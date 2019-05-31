DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BAKAN SOYLU: LÜTFEN EMNİYET KEMERLERİNİZİ TAKIN. LÜTFEN SÜRAT YAPMAYIN, KURALLARA UYUN

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL,

Silivri'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun" dedi. Bakan Soylu, "Suriyelileri bayramda gönderiyorsunuz" şeklinde eleştiriler yapıldığını da belirterek, "Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Silivri'de muhtarlarla bir araya geldi. Silivri Sergi ve Toplantı Salonu'nda bugün gerçekleştirilen programa 35 mahalle muhtarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da katıldı.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerle ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Bize eleştiri getiriyorlar, 'Bunları siz bayramda gönderiyorsunuz.' Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok. Bunların geldiği bölgenin yüzde 65'i bizim Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde. Bilmiyorum Misak-ı Milli sınırları sizin için ne ifade ediyor. Burada bir güvenlik oluşursa onlar kendi memleketlerine giderler zaten. Bu konuda çok fazla tezviratlar yapılıyor. Bu tezviratların başında, maaş aldıkları, hastanelerde öncelikli oldukları, üniversitelere sınavsız girdikleri, toplu konutlarda bedava ev tahsis edildiği gibi akla hayale sığmayacak, iç siyaset malzemesi yapmak için kafa karıştırmaya yönelik bir takım dedikodular üretildi. Türkiye bir sosyal hukuk devletidir. Sosyal hukuk devletinin gereğini de milyonlarca vatandaşına yerine getirmektedir. Bu tip yardımlar olsaydı, biz bunu rahat bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşırdık. Bu tip dedikodular bizim yaptığımız misafirperverliği gölgelemeye yöneliktir. Bir şey daha, 'Gitsinler kendi memleketlerinde savaşsınlar.' Doğru. Peki, ne kadar şehit verdiler biliyor musunuz? 1 milyon. Az bir rakam mı? Yüksek bir rakamdır. Oradaki mücadeleler hala devam ediyor. Bunu iç siyaset malzemesi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN EMNİYET KEMERLERİNİZİ TAKIN"

Bayram tatiline gidecek olan vatandaşlara uyarıda bulunan Bakan Soylu, "Bayramlarda feci trafik kaza görüntüleri hepimizi üzmektedir. Buradan tüm seyahate çıkacak olan vatandaşlarımıza çağrı da bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun. Lütfen şu cep telefonlarını aracı sürerken kullanmayın ve gittiğiniz yerlerde dahil olmak üzere yayalara yol verin" dedi.

Toplantı, İlçe Kaymakamı Ali Partal ve idari amirlerin katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü dökümü:

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Süleyman Soylu konuşma

Genel ve detaylar

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2- ZUHURATBABA'DA LGS DUASI

Murat SOLAK/İSTANBUL,

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) 'na girmek için son hazırlıklarını tamamladı. Sınava bir gün kala öğrenciler ve veliler Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti.

Zuhuratbaba Türbesi'ne erken saatlerde gelen öğrenci ve veliler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler ve kendilerine destek olan aileleri, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. Çocukları okulda ya da dershanede olan bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular. Bazı vatandaşlar mezar başındaki yoğunluk nedeniyle türbe bahçesinde oturarak dua etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürdü.

Türbeye oğlu Arda ile gelen Sırma Horoz,"Çocuğum için geldim. İnşallah Allahım emeklerini boşa çıkarmaz. Niyetimizi Allah kabul etsin. Allah herkesin evladına hayırlı yerler nasip etsin. Herkesin kandili mübarek olsun" dedi. Arda Horoz da " Tüm senedir çalışıyorum. Bugün de emeklerimin karşılığını almak için dua etmeye geldim. İnşallah çalışan herkes gönlünce istediği yeri kazanır. İstediğim yere gitmek istiyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Türbeye gelenlerden görüntü

-Dua eden ve şeker dağıtanlardan görüntü

-Öğrenciler ve veli röp

-Genel ve detaylar

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3- BAŞAKŞEHİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek kazaya neden oldu. 3 otomobil 1 yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Adnan menderes Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Musap Ş., kullandığı 34 MC 2736 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı. Arkadan gelen yolcu minibüsü de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Musap Ş. ağır, diğer 1'i kadın 2 otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. . Minibüste bulunan 3 yolcu ile sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.

