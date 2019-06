DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- TUZLA'DA BANKA ÖNÜNDE GASP

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da bankaya gireceği sırada gasp edilen kişinin 110 bin lirası çalındı

Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tuncay K. ile iş arkadaşı, bir bankaya giderek buradan 110 bin lira para çekti. Parayı çektikten sonra arkadaşıyla iş yerine giden Tuncay K., bir süre sonra parayı başka bir bankaya yatırmak üzere bankanın yolunu tuttu. Parayı yatırmak isteyen Tuncay K., bankaya gireceği sırada yanına hızla gelen siyah bir araç yanaştı. 3 kişinin içerisinde bulunduğu araçtan inen kişiler ile Tuncay K. arasında arbede çıktı. Gaspçılar parayı Tuncay K.'nın elinden aldıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Tuncay K. kaçan aracın peşinden koşsa da yetişemedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2-PENDİK'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Murat KORKMAZ/İSTANBUL-PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet önündeki iki kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Üç kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücülerinden birisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan kamyonetlerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

==============================================

3-ESKİ SEVGİLİSİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLATTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Kağıthane'de eski sevgilisinin aracını kundaklattırdığı iddiasıyla aranan şüpheli ve kundakçı yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 12 Haziran Çarşamba gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. Alev alev yanan otomobil vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GÖNÜL İLİŞKİSİ BİTTİ ARABASINI YAKTIRDI

Polis ekipleri otomobil sahibi Nuray Ö. ile yaptığı görüşmede, Nuray Ö., aralarında daha önce gönül ilişkisi bulunan 40 yaşındaki Ayhan A.'dan şüphelendiğini söyledi. Ayhan A.'nın otomobilini sattırmak istediğini ve kendisinin otomobilini satmadığı için ayrıldıklarını belirten Nuray Ö.'nün ifadesi üzerine polis çalışma başlattı.

BAŞKASINA YAKTIRDIĞINI KABUL ETTİ

Ekipler aynı gün Ayhan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ayhan A.'nın 20 suç kaydı bulundu. Ayhan A. yangını Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Usman K.'ya yaptırdığını itiraf etti. Polis ekipleri kısa süre içerisinde Usman K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN YAKILMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde aracın park edildiği sokağa gelen otomobilin bir kişiyi bırakarak olay yerinden uzaklaştığı, bir şüphelinin de arabanın içine girdikten sonra otomobili yakıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

4- ESENYURT'TA KÖTÜ KOKULAR YAYILAN DAİREDEN VAHŞET ÇIKTI (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girildi. Daireye giren polis, kapısı kilitli olada elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı. Cesedin Elif Uzun adlı kadına ait olduğu belirlendi. Kadının dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan kişi tarafından öldürülmüş olabileceği kaydedilirken polisin cinayetle ilgili araştırması sürüyor. Elif Uzun'un 8 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi



5- KAĞITHANE'DE KARI-KOCA KAVGA EDİP BİRBİRLERİNİ YARALADI

Haber - Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL

Kağıthane'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Olay, Hürriyet Mahallesi Cami Arkası Sokak 5 Numaralı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Gökçen (60) ve İsmail Gökçen çifti saat 16.00 sıralarından evde kavga etmeye başladı. Bir süre sonra çift, evde bulunan eşyaları birbirlerine atmaya başladı. Melahat Gökçen evde bulunan kesici bir cismi fırlatarak kocasını çenesinde yaraladı. Bunun üzerine İsmail Gökçen de kesici bir cisim ile karısını başından yaraladı.

Gürültüyü duyup üst kata çıkan komşular, çifti kanlar içerisinde görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahaleyi evde yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Koca İsmail Gökçen eve gelen polislere karısından şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İsmail Gökçen, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

6-YILDIRIM'DAN SANCAKTEPE'DE ESNAF ZİYARETLERİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Yıldırım, daha sonra Yenidoğan Hacı Ahmet Çolak Merkez Camii'nde öğle namazını kıldıktan sonra hayatını kaybeden Huriye Ekşi isimli kadının cenaze namazına katıldı. Yıldırım namazın ardından caminin avlusunda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Akpınar Mahallesi'ne geçen Binali Yıldırım, burada konuştu. Yıldırım, "Biliyorsunuz TEM yolu var. Buradan Ankara'ya gidiliyor. Sultanbeyli'den geçiyor. Akpınar Mahallesi'nin bu yola giriş çıkış problemi olduğunu belediye başkanımız, ilçe başkanımız, şimdi de muhtarımız Abdurrahman Bozkuş Bey elime kağıdı tutuşturdu. Şimdi diyor ki Akpınar Mahallesi'nden Kadıköy'e, Üsküdar'a direk otobüs yok. Dolayısıyla buradan direk otobüs konsun. Öyle mi? peki otobüsü koyduk. Tamam mı? Hayırlı olsun." dedi.

