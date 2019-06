DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4



1-GAZİOSMANPAŞA'DA ÇATI YANGINI; 200 GÜVERCİN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binada bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü. Çatının alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatı katında başlayan yangın büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü.



"200 GÜVERCİN ÖLDÜ"

Mahalle Muhtarı Can Sarıoğlu, "Yangın çatıda olmuş. Evlerimizde bir hasarımız yok. Çok şükür. Can kaybımızda yok. Şu anda sadece çatı yandı. İçeri de bulunan eşyalar zarar gördü. Bunun dışında başka bir sıkıntı yok. 200 tane güvercin kuşun öldüğü söyleniyor, besleniyordu. Şu anda son durum itfaiye görevlerinin söndürme ve soğutma işlemlerinin bitmesinden sonra belli olacak" dedi.

2-BAŞAKŞEHİR'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ (3)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

BAŞAKŞEHİR'de karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, 13.00 sıralarında içerisinde çok sayıda villanın da bulunduğu bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Naci ve Derya Yörükoğlu bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşıyordu. Öfkeli koca Naci Yörükoğlu eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyen koca ardından ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Villanın önüne gelen polis ekipleri kapalı olan çelik kapıyı açamayınca durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada sağlık ekipleri de bina önünde hazır bekledi. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Derya Yörükoğlu'nun cesediyle karşılarken, Naci Yörükoğlu'nu baygın halde buldu. Sağlık ekipleri Naci Yörükoğlu'nun ilaç içerek, intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Naci Yörükoğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisine girerek incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3- YILDIRIM: YAYININ NE GETİRDİĞİ, NE GÖTÜRDÜĞÜ KONUSU İSTANBULLULARIN TAKDİRİDİR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bulunan elektronik ve teknoloji fabrikasını ziyaret etti. Yıldırım, fabrikayı gezdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, dün akşam yapılan ortak yayınla ilgili, "Elde imkanlarla yayının, formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği, ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Benim bunun ötesinde fazla bir yorum yapmam doğru olmaz." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayın öncesinde ya da sonrasında bir araya gelip gelmediklerinin sorulması üzerine, "Yayın öncesi davetli olduğumuz bir nikahta Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşma olmadı. Konuşmaya da ihtiyaç yoktu. Sonrasında telefonla görüştük. Sadece hayırlı olsun dedi, tebrik etti, fazla yorum yapmadı." diye konuştu.

MOTOSİKLET KAZASI

Esenyurt'a geldiği sırada gördükleri bir motosiklet kazasına müdahale etmelerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Kaza bizimle alakalı değil. Biz hemen durduk. Arkadaşlar müdahale etti. Konuştuk. Acı içerisinde olduğu için sadece kırıklarım var dedi. Bizimle beraber olan sağlık ekibi müdahale etti. Süratle hastaneye gitti. Gelmiş, geçmiş olsun." dedi.

"PAZAR GÜNÜ GÖRECEĞİZ"

Yıldırım, 'Dün akşamki yayın seçmenleri nasıl etkiledi?' sorusuna, "Pazar günü göreceğiz." yanıtını verdi.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA ENİNE BOYUNA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Yıldırım, bir gazetecinin ortak yayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4 dakika daha fazla konuştuğu ve moderatör İsmail Küçükkaya'nın 26 kez kendisine müdahale ettiğine ilişkin sorusuna ilgili olarak ise, "Hepsi geride kaldı. Çıktık, söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediğimiz çok şey vardı. Söyleyemedik, zaman da elvermedi. Bizim diğer arkadaşlarımız üzerine yorum yapmamız uygun olmaz. Sosyal medyada vatandaşlarımız bunu hem izlediler hem değerlendirdiler, hem yorumladılar. Gördüğüm kadarıyla enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar da dinliyorlar. Kararlarını pazar günü verecekler. Ben istiyorum ki İstanbul geleceğini ilgilendiren bu konuda 10 buçuk milyon İstanbullu sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. Biz diyoruz ki bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa, bundan sonra İstanbul için samimiyetle, gayretle, edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafiğini eziyet olmaktan keyfe dönüştürecek projeleri hayata geçireceğiz. İstanbul'da yaşayan kadınlarımızın, kızlarımızın, emeklilerimizin, engellilerimizin velhasıl toplum bütün katmanlarıyla şehrin her türlü imkanlarını kullanmak suretiyle daha keyif alınabilir, daha rahat yaşanılabilir, daha güvenli bir kent olması için, dünya şehirleri arasında hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceği. Amacımız budur, bundan başka bir amacımız yok." şeklinde konuştu.

"MİTİLİ ATMIŞTIR, SÜREKLİ MİTİLİN ÜSTÜNDE OTURACAK DEĞİLDİR"

Yıldırım Devlet Bahçeli ile ilgili gelen soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Mitili atmıştır, sürekli mitilin üstünde oturacak değildir. Dolaşıyor, çalışıyor. Bir genel başkan tabi ki istediği zaman programlarını icra edecektir. Ama ben biliyorum ki milliyetçi, ülkücü kardeşlerimiz, parti teşkilatı, asenalar, ülkü ocakları ve ana kademesi gece gündüz demeden özellikle hemşeri grupları üzerinde yoğun çalışma yapıyorlar. Zaman zaman bu programlara biz de katılıyoruz. Her hangi bir sıkıntı yok."



"EKREM BEY YANLIŞ RAPOR OKUMUŞ"

Ekrem İmamoğlu'nun Sayıştay'ın 2018 raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zarar ettiği iddialarıyla ilgili, Sayıştay'ın bugün 2018 ile ilgili raporlamalarının devam ettiği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Yıldırım, "Bu da bizim söylediklerimizi doğruluyor. Demek ki Ekrem Bey yanlış rapor okumuş." dedi.

