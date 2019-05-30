DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- İKİ ÇALIŞANI DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN MÜLK SAHİBİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını kendisi içeri girince ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dövdüğü iddia edilen mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Şahin Şeker, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şeker, savcılıktaki ifadesinin ardından "Basit yaralama" suçundan adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Şahin Şeker, hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şeker'in görüntüleri

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(ÖZEL)

2-SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İsmetpaşa Mahallesi 185 sokakta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı kaplarken bina sakinleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada çatı katında oturan Bayram Sevinçer ve eşi dumanlar nedeniyle apartman merdivenlerinden inemeyince yardım bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi ve Habipler istasyonuna bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, söndürülürken, mahsur kalan Bayram Sevinçer ve uzatılan sepetli merdivenle kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalanlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Çevrede toplananlar

-Genel ve detaylar

30.05.2019 -14.10 Haber Kodu : 190530113

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(ÖZEL)

3-BARİYERLERİN OK GİBİ SAPLANDIĞI ARAÇTAN SAĞ KURTULDULAR

Haber-kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Ümraniye TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bariyere giren aracı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bariyerleri keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Aracın çarptığı bariyer

-Oluşan yoğun trafik

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye tarafından bariyerin kaldırılması

-Olay yerindeki ambulans (cep telefonu görüntüsü)

-Araçtakilerin ambulansa bindirilmesi (cep telefonu görüntüsü)

-Genel ve detaylar

30.05.2019 - 16.37 Haber Kodu : 190530161

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(havadan görüntüyle)

4- ÇEKMEKÖY'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan atölyenin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

-Havadan görüntüyle yükselen yoğun duman

-Detaylar

30.05.2019 - 16.42 Haber Kodu : 190530163

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5- TELEVİZYON BİNASINDA KAZA: 3 ÇOCUK YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Taksim'de bulunan televizyon binasını ziyarete giden anaokulu öğrencilerinden 3'ü, LED televizyonun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Taksim'deki televizyon binasına ziyarete giden anaokulu öğrencileri stüdyoları gezerken kaza meydana geldi.

LED televizyonunun üzerlerine devrilmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanslar

-Çocukların ambulansa konulması

-Detaylar

30.05.2019 -15.52 Haber Kodu : 190530145

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6- EKREM İMAMOĞLU ŞİŞLİ'DE KONUŞTU

İdris TİFTİKÇİ-Can EROK/İSTANBUL,

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul eski meclis üyeleri ile Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Farklı tecrübelerle bir aradayız. Burada bulunan deneyim, bizim gücümüzü gösterir. Hiçbir deneyimi yok sayacak kadar cahil birisi değilim. Her birinizin deneyimi benim için çok önemli. Deneyimlerinizden yararlanmak için özel bir çaba göstereceğim. Kısa 10 yıl içinde muhalefet olmayı da yaşadım, muhalefetten iktidar olmayı da yaşadım. Şimdi, daha üst seviyede bir mecrada iktidar olmayı da başardık. Her ne kadar onlar, araya bir reklam alma gibi bir duruma kendilerini soksa da biz kendimizi İstanbul'da iktidar görüyoruz. Bazı psikolojileri iyi görüyor, iyi anlamaya çalışıyorum ve buradan asla ve asla kendisine yapılmasını istemediği şeyi, bir başkasına güç eline geçtiğinde yapacak karaktersizlikte bir adam değilim. Çünkü bu bir karaktersizliktir" dedi.

"Biz, artık İstanbul'da iktidarız" diyen imamoğlu, "Evet, demokrasiye bir zarar vermişlerdir, bir darbe vurmuşladır ama bunu tamir edeceğiz hep birlikte. Sorumluyuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihine dönüp baktığımızda, tarihi ve en önemli sorumluluklardan birinin olduğu döneme denk gelmiş insanlarız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

30.05.2019 - 16.34 Haber Kodu : 190530160

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7- ÇİNCE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN POLİSLER SERTİFİKALARINI ALDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 polis Çince dil eğitimi alarak görev yapmaya başladı.

İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol kapsamında, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Turizm Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan 'Çince Eğitim Kursu' programına katıldı. Çin'den gelen turistlerle daha iyi iletişim kurabilmesi için başlatılan Çince eğitim kursunu tamamlayan 8 polis, dün dil sertifikalarını aldı. Çince dil eğitimini tamamlayan polislerin mezuniyet törenine Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wenhong Li katıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Törene katılanlardan görüntü

-Dil eğitimi tamamlayan polislerin sertifika alması

-Bir polisin Çince konuşması

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA