DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1-PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı. Bir buçuk saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğu Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi'nde bulunan altgeçidi su bastı. Altgeçitten geçmeye çalışan bir araç suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü camdan aracın üstüne çıkarak sel sularından korunmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü yaklaşık bir buçuk saat sonra merdiven uzatılarak kurtarıldı. Altgeçitte kalan aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Araç üstünde kurtarılmayı bekleyen sürücü

(AKTÜEL)

-Altgeçitte kalan araç

-Kurtarma çalışmaları

-Genel ve detaylar

12.06.2019 -16.15 Haber Kodu : 190612195

12.06.2019 - 16.40 Haber Kodu : 190612205

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2- PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

Pendik'te sağanak yağış nedeniyle araçlar alt geçitte mahsur kaldı. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, Pendik'te etkili oldu. D-100 karayolu ve alt geçitler göle döndü. Sel sularıyla dolan alt geçitte bir minibüs ve otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Alt geçitte mahsur kalan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü şunları söyledi. "Araba su aldığı için sular altında kaldık arkadaşımla beraber. Köprü altı suyla kaplanmış giderler tıkanmış." Rögar kapakları açıldıktan sonra sel suları çekildi. Mahsur araçlar kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

-Alt geçitte mahsur kalan araçlar

-Aracın itilerek çıkarılması

(AKTÜEL)

-Sel suları ile dolan alt geçit

-Alt geçitte mahsur kalan minibüs

-Minibüs sürücüsü ile röp

-Alt geçitte mahsur kalan otomobil

-Otomobil sürücüsü ile röp

-Kullanılmaz hale gelen otomobil

-Genel ve detay

12.06.2019 -16.24 Haber Kodu : 190612199

12.06.2019 - 16.55 Haber Kodu : 190612208

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3- PENDİK'TE OKULU SU BASTI (1)

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

İstanbul'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Anaokulunun görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin öğretmenleri sırtlarıına alarak kurtarması

-Genel ve detaylar

12.06.2019 - 15.24 Haber Kodu : 190612160

12.06.2019 - 15.27 Haber Kodu : 190612163

12.06.2019 -15.34 Haber Kodu : 190612170

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4-SELE KAPILAN YAVRU KEDİ, BELEDİYE İŞÇİSİNİN SUNİ TENEFFÜSÜYLE HAYATA DÖNDÜ



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEİK/İSTANBUL,

Pendik'te sel sularına kapılan sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilkere duygu dolu anlar yaşattı.

Görüntü dökümü:

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-Sel sularından görüntü

-Yolu açma çalışmaları

-Bir işçinin kediyi sudan çıkarması

-Suni teneffüs yapması

-Masaj yapması

-Havlu ile kurulaması

-Aracı ile veterinere götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

12.06.2019 - 16.19 Haber Kodu : 190612197

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5- PENDİK'TE SU BASKINLARI

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Yollardaki su birikintisi

12.06.2019 - 15.11 Haber Kodu : 190612154

12.06.2019 -15.22 Haber Kodu : 190612159

12.06.2019 - 15.26 Haber Kodu : 190612161

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6- KILIÇDAROĞLU KAĞITHANE'DE KONUŞTU

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşma sırasında "Vatandaşların, 'hak, hukuk, adalet' sloganları üzerine, "Şimdi bunu ayın 23'ünde gerçekleştireceğiz. Elimizden alınan bir hakkı İstanbullular hak sahibine iade edecekler. Bu açıdan size inanıyorum, size güveniyorum. Sizler demokrasi mücadelesi yapıyorsunuz, adalet mücadelesi yapıyorsunuz, hak mücadelesi yapıyorsunuz, hukuk mücadelesi yapıyorsunuz yani insanlık mücadelesi yapıyorsunuz. O nedenle size yürek dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum." diyerek sözlerine başladı.

"EKREM İMAMOĞLU 16 MİLYON İSTANBULLU'NUN BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde sandığa gideceğiz. İnanarak gideceğiz. Komşularımızı alacağız, yakınlarımızı alacağız, dostlarımızı alacağız, arkadaşlarımızı alacağız, hangi partiye oy vermişse vermiş vatandaşa diyeceğiz ki, 'Ayın 23'ündeki seçimler sıradan bir seçim değil. Bu bir hakkı sahibine teslim etme seçimidir. Bu bir parti seçimi değildir. Bu bir adalet seçimidir, bu bir hak seçimidir, bu bir hukuk seçimidir, bu bir insanlık seçimidir.' diyeceğiz ve götüreceğiz sandığa. Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değildir, Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. Seçilmiş belediye başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir belediye başkanıdır. Kapalı kapılar ardında, siyasal baskılarla hakkı elinden alındı, mazbatası elinden alındı. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürecek tekrar hak sahibine teslim edecektir, yani Ekrem Bey'e teslim edecektir." diye konuştu.

"EKREM BEY'E OY VERMEMİŞ BİR KİŞİYİ İKNA EDECEKSİNİZ"

Kılıçdaoğlu, "Sizden bir şey istiyorum sadece, geçen seçimlerde yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Ekrem Bey'e oy vermemiş bir kişiyi ikna edeceksiniz, bir kişiyi. Sadece bir kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Bu komşunuz olabilir, yakınınız olabilir, bakkalınız olabilir, kasabınız olabilir, yoldaki bir arkadaşınız olabilir, kahvede tanıştığınız bir arkadaşınız olabilir. Bir kişiyi ikna edeceksiniz her biriniz. Diyeceksiniz ki, 'Haktan yana mısın? Hukuktan yana mısın? Adaletten yana mısın? İnsanlıktan yana mısın?' O zaman diyeceksiniz ki, 'Gel, şu bozulan adalet terazisini yeniden düzeltelim. Beraber düzeltelim. Hakkı, hukuku ve adaleti birlikte sağlayalım.' diyeceksiniz ve ikna edeceksiniz. Söz mü?" şeklinde konuştu.

İPTAL EDERLERSE BİR DAHA SEÇECEĞİZ

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey adına ben size söz veriyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirecektir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u gerçekten de bir dünya kenti haline getirecektir. Ekrem İmamoğlu caddelerinde, sokaklarında uyuşturucunun satılmadığı bir kent haline getirecektir İstanbul'u. ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yeniden yeşilliklerle, bahçelerle bağlarla tanıştıracaktır. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a insan sevgisini, dostluğunu getirecektir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir kenti yeniden inşa edecektir. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Bizler yeniden Ekrem İmamoğlu'nu Belediye Başkanı seçeceğiz. İptal ederlerse bir daha seçeceğiz. Dünyaya şu mesajı vereceğiz, 'Bütün baskılara rağmen, kapalı kapılar ardında kurulan bütün kumpaslara rağmen İstanbul'da İstanbullu demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana oy kullandı ve yeniden, bir daha Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı seçti.' Söz mü? Size söz veriyorum bu mesajı dünyanın her tarafına ulaştıracağım. Bu da benim size sözüm olur."

Görüntü Dökümü:

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Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Alandan detay

Genel ve Detaylar

12.06.2019 -16.32 Haber Kodu : 190612203

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7- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ÜSKÜDAR'DA MUHTARLARLA BULUŞTU



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Validebağ Öğretmenevinde Üsküdar'a bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konuşmasına, 31 Mart seçimlerinde kazanmaları nedeniyle muhtarları tebrik ederek başlayan Soylu, bu toplantının İstanbul'da muhtarlarla yaptığı 22. çalışma toplantısı olduğunu söyledi. Muhtarlık bilgi sistemi kapsamında yaptıkları belgelerde yalınlaşma projesi ile 90 milyon liralık bir tasarrufun sağlandığını aktaran Soylu, muhtarlıkların yeni ikametgah sistemi ile mahallelerde yaşayanlara daha hakim olacağını ve fakirlik kağıdının alımının da muhtarlık bilgi sistemi üzerinden sağlanabileceğini anlattı.

Bakan Soylu, yeni istihdam edilen bekçilerle İstanbul'da günlük hırsızlık olayı sayısının 78'den 39'a düştüğünü ve dünyanın en güvenli üç metropolünden birinin İstanbul olduğunu vurguladı.

İstanbul'da Ağustos ayında yeni polis alımının olacağını ve karakollarda güven masaları kurularak buralarda kadın polislerin görev alacağını ifade eden Bakan Soylu, son alımlarla beraber yıl sonunda İstanbul'da 55 bin polis sayısına ulaşılacağını, bunun şehir için bir rekor olacağını söyledi.

"DÜZENSİZ GÖÇMEN KONUSU 6 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK"

Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin bulunduğunu bildiren Bakan Soylu, Ramazan Bayramı'nda 85 bin kişinin güvenli bölgelere ziyaret için gittiğini ancak Suriye'de güvenli bölgelerin çok az olduğunu, bu bölgelerin dışında ölümün kol gezdiğini belirtti.

Göçmenler konusunda öncelikli olarak geri dönüşü ve kamu düzenini temin etmeyi hedeflediklerini dile getiren Soylu, düzensiz göç konusunda yeni uyum programları ile topluma entegrenin sağlanacağını, 6 ay içerisinde bu meseleyi çözeceklerini aktardı.

Soylu, "Bir yandan kaçak göçmen ve düzensiz göçmenle ilgili adımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl, bu haftaki son güncel rakamla 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 21 bin 494'ü geri gönderilmiştir. Suriyeliler'den de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 330 bin 991 kişi geri dönmüştür" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

-Muhtarlarla selamlaşması

-Konuşma yapması

-Genel ve detay görüntüler

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8- EKREM İMAMOĞLU, MALTEPE'DE SİVASLI İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de 'Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması'na katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Rakibimiz tarafından açıklama yapılıyor. 'Doğalga'a yüzde 10 indirim yaptık.' Yahu sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz? Eğer yapılmışsa onu Vali Bey açıklasın, anlarım. Komik tarafı var. Yazın ortasında İGDAŞ indirim yaptı. Yani hiçbirinizin evinde gaz yakılmıyor. Bu da ayrı bir komedi." dedi.

"BU SEÇİM NORMAL BİR SEÇİM DEĞİLDİR"

Bağdat Caddesi'nde bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da 23 Haziran'da bir seçim yaşayacağız. Bu seçim normal bir seçim değildir. Bu seçim yapılmış, hatta sonucu belli olmuş bir seçimin ne yazık ki hukuka aykırı bir biçimde, 16 milyon insanın iradesini gasp ederek bir seçimin yenilenmesidir. Dolayısıyla sanki bu seçim en adil koşullarda, en özgür koşullarda demokrasinin bir parçasıymış gibi yapıldığı izlenimini ortaya koyanlara ben buradan bir dakika diyorum. Kusura bakmayın öyle değil. Bu seçim ne yazık ki Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna uğratılan haksız müdahaleyi tekrar düzeltme seçimidir. 23 Haziran, 31 Mart'ta kazanılmış ve sonucu belli olmuş bir seçimin yenilenen haline vatandaşın bu yönüyle iradesini koyacağı bir seçim olacaktır." diye konuştu.

ŞU AN İBB NE YAZIK Kİ PARTİZANLIK DUYGULARI İÇİNE GÖMÜŞMÜŞ"

İmamoğlu, "31 Mart öncesinde birileri beka sorunu diye yerel seçimi tanımladığında, 'Hayır böyle bir şey yok' dediğimizde kıyameti kopardılar. Şimdi beka sorunu olmadığını kendileri söylüyor. Değil kardeşim. Hele hele 'tek siyasi kadro bizde var, başka kimsede yok' diyen kibirli anlayışa karşı şunu söylüyorum, şu salondan bile bu şehri yönetecek birkaç kadro çıkar. Kendi insanına güvenmeyen kibirli anlayış, o ülkenin insanına hizmet edemez. Ancak kendine ve yakın çevresine hizmet eder. İstanbul'da yaşanan süreç de tam da böyle bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

"Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ne yazık ki partizanlık duyguları içine gömülmüş.ö diyen İmamoğlu, Salt partizanlık değil, partizanlığın da ötesinde yakın, akraba, eş, dost ilişkisiyle yönetilir hale gelmiştir. Biz diyoruz ki, siz bir avuç insanısınız, bizim derdimiz sizinle başka hiç kimseyle değil. Biz bu şehrin nimetlerini bir avuç insanla değil, 16 milyon insanla paylaşmaya geliyoruz. Bu kadar net" şeklinde konuştu.