Kazaya şahit olan bir sürücü, "Araç karşı şeritten geliyordu. Refüjü aştı diğer araçlara vurdu. Bu araçlardan çıkanların hepsi yaralıydı" diye konuştu. Görgü tanığı bir başka sürücü de " 2-3 yaralı gördüm. Biri de hamileyldi herhalde" diye konuştu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar normal akışına döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Mnibüs sürücüsü ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj

-Kaza yapan aracın kaldırılması

-Diğer detaylar

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4- D-100 KARAYOLU'NDA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALANDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen Veysel Çelen'in kullandığı motosiklet, aynı istikametteki Serkan Güzelaydın'ın kullandığı 34 LA 3070 plakalı motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan motosikletler

-Yaralanan motosiklet sürücüleri

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-D-100 Karayolu'nda oluşan trafik

-Genel ve detaylar

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5- TUĞBA ÖZAY BOŞANDI

Haber - Kamera : Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

Manken Tuğba Özay, İtalyan eşi Ludovic Fattizzo'dan anlaşmalı olarak boşandı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan" dedi.

TUĞBA ÖZAY: BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN

Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo katıldı. 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Tuğba Özay, "Evet boşandık. Zaten yani bir süredir devam ediyordu. Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. 10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı. Artık herkesin kendi yolu. Teşekkür ediyorum" dedi.

"HERHANGİ BİR TALEPLERİ OLMADI"

Ludovic Fattizzo'nun avukatı Şükrü Sedat Vargılı da müvekkilinin Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Tek sıkıntı bir arada olmamaları. Çünkü Kendisi İtalya'da yaşıyor, Tuğba Hanım Türkiye'de. Yoksa aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Tuğba Hanım'la da zaten ilişkilerine çok iyi bir dost olarak devam edecekler. Herhangi bir talepleri olmadı, her ikisinin de" ifadelerini kullandı.

Özay ve Fattizzo davanın ardından adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tuğba Özay'ın konuşması

-Avukatın konuşması

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar

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6 - SABİHA GÖKÇEN 1 MİLYON YOLCU AĞIRLAYACAK



Anıl UÇAN/İSTANBUL- İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, Ramazan Bayramı tatili seyahati için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara uyarılarda bulundu. Güney, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yapmayı beklediklerini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkacak yolcular için uçak seyahatlerinin daha rahat geçmesi için uyarılar yapıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, "Yolcularımıza her zaman söylediğimiz gibi havalimanına erken gelmeleri gerekiyor. En az 3 saat önce burada olmaları önemli. Mümkün olduğunca havayolu şirketlerinin terminal içindeki online check in ve bagaj sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzere yolcularımızı elektronik pasaport geçişini kullanmalarını öneriyoruz" dedi. Öte yandan yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

"BAYRAM İÇİN HAZIRIZ"

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazır olduklarını belirten Göksu Güney, "9 günlük tatilin olması bizim için bir avantaj. Çünkü seyahatler 9 güne yayılmış oluyor. Bununla birlikte yarından itibaren arefe gününe kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Yine aynı şekilde önümüzdeki hafta itibariyle dönüşü de yoğunluk bekliyoruz. Bizler burada hem kurumlar hem de şirketler bazında tüm önemlerimizi aldık. Mesailerimiz ona göre ayarladık. Personel sayılarımıza gerekli takviyeleri yaptık. Bayram için hazırız" diye konuştu.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU BEKLİYORUZ"

9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 1 milyonda fazla yolcu beklediklerini belirten Güney, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca mevcut trafiğimize ilaveler ile birlikte yaklaşık 1 milyonun üstünde yolcunun geçiş yapmasını planlıyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen artık şehrin havalimanı. Şehir derken sadece İstanbul'u değil, çevremizdeki şehirleri de kapsıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı özellikle 2019 yılı itibariyle dış hatlarda ciddi bir ivme kazanmaya başladı. Şu an bizim bayram trafiğimiz hemen hemen yarı yarıya gelmek üzere. Yarı yarıya iç hatlar dış hatlar yolcusu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 3 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELİNMELİ"

Yolcuların havalimanına erken gelmeleri uyarsında bulunan Göksu Güney şöyle devam etti:

"En az 3 saat önce burada olmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca havayolu şirketlerinin online sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzere yolcularımızın elektronik pasaportu kullanmaları için davet ediyoruz. Şuan için elektronik pasaportta test aşamasındayız ama bayram dönemi boyunca yoğun olarak kullanmayı planlıyoruz. Eğer online check-in yaptıysanız ya da buraya 3 saat önceden geldiyseniz kiosklarda işlem yapıp Self-Bag dediğimiz kendi kendinize bagajını teslim ettiğiniz kiosklar ile check-ik işlemini hiçbir personel olmaksınız bitirip uçağınıza geçmek için kontrol noktalarına geçebilirsiniz. Bu aslında yolcularımızın elinde. Aslına hiç kimseyi beklemenize gerek yok. Kendi işlemlerinizi kendiniz yapabilirsiniz."

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan görüntü

-Güney'in açıklaması



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7- THY'NİN 'YÖNETMEN' KABİN MEMURUNDAN "DÜNYA KABİN MEMURLARI" GÜNÜNE ÖZEL FİLM

Enver ALAS - İSTANBUL,

Türk Hava Yolları (THY)'nda kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, 31 Mayıs 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti. 3 dakikalık kısa filmde kabin memurlarının dünyasını anlatan İçmez, oyunculuğu ve seslendirmeyi de meslektaşlarına yaptırdı.

Tolga İçmez, lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamladıktan sonra, bir süre reklam setlerinde yönetmen asistanı olarak görev yaptı. Daha sonra mesleğinden ayrılan İçmez, THY'de kabin memuru olarak göreve başladı. Beş yıldır THY'de çalışan İçmez, tutkulu olduğu eski mesleğiyle, kabin memurluğunu bir araya getiren anlamlı bir çalışmaya imza attı.

THY'nin 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti. Kabin memurlarının uçuş öncesi yaptıkları hazırlıklarla başlayan ve havalimanından uçuşun tamamlanmasına kadar geçen sürede yaşadıklarını yansıtan filmde altı kabin memuru rol aldı. Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen çekimler toplamda 5 gün sürdü. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Kısa filmin seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleşti.

'BÜYÜK GÖÇ'Ü ÇEKMİŞTİ

Birçok kez kısa film çeken Tolga İçmez, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınmayı da 'büyük göç' adıyla çekmişti. Tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılan Tolga İçmez, çektiği filmleri kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

THY'de çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden İçmez, filmle ilgili olarak, "Daha önce Türk Hava Yolları reklamlarını çeken ekipte çalışmıştım. Bugün Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bana bu filmde destek olan tüm arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür eder ayrıca Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutlarım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kısa film

-Genel ve detaylar

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8- ÇEKİCİNİN ANTENİ HATLARI KOPARDI, ELEKTRİK DİREĞİNİ EĞDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar'da hızla giden çekicinin üzerindeki çanak anten, iki elektrik hattından birini kopardı, bir direği de eğdi.

Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Pehlivan Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Plaka ve sürücüsü belirlenemeyen arkasında konteyner bulunduğu belirtilen çekici, Pehlivan Caddesi'nde hızla giderken, aracın üzerindeki uydu yayınlarını almaya yarayan çanak anten yolun iki tarafından geçen yüksek gerilim taşıyan hatlardan birine çarptı. Elektrik kablosu bağlı olduğu bir yerden çıkarken, direk de eğildi. Çekici, büyük gürültüye rağmen hızını düşürmeyince 50 metre ilerideki ikinci hatta da çarptı. Bu hattı koparan çekicinin sürücüsü yine durmayarak yoluna devam etti.

Görgü tanığı Beyzanur Güney, "Aracın üzerindeki anten kablolara çarptı. Büyük gürültü ile direk neredeyse devrildi, kablolar yerlere düştü. Allah'tan arkasından araç gelmiyordu. Yoksa facia olabilirdiö dedi. Aslan Kesler de, direği eğen, bir kabloyu yerinden söken, diğerini koparan çekicinin üzerindeki çanak antenin olduğu yerde kalmasına şaşırdığını söyledi.

Kısa süre sonra gelen BEDAŞ ekipleri hatları ve devrilen elektrik direğini düzeltme çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Eğrilen elektrik direği ve yola düşen kablolar

-Genel Görüntüler

-Görevliler hatları onarırken

-Aslan Kesler olayı anlatırken

-Beyzanur Güney, çekicinin hatları nasıl koparıp direği eğdiğini anlatırken

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9- ŞİLE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yakalanan 2 kişinin ifadesinin ardından sürdürülen operasyonda 12 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi. Yapılan aramalarda ayrıca 20 kilo toz esrar, metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki uyuşturucu operasyonlarının süreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA