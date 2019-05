DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- KADRİ GÜRSEL KESİNLEŞMİŞ CEZASI NEDENİYLE TESLİM OLDU

- Gürsel cezaevine götürüldü

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için adliyeye geldi. Gürsel, adliyedeki işlemlerin ardından polis eşliğinde cezaevine götürüldü.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel, infaz işlemlerinin yapılması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı İlkan Koyuncu ile birlikte önce İnfaz Savcılığı'na giden Gürsel, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde sağlık kontrolü için adli tabipliğe götürüldü.

"NORMALDE HİÇ CEZAEVİNE GİRMEMEM GEREKİYOR"

Bu sırada basın mensuplarının soruları üzerine Gürsel, "Bana 20 Mayıs'ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. 11 ay cezaevinde yattığım için şu an yasaya göre, benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Anayasa Mahkemesi de hak ihlali başvurumuzu kabul etmiş ve haklılığımız kanıtlanmıştır. İnfazın durdurularak yeniden yargılanmam ve beraat kararı verilmesi gerekiyor" dedi. Gürsel sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde önce adliye karakoluna götürüldü. Bir süre burada bekletilen Gürsel, daha sonra polis aracına bindirilerek cezaevine gönderildi. Gürsel'in prosedür gereği önce Metris Cezaevi'ne daha sonra da Silivri Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor. Gürsel'in denetimli serbestlik başvurusu kabul edilirse işlemlerinin ardından cezaevinden çıkacak.

2-AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİME SORUŞTURMA

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul Anadolu Adliyesi 2.İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlattı.

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat etek boyunun çekilmesini istemedi. Duruşmada izleyici olan 2 avukat da etek boyunun mevzuata uygun uygun olduğunu söyledi.

TUTANAKLARA YANSIDI

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu.2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(havadan görüntüyle)

3- GALATASARAY ADASI PARAVANLARLA ÇEVRİLİYOR

Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nda 2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için dev paravanlarla çevriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde ada üzerinde bulunan imara aykırı kaçak yapılar yıkılmıştı. Ada o günlerden bu güne olduğu gibi bırakılmıştı. Üzerinde yıkık yapılar ve molozlarla ada İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği oluşturuyordu.

Boğaz'daki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ada çevresi dev paravanlarla çevrilmeye başlandı. Çalışmalara turist gezdiren gemilerin rotası üzerinde bulunan Güney bölümünde başlandı. İşçiler tarafından hazırlanan dev paravanlar yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çalışma sonucu yıkık ve virana görünümündeki tüm binaların dışardan görünmesi engellenecek.

4-LÜKS CİP KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

Bolu'da lüks cip kazasında hayatını kaybeden Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

Bolu'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gün sonra hayatını kaybeden Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Süleymanoğlu için Osmaniye Mahallesi Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kulüp üyeleri, ailesi, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ahmet Süleymanoğlu'nun kardeşleri Adem Süleymanoğlu, Ali Süleymanoğlu ve Mustafa Süleymanoğlu kabul etti. Süleymanoğlu için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

Törene katılan Binali Yıldırım "Allah rahmet eylesin mübarek günde Kadir Gecesi arifesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Süleymanoğlu'na Allahtan rahmet diliyoruz. Ailesine yakınlarına sabır diliyorum. Başları sağ olsun. Gördüğünüz gibi çok sevenleri var. Onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar" dedi.

Süleymanoğlu cenaze töreninin ardından Bakırköy Mezarlığına defnedildi.

(ÖZEL)

5-BAKIRKÖY'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ-Kamera: İSTANBUL,

Basın Ekspress yolunda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, Bakırköy'de bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga anları ve bir sürücünün diğer sürücüye bıçak sallaması yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın geçtiğimiz pazartesi Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkeli sürücü uzun süre tartıştığı sürücüyü takip etti.

Zaman zaman aracıyla diğer aracı sıkıştıran sürücü trafiği tehlikeye soktu. Bakırköy Atatürk Havalimanı kavşağına gelen sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı yoldan çevredeki sürücüler ayırırken, tüm bu yaşananlar bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.



(ÖZEL)

6-VAPURDAN ATLAYAN ADAMI CAN SİMİDİYLE KURTARDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Kadıköy- Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı. Denizde çırpınan kişiyi, yakınında bulunan teknedeki bir görevli, can simidi atarak kurtardı. Kıyıya çıkartılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'den Eminönü'ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli Ahmet Kemerbaşı yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi'ne götürülen Tuncar C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK

Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik" dedi.

7-BAKAN SOYLU: GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN 329 BİNİ GERİ DÖNDÜ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Soylu, "Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Afrin'de yaptığımız operasyonlar ve aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 329 bini geri dönmüştür, bugüne kadar" dedi.

329 BİN SURİYE'Lİ GERİ DÖNDÜ

"Özellikle göçmenler konusunda, onların ikametleri konusunda bir çalışma yapıyoruz." diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız onlarla ilgili şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Bazı yerlere 15-20 kayıt yapılıyor. Bu kayıtların olmamasını temin etmemiz lazım. Bunun için göç idaremiz de nüfus dairesi gibi bir çalışma yapıyor. ve göç idaresi bir evde aynı soyadı taşımayan birkaç kayıt olmasını engelleyecek bir yazılım gerçekleştiriyor. Muhtarlarımızın da kendi mahallelerinde oturan göçmenlerin kimler olduğunu öğrenebileceği bir sistemi hazırlıyoruz. İstanbul'da son beş aydır yeni bir sistem geliştirdik. Özellikle yakaladığımız düzensiz göçmenleri karakollarda çok bekletmiyoruz. Hemen bunları geri gönderme merkezlerine yolluyoruz. İstanbul'da son açtığımız Tuzla Akfırat'taki 2 bin 200 kişilik geri gönderme merkezinin de bizim için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl toplam 4 bin 500 kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Bu yılın ilk beş ayında toplam 12 bin 300 kişiyi gönderdik. Bizim hedefimiz yılda 40 bin ile 50 bin arası bir sayıdır. Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Afrin'de yaptığımız operasyonlar ve aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 329 bini geri dönmüştür bugüne kadar."

TRAFİKTE ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 41 AZALDI

Aldıkları tedbirler sayesinde trafik kazalarında ölümlerin azaldığını dile getiren Soylu; "İlk dört ayın sonunda uyguladığımız karayolu güvenliği politika belgesi aynı zamanda yaklaşık 59 madde bir takım kampanyalarımız, tedbirlerimizle trafikte ölümler yüzde 41 azaldı. Yaya trafiği ile ilgili çıkardığımız bir yasa var biliyorsunuz. Yasanın çıktığı ilk beş ayda yaya trafiğindeki ölümlü kazalar yüzde 53 azaldı" dedi.

BU BAYRAMDA DA SÜRPRİZİMİZ VAR

"Trafik ekipleri çocuklardan aileleri için trafik karnesi doldurmasını isteyecek" diyen Soylu, "Bu bayramda bir sürprizimiz daha var. Önceki bayramda çocuklara kırmızı düdük vermiştik ve onlar da ailelerini düdük çalarak uyarmışlardı. Şimdi de trafik ekiplerimiz arabaları durduklarında çocuklara karne verecekler, çocuklar da anne ve babalarına karne dolduracaklar. ve o karneleri bize gönderdiklerinde çocuklarımıza hediyeler vereceğiz. Esas itibarı ile trafikte çocuklarımızla işbirliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'A 27 TANE YENİ POLİS MERKEZİ YAPACAĞIZ

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasında; "İstanbul'a 27 tane daha polis merkezi yapıyoruz. Bunun kararını aldık. Bunlara da önümüzdeki günlerde başlayıp en geç bir yıl içerisinde açmış olacağız" dedi.

8-ANNESİNİN BAŞINA SOPAYLA VURARAK ÖLDÜREN GENÇ: ANNEMİ SEVİYORUM VE ÜZGÜNÜM

*Annesini öldüren T.Ö. (16) hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. 'nün (16) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. T.Ö. olay günü annesiyle kız arkadaşı nedeniyle tartıştığını belirterek "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" şeklindeki ifadesi de iddianameye yansıdı.

ANNESİNİN KAFASINA SOPAYLA BİRDEN ÇOK KEZ VURDUĞU BELİRTİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen olay şöyle oldu: T.Ö. (16) babası işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldı. Arzu Ö., oğlu T.Ö. ile kız arkadaşı yüzünde aralarında sözlü tartışma çıktı. Anne Arzu Ö. derslerini aksattığı için oğluna kızdı. Buna sinirlenen T.Ö. de ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta bir sopayı alarak annesi Arzu Ö.'nün kafa kısmına birden çok kez vurarak ölümüne sebep oldu. T.Ö. olay yerine giden polise annesine sopayla vurduğunu söyledi, cinayet aleti olan sopaya da el konuldu.

T.Ö.: ÜZGÜNÜM

Gözaltına alınan T.Ö. ifadesinde annesinin her sabah kendisine kahvaltı hazırladığını, kız arkadaşı olduğunu, bu konuyu açtığında annesinin kendisini eleştirdiğini belirterek, "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" dedi. Daha sonra verdiği ifadesinde ise annesinin sürekli kendisini darp ettiğini, o sabah da annesinin kendisine saldırdığını ve bu seferde nefsi müdafa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu söyledi. Savcı hazırladığı iddianamede T.Ö.'nün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, T.Ö. önümüzdeki günlerde Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

9-FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NDE İSTANBUL'UN FETHİ 566. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Fatih Camii avlusundaki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde tören düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet dualarla anıldı.

Fatih Camii Haziresi içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Sarı katıldı.

Türbede gerçekleştirilen anma programında Kur'an Kerim okundu. Anma, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'unun duasıyla sona erdi.