"SEN HANGİ SIFATLA İNDİRİM YAPTIĞINIZI İFADE EDİYORSUNUZ"

"Tüm söylemlerimiz kopya ediliyor. Arkadaşlarımla bakıyoruz kelimesi kelimesine kopya ediliyor. Bu beni üzmüyor, sevindiriyor.ö diyen Ekrem İmamoğlu, "Çünkü söylediğimiz şeyler İstanbul'un gerçek sorunları. Sadece beni şaşırtan açıklamalar. Yahu 2004'den beri AK Parti iktidarıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten kişilersiniz. Şöyle bir ifadeye siz ne dersiniz, 'Baktık, inceledik, 800 mahallede hiç kreş yok.' Bulmuşlar. 15 yıldır siz yöneteceksiniz. Yok. Gelir gelmez yapacağız. Yahu neredeydiniz, nereye geliyorsunuz? Dolayısıyla yöneten irade vaatte bulunmaz aslında yapar. Biz ne yaptık. Geldik 18 günde çatır çatır yaptık." dedi.

İmamoğlu, "Rakibimiz tarafından açıklama yapılıyor. 'Doğalgaz'a yüzde 10 indirim yaptık.' Yahu sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz? Eğer yapılmışsa onu Vali Bey açıklasın, anlarım. Komik tarafı var. Yazın ortasında İGDAŞ indirim yaptı. Yani hiçbirinizin evinde gaz yakılmıyor. Bu da ayrı bir komedi." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu konuşması

-Genel ve detay görüntüler

12.06.2019 - 16.24 Haber Kodu : 190612200

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9- İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI



Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de katıldığı 'Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Dün katıldığınız canlı yayında Binali Yıldırım'la ilgili söylediğiniz sözlere Sayın Yıldırım'dan cevap geldi,. O da iddialarınızı ispatlayın yada özür dileyin, diye açıklama yaptı." dedi. "Benim ispatlayacağım bir şey yok." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim. Karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında, '10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım' dediklerinde. Daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile ortada yokken, 'buna gerek yok' diyen kişiyim. Ben bunu açıkladım. Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım'ın tercihi, eğer bu süreçten sonra 'Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun' diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı."

"VALİ BEY'İ ÇOK BÜYÜTMEYİN GÖZÜNÜZDEö

Ordu Valisi ile ilgili İmamoğlu, "Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Vali Bey'i çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile ne hikmetse Vali Bey, ta nerdeyse bir ay önce, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam" diye konuştu.

Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydan'ında yapacağı mitinge gitmek üzere seçim otobüsüne binerek ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun soruları cevaplaması

12.06.2019 -17.04 Haber Kodu : 190612214_

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10- POLİSİ ÖLDÜREN ASTSUBAYA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Çekmeköy'de silahlı kavgaya girdiği polis memuru Süleyman A.'yı öldürdüğü gerekçesi ile "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Astsubay Aslan S.'nin yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanık Aslan S.'nin olay yerinden ayrılma imkanı bulunduğu halde ayrılmayarak eylemine devam edip Süleyman A.'ya 7'si öldürücü nitelikte 8 kurşun sıktığını gerekçe göstererek meşru müdafaa hakkından yararlanma imkanının bulunmadığını belirtti. Savcı, Aslan S.'nin, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Aslan S. ile maktül Süleyman A.'nın babası Ali A. ve tarafların avukatları katıldılar.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNDU

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma Savcısı Ali Dereli, sanık Aslan S.'nin maktül Süleyman A.'nın eşi Deniz A. ile ilişkisi olduğunu, olayın iç yüzünü öğrenmek amacıyla kendisini sanıkla buluşturmak istediğini belirtti.

KARŞILIKLI ÇATIŞMADA VÜCUTLARINA 11 KURŞUN İSABET ETTİ

3 Eylül 20018 tarihinde 07.15'de eşinin servise bindiği Çekmeköy'e eşi ile birlikte giden Süleyman A.'yı bu nedenle Aslan S. ile tartıştığı hatırlatılan mütalaada, tartışma sırasında her ikisinin belinde tabanca bulunduğu, sanığın bir iki defa belinde bulunan silaha davrandığı ancak belinden çıkaramadığı, Süleyman A.'nın Aslan S.'ye doğru ateş ettiği tabancanın emniyet kilidinin kapalı olması nedeniyle tabancanın ateş almadığı, bu esnada sanığın da tabancasını çıkardığı, ortada kalan Deniz A.'ya bir adet merminin isabet ettiği kaydedildi. Bu aşamada sanık ile maktulün birbirlerine karşılıklı ateş edip vücut vücuda kavgaya tutuştukları hatırlatılan mütalaada, Süleyman A.'nın vücuduna 7'si öldürücü nitelikte 8 mermini isabet ettiği, Aslan S.'nin vücuduna ise 1'i öldürücü nitelikte 3 merminin isabet ettiği, Süleyman A.'nın yaşamını yitirdiği, Aslan S.'nin ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

KAÇMADIĞI İÇİN MEŞRU MÜDAFAADAN YARARLANAMAYACAĞINI SAVUNDU

Sanığın olayın başlamasına haksız hareketlerle neden olduğu ifade edilen mütalaada, "Olay yerinden ayrılarak saldırıdan kurtulma imkanı olduğu halde eylemine devam ederek maktulün ölümcül bölgelerine ateş etmeye devam ettiği, olayın başlama aşamasında ve sonrasında maktulü engelleyecek şekilde ateş etme imkanı varken kasten öldürücü bölgelere çok sayıda ateş ettiği, ölçülü kuvvet kullanmadığı, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde meşru müdafaa hükümlerinden yararlanma imkanını bulunmadığı" kaydedildi. Savcı Dereli, sanık Aslan S.'nin, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Söz alan Süleyman A.'nın kardeşleri Gökhan A. ve Hakan A. ve babası Ali A., Deniz A.'nın Süleyman A.'nın ölümüne neden olduğunu belirterek, Deniz A.'nın da cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı süre isteyen Aslan S., beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz A. arasında duygusal ilişki olduğu belirtiliyor.

Deniz A. ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman A.'nın ilişkiyi öğrendiği belirtilen iddianamede, Süleyman A.'nın zorlaması ile Deniz A.'nın 3 Eylül 2018 tarihinde eşini Aslan S.'nin her sabah servise bindiği yere götürdüğü kaydediliyor. Tarafların tartıştıkları, Süleyman A.'nın ilk önce eşini kolundan yaraladığı, daha sonra da Aslan Sezer'e ateş etmek isterken silahın tutukluk yaptığı, silahını doldur boşalt yaptığı sırada tarafların boğuşmaya başladıkları kaydediliyor. Olay anında Süleyman A.'nın en az 3, Aslan S.'nin de en az 8 kez ateş ettiği belirtilen iddianamede, Aslan S.'nin Süleyman A.'yı iki kez sırtından vurduğu kaydediliyor. İddianamede, Aslan S. için, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ceza isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

12.06.2019 - 14.58 Haber Kodu : 190612148

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11-- İBB ÇALIŞANLARINDAN AÇIKLAMA

İstanbul DHA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları son günlerde çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesi önünde toplanan çalışanlar adına açıklamayı İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz yaptı.

"EMEKLERİ HİÇE SAYILARAK HEDEF GÖSTERİLMEKTEDİR"

"Binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı adına çağrıda bulunmak üzere karşınızda bulunuyoruz" diyen Kazanasmaz, " Biz, İstanbul için varız. ve İstanbul'a hizmet etmek, bizim severek yaptığımız görevimiz. Kutsal gördüğümüz görevlerimizi, hiçbir bahaneye sığınmadan, gece gündüz demeden, aksatmadan, büyük bir azim ve titizlikle sürdürüyoruz. Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

"KUTSAL BİR GÖREV BİLİNCİYLE VE AŞKLA ÇALIŞIYORUZ"

İBB hakkında çıkan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımlarına değinen Kazanasmaz şöyle devam etti: Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır.

Bu art niyetle üretilen haber ile İBB'nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesin de yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. İBB, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için şehir yaşamına dair sayısız hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, diğer yandan bir dünya şehri olan İstanbul'un gelişimi ve kalkınması için de öncü projeler üretmekte ve bunlar için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışmalar, hemşehrilerimizden ve şehrimizin misafirlerinden büyük takdir toplamakta, dünya çapındaki kuruluşlardan sayısız ödüller kazanmaktadır. Biz, bu güzel şehir için ideolojilerden, günübirlik çıkarlardan çok daha ötede, kutsal bir görev bilinciyle ve aşkla çalışıyoruz. Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul'a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz.

" 'İSRAF' KAVRAMINA SIKIŞTIRMA 'İNSAFSIZLIĞI' GÖSTERENLERİ KINIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir dünya markası olduğunu ifade eden Kazanasmaz, " İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma 'insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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12.06.2019 - 17.07 Haber Kodu : 190612216



Kaynak: DHA