4- SOYLU TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU'NU ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarında bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu (TOFED) ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitler Otogarı Konferans Merkezi'nde konuşma yapan Süleyman Soylu "İstanbul'da bir 112 merkezimiz var. Sabah oraya gittim, orada bir iş yapıyoruz. Bayramda kazalarda yüzde elli bir azalış söz konusu. Yaya trafiği ile ilgili bir adım attık kanun çıktı çıkalı yüzde 37 yaya trafiğinde ölümlerde azalış var. 1 Ocak ile 31 Mayıs arasında yaklaşık yüzde 39 oranında trafik kazası ölümlerinde azalış meydana geldi. Bu önemli bir rakam. 2017 sonu itibariyle trafik kazalarında verdiğimiz ölüm 7 bin 427 idi. Bu orta ölçekli bir Anadolu kasaba eder. Yani her yıl bir kasabayı kaybediyoruz. Şimdi 2018 yılı itibariyle 6 bin 675'e düştü. Şu 6 ay yüzde 35 seviyesinde, önümüzdeki 6 ay sıkar ve yüzde 30-yüzde 25 seviyesinde bırakırsak bu seviyeyi bin 500- bin 200 vatandaşımızın az ölümü demektir" dedi.

Soylu Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili "Dün akşam anlatıyor. Cebinden yirmi lira çıkardı. Bunun dörtte biri sahte diyor. Cebinde yirmi lira var. Dört tane 5 lira ise bunun bir tanesi sahte bunun üçü sahte değil. Ama akıl oyunlarıyla beraber, zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiç bir itirazımız olmadı. Masum o oylar. İş oylar tasnif edilmeye başlandıktan sonra.." diye konuştu.

Soylu "İkide bir soruyor İmamoğlu, senin İstanbul'da ne işin var. O zannediyor ki, ben sadece Ankara'da koltuğumdan İçişleri Bakanı olarak sorumluyum. Güneydoğuya gittiğim zaman hiç sormadın senin oralarda ne işin var? Benim İstanbul'da işim var. İstanbul'un kararı başımızın üstündedir. Ben lafımı karnımda taşımıyorum. Vebali var. Söylemek zorundayız. Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. Ben onun için buradayım" dedi

5- MÜŞTERİ OLARAK GELDİĞİ KARGO ŞİRKETİNDEN, KATİL OLARAK ÇIKTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Fatih'te, bir otelin alt katında bulunan kargo şirketini soymaya gelen 3 Gürcistan uyruklu şüpheli, dehşet saçtı.

Gürcistan uyruklu soyguncular, kargo şirketi sahibinin başına tabancayla vurarak bayılttıktan sonra dükkanda müşteri olarak bulunan Rusya uyruklu baba ve oğluyla bıçaklı silahlı kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Gürcistan uyruklu şüpheli Rus babayı vurdu ve kaçmaya çalıştı. Soyguncuların düşürdüğü silahı yerden alan oğlu ise babasını vuran soyguncuyu silahla vurarak ağır yaraladı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi Ağa yokuşu Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katında bulunan Garun Kubıev'in (42) işlettiği kargo dükkanına Gürcistan uyruklu 3 kişi silahlı soygun yapmak için geldi. Gürcistan uyruklu soyguncular, içeride bulunan herkesin yere yatmasını istedi. Kargo şirketi sahibi Kubıev'in buna itiraz ettiği sırada Gürcü soyguncular silah kabzasıyla Kubıev'in başına vurarak bayılttı.



RUS MÜŞTERİLER, SOYGUNU ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Gürcistan uyruklu soygunculara kargo şirketinde müşteri olarak bulunan Rusya uyruklu 51 yaşındaki Khazhasulav Isakov ve Başakşehir Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu 23 yaşındaki Isparol Isakov yaşanan duruma tepki gösterdi. Bu sırada Gürcistan uyruklu soyguncularla Isakov'lar arasında bıçaklı ve silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan kavgada Gürcistan uyruklu soygunculardan 56 yaşındaki Tengızı Pkhakadze bıçakla yaralandı. Dükkanda müşteri olarak bulunan baba Isakov ise karın boşluğundan tabancayla vurularak yaralandı.

BABASINI VURUP KAÇAN SOYGUNCUYU VURDU

Gürcü soyguncular bunun üzerine dükkandan kaçtı. Kaçan soyguncuların bir tanesi elindeki silahı düşürmesi üzerine Isparol Isakov babasını vuran Gürcistan uyruklu Tengızı Pkhakadze ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin peşinden koşarak Tengızı Pkhakadze'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı. Kimliği belirlenemeyen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

3 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel içinde vurulan baba Khazhasulav Isakov, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sokak ortasında başından vurularak ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Tengızı Pkhakadze ise, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tengızı Pkhakadze hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kargo şirketi sahibi Garun Kubıev ise, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek başına aldığı darbe sebebiyle tedavi edildi.

SUSTURUCU TAKILI TABANCA DİKKAT ÇEKTİ

Otel içerisindeki kargo dükkanı ve sokakta çalışma yapan Olay Yeri ve İnceleme ekipleri susturucu takılı tabanca ve şarjöründe 5 mermi, 1 bıçak ve 7.65 ve 9 milimetre çaplarında boş 5 mermi kovanı buldu.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak kaçan Gürcistan uyruklu 2 şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Isparol Isakov polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kargo şirketi sahibi Garun Kubıev ve kargo şirketinde müşteri olarak bulunan baba Isakov tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı.

