vatandaşımızın mağdur olmaması için, ister kendi yapsın isterse yine kat karşılığı bir müteahhitle anlaşsın, keza aynı şekilde müteahhit tarafından vatandaşımızdan kaynaklı bir sorun varsa da oraya da müdahil olmak suretiyle kentsel dönüşümdeki bu sorunları aşmak istiyoruz."

Bakan Murat Kurum, yine müteahhitten kaynaklı bir finansal problem varsa, bu sorunların da kentsel dönüşüm projesine yansımaması için de düzenlemeleri öngördüklerini ifade ederek, "Biz kentsel dönüşüm projelerinde bu işlerin hızlı gitmesi adına yapılması gereken her türlü düzenlemeyi, hükümet olarak, Bakanlık olarak yapmaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

-------------------------

-Havadan görüntüler

-Şantiye alanının havadan görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şantiye alanından görüntüler

-Şantiye alanında yapılan çalışmalar

-Muhabir anons

-Örnek dairenin içi

-Bakanın şantiye alanına gelmesi

-Bakanın örnek daireyi gezmesi

-Bakanın açıklaması

-Genel ve detay

===============================

4- ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: SEÇİM SÜRECİNİ RİSKE ATMAYACAK ŞEKİLDE TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ DURUMDAYIZ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,"Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenme imkanımız söz konusu. Jeneratörleri var kesintisiz güç kaynakları var. Biz ayrıca ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle orada kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri de almış durumdayız" dedi.

Çağlayandaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'i ziyaret etti. BEDAŞ yönetimiyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştiren Bakan Dönmez çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Seçim sürecinde alınan tedbirleri anlatan Bakan Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz seçimde de zaten Türkiye genelinde ciddi bir yaşamadan atlatmıştık. Şimdi de yeniden alınan tedbirleri gözden geçirdik. Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenme imkanımız söz konusu. Jeneratörleri var kesintisiz güç kaynakları var. Biz ayrıca ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle de orada kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri de almış durumdayız. İnşallah bu seçim sürecinde bizim açımızdan elektrik güvenliği açısında sorunsuz atlatmış olacağız" dedi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Bugün yaklaşık 2 saat Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın teknik yöneticileri ve ortaklarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Yapılan yatırımlar, verilen hizmetler ve bunların müşteri tarafından algısı konusunda ciddi bir değerlendirme imkanı oldu. Bildiğiniz gibi önümüzde bir bayram var, bayramı takiben de bir seçimimiz olacak. O kapsamda alınması gereken tedbirleri de geniş geniş görüşme imkanı da yakalamış olduk" diye konuştu.

"BEDAŞ İSTANBUL'UN 10 MİLYONLUK KESİMİNE HİTAP EDİYOR"

Boğaziçi Elektirik Dağıtım A.Ş'nin İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ettiğini belirten Dönmez, sözlerine şöyle devam etti; "Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Türkiye'de en büyük elektrik abonesinin olduğu bir bölgemiz. Yaklaşık İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ediyor. 5 milyon burada kullanıcımız var. Alt yapı yoğunluğunun diğer birçok metropole göre çok daha fazla olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bu tip alt yapısı ve üst yapısı yoğun şehirlerde bir alt yapı tesisini işletmenin de bir takım zorluklarının da farkındayız. Sevindirici olan şu yatırımları yaptıkça hem şebeke yatırımlarını hem de teknolojik alt yapı yatırımlarını tamamladıkça performanslarında ciddi bir iyileşme olduğunu da görebiliyoruz"

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Bakan Dönmez'in gelişi ve karşılanması

-Bakan Dönmez ile BEDAŞ yönetimi ile görüşmesi

-Bakan Dönmez'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

27.05.2019 - 14.26 - Haber Kodu : 190527129

===============================

5- İSTANBUL'DA SICAK HAVA MANZARALARI

- Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da hava ısınmaya başladı. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.

İstanbul'da bugün hava hissedilir derecede ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor" demişti.

İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi, boğaz kıyısına akın etti. Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" denilmişti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Boğaz'dan genel ve detaylar

-Boğaz'da denize girenler

-Boğaz'da yürüyenler

-Tekne ile Boğaz'a açılanlar

-Ağaç gölgesinde uyuyanlar

-Ağaç gölgesinde oturanlar

-Parkta spor yapanlar

-Parkta oynayan çocuklar

========================

6- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

* Uyuşturucu ambalajlarında, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen iki operasyonda, 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain, 12 kilo gram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyonu 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de yaptı. Belirlenen adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele

geçirildi. Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti.

Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap çıktığı görüldü. Operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı. ikinci operasyon ise 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenlendi. Operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Operasyon görüntüleri

-Escobar fotolu paketler

27.05.2019 - 13.45 - Haber Kodu : 190527125_

============================

7- OKÇULAR VAKFI'NDAN AKŞENER'İN İDDİALARINA YANIT

*Bilal Erdoğan

"İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar"

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, -OKÇULAR Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fetih Kupası tanıtım toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon lira aktarıldı" iddiasına yanıt verdiler. İddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirten Haydar Ali Yıldız, Akşener'i iddiasını ispatlamaya davet etti. Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, "İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar" dedi.

Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı'nda yapıldı. Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Toplantıda söz alan Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl 7. Fetih Kupası'nı İstanbul'un fethinin yıldönümü dolayısı ile gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyamızda bir fetih ruhunun tesis edilmesi için bizler Okçular Vakfı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vizyonuna uygun bir şekilde uluslararası bir okçuluk müsabakası ile fetih kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun temel özelliklerinden biri aynı anda olimpik okçuların yarışması yapılıyor. Aynı şekilde eş zamanlı olarak geleneksel okçuların da tarihi Okmeydanı'nda yarışması gerçekleşiyor. Dünyada bu anlamda başka organizasyon yok. Dünya Okçuluk Federasyonu'na göre, dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Okçular Vakfımızda bu saatlerde resmi, müsabakaların atış törenleri şu anda atılmakta ve inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih gününde Okmeydanı'nda başarı elde eden sporcuların ödüllerini takdim etmiş olacağız" diye konuştu.

"ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE OKÇULUĞU GÖTÜRMEYE GAYRET ETTİK"

Ardından konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, geçen her yıl Türk okçuluğunun büyüdüğünü belirterek, "Bu başarının Okçular Vakfı'mızın tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği ve antrenör yetiştirmeye verdiği önemle, belediyelerin spor kulüplerinde okçuluğa yer vermesine teşvik etmek suretiyle, Anadolu'da bu sene de fetih kupasının ulusal elemelerini 5 ilde İstanbul ile birlikte yapmış olduk. Böylece Anadolu'nun her köşesine okçuluğu götürmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

"SAYIN GENEL BAŞKANI İDDİASINI İSPAT ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na yönelik, "İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon lira aktarıldıö iddiasına yönelik sorularını yanıtladı. Yıldız, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. İspat etmediği sürece de kendisini müfteri ilan edeceğimizi ilan ediyorum. Buradan Sayın genel başkana ve yayın organlarına şunu ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı ve bu iddianın gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın elinde hukuki anlamda bir delilin olması gerekirken, mesnetsiz bir şekilde edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

"FATİHİN TORUNLARI OLARAK BAYRAĞI BIRAKTIĞI YERDEN ALIP DAHA İLERİLERE ALLAH'IN İZNİYLE GÖTÜRECEĞİZ"

Bilal Erdoğan da iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul'un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah'ın izniyle götüreceğiz."

Konuşmaların ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindekiler Rumeli Hisarı'ndan Marmara Denizi'ne doğru önce menzil daha sonra da hedef atışı gerçekleştirdi.

52 ÜLKEDEN 520 SPORCU KATILIYOR

7. Fetih Kupası, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşiyor. 52 ülkeden 520 sporcunun yarışacağı okçuluk yarışmaları 27-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Okçular Vakfı'nda yapılacak. Geleneksel ve Modern kategoride yapılacak olan final yarışmasının elemeleri Nisan ayından itibaren Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde tamamlandı. Balıkesir, Ankara, Tokat, Elazığ ve İstanbul'da gerçekleşen eleme yarışmalarına toplamda 2770 yarışmacı katılım sağladı.

FİNAL MÜSABAKASI 29 MAYIS'A

Fetih Kupası'nın en dikkat çekici yarışmalarından olan menzil atışlarının yine kıyasıya bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Organik Yay, Limitli Karma, Limitsiz Bay, Limitsiz Bayan ve Siper kategorilerinde yerli ve yabancı 187 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, 29 Mayıs'ta Okçular Vakfı'nda başlayacak olan final müsabakalarının ardından düzenlenecek olan madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.

Görüntü Dökümü

-----------

-Protokolün gelişi

-Haydar Ali Yıldız'ın açıklamaları

-Bilal Erdoğan'ın açıklamaları

-Protokol üyelerinin menzil ve hedef atışları

-Genel ve detay görüntüler

27.05.2019 - 13.40- Haber Kodu : 190527123

============================



8- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ADNAN MENDERES VE ARKADAŞLARINI MEZARI BAŞINDA ANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı'da bulunan mezarları başında dualarla anıldı. AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklaması, İstanbul'da mezarlıkta yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti İstanbul İl Başkanı yardımcısı Necati Karagöz "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs1960 Askeri Müdahalesi ile atılmıştır. Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir.

Açıklamada "Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol'un, 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor' sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin; 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim!' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. 'Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın' dizelerini yaşatırcasına hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye'de; koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir" denildi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Partililerin toplanması

-Ak Parti İstanbul İl başkanı Necati Karagöz basın açıklaması

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA