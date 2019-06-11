DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- BALTALI SÜRÜCÜYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldıran sürücü M.O. hakkında, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı, M.O.'nun baltayı vurmaya çalıştığı kamyonetin plakasının ve sürücüsünün tespit edilemediğini gerekçe göstererek, "Silahla tehdit" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalıştığı gerekçesi ile "Silahla tehdit" suçundan tutuklandıktan 17 gün sonra tahliye edilen otomobil sürücüsü M.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, M.O.'nun, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamenin, M.O.'nun 9 Mayıs 2019 tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünü, kendisini sıkıştırdığı gerekçesi ile aracında taşıdığı baltayı tehdit etmek amacıyla kamyonet sürücüsüne doğru salladığı savunuldu.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Kamyonetin sürücüsünün kimliğinin tespit edilemediği bilgisine yer verilen iddianamede, otomobilin sürücüsü şüpheli M.O.'nun bir eli direksiyonda iken diğer eliyle baltayı vurmak amacı ile kamyonete doğru salladığı, bu haliyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtildi. M.O.'nun başka bir suçun meydana geleceğini ön görmesine rağmen hareketini sürdürdüğü kaydedilen iddianamede, M.O.'nun, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'SİLAHLA TEHDİT' SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK VERİLDİ

M.O. hakkında olayda kullanılan ancak ele geçirilemeyen balta ile kamyonet sürücüsünü tehdit ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma da takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli M.O.'nun kamyonet sürücüsüne yönelik eyleminin tehdit oluşturduğunu belirtti. Tehdit suçu oluşmasına rağmen suçun mağdurunun tespit edilemediği, aracının plakasının tespit edilemediğini gerekçe gösteren savcı, muhatabı olmayan bir tehdit suçunun oluşamayacağını gerekçe göstererek, bu yönde kovuşturma yürütülmesine yer olmadığına karar verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

11.06.2019 -15.22 Haber Kodu : 190611126

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2- ESENYURT'TA İŞ YERİNE 15 DAKİKA ARA İLE 4 KURŞUN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

ESENYURT'ta kuru yemiş satılan bir işyerine 15 dakika ara ile iki kez tabanca ile saldırı düzenlendi. Kapalı işyerinin kepenklerine isabet eden kurşunlar vitrin camını kırarak, raflara isabet etti.

Esenyurt'taki İnönü Mahallesi 421'inci Sokak'taki Cüneyt Altuğ, kuru yemiş sattığı işyerini gece yarısı kapattıktan sonra evine gitti. Altuğ'un eve gitmesinden kısa süre sonra kimliği belirsiz bir kişi gelerek işyerine 2 el ateş etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre aynı kişi, 15 dakika sonra tekrar gelerek 2 el daha ateş açtı. Sabah işyerine gelen Cüneyt Altuğ, kepenkleri delip, vitrin camını kıran ve kuru yemiş raflarından birisine isabet eden kurşun deliklerini görünce polisi aradı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışırken, Altuğ, "Benim kimse ile bir husumetim yoktur. İş yerime ateş eden faili meçhul şahıs ve şahısların yakalanması halinde onlardan davacı ve şikayetciyimö dedi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçu kapsamında kuru yemişçiye ateş eden kimliği belirsiz şüphelinin tespit edilerek yakalanması amacıyla soruşturmaya başladı.

Görüntü dökümü:

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-İşyeri güvenlik kamerasında kurşun isabet ederken camın kırılma görüntüleri

-Kuru Yemiş dükkanının sahibi kurşunların yerini gösterirken

-İşyeri sahibi saldırıyı anlatırken

-Genel ve detay görüntüler

11.06.2019 - 16.05 Haber Kodu : 190611148

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3- DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 12 LİRA CEZA KESİLDİ



Ali AKSOYER/İSTANBUL- KAĞITHANE'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E. polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi.

TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda bir sürücünün trafiği kapatarak drift yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinde yayınlanmasının üzerine polis harekete geçti. Polis yaptığı incelemede trafik magandasının kimliğini belirlendi. Şüpheli önceki gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet Ali E.'ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" gerekçesinden 5 bin 10 TL, "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması-abartı eksoz" suçundan ise bin 2 TL olmak üzere 6 bin 12 lira para cezası kesildi. Polis ayrıca drift yapılan otomobili de trafikten men etti. Sürücü Mehmet Ali E.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün görüntüsü

11.06.2019 -15.42 Haber Kodu : 190611139

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4- ESENYURT'TA KUYUMCUDAKİ HIRSIZ KAMERADA

*Sohbetiyle dikkat dağıttı, el çabukluğuyla 4 bin liralık altın çaldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Esenyurt'ta kuyumcuya gelen hırsız el çabukluğuyla yaklaşık 4 bin liralık kolye ve çeyrek altın çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kadın hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Hırsızlık olayı Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında taksiyle kuyumcuya gelen kadın içeri girerek görevlilere altın bozdurmak istediğini söyledi. Kadın, kuyumcudaki görevlilere tezgahtaki kolyeye de bakmak istediğini söyledi. Görevli tezgahtan çıkardığı altınları kadına gösterdi. Bu sırada çalışanları lafa tutan hırsız el çabukluğuyla bir kolye ve bir çeyrek altını alarak elindeki mendille altınları gizledi. Bozdurduğu altının parasını da alan kadın çaldığı 4 bin liralık altınla birlikte kuyumcudan ayrıldı. Kadın ayrıldıktan sonra tezgahtaki eksik altınları fark eden çalışanlar hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek altın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadının yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının gelişi

-Tezgahtan altın çalışı

-Aktüel görüntüler

-Kuyumcudan görüntüler

-altınlardan görüntü

11.06.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190611129

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5- KADIKÖY'DE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, Kadıköy'de eşi Billur Cucur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Türkay Cucur hakkında, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

CİNAYETİN DETAYLARI İDDİANAMEDE

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Billur Cucur ile Türkay Cucur'un 10 yıl önce evlendikleri, Türkay Cucur'un 6 Mayıs 2019'da 04.00 sıralarında önce eşini yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından mutfakta aldığı meyve bıçağı ile eşini bıçakladığı, bıçağın eşinin vücuduna saplanması üzerine mutfağa giderek başka bir bıçak alıp bıçaklamaya devam ettiği, bağırmaya çalışan eşini boğmaya çalıştığı, peşinden de boğazını keserek öldürdüğü belirtiliyor.

CİNAYETTEN SONRA SİGARA ALMAK İÇİN DIŞARIYA ÇIKMIŞ

İddianamede, eşini öldüren Türkay Cucur'un sigara almak için evden çıktığı, döndüğünde eşinin kolyesini ve valizini alarak evi terk ettiği, 11.00 sıralarında apartman görevlisini arayarak yaptıklarını anlattığı, apartman görevlisinin durumu polise bildirdiği, İzmir'e gitmek için otobüse bindiği sırada da polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Türkay Cucur'un sorgusunda olay günü eşi ile tartıştığı esnada olayı yaptığını anlattığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

11.06.2019 - 16.07 Haber Kodu : 190611149

Kaynak: DHA