Konuşmasının ardından buradan ayrılan Yıldırım, Servisçiler Odası heyetini kabul için Necmettin Erbakan Külliyesi'ne geçti.

7 - EKREM İMAMOĞLU: ORTAK TV YAYININ REKLAM GELİRİ FAYDALI KURUMLARA AKTARILSIN

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılması teklifinde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Münazarada programın ortasında bir ara verileceği hususu bana iletildi. Yanılmıyorsam 10 dakika kadar reklam arası olacak. Buradan RTÜK'e ve rakibimi Yıldırım'a da sesleniyorum. Aklıma Mehmetçik Vakfı geldi. Başka kurumlar da eklenebilir. Bu münazara esnasında tüm TV'lerde oluşacak reklam gelirlerini, uygun görülecek kamu yararına güzel hizmetler yapan vakıf ya da derneklere bu anlamdan dağıtılması konusunda bir sesleniş yapmış olayım. Bu seslenişi Sayın Yıldırım'ın da olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise, ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

8- İMAMOĞLU, "KENTSEL GELİŞİM ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISI" DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenledi.

"Herşeyden önce herkes bilmelidir ki, 23 Haziran seçimleri normal seçimler değildir" diyen İmamoğlu, "Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş haksızlıklarla, hak gaspıyla dolu anormal seçimlerdir. Bize mazbatayı vermeye yanaşmayan bu ülkenin yöneticileri hukuku katletmişler. 16 milyonun hakkını gaspetmişlerdir. 23 Haziran için temel amaçları bu haksızlıkları, ülke tarihindeki en vicdansız adaletsizliği unutturmak ve sanki normal seçime gidiyormuşuz gibi bir algı oluşturmaktır. O yüzden VIP tuzakları kuruluyor. O yüzden her gün bize karşı yeni bir yalan üretiliyor, yeni bir tertip gündeme getiriliyor. Ama biz inançlı ve kararlıyız. Pes etmiyoruz ve bu zorluklardan yılmıyoruz. Çünkü biz haklıyız. Bu nedenle asla vaz geçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL 5 YIL İÇİNDE MUTLU BİR KENT OLACAK"

İmamoğlu, "Artık vatandaşlarımızın yarınlara umutla, güvenle bakması, önünü görmesi gerekiyor. Sorunlara gerçek çözümler üretmenin, İstanbul'un önünü açmanın vakti, çoktan geldi. Size söz veriyorum, 5 yıl içinde İstanbul'u, içerisinde herkesin yaşamaktan mutlu olacağı, çocuklarına, torunlarına güvenle emanet edeceği bir kent haline getireceğiz. En başından beri söylüyorum akılla, bilimle, ayrımcılık yapmadan farklı görüşlere değer vererek, dinleyerek, sürecin içine katarak demokratik bir yaklaşımla, birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. ve İstanbul, bu yaşanabilir çevreye, çoktan unuttuğu bir kavramla kavuşacak. İstanbul'un tüm kesimleri ile birlikte, katılımcı, akılcı ve doğru planlama yaparak İstanbul'un geleceğini çizeceğiz. Bilimsel verilerle, uzmanlarla hızla bir durum tespiti yapacağız. İstanbul'un fotoğrafını çekip gerçekle yüzleşeceğiz. Sonrasında herkes taşın altına elini koyacak, kenti bir bütün olarak ele alıp, stratejik ve mekansal planlarını yapacağız" dedi.

"İLK İŞİMİZ METRO OLACAK"

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Öncelikle, uzun zamandır ihmal edilen toplu ulaşımı destekleyecek ve geliştireceğiz. İlk işimiz metro olacak. 2014'te, 'Her yerde metro' dediler, ilave 260 kilometre yeni hat vaat ettiler. Peki ne oldu? 5 senenin sonunda ancak 30 kilometre açabildiler. 2004 yılında İBB bütçesi ile yapılmış 45 kilometre. raylı sistem varken, 2019 yılına geldiğimizde, Bakanlığın bütçesi ile yapılmış Marmaray haricinde üretilmiş toplam raylı sistem hattı 157 kilometre. Yani 15 yıl boyunca yılda ortalama sadece 7,5 kilometre raylı sistem yapılmış. Bu mu başarı, soruyorum size? Her seçim dönemi, aynı ilçelere metro vaadi vermeye sıkılmıyor musunuz? Biz israf etmeyeceğiz, metro yapacağız. 630 kilometre metro hattı, 11 yeni füniküler hat ile bağlayarak, 5 yılın sonunda vatandaşlarımızın yüzde 90'ının evinden, işinden, okulundan yürüyerek bir metro durağına erişebileceği bir İstanbul olacak."

"DENİZ ULAŞIMINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Deniz ulaşımının yıllardır ihmal edildiğini isöyleyen Ekrem İmamoğlu, "Yıllardır ihmal edilen deniz ulaşımı. Bakın her tarafı deniz olan bu kentte deniz ulaşımının payı yüzde 8'lerden yüzde 3'lere düşmüş durumda. Deniz ulaşımını, Marmara Denizi'ne paralel, hızlı araçlar ile destekleyeceğiz. Atıl olan tüm iskelelerle birlikte, yeni iskeleler açacak ve bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz. Füniküler hatlarla İstanbul'un tepelerini deniz iskelelerine indireceğiz. Yanlış yönetim politikaları İDO'yu neredeyse iflasa, İstanbul içindeki hatlarını iptal etme noktasına kadar götürdü. Ulaşımı para kazanmak için değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak, kamu yararı gözetmek amacıyla yeniden düzenleyeceğiz. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak için kademeli saat uygulaması yapacağız. Kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, kargo işleri haricinde mal yükleme-boşlatma işlemleri 22.00 - 06.00 saatleri arasında yapılacak. Pilot uygulama ile başlayıp, kentin genelinde yaygınlaştıracağız. Göreve gelmemiz ile birlikte Boğaz köprülerinden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücret alınmaması için adım atacağız. Köprüden geçtin, geçmedin derdi bitecek. Vatandaşımızın parası cebinde kalacak, özel araç kullanımı azalırken, taksici esnafımızın işleri artacak, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği de azalacak. 1 verip 5 kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"OTOPARK KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKACAK"

İmamoğlu, "Zamanını ve benzinini otopark yeri arayarak kaybeden vatandaşımıza da sözümüz var. Öncelikle şunu söyleyelim, kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK ücreti ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine sunulacak. Asansörlü otopark sistemleri ile otopark kapasitesini iki katına çıkaracağız. 'Park et&devam et' uygulamalarını yaygınlaştırıp, toplu taşımayla entegre edeceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. İmar düzenlemeleri ile özel otopark olgusunu teşvik edeceğiz. Yıllardır çözülemeyen otopark sorununu vatandaşlarımızın gündeminden çıkaracağız" diye konuştu.

"TOPLU ULAŞIM 24 SAAT DEVAM EDECEK"

"İstanbul'da toplu ulaşım gece gündüz, 24 saat devam edecek" diyen İmamoğlu, "Kimse, saat kaç olursa olsun, nereye, nasıl gideceğini dert etmeyecek. Akıllı sistemleri aktif biçimde ulaşımın hizmetine sunacağız. Modern sinyalizasyon sistemleri, erken yönlendirme sistemleri, otopark yönetim sistemlerinden kentin tamamında bütüncül bir sistem olarak yararlanılacak. Taksi, servis, otobüs, dolmuş gibi, taşımacılık sektörünün bütün kesimleriyle birlikte, sorunları ortak akıl ile çözeceğiz. İlk işimiz; İBB bünyesinde 'Özel Taşımacılar ve Odalar Müdürlüğü' kurmak olacak. Aylar öncesinden; 'tahdit tehdit olmayacak' demiştim. UKOME kararıyla bir kısım düzenlemeler yapıldı. UKOME, yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde alt komisyonlar ve kurullar oluşturulacak, herkes dinlenecek, sektörün tüm temsilcilerine komisyonlarda söz ve yetki hakkı vereceğiz. Eğitim desteği de vereceğiz, uyaran, yönlendiren bir belediyecilik yapacağız. Sözün özü; işletmeciler de mutlu olacak, yolcular da. Şu anda UKOME'de bir toplantı yapılıyor bilgisi ulaştı. Seçime 1 hafta 10 gün kala karar alma çabasına girdiler. Yerime bakan Vali Bey benim sözlerimi takip ediyor" dedi.

9-DİNK CİNAYETİ DAVASINDA 9 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanıklı davada, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 95'inci celsesi görülen duruşmaya, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Üç gün süren duruşmada, tanık olarak dinlenmesine karar verilen MİT görevlileri için kuruma yapılan yazıya MİT'in cevap vermemesi üzerine bu kişilerin ifadeleri alınamadı. Dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ise Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS bağlantısı için hazır bulundu. Ancak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemindeki arıza nedeniyle bugün dinlenemedi.

SAVCI 9 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu belirterek bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını ve dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini talep etti.

ERCAN GÜN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra talepleri sorulan sanıklardan Ercan Gün, "Örgüt üyesi olmadığım belirtildiği halde, etkin pişmanlıktan yararlanmak istememem iddianamede örgüt tavrı olarak değerlendirilmiş. O zaman itirafçı değil, iftiracı olmam isteniyor demektir" dedi. Gün, ByLock kullandığı iddiasına ise "ByLock kullandığım iddia ediliyor. Ama telefona ilişkin teknik kayıtlar birbirini tutmuyor. İlk kullanım ve son kullanım tarihleri arasında uyumsuzluk vardır. Adli emanette iki telefonum bulunmaktadır. İddia makamı bu telefonları ne zaman inceleyecek ve ben daha ne kadar bekleyeceğim? Telefonumdan alınan listede, 48 gazeteci, 8 emniyet amiri veya memuru, 4 savcı ve hakim, 3 avukat, 29 kişi kim olduğunu sim karta bakmadan bilmediğim kişi var. 25 yıldır polis ve adliye muhabirliği yapmış gazeteciyim. Bu hayatın akışında normaldir" diyerek tahliyesini talep etti.

4 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 13 Mayıs 2013 tarihli bozma kararı sonrasında yargılanan sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ile bu dosyayla birleşen Ogün Samast hakkındaki bazı suçlamalara ilişkin zamanaşımı riski nedenler dikkate alınarak bu sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılmasına ve mütalaa için savcıya gönderilmesine hükmetti. Ali Öz'ün ise ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi. İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün bir sonraki celse dinlenmesine ve tanık olarak dinlenmesine karar verilen MİT görevlileri hakkında MİT Müsteşarlığı'ndan yazı cevabının beklenmesine de karar verildi. Duruşma 4-5-6 Eylül tarihlerine bırakıldı.

10- ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDA "TAKİPSİZLİK" KARARI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Kaya Çilingiroğlu, Avukatı Polat Dilli aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak,o dönem Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in 19 Ocak 2019 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

GÜNEŞ İFADE VERDİ

Şikayet üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit'e 6 Mart 2019 tarihinde ifade veren Şenol Güneş, şikayetçi Kaya Çilingiroğlu'nun Beşiktaş ve Akhisar arasında oynanan maçtan sonra bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kendisine ve Beşiktaş'a yakışmayacak şekilde konuştuğunu, bunun üzerine de cevap niteliğinde, kimseyi kötülemeyecek şekilde düşüncelerini açıkladığını söyledi. Açıklamasında müşteki Kaya Çilingiroğlu'nu doğrudan doğruya hedef almadığını, onun adını anmadığını söyleyen Güneş, sadece eleştiride bulunduğunu, suç kastı olmadığını kaydetti.

Savcı Yiğit, şikayetçi Kaya Çilingiroğlu'na tebligat göndererek, 10 gün içinde beyanda bulunmasını istedi ancak Çilingiroğlu savcılığa giderek beyanda bulunmadı.

SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ ÇİLİNGİROĞLU İTİRAZ ETTİ

Savcı, Şenol Güneş'in kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiği, bu cevapların hiçbirinde müştekinin adının geçmediğini gerekçe göstererek, takipsizlik kararı verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun Avukatı Polat Dilli, takipsizlik kararına itiraz etti.

==================================================

11 - GALATASARAY'IN TEDBİR KARARI DAVASI ERTELENDİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL,

Galatasaray Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma, mahkeme hakiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için görevli olması nedeniyle 11 Temmuz'a ertelendi. Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray Spor Kulübü tekrar seçime gidecekti.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 11.00'de başlaması gereken duruşma, mahkeme başkanın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlğı seçimindeki görevi nedeniyle saat 15.30'da başladı.

Duruşmaya başka mahkemenin hakimi bakarken davaya feri müdahil olan Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü, Cem Çetin, Bora İkiler, Gözde Büyükeroğlu, Mustafa Özkan Özdoğan, Özgecan Korkmaz ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan feri müdahiller avukatı Kemal Kumkumoğlu, "Biz dosyaya İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen ihtiyati tedbir talebin gerekçesinin bir bölümüne istinaden davaya müdahil olduk. Zira gerekçede mahkeme idari ibra oylaması esnasında ilk oylamanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle, ikinci kez oylama yapılması ve ikinci oylamada uygulanan yöntemin üyeleri ikiye ayırarak yapılan açık oylama yönteminin davalı dernek tüzüğünün 21. Maddesinde sayılan oylama usulleri arasında bulunmaması, gizli oylama taleplerinin genel kurul onayına sunulmadan divan kurulunca reddedilmesi, ibra oylaması esnasındaki davacı vekilince ileri sürülen usulsüzlük iddialarına ilişkin televizyon görüntülerinin ve seslerin çözümü konusunda bilirkişi raporundaki davacı vekili tarafından divan kurulu üyelerine ait olduğuna belirtilen görüntüler ve konuşmalar bir arada değerlendirildiğinde davacının idari ibra oylamasına ilişkin iddiaların yaklaşık ispat ölçüsünü destekler nitelikte bulunduğu belirtilerek müvekkillerim itham altında bırakılmışlardır" dedi.

Avukat Kumkumoğlu, "Tarafların durumu ve niteliği dikkate alınarak yargılamanın bir an önce bu yönde neticeye bağlanması, yapılan itirazın da değerlendirilmesi için duruşmanın yakın bir güne verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, bir kısım taraf avukatlarının mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmanın 11 Temmuz'a bırakılmasına karar verdi.

YÖNETİMİN TEDBİR KARARINA KULÜP AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.

12- BOŞNAKLARIN ÜNLÜ KÖFTESİ 'PLJESKAVİCA'YA İSTANBUL'DA YOĞUN İLGİ

Haber: Berna YILMAZ Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL,-BOŞNAK mutfağının ünlü köftesi Pljeskavica İstanbul'da büyük ilgi görüyor. Özel üretim eti ile benzerlerinden ayrılan Pljeskavica'nın sırrı özellikle Bosna-Hersek ve Sırbistan'dan Türkiye'ye göç edenler tarafından nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

Pljeskavica, böreği ve et ürünleriyle ünlü olan Boşnak mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Boşnak mutfağının lezzetlerinden olan Çevape'den üretilen Pljeskavica sofraların vazgeçilmezi oldu. Kahvaltıda da yenen Çevape, 6 santimetre boyunda ve 1 buçuk santimetre enine getirilerek, zaman geçtikçe yuvarlak bir şekil verildi ve 'Pljeskavica' adını aldı. İste kurutulmuş et, Boşnak sucuğu ve kaşar ilave edilerek farklı tatlar ile bir araya getirilen Pljeskavica, Balkan göçmenleri tarafından Türkiye'de nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

"SABAH KAHVALTISINDA DAHİL BU KÖFTELER YENİYOR"

Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayrampaşa'da et lokantası işleten ve yaptığı Pljeskavica'lar ünlü olan Muharrem Balota Boşnak mutfağının geleneksel köftesini diğer köftelerden ayıran en temel özelliğinin et seçimi olduğunu belirterek, "Köfte Sancak'ta, Bosna'da, Sırbistan'da 50 seneden beri devam eden bir üründür. Pljeskavica'nın harcı, köftenin hamuruyla aynıdır. Şekli gereği farklıdır. İki lezzette ayrı ayrı sevilir." dedi. Çevape'den sonra üretilen ve sevilen bir lezzet olan Pljeskavica'nın zaman geçtikçe farklı lezzetlerle bir araya getirildiğini belirten Esat İlker Balata, Pljeskavica'nın tamamen el yapımı bir köfte çeşidi olduğunu ancak makine yardımıyla da yapılabileceğini belirtti. Boşnakların Çevape'yi her öğünde yediğini söyleyen Muharrem Balota, "Yeni Pazar'da sabah kahvaltısında dahil bu köfteler yeniyor. 5 köfte ile yarım köfte deniyor. Bu bizim yöremizde alışkanlık haline gelmiş bir olay." diye konuştu.

"TADINA BAKAN HERKES, SEVER VE BİR DAHA ARAR"

Balata şöyle devam etti:

"Bu aslında bir pişirme sanatı. Sürekli çevirerek köftenin şeklini bozabilirsiniz. Lezzetinde pek bir değişiklik olmaz ama köftenin bir yanı piştikten sonra diğer yanı da pişince servis edilmiyor. Tam pişmemesi gerekiyor, köftenin biraz sulu kalması gerekiyor. Oradan buraya ustalar getirdi bu lezzeti. Çevape'ye herkes olumlu bakar. Çünkü lezzeti iyidir. İnsan faktörüyle alakalı bir şey değil. Tadına bakan herkes, sever ve bir daha arar